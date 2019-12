Es aquí donde se presenta un fenómeno nuevo, que es anti-ideológico, no es de derecha, ni de izquierda, no es fomentado desde Cuba ni desde Venezuela, ni desde de los EE. UU. ni desde China, como algunos intentan explicar. Por el contrario, el hartazgo no tiene tendencia, ni tiene partido. Es producto de que en la aldea global, en el éxtasis de la hipercomunicación y del conocimiento, es ya imposible tapar el sol con las manos y, entonces, la evidencia de la desigualdad, de la oprobiosa concentración de la riqueza, de la injusticia y de los millones de excluidos del planeta son conciencia viva en personas cada vez más informadas y conscientes de la realidad que vivimos.