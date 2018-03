Y advirtió: "No voy a parar hasta las últimas consecuencias porque yo vivo allí desde hace 36 años y tengo una conducta intachable donde toda la gente de esa zona me conoce. Como nos lastimaron hice la denuncia por violencia y los voy a demandar por violencia de género también porque me insultaron llamándome prostituta. Yo soy una empresaria, no trabajo en la calle; si así trabajara no tiene por qué decirlo".