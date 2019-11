“Es mi primer destino como oficial. Allí soy la única mujer jefe de subunidad, así que fue una experiencia nueva. Me tuve que imponer un poco, no fue fácil”, relata Sequeira mientras se sonríe y agrega: “Para mí, una unidad militar sin banda no tiene vida. Poder hacer lo que uno ama, en mi caso servir a la patria y hacer música, es una combinación perfecta”.