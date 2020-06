¿Qué tiene que ver esto con la Europa actual? Mucho, según mi humilde opinión. Europa está en medio de una selva oscura y la Comedia no puede reducirse a un goce estético: es una obra moral. El poeta habla de la vida recta, retomando la enseñanza aristotélica de la vida buena, que recibió del autor que más lo influenció, Tomás de Aquino. Estoy convencido de que, en el momento actual, Europa debe replantearse si seguirá en la promoción de las ideas postmodernistas, las éticas indoloras, el goce de la vida sin trascendencia, las ideas estrafalarias de las viudas del comunismo o si retomará la cultura que desarrolla nuestro poeta. Él sabe que vive una crisis, la describe y requiere del lector que lo acompañe hasta alcanzar la verdad. La Comedia es una confesión y un viaje espiritual. En el Infierno, no hay deseo, como parece ocurrir en el Viejo Continente; simbólicamente, siempre se desciende hacia la izquierda. Los magos y videntes reciben el castigo de tener la cabeza para atrás y no poder mirar. Allí están los que han cometido pecados no perdonables, y el círculo más profundo es el que alberga a los traidores. En el Infierno, están los condenados, aunque en el vestíbulo están los indiferentes que no toman partido ni por el bien ni por el mal.