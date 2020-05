-No se puede atribuir a un solo factor, sino a varios. Uno, sin dudas, es el de la historia de Buenos Aires misma, una provincia que se ha creído más. Históricamente, fue dominante por su poder económico basado en el control del puerto, y esto produjo un desequilibrio geopolítico que, desde luego, tuvo impacto en la migración: la gente emigra por causas económicas y va hacia donde cree que se repartirán los recursos y habrá prosperidad económica. El segundo factor, que se evidencia como una desatinada política pública, ha sido el dejar de subvencionar la comunicación ferroviaria para conectar el país. El tercer factor ha sido que no hubo inversión en infraestructura vial. El quitar ramales ferroviarios y no construir caminos fue letal para poder arraigar la población y sostener la producción.