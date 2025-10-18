Explorando los cañones submarinos: un viaje a la biodiversidad y a la corriente de Malvinas

Hay equipo: (de izq a derecha) Silvia Romero, Ornella Silvestri, Graziella Bozzano y Laura Ruiz Etcheverry (Foto: Fernando Calzada)

No tendrá la espectacularidad de la expedición a los cañones de Mar del Plata realizada entre el 23 de julio y el 11 de agosto pasado. No nos deslumbrará con imágenes brillantes de criaturas marinas nunca vistas, como la estrella culona, las langostas Barbie, el pulpo translúcido o el calamar fantasmal, por mencionar solo algunas de las más de cuarenta especies identificadas en aquella expedición.

Sin embargo, esta nueva expedición del Conicet, que se viene llevando a cabo desde este miércoles 15 de octubre en zonas menos profundas y más alejadas de la costa, con agua menos clara y corrientes más potentes, tiene una meta clave: estudiar los sistemas de cañones de Bahía Blanca y de Almirante Brown que entran en la plataforma continental.

“El objetivo de la campaña es ver la forma del fondo marino, determinar cómo la topografía modifica la corriente y de qué manera eso impacta en la productividad”, explica Graziella Bozzano, geóloga italiana, nacionalizada argentina, integrante del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) e investigadora del Conicet.

El área de los cañones a explorar se encuentra entre 100/200 y 1000 metros de profundidad (Fotos: archivo DEF)

Bozzano forma parte del equipo de mujeres que lidera la investigación y se completa con Laura Ruiz Etcheverry, Ornella SIlvestri y la dirección de Silvia Romero. Además, cuenta con la participación de científicos argentinos de diversas disciplinas, miembros del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-UBA-Conicet), y de otros organismos de investigación científica nacionales.

Graziella Bozzano, única geóloga que participó de la primera campaña realizada por el Conicet y el Schmidt Ocean Institute (SOI) frente a las costas de Mar del Plata, nos habla de su experiencia y sus expectativas sobre este nuevo proyecto que se va a desarrollar hasta el 29 de octubre.

Esta nueva expedición del Conicet, tiene una meta clave: estudiar los sistemas de cañones de Bahía Blanca y de Almirante Brown que entran en la plataforma continental

-¿Cómo nació esta propuesta?

-Lejos de lo que puede pensarse, no surgió del éxito de la expedición a Mar del Plata, sino que estaba programada desde hace dos años, cuando el SOI, una organización sin fines de lucro que promueve la investigación oceanográfica, abrió una convocatoria para que grupos de científicos propusieran proyectos relacionados con sus áreas de interés. Nuestro equipo se presentó y, en 2024, fue seleccionado para investigar cañones submarinos que se encuentran en zonas entre Viedma y Rawson, frente a las costas de Río Negro y Chubut. Para ello, el SOI pone a disposición de los investigadores la plataforma, el buque provisto de tecnología de punta, la tripulación, los técnicos y el ROV SuBastian, robot submarino desarrollado para operar en las profundidades del océano. Para el resto de los gastos –como de movilización, laboratorio, seguros, etc.–, contamos con un subsidio de la Fundación Williams, que aportó 15 millones de pesos y, por otro lado, con un proyecto financiado por Francia.

Graziella Bozzano, única geóloga que participó de la primera campaña realizada por el Conicet en Mar del Plata, habló con DEF sobre esta nueva investigación

-¿Cómo describirías la zona donde se lleva a cabo esta investigación?

-El margen continental argentino se divide en plataforma (zona plana cerca de la costa), talud (donde la pendiente se profundiza), que se extiende desde los 300 hasta los 600 kilómetros de la costa aproximadamente, y emersión, la zona más profunda. Aunque algunos cañones alcanzan la plataforma, la mayoría suele ubicarse en el talud, que es donde se realizará la investigación. A diferencia de lo que ocurrió en las inmersiones realizadas en el cañón Mar del Plata, que alcanzaron profundidades de hasta 3900 metros, el área de los cañones que estamos exploramos ahora en octubre se encuentra entre 100/200 y 1.000 metros de profundidad.

-¿Qué se espera de esta expedición?

