"Me encantaría jugar al fútbol ahora que me he retirado de las pistas. Lo he estado comentando en mis entrevistas y muchos clubes ya han mostrado interés. Desafortunadamente, en agosto me lesioné de gravedad los isquiotibiales y no he podido entrenar desde entonces. Ojalá pueda jugar algunos partidos en 2018″, se ilusionó, finalmente, Bolt.