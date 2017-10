Marcelo Bielsa trabaja para levantar al Lille y terminar de transmitirle su idea: hoy su equipo ocupa el escalón 18 en la Ligue 1 de Francia, con apenas 5 puntos en 7 partidos disputados. Aún en ese contexto, el corazón lo llevó a dedicar parte de la conferencia de prensa que brindó hoy a la clasificación de la Selección a Rusia 2018. Y sus palabras representaron una encendida defensa a la Selección en general, y a su capitán, Lionel Messi, en particular. "Que Argentina haya llegado al Mundial me dio una absoluta felicidad, por la alegría del pueblo y por la duda que se posa sobre el mejor jugador del mundo cuando la Selección no logra despegar toda su potencial. Había una presión muy grande, desmedida e injusta sobre un plantel que jugó tres finales, que no es poco", remarcó el entrenador.