El acceso al agua y al saneamiento fue reconocido formalmente como un derecho humano en 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas, entendiendo que cada ser humano tiene el derecho a tener acceso a suficiente agua para uso personal y doméstico (entre 50 y 100 litros de agua por persona por día), que sea segura, aceptable, asequible (no debe costar más de 3 % del ingreso familiar), y físicamente accesible (no deben estar a más de 1000 metros del hogar y juntarla no debe llevar más de 30 minutos). Previamente, en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, había establecido que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida con dignidad. Es un prerrequisito para ejercicio de otros derechos humanos".