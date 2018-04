No obstante, el presidente del Millonario remarcó un cambio dentro de la postura de Tapia. "Creo absolutamente que es un presidente que se está despersonalizando de su hinchismo (sic) por Boca". Y agregó: "Yo nunca le creo a ningún jugador, a ningún réferi, a nadie que me diga 'yo no soy hincha de nadie'. ¿Cómo que no sos hincha de nadie? ¿Viste cuando vienen y te dicen 'yo soy hincha de Acassuso'? Dale, decime de qué club sos, no me inventes".