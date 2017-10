Pero esta vez es distinto. Tal como contó Infobae el sábado pasado, la declaración de Holan lejos estuvo de ser "lavada", como algunos pretendían. Dejó en claro que tenía miedo por su familia, lo mismo que narró su ayudante de campo, Javier Telechea, hecho que dio impulso a la primera medida, la perimetral para tener lejos a Bebote. Pero ninguno de los dos quería inmolarse, por lo que dijeron que ellos personalmente no lo tomaron como una amenaza de muerte. Ramos, a quien no lo une ningún vínculo laboral con el Rojo ni tiene temor a represalias porque no es ciudadano argentino, no tuvo problemas en dar una versión completa de los hechos. Y darle a Bebote destino de cárcel. Ahora se vendrá la discusión jurídica sobre si es extorsión o, al no haberse consumado, puede bajar la calificación al grado de tentativa, cuyas penas se reducen a la mitad. Pero eso será más adelante, con Álvarez en prisión.