-Sugerimos no solo reparaciones a nivel individual, sino comunitarias, como la creación de escuelas, hospitales y centros de orientación. El gobierno no las cumplió y al día de hoy hay un montón de gente que vive en la pobreza más terrible. Si en 1994 la grieta, el abismo sin fondo, era el racismo, hoy es el clasismo. Si hoy hubiera, Dios no quiera, una revolución en Sudáfrica, no sería entre blancos y negros, sino entre los que tienen y los que no. Y encima de eso, tenemos como presidente a Jacob Zuma, quien en mi opinión es el líder más corrupto de África.