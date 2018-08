Horas antes, la cordobesa de 29 años había realizado una dura autocrítica a la conducción del elenco albiceleste al asegurar: "Las Panteras no están jugando al vóley. Después de los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue un ciclo cumplido para todos, pero no se quiso cerrar y es difícil avanzar si pensamos en lo que hicimos en Río o en el Mundial de Italia, eso ya es pasado".