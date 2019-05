-¿Falta en nuestro país una estrategia clara de alianzas internacionales?

-Me parece que, desde hace muchos años, es difícil establecer el patrón y el grado de compromisos que tenemos con distintas alianzas internacionales. Considero que los mercados son importantes y que, como país, no terminamos de constituir un sustento o una base económica en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, Chile no tiene mucho sustento territorial y tiene pocos habitantes, pero se sostiene porque ha construido una red de interdependencia que lo sostiene, a través de tratados de libre comercio con todo el mundo. En el caso argentino, por razones geográficas y culturales, estamos aliados con Brasil, país con el que decidimos quesería mejor ser buenos vecinos y cooperar. Ahora bien, deberíamos cuidarnos bien de no posicionarnos como furgón de cola de nadie. Durante el gobierno anterior, parecía que acercarse a un país implicaba pelearse con otro. Así fue como terminamos teniendo "relaciones carnales" con China y, para eso, nos peleamos con EE. UU. Ni China ni EE. UU. lo estaban pidiendo. En épocas de escasez económica, terminamos quedando tan desguarnecidos y débiles que corremos el riesgo de vernos en la necesidad de arrojarnos a los brazos de cualquier potencia que muestre el efectivo, llámese, China, Irán o EE. UU. El problema es que en estos años de democracia, la clase política argentina nos ha dejado bastantes desvalidos, no ha creado riqueza; y cuando la riqueza aparece (por la suba de los precios de las commodities), la desperdicia. Nuestra dirigencia ha fallado en no crear un modelo sustentable.