"Yo lo viví, no me lo pueden desmentir. Ese canto era indudablemente por algún jugador que no estaba citado y el grupo quizá no lo quería. No era Tevez, era Román, fue en el equipo del 2007″, aseguró. Y, a modo de lamento, agregó: "Lo que yo dije en su momento fue por una experiencia que yo viví, a mí no me lo contaron. Me pasó. Me fui a mi casa y mi familia me estaba esperando porque yo me había quedado sin trabajo. Eso no es fácil. Me había quedado sin la selección argentina".