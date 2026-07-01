La lactancia materna podría reducir el riesgo de TDAH, según un estudio

MARTES, 30 de junio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres proteger a tu hijo del TDAH?

La lactancia materna podría ser una forma de reducir su riesgo, según un nuevo estudio.

Los bebés alimentados con leche materna tenían menos probabilidades de desarrollar síntomas de TDAH que los niños en edad preescolar y los estudiantes de primaria, según informaron recientemente investigadores en la revista Biological Psychiatry.

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"Descubrimos que cuanto más tiempo se amamentaba exclusivamente un niño (hasta seis meses), menor era el nivel de síntomas de TDAH a los 3, 5 y 8 años", dijo la investigadora principal , la Dra. Berit Skretting Solberg , en un comunicado de prensa. Es psiquiatra en la Universidad de Bergen, en Noruega.

La leche materna está especialmente adaptada a los niños humanos y contiene numerosos nutrientes beneficiosos para el desarrollo cerebral, según los investigadores en notas de fondo. Estos incluyen ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos, anticuerpos y bacterias beneficiosas.

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Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 37.600 niños participando en un estudio a largo plazo sobre familias noruegas. Las madres informaron cuánto tiempo se alimentó exclusivamente a los niños, así como cuándo se les introdujo a otros líquidos o alimentos sólidos.

Los resultados mostraron que la lactancia materna redujo las probabilidades de TDAH tanto en niños como en niñas. El efecto era más fuerte a los 3 y 5 años, y algo más débil a los 8.

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Toda lactancia materna fue beneficiosa, pero el efecto protector aumentó con la duración y la frecuencia, según los investigadores. Los bebés alimentados exclusivamente durante hasta seis meses tenían la protección más fuerte contra el TDAH.

Los investigadores también tomaron medidas adicionales para descartar la genética como posible explicación, ajustando por influencias conocidas como antecedentes familiares de TDAH. El equipo también comparó a hermanos que fueron amamantados de forma diferente por la misma madre.

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"Incluso después de estos ajustes, hubo un efecto protector claro pero moderado de la duración de la lactancia materna exclusiva sobre los síntomas posteriores del TDAH", dijo Solberg.

Sin embargo, los investigadores señalaron que se necesitan más estudios y ensayos clínicos para confirmar esta relación y para ver si se mantiene en lugares fuera de Noruega.

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Solberg afirmó que el efecto protector podría ser aún más potente en otras áreas donde la lactancia materna es menos común.

"En nuestra sociedad, la herencia es probablemente el factor de riesgo más fuerte para el TDAH. Sin embargo, dado que el TDAH --como otros trastornos del neurodesarrollo-- está influido por múltiples factores, nuestro estudio sugiere que el grado de lactancia materna también puede ayudar a proteger contra el desarrollo de síntomas de TDAH en niños pequeños", afirmó.

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Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los beneficios de la lactancia materna.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Bergen, 26 de junio de 2026; Psiquiatría Biológica, 19 de junio de 2026