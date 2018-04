A pesar de no tener la continuidad deseada, Sergio Romero resulta inamovible en el arco albiceleste, mientras que Nahuel Guzmán es su alternativa natural, no solamente por sus cualidades técnicas sino también por lo que representa para el grupo. Pero el tercer cupo para la valla no está definido y, Armani, nuevamente fue figura en el Millonario.