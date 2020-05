“Darwin y Pradera del Ganso era un área de no vuelo; si querían volar, nuestras aeronaves tenían que hacerlo con ciertas condiciones. Si no, todo lo que volaba por ahí era enemigo”, sostiene. Ese día, Braghini se encontró solo por unos segundos en el director de tiro; Ferreira no se sentía bien y había pedido autorización para salir. Cuando se acercaba un reemplazante, detectó un eco en la pantalla: “Mientras se aproximaba el avión, aparecieron dos ecos más. Tres aviones. Informé por radio que se acercaban con velocidad. Recuerdo que, en segundos, pensé que podía ser un Mirage que regresaba de atacar a la flota y dos Harriers buscaban derribarlo. Podían ser aviones propios, pero el distanciamiento no tenía sentido. El primer avión se alejó esquivando el área. Los otros dos continuaron sin hacer maniobras. Di alerta a las piezas, cuando tuve el permiso de fuego, disparé. Menos mal que me encontraba solo, porque si conmigo estaba Ferreira les dábamos a los dos. Fue una situación jorobada. Me puse a llorar”. Ese día, las autoridades de la Fuerza Aérea se comunicaron con él para decirle que había hecho las cosas bien y lo felicitaron por el desempeño, el avión había ingresado por donde no debía.