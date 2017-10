"Un día dije: 'Lo voy a llamar a Diego y, si no viene, me suicido'. Estaba loco yo", contó. "Lo llamo y me dice 'Qué te pasa'. Le dije: 'Quiero hablar con vos, no me siento bien, no estoy bien'. 'No te preocupes, aguantame un rato, dónde estás', me contestó", continuó Monzón, quien compartió equipo con Maradona en la Selección durante el Mundial de Italia 1990.