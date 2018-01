El 3 de diciembre de 2017, hace exactamente un mes, Marcelo Gallardo entendió que River necesitaba cambios estructurales. Ese día, el equipo perdió 2 a 1 en La Plata ante Gimnasia pero aquello no fue lo más preocupante para el DT sino que no hubo en cancha ningún jugador surgido de las inferiores, algo que no ocurría desde el 2 de junio de 1989, hace casi 30 años.