Matías Palacios, el portador de la 10, el mediocampista ofensivo de San Lorenzo, es el que lleva la batuta, como en la cancha. Marca el ritmo, con los brazos abiertos, del repertorio. "Oh, Argentina, es un sentimiento, no puedo parar", cantan los chicos, en el césped, con el cuerpo técnico, rodeados por el público que los acompañó en San Juan a lo largo del Sudamericano. Hay racimo y cantitos, luego la foto para la posteridad. Y la vuelta olímpica. Es un festejo educado, sin desbordes, con el estilo de la vieja factoría Pekerman. Y eso que la víctima es Brasil, el clásico adversario sudamericano, en una final, luego de levantar un 0-2. Pero las promesas no se salen del repertorio. "Dale campeón, dale campeón", se unen en una misma voz con los hinchas.