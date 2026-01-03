Armada Argentina: ¿qué carreras ofrece y cuáles son los requisitos para ingresar a la Fuerza?

En DEF repasamos la oferta académica de la Armada Argentina (Fotos: Fernando Calzada)

Frente al Río de la Plata, en la localidad de Vicente López, el capitán de navío retirado Gonzalo Hernán Prieto, recibe a DEF en las instalaciones del polo educativo que tiene la Armada Argentina en Buenos Aires. ¿El motivo? Conocer las opciones académicas, dirigidas a civiles y militares, que vinculan la defensa con el ámbito marítimo.

El oficial es el decano de la Facultad de la Armada (FADARA), el centro educativo de la Fuerza que funciona bajo la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y que, además de reunir diferentes centros de formación con carreras de grado, posgrado e investigación, apunta a formar profesionales para un mundo atravesado por desafíos tecnológicos, estratégicos y marítimos y en el que Argentina -por su geografía- es un lugar clave.

Un dato: el polo educativo de la Armada constituye la sede de la Facultad, del emblemático Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” y de la Dirección General de Educación de la Armada. Sobre este último organismo, cabe destacar que el director es, a su vez, vicerrector de la UNDEF - Área Armada: es decir, en su figura se articula el funcionamiento de la FADARA.

¿Qué opciones ofrece la institución y cuáles son las salidas laborales que tienen?

El capitán de navío retirado Gonzalo Hernán Prieto es el decano de la Facultad de la Armada

La Facultad de la Armada y la Universidad de la Defensa Nacional

La Facultad de la Armada funciona desde hace diez años bajo la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Pero, a su vez, mantiene un vínculo estrecho con la Dirección General de Educación de la Armada, organismo que conoce, de primera mano, las necesidades educativas de la Fuerza.

Cabe aclarar que, en materia de excelencia educativa, la Armada tiene una tradición centenaria. Con el tiempo, la evolución dio lugar a un sistema educativo mucho más complejo y de mayor alcance.

Estudiar en la Facultad de la Armada: un repaso por la oferta académica

“De la Facultad dependen, en total, seis unidades académicas”, explica Prieto, quien también señala que actualmente se está trabajando en la expansión de la oferta académica, proceso que busca dar respuesta a las necesidades de los egresados de la Armada, brindándoles las herramientas y los conocimientos necesarios para desempeñarse en un contexto profesional atravesado por los constantes avances tecnológicos.

La Facultad de la Armada funciona desde hace diez años

“Nosotros valoramos mucho el aporte y el amor por la profesión de los docentes. Además, si hay algo que sí o sí hay en la Armada es el trabajo en equipo, básicamente por la naturaleza misma de las tareas que llevamos adelante. Por eso, y con el apoyo de la UNDEF, llevamos adelante mecanismos de extensión e investigación”, amplía.

La carrera de oficial en la Escuela Naval Militar

De acuerdo con el decano, en la Escuela Naval Militar, una de las seis unidades académicas de la FADARA, se forman ciudadanos que buscan transformarse en oficiales de la Armada Argentina.

“Los capacitamos para que puedan desempeñar su trabajo con solvencia, con una base sólida de valores éticos y las habilidades que demanda el liderazgo en el ámbito naval. Además de convertirse en oficiales de la Armada (comenzando con el grado militar de guardiamarinas), ellos egresan con un título universitario”, explica sobre el instituto ubicado a poca distancia de la ciudad de La Plata.

De la Facultad de la Armada dependen, en total, seis unidades académicas

Un detalle: desde 2026, la carrera tiene una duración de cuatro años. Al ingresar, los cadetes optan por una de tres orientaciones: cuerpo Comando Naval, Infantería de Marina o Intendencia (enfocada en el área económico-administrativa). La orientación elegida determina también el título universitario: los de Comando Naval e Infantería de Marina obtienen la licenciatura en Recursos Navales para la Defensa, mientras que los de Intendencia egresan como licenciados en Administración Naval. Esta formación culmina con una instancia decisiva: el viaje anual de instrucción de la fragata ARA “Libertad”, oportunidad en la que los guardiamarinas realizan prácticas profesionales en un entorno operativo real, consolidan lo aprendido y completan el ciclo con experiencia naval.

“El objetivo principal está relacionado con la necesidad de la Defensa de poder formar oficiales de excelencia para el instrumento militar. En este caso, el naval”, dice Prieto, no sin antes agregar que allí también ingresan quienes desean formar parte del cuerpo profesional. Es decir, ciudadanos que ya vienen del ámbito civil con un título universitario y desean ser parte de la Fuerza.

Un dato: el polo educativo de la Armada constituye la sede de la Facultad, del emblemático Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” y de la Dirección General de Educación de la Armada

La Escuela de Oficiales de la Armada

El decano de la FADARA también explica que en Puerto Belgrano funciona la Escuela de Oficiales de la Armada (ESOA), destinada a la especialización y actualización permanente del personal (a medida que avanzan en la carrera).

En síntesis, la misión del instituto es formar oficiales para la conducción, la administración y el empleo de sistemas navales con un enfoque en competencias, liderazgo y valores y orientado a los roles operativos y de mando, al aporte a la defensa nacional, y a la protección de los intereses marítimos. En esta Escuela hay distintos posgrados: la especialización en Planeamiento y Acción Naval Integrada, Sistemas Eléctricos Navales, Sistemas Mecánicos Navales y Finanzas y Abastecimientos Navales.

