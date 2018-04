Los chicos atestiguaron en una sala cerrada después de la declaración del ex futbolista Daniel Bertoni. Las declaraciones se filmaron y se transmitieron en vivo por circuito cerrado a otra sala contigua donde la fiscal, los abogados y Bustos vieron y escucharon y luego tuvieron la posibilidad de pasar sus preguntas a la psicóloga para que ella se las hiciera a los jóvenes. Los defensores firmaron un pacto para no informar el contenido de las declaraciones a fin de no exponer (aún más) a los menores.