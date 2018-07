Luego, para ejemplificar la atención que el plantel le prestaba al DT en Ecuador, utilizó una analogía con plena utilización del humor cordobés: "Me hacía acordar a la relación mía con mi suegra, pobre, que se me cagó muriendo hace un mes y medio, viste; la vieja hablaba y nadie le daba bola, pobre. El tipo no tenía ninguna forma".