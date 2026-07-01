Colombia

Comunidades de Soto Norte alertan por cita para definir Santurbán antes del cambio de Gobierno

Pequeños mineros y líderes sociales cuestionaron la convocatoria del Ministerio de Ambiente para el 4 de julio y pidieron que el proceso sea revisado en el empalme

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Los páramos son fuentes de agua que se deben cuidar de la mejor forma, y con estas acciones lo que se hace es debilitarlos - crédito Colprensa
Los páramos son fuentes de agua que se deben cuidar de la mejor forma, y con estas acciones lo que se hace es debilitarlos - crédito Colprensa

Pequeños mineros, líderes sociales y comunidades de la provincia de Soto Norte, en Santander, rechazaron la convocatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para adelantar una mesa de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán. Los representantes de la región consideran que el proceso se está impulsando sin el tiempo suficiente para garantizar una participación amplia, informada y deliberativa.

La información publicada por Revista Semana señala que la reunión fue convocada para el próximo 4 de julio en Bucaramanga, cuando falta menos de un mes para el cambio de Gobierno. Para las comunidades, la citación fue inesperada y busca avanzar de forma acelerada en un tema que, según ellas, no logró ser concertado durante varios años.

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Comunidades advierten sobre la vulneración de derechos fundamentales con una medida expedida sin los requisitos de consulta debida ni consenso técnico - crédito Fabio Maldonado, director Consejo de Desarrollo de Soto Norte
Comunidades advierten sobre la vulneración de derechos fundamentales con una medida expedida sin los requisitos de consulta debida ni consenso técnico - crédito Fabio Maldonado, director Consejo de Desarrollo de Soto Norte

En un comunicado, los pequeños mineros afirmaron que el Ministerio pretende resolver “en una sola jornada lo que no logró concertar en casi una década”. Además, cuestionaron que esa dinámica no correspondería a un verdadero ejercicio de participación, como lo ordenó la Corte Constitucional.

Comunidades cuestionan convocatoria del Ministerio

Las organizaciones sostienen que la delimitación de Santurbán es un asunto estructural que debería ser abordado con calma por el próximo Gobierno. Por eso, pidieron que el proceso sea revisado durante el empalme presidencial y no se deje definido en los últimos días de la administración saliente.

La presidenta de Asomineros, Ivonne González, fue una de las voces más críticas frente a la convocatoria. Según dijo, el Gobierno saliente estaría intentando introducir cambios de última hora en el proceso de delimitación del páramo.

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Este Gobierno saliente está intentando meter un mico a la delimitación de Santurbán”, afirmó González. La dirigente recordó que en 2022, desde Vetas, se pidió al Ministerio de Ambiente una delimitación parcial y la respuesta fue que el macizo no podía dividirse.

Líderes mineros y sociales piden decisiones consensuadas y aclaraciones sobre el uso del territorio que garanticen derechos y actividades sostenibles - crédito Fabio Maldonado, director Consejo de Desarrollo de Soto Norte
Líderes mineros y sociales piden decisiones consensuadas y aclaraciones sobre el uso del territorio que garanticen derechos y actividades sostenibles - crédito Fabio Maldonado, director Consejo de Desarrollo de Soto Norte

González aseguró que ahora, a pocos días de terminar el Gobierno, el Ministerio estaría haciendo justamente lo que antes había negado. Por esa razón, hizo un llamado al presidente electo Abelardo De La Espriella para que, durante el empalme, revise y detenga el avance del proceso.

Los representantes de las comunidades también señalaron que la urgencia de la mesa de concertación respondería a la intención de dejar definido el asunto antes de la posesión del nuevo Gobierno. Además, cuestionaron que se estén replicando mecanismos de participación similares a otros procesos de socialización realizados en municipios como Girón y Floridablanca, donde, según denunciaron, hubo baja asistencia.

Tribunal sancionó a ministra encargada

La controversia se produce pocos días después de que el Tribunal Administrativo de Santander sancionara por desacato a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, por el incumplimiento de los cronogramas relacionados con la delimitación del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)
Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)

Según el comunicado citado, la sanción corresponde a una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión judicial está relacionada con la orden de delimitación emitida por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361.

Frente a ese fallo, González afirmó que las comunidades recibieron con agrado la decisión del Tribunal, pero insistió en que mantienen alertas frente al proceso que adelanta el Ministerio de Ambiente. También pidió la intervención de la Procuraduría.

Tenemos que poner esta alerta por el mico o elefante que le quieren meter a la delimitación del Páramo de Santurbán”, expresó la dirigente, quien además afirmó que el Gobierno no puede seguir violando los principios del Acuerdo de Escazú.

La delimitación de Santurbán vuelve así al centro del debate público en Santander. Para los pequeños mineros y líderes de Soto Norte, el problema no es solo la convocatoria, sino la forma y el momento en que se pretende tomar una decisión que puede impactar a comunidades, actividades productivas y territorios enteros de la región.

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