Este lunes 23 de octubre se realizará la segunda edición de la entrega de "The Best", el premio con el que la FIFA reconocerá al mejor futbolista del 2017. El evento se realizará en Londres, Inglaterra, y será un gran fiesta en la que no solo se entregarán los galardones, sino que también habrá presencias de invitados especiales -entre los que estará Diego Armando Maradona- y shows musicales.