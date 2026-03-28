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El cierre del estrecho de Ormuz y su impacto en la economía global: del aumento del precio del petróleo a la inseguridad alimentaria

La guerra en Medio Oriente amenaza con sumir al mundo en una crisis energética, con efectos recesivos en la economía global. La crisis en el estrecho de Ormuz también afecta el suministro de fertilizantes y agita el fantasma del hambre de millones de personas

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El estrecho de Ormuz concentra el tránsito de aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial. Su eventual cierre constituiría la mayor perturbación energética de la historia moderna (Fotos: archivo DEF)
El estrecho de Ormuz concentra el tránsito de aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial. Su eventual cierre constituiría la mayor perturbación energética de la historia moderna (Fotos: archivo DEF)

La escalada de las hostilidades en Medio Oriente se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los gobiernos de todo el planeta. El cierre del estrecho de Ormuz –uno de los principales choke points o “puntos de estrangulamiento” del comercio global– ha provocado una disparada en el precio del petróleo y del gas, con impacto también en los fertilizantes, y agita el fantasma de la inseguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables.

Mientras el precio del crudo Brent trepó de los 70 a los 100 dólares en el primer mes del conflicto, el riesgo de un desabastecimiento de gas se asoma a las economías asiáticas –en particular, Corea del Sur, Japón y Taiwán–, que absorben más del 80 % de los embarques de gas natural licuado (GNL) que parten desde el golfo Pérsico. Por su parte, India, segundo importador mundial de gas licuado de petróleo (GLP), acaba de recurrir a la Argentina para superar la emergencia por el desabastecimiento de este combustible vital para su población.

“El aumento del costo de la energía, los fertilizantes y el transporte –incluidos los fletes, el valor del combustible para buques y las primas de los seguros– puede incrementar los precios de los alimentos e intensificar las presiones sobre el costo de vida, en particular de la población más vulnerable”, alertó la Oficina de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). “El actual shock llega en un momento en que las economías en desarrollo enfrentan dificultades para cubrir el servicio de sus deudas, restricciones fiscales y limitaciones para absorber nuevas perturbaciones de precios”, añadió el organismo.

La “mayor amenaza de la historia” para la seguridad energética

¿Cuál es la magnitud de la crisis? El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha sido contundente al afirmar que la presente interrupción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz constituye “la mayor amenaza de la historia” en términos de la seguridad energética del planeta. La merma en el suministro de crudo supera ya la retracción vivida durante los shocks petroleros de 1973 y 1979.

Mientras el precio del crudo Brent trepó de los 70 a los 100 dólares en el primer mes del conflicto, el riesgo de un desabastecimiento de gas se asoma a las economías asiáticas, que absorben más del 80 % de los embarques de gas natural licuado (GNL) que parten desde el golfo Pérsico
Mientras el precio del crudo Brent trepó de los 70 a los 100 dólares en el primer mes del conflicto, el riesgo de un desabastecimiento de gas se asoma a las economías asiáticas, que absorben más del 80 % de los embarques de gas natural licuado (GNL) que parten desde el golfo Pérsico

Para estabilizar el precio del crudo y cubrir la demanda insatisfecha, los 32 países que integran la AIE han decidido volcar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, el mayor volumen desde la conformación de esta organización en 1974. Se estima que ese volumen –incluidos los 172 millones de barriles autorizados por Donald Trump, que constituyen el 40 % de las reservas estratégicas de EE. UU.– equivale a 26 días de suministro normal por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, según la consultora Rystad Energy, una vez regularizado el tráfico comercial por esta arteria marítima, llevaría de tres a cinco meses recuperar la normalidad en el flujo del petróleo.

En cuanto al suministro de GNL, se calcula que los daños sufridos por los ataques a la infraestructura de producción del mayor campo gasífero del mundo (South Pars/North Field) dejarán fuera del mercado el 17 % de la capacidad de producción de Qatar –tercer productor mundial– durante los próximos tres años. En el corto plazo, se proyecta un precio del GNL en el mercado spot asiático de hasta 30 dólares por millón de BTU, lo que triplica el valor de enero pasado, antes del estallido de la guerra. De confirmarse este escenario, Argentina sufrirá el impacto en invierno, cuando, por cuestiones estacionales, necesita recurrir a importaciones de GNL.

El cuello de botella de los fertilizantes y la inseguridad alimentaria

El mercado de los fertilizantes es otro de los perjudicados por la actual guerra en Medio Oriente, ya que un tercio del tráfico global se realiza a través del estrecho de Ormuz. El 46 % de la oferta mundial de urea, un fertilizante nitrogenado clave para el sector agrícola, proviene de la región del Golfo. Su precio ha registrado un incremento del 40 % desde el inicio del conflicto hasta superar los 650 dólares por tonelada.

¿Cuál es la magnitud de la crisis? El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha sido contundente al afirmar que la presente interrupción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz constituye “la mayor amenaza de la historia”
¿Cuál es la magnitud de la crisis? El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha sido contundente al afirmar que la presente interrupción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz constituye “la mayor amenaza de la historia”

Uno de los países más expuestos es la India, ya que más del 40 % de sus importaciones de fertilizantes nitrogenados tiene su origen en los países del Golfo. Para paliar ese déficit y el del GNL, insumo para su producción doméstica de fertilizantes, Nueva Deli está negociando con Marruecos, Rusia y Bielorrusia para asegurarse nuevos proveedores, al tiempo que intenta convencer a China de que liberalice las cuotas de exportación establecidas por Pekín para favorecer el abastecimiento de sus propios agricultores.

“Los precios del petróleo afectan los precios de los alimentos porque el petróleo es un insumo para la agricultura, ya que se utiliza como combustible para la maquinaria agrícola y el transporte, y porque algunos productos agrícolas se utilizan como biocombustibles”, señala, a su vez, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de Naciones Unidas, en un reporte del pasado 23 de marzo.

Según las proyecciones del WFP, de mantenerse el cierre del estrecho de Ormuz, la escalada en los precios de los alimentos podría sumir en la inseguridad alimentaria a unos 45 millones de personas, que se sumarían a los 318 millones que ya padecen hambre aguda. Los mayores afectados serían los países del África subsahariana, con un total de 28 millones de habitantes en riesgo.

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