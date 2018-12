-En los meses previos, usted había reconocido que en Río de Janeiro no se habían hecho bien las cosas y que Buenos Aires tenía que aprender de esa experiencia. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre Río 2016 y Buenos Aires 2018?

-Recuerdo muy bien que el día que llegamos al edificio donde se alojaba nuestra delegación en Río de Janeiro, todavía había 40 personas trabajando para corregir errores y, por ejemplo, si se usaba un baño en un piso superior, el agua drenaba al piso de abajo. Las cosas no se habían hecho bien. En nuestro caso, en cambio, logramos que la Villa Olímpica estuviera terminada y probada antes de la llegada de los atletas. Debo decir que tuvimos el privilegio de trabajar con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, que es muy profesional y cumple sus compromisos. El Gobierno de la Ciudad nos entregó la Villa seis meses antes del inicio de los Juegos, y pudimos hacer todas las pruebas antes del comienzo de la competencia. Mi gran satisfacción fue que, en la reunión final que tuvimos con los jefes de las delegaciones, hubo un aplauso cerrado y no se planteó ningún reclamo. A mí eso me hace soñar con el país que queremos. A veces los argentinos no nos valoramos y no somos conscientes de lo que somos capaces. Somos un pueblo muy educado, con grandes capacidades y, sobre todo, muchas ganas y pasión. Esa fue la imagen que proyectamos al mundo.