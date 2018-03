"La base es el mismo equipo que salió campeón el año pasado y han venido algunos jugadores a reforzar. Creemos que tenemos jugadores de jerarquía, de Selección pero tenemos que corregir algunas cosas. No tenemos que creernos nada, no alcanza con salir campeón ni con estar 500 días primero en la tabla, a mí todos esos partidos de tantos partidos estando punteros no me interesa porque lo que quedan en el club son los títulos que llevas a la vitrina. Lo que queda es trabajar, no perder más puntos, tenemos un partido decisivo el 1° de abril en nuestra cancha, me parece que es una oportunidad y tenemos que enfocarnos en eso".