Se utilizó un test de personalidad, This is Your Digital Life, diseñado por el investigador Aleksandr Kogan de Cambridge, para obtener datos de 270.000 participantes. Con él, luego se accedió a información de más de 87 millones de usuarios. En una primera instancia, el número reportado por la investigación de The Guardian y The New York Times había sido de 50 millones de perfiles, pero esa cifra luego sería revisada por el propio Facebook y elevada a 87 millones.