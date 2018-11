ADMIRACIÓN MÁS POR ENTRENADOR QUE JUGADOR

"Siento más admiración por ellos como entrenadores que como jugadores. Como jugador podían demostrar sus condiciones y terminaban ahí. No tienen idea ustedes en Lanús que al principio lo veían como sapos de otro pozo y después le hicieron un acto de despedida que te hacía llorar. En Boca es fuera de serie, siempre tuvo el apoyo de todos de los jugadores, dirigentes e hinchada. Ayer me llamó la atención en los festejos en la Bombonera con todos los referentes y figuras como Pavón, que es un monstruo, Pablo Pérez, Tevez, todas excelentes personas, pero al primero que ovacionó la Bombonera fue a Guillermo, eso te emociona. Ayer me emocionó ese "Guillermo… Guillermo…". Igual muchas veces le pregunte a Guillermo, 'che ¿qué te dice "Wanchope" qué no lo ponés?'. 'Nada, siempre de buen ánimo y con muchas jodas'. A veces se enoja cuando le pregunto mucho de fútbol y me dice: 'Si me seguís preguntando de fútbol, te voy a empezar a preguntar de medicina'".