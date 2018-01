Y agregó en última instancia que en Huracán es política la no negociación con agentes de futbolistas. "El problema que tenemos con los representantes en general es que son cuestiones que pasan por fuera de nosotros, que pasan en la calle, en sus oficinas, cosas que de parte del club son muy difíciles de manejar. Nosotros hemos puesto un límite desde que empezamos la gestión en 2011: no hay un solo representante que tenga un porcentaje de un jugador como pasó en varias operaciones que aparecían porcentajes a nombre de empresas fantasmas o de off shores, eso no existe más. La cuestión del representante empresario que además sea dueño de parte de los derechos económicos no existe más en Huracán".