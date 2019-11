Es una larga historia. Cuando estaba escribiendo la tesis de mi maestría, mi novio cortó los anuncios de los diarios donde tenía posibilidades de trabajar, entre ellos, uno del Ministerio. Yo le dije que no tenía nada que ver con mi profesión, pero él me hizo ver que mi perfil iba bien con los requisitos. En aquella época no había tanta internet, por lo que, como había ido a buscar los formularios de inscripción lejos de casa, me sentí en la obligación de completarlos. Los presenté en la fecha límite. Rendí el primer examen, pensando que ni de casualidad podía pasarlo. Mientras, comencé a trabajar en otra cosa. Al tiempo llegó una carta con la confirmación de que había pasado y la invitación a la segunda etapa. Yo ya estaba trabajando en otra cosa y no pensaba en presentarme, pero como alguien me dijo “vos no vas a llegar a ser diplomática”, me presenté para desafiarlo. Fui a la segunda etapa como un juego, no me importaba si me aceptaban o no. Cuando volví a mi trabajo, me empecé a aburrir. Cuestión que cuando me llegó la citación a la tercera etapa, me empecé a preguntar ya de manera seria qué era lo que hacían los diplomáticos. Y me interesó mucho, pasé la tercera prueba y nunca más dejé la carrera.