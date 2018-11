-¿Cómo se construye ese puente?

-En este encuentro nacional expusieron técnicos y políticos de varias provincias y por último, miembros de la sociedad civil a través de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC), con quienes trabajamos. La idea es ofrecer espacios en donde generar el famoso diálogo entre sociedad y Estado. Y al hablar de diálogo no me refiero a una encuesta telefónica o a llenar un formulario, sino a una participación real, sin la cual no hay compromiso en el tema ambiental.