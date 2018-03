Este sentimiento íntimo de cada jugador no se expresa desde el exterior hacia adentro, si no que resulta de aquello que cada actor pudiera sentir mirándose a un espejo. No hay vergüenzas deportivas imputadas por terceros, pues la derrota en sí no lo incluye en términos de adjetivación objetiva. Ninguna caída en el marcador es vergonzosa de por sí, pues ganar y perder son dos partes de un todo posible. Puede ser inesperada, atípica, sorprendente, rotunda, dolorosa… pero en ningún caso vergonzosa.