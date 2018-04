En diálogo con el programa Cómo te va, por AM 630, el ex futbolista de Boca en la época dorada de Carlos Bianchi remarcó cuáles fueron los errores de Guillermo en el decisivo duelo ante River: "Tendría que haber hecho cambios, darle otro aire al equipo porque había jugadores que no reaccionaban. Eso es lo que uno le critica, que demoró mucho el cambio para hacerlo cuando iba 2-0 abajo. Si vas 1-0, demostrá que querés ganarlo y no quedarte con lo mismo".