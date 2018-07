"Si yo fuera José Pekerman, y es cierto que lo buscan para reconstruir los seleccionados de AFA, les diría que no. Hace 12 años lo dejaron ir por la puerta de atrás cuando ya había ganado mundiales juveniles y sentado las bases para el futuro de la Selección Mayor", escribió el ex delantero, en un mensaje que, en un par de horas, recolectó casi 1.000 RT y 3.000 "Me gusta".