-No lo sé, pero puede ser esa sensación que comenté antes de estar viendo una película. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: al volver de la Antártida, el hombre debe incorporarse a un mundo que siguió adelante en su ausencia. En este caso, la reinserción será en conjunto, porque el aislamiento es general. Se me ocurre pensar que vamos a salir a la calle y mirarnos con cierta desconfianza, que no va a haber lugar para los abrazos, pero también creo que será una sensación pasajera. La extrañeza del regreso no suele durar más de dos o tres meses.