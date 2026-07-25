El resurgir militar de Alemania, ¿una respuesta a la amenaza de Rusia y Estados Unidos?

Tras casi ocho décadas caracterizadas por un pacifismo profiláctico y un ejército relegado a funciones ceremoniales, Alemania tomó la decisión estratégica más trascendental desde la Guerra Fría. Bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, el país moviliza un histórico presupuesto de 377.000 millones de euros para reconstruir su poderío bélico, liderar la defensa de Europa oriental y blindar al continente frente a la amenaza de Rusia y la creciente volatilidad política de Estados Unidos.

De gigante pacifista a pilar militar de Europa

Durante cerca de 80 años, la República Federal de Alemania operó como el motor económico incuestionable de Europa, manteniendo al mismo tiempo una postura militar contenida tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la degradación acelerada del orden de seguridad europeo forzó una ruptura categórica con este paradigma.

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La Bundeswehr, catalogada durante décadas como una fuerza en declive, se encuentra en plena metamorfosis para convertirse en el ejército convencional más poderoso y tecnológicamente avanzado del continente europeo.

Durante cerca de 80 años, la República Federal de Alemania operó como el motor económico incuestionable de Europa, manteniendo al mismo tiempo una postura militar contenida tras la Segunda Guerra Mundial (Foto: archivo DEF)

El gobierno de Friedrich Merz asumió formalmente que la estabilidad de Europa central y oriental depende de la capacidad alemana para proyectar un músculo militar disuasorio e inquebrantable.

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La amenaza de Rusia y Estados Unidos en Europa

Históricamente, la Alianza Atlántica exigía a sus miembros destinar un mínimo del 2% de su producto bruto interno (PBI) a la defensa, meta que Alemania incumplió reiteradamente en años anteriores. En el actual contexto geopolítico de 2026, las conversaciones en Bruselas han dado un giro dramático: para disuadir de manera efectiva un enfrentamiento a gran escala con potencias rivales, la OTAN impulsa a sus miembros a alcanzar un nivel de

gasto militar de hasta el 5 % del PBI durante la próxima década.

Para la primera economía europea, esto representa una cifra superior a los 200.000 millones de euros anuales. Lejos de esquivar el requerimiento, Berlín aceptó el reto, aspirando a convertirse en el hub logístico, operativo y de mando en el flanco oriental de la alianza.

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Bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, el país moviliza un histórico presupuesto de 377.000 millones de euros para reconstruir su poderío bélico (Foto: archivo DEF)

El cambio de doctrina germano también responde a otro vector de conflicto que dejó una serie de enseñanzas: la guerra en Ucrania y la amenaza de los servicios de inteligencia de Rusia.

El conflicto ruso-ucraniano demostró la vigencia de los blindados y la artillería pesada pese al auge de los drones. A su vez, los ciberataques del GRU, el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, se convirtieron en un verdadero inconveniente para el sistema de control aéreo germano. La inteligencia rusa también generó campañas masivas de desinformación para desestabilizar la política interna y una serie de sabotajes marítimos en el mar del Norte.

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La estrategia militar de 377.000 millones de Alemania

Para materializar esta transformación, el Bundestag aprobó un paquete inicial de 50.000 millones de euros integrado dentro del megaplan de 377.000 millones. Esta inyección de capital público reactivó con fuerza inusitada la industria de defensa germana e internacional, con firmas como Rheinmetall, KNDS (Krauss-Maffei Wegmann y Nexter) y Diehl Defence a la cabeza.

El cambio de doctrina germano también responde a otro vector de conflicto que dejó una serie de enseñanzas: la guerra en Ucrania y la amenaza de los servicios de inteligencia de Rusia (Foto: EFE)

Uno de los contratos estrella es el Arrow 3, un interceptor de misiles balísticos en el espacio exoatmosférico, por encima de los 100 kilómetros, que será adoptado en el marco de un contrato histórico de 3600 millones de euros.

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Por otro lado, Alemania instrumentó la modernización del histórico Leopard 2A8, el tanque de combate principal con protección activa contra drones kamikazes, una lección aprendida de Ucrania, y que hoy es demandado por toda la OTAN. Otro blindado que cobrará mayor protagonismo es el Skyranger 35, también enfocado en la defensa antiaérea de corta distancia y optimizado para neutralizar drones tácticos.

En paralelo, Berlín continúa con la adquisición de los cazas F-35 provenientes de Estados Unidos, que cuenta además con su propia línea de producción que apunta a modernizar la Luftwaffe.

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De esta forma, Alemania se encamina a uno de los mayores procesos de rearme militar de su historia y proyecta un poder inédito hacia Europa, con Estados Unidos y Rusia como objetivos centrales de una disputa que tiene al Viejo Continente en el medio.