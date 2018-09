-El usuario en alguna medida tiene cada vez más opciones para consumir medios, sin embargo, ¿tiene hoy realmente más libertad o es una ilusión?

-Hay un libro muy bueno que se llama The Paradox of Choice (La paradoja de las opciones), que plantea precisamente esto, y la conclusión es que no necesariamente quien tiene más opciones es más feliz o más libre. Para ver un programa determinado, antes teníamos que prender la TV a una hora fija y listo. Ahora son tantas las opciones que nos estresamos pensando "cómo voy a consumir esto", "cómo lo voy a ver", "cómo lo encuentro", "en qué dispositivo"… Y no somos necesariamente más felices después de ese proceso. Aparece aquí algo muy importante que es la experiencia del usuario. Las empresas que logran simplificar esta experiencia son las que parecen estar teniendo más éxito. Hacen que me resulte fácil encontrar y consumir lo que quiero, y además me recomiendan otros contenidos que me pueden llegar a gustar de manera simple y fluida. Se habla de diseñar experiencias con la mínima fricción posible, entendida como cualquier punto de roce donde el usuario enfrenta alguna confusión, donde no sepa qué hacer.