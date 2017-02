Sin embargo, la famosa fuerza de voluntad de la Peque puede más y, pese a "las 13 ó 14 horas de hospital", a la tardecita se da una vuelta por el Cenard para entrenar con su grupo de trabajo. "Me dicen que me ven muy cansada, pero si pienso lo que me pide mi cuerpo o mi mente no voy… y si dejo el judo por un año, no arranco más. Me conozco. Hago el esfuerzo y en un punto me sirve para la cabeza porque cambio un poco de ámbito", comenta quien está acostumbrada a vivir corriendo, viajando y durmiendo poco. "Cuando entrenaba en Estudiantes, me iba de San Fernando a La Plata, luego a la facultad y a la noche pasaba por el Cenard. También eran días interminables", compara quien asegura que su nuevo trabajo es el que esperaba. "Me gusta aunque haya cosas que no tanto… mi rol es atender a los pacientes de sala y ser un poco el nexo entre los especialistas. Por ejemplo, preparar a un paciente para operar: hablo con el cardiólogo, con el clínico, hago la parte administrativa… Y la verdad es que estando ahí aprendés muchísimo. Es como dicen: quizá en una semana de práctica aprendés más que en un año en la facu", analiza.