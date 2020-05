Otro testimonio que describe el trabajo de los médicos en la guerra es el del sargento ayudante (retirado) Manuel Villegas, quien, con el grado de sargento, fue a Malvinas con el Regimiento de Infantería 3. Orgulloso de sus soldados, relata que el 13 de junio de 1982 debieron trasladarse para realizar un contrataque sobre Wireless Ridge a fin de reforzar las posiciones del Regimiento 7. Lo que nunca imaginaron es que no había comunicaciones y se había dado la orden de abandonar el lugar: “Cuando llegamos, los ingleses se llevaron la sorpresa de ver aparecer gente de nuevo y nosotros nos llevamos la sorpresa de encontrarnos con los ingleses directamente”. Al ver esta situación, Villegas decidió salir, pero al querer cambiar su posición individual, llegó a ver unas trazantes luminosas antes de caer herido. “Le pedí al soldado Esteban Tries que tirase en dirección a las piedras, él me contestó que no podía hacerlo porque yo estaba en el medio. Quiero estirar la mano para agarrar mi fusil y, en ese momento, recibo otro disparo en la muñeca. Eso fue fuerte, porque me doy cuenta de que el inglés no me mató porque no quiso”, narra. Finalmente, los soldados Tries y José Luis Cerezuela se arriesgaron y fueron en busca del sargento.