No hay solo influenciadores políticos o provenientes de organismos internacionales en el juego, sino que también son parte fundamental de esta negociación algunos bufetes privados de abogados que, vía la Procuración General del Tesoro, mueven sus fichas. Este tipo de jugadas están validadas por aquellas encuestas que el Gobierno consulta, en las que más del 70 por ciento está de acuerdo con el arreglo con los bonistas. Otro dato importante en este mapa de actores es el peso y la representatividad que reviste la figura del presidente. Más allá de ser un asunto con privados, EE. UU. mira de reojo la telenovela de aceptación o no de la propuesta realizada a los bonistas. Washington no es únicamente un espectador; también pone condiciones. Según fuentes diplomáticas, para llegar a un acuerdo, se debería sumar al FMI a la negociación, testear cómo es el termómetro de negocios con el empresariado norteamericano y, desde el punto de vista político-económico, analizar la postura de Argentina frente a otros países, como Venezuela, Irán o China.