También se destaca por el desarrollo de actividades de investigación y extensión, en áreas científicas y tecnológicas, orientadas a su aplicación operativa en la Armada

A distancia y presenciales, las opciones de posgrado en la Escuela de Guerra Naval

En Palermo, dentro del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza cuenta con la Escuela de Guerra Naval, lugar en el que se forman los futuros comandantes y se dictan posgrados para civiles y militares, principalmente vinculados a los intereses marítimos.

La misión del instituto es formar oficiales para la conducción, la administración y el empleo de sistemas navales

“En esa etapa se eleva la profesionalización: la formación se centra en la toma de decisiones en contextos de incertidumbre”, explica el decano, quien también señala que -para el militar- el egreso como Oficial de Estado Mayor es clave para desempeñar funciones de conducción y liderazgo.

En el presente, el instituto ofrece una especialización en Gestión de Intereses Marítimos y Fluviales, a distancia y abierta al público civil y militar. “Lo que aprendemos lo compartimos con la sociedad: es esencial contar con herramientas para interpretar procesos geopolíticos, tomar decisiones e investigar. Comprender el valor estratégico de los espacios marítimos es central. Por eso, en esta Escuela de Guerra también participan civiles —por ejemplo, licenciados en Relaciones Internacionales— aportando a la conciencia marítima del país”, destaca.

En la misma sede se dicta la maestría en Estudios Estratégicos, abierta a civiles y militares, de un año de duración. “Es un ámbito de reflexión interdisciplinaria sobre teoría y práctica de la estrategia, orientado a comprender y evaluar ambientes complejos, formar magísteres para la alta dirección e impulsar investigación aplicada al pensamiento estratégico nacional”, detallan desde la Fuerza.

Por último, el decano menciona el curso de Historia Naval y Marítima Argentina, un espacio abierto para profundizar -críticamente- este del país y su impacto en el pensamiento estratégico.

En Puerto Belgrano funciona la Escuela de Oficiales de la Armada (ESOA)

Las carreras de la Escuela de Ciencias del Mar

En la Escuela de Ciencias del Mar, la Armada ofrece opciones de capacitación para el personal militar vinculadas con aspectos científicos y técnicos y orientados a la cartografía, la oceanografía, la hidrografía, la meteorología y la navegación antártica, entre otras áreas.

Dentro de este instituto, la Armada también ofrece opciones para civiles y militares. Entre las más relevantes se encuentra la licenciatura en Cartografía, una carrera de cuatro años que, además, contempla un título intermedio e integra saberes geográficos, geodésicos y tecnológicos para la representación y el análisis del espacio marítimo y terrestre.

¿Qué se estudia en la Escuela de Suboficiales de la Armada?

Prieto destaca a la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), con asiento en Puerto Belgrano, como el principal centro de formación del personal de suboficiales de la Fuerza. Allí se forman integralmente a los futuros suboficiales -en lo ético, militar, académico y psicofísico- para desempeñarse como marinos, técnicos y combatientes, con aptitudes acordes a los perfiles que demanda la Armada.

En esa línea, la ESSA busca consolidarse como referente nacional por su calidad y excelencia, ya que integra educación formal con experiencia práctica, a través de embarcos, campañas y actividades en unidades navales orientadas a la defensa de los intereses marítimos.

“Estamos en proceso de incrementar una oferta orientada a las tecnicaturas universitarias”, adelanta el capitán de navío. En ese sentido, adelanta que ya se avanzó en cuatro y cinco se encuentran en desarrollo. No solo eso, este proceso se acompaña con el fortalecimiento de las funciones sustantivas propias de la formación universitaria.

Desde 2026, la carrera de oficial en la Armada tiene una duración de cuatro años (Fotos: Fernando Calzada)

La Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”

“En la Escuela Nacional de Náutica se forman los oficiales de la Marina Mercante Argentina en las especialidades que requiere el servicio en buques de ultramar”, explica el capitán de navío Prieto sobre la institución -otra de las seis unidades académicas de la FADARA- que tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esa línea, cuenta que la escuela combina formación técnica y universitaria orientada a la seguridad y eficiencia de la navegación y que, además, incorpora competencias profesionales y valores de responsabilidad, liderazgo y trabajo en equipo.

Quienes finalizan la carrera en la Escuela Nacional Naútica lo hacen como Pilotos de Ultramar, Maquinistas Navales, y Comisarios Navales. Además, obtienen las licenciaturas en Transporte Marítimo y en Plantas Propulsoras Marinas (para los pilotos y maquinistas, respectivamente).

Para finalizar, Prieto agrega que la oferta educativa de la Armada -insiste, conducida por la Dirección General de Educación y articulada con la UNDEF a través de la Facultad de la Armada y sus unidades académicas- sostiene la política educativa de la Fuerza con un propósito central: formar y capacitar a su personal y, en paralelo, generar conocimiento sobre los desafíos vinculados a los intereses marítimos de la Argentina: “Nuestra tarea es preparar profesionales con valores, competencias y visión estratégica, capaces de responder a un entorno tecnológico y operativo en permanente evolución, y de aportar, desde la educación y la investigación, a la defensa y al desarrollo del país”.