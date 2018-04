— ¿Cuál fue el déficit que se encontró en la estructura de Independiente?

— Cuando yo ingresé a trabajar a la pensión ni siquiera había encargado de pensión; era el cocinero el que firmaba los permisos y nada más. Cero contención. Tuve la suerte que los dirigentes me escucharan mucho y al cabo de un tiempo se fue armando la estructura: se incorporaron encargados de pensión que me ayudaban en la tarea de observar las situaciones y comportamientos de cada chico. Estábamos muy atentos a todo ello, pero reconozco que hubiera necesitado más ayuda ya que, por ser la única psicóloga para tantos chicos que requerían mis servicios, más de una vez sentía que el tiempo no me alcanzaba.