-El objetivo principal es comprender la interrelación entre la dinámica de las aguas marinas profundas y superficiales, la biodiversidad y la topografía de los cañones submarinos. Nos centraremos en cómo la corriente de Malvinas influye en la productividad de la zona, que es muy rica en organismos, como lo demuestra la gran presencia de pescadores. Para obtener datos precisos e integrar información geológica, biológica y física, vamos a utilizar tecnología de avanzada, y el enfoque principal será la recolección de sedimentos, variables físicas y el estudio del fondo marino en áreas específicas del norte y el sur.

El área de los cañones a explorar en esta oportunidad se encuentra entre 100/200 y 1.000 metros de profundidad

-¿Cuál es la diferencia entre estas dos áreas de estudio?

-En el sector norte, frente a Bahía Blanca, vamos a usar 46 boyas derivantes, que flotan con la corriente y tienen un GPS que permite seguir su camino y estudiar el comportamiento y la dirección de la corriente. Creemos que algunas seguirán el talud, mientras que otras entrarán a la plataforma, donde permanecerán navegando unos 20 días antes de ser recogidas. También vamos a poner dos equipos llamados lander en el fondo del mar, que son estructuras fijas que sirven para adosar equipos que miden la temperatura, la salinidad, el oxígeno y la velocidad de la corriente. Esto se complementará con una boya oceanográfica que medirá variables meteorológicas, como temperatura del aire y viento. Para complementar el estudio en la región norte, desplegaremos un glider, un vehículo autónomo submarino que medirá temperatura, salinidad, oxígeno y fluorescencia siguiendo una ruta programada.

En la zona sur, utilizaremos sondas para la batimetría y para analizar las estructuras geológicas del subfondo marino. Adicionalmente, emplearemos un magnetómetro y un CTD para obtener muestras de agua a diferentes profundidades.

El buque Falkor (too) ya comenzó a recorrer dos zonas a unos 500 kilómetros de la costa

Develando los secretos del océano

-¿Este tipo de exploración es novedosa o ya se realizaron estudios multidisciplinarios en la zona?

-Las imágenes satelitales muestran que algunas áreas del margen oceánico son muy productivas y no se comprende completamente el motivo de esta productividad. Una de las hipótesis es que está relacionada con la morfología del fondo marino. Lo cierto es que esta será la primera vez que se exploran para obtener una topografía detallada de su relieve. También es innovadora la integración interdisciplinaria de la investigación, porque normalmente se estudia la geología, la biología o las corrientes por separado. En este viaje, intentamos unir todas esas perspectivas para entender cómo funciona el sistema de manera holística: de qué modo la forma del fondo, la dinámica de las corrientes y la vida marina trabajan en conjunto.

-¿Podemos decir entonces que es una campaña pionera?

-Sí, es un estudio pionero por varias razones. Por la tecnología, por la utilización del famoso ROV SuBastian y por la posibilidad de hacer un recorrido en la parte superior de los cañones para tomar muestras del fondo con los pushcores (tubos de muestreo) que se vieron en las transmisiones de Mar del Plata. En primera instancia, si los tiempos y el estado del tiempo lo permiten, haremos tres inmersiones en la zona sur y dos en la zona norte. Y también es pionera por el gran despliegue multidisciplinario de herramientas y tecnología, para responder una pregunta científica compleja.

Es un estudio pionero por varias razones, por ejemplo, por la tecnología aplicada con el famoso ROV SuBastian

De la rutina a la magia de la exploración marina

-¿Cómo es un día en el barco?

-En general, se organizan turnos de trabajo para garantizar el descanso de todos. En la campaña “Talud continental 4”, había turnos desde las seis y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. En mi caso, como era la única geóloga, no tenía reemplazo y debía estar atenta cada vez que el ROV regresaba para tomar muestras. Al principio, las inmersiones eran cortas, pero, a medida que fuimos a zonas más profundas y duraban 24 horas, pude descansar un poco mejor. De todos modos, no fue complicado para mí porque las imágenes eran hipnotizantes.

-¿Qué aprendieron?

-Comprobamos que la ciencia bien comunicada interesa, y mucho, al menos en Argentina. Las transmisiones en vivo de las inmersiones tuvieron muchísimas visitas, mucho más que en otras campañas. En promedio, antes tenían 4000 vistas, pero la de Mar del Plata llegó a 500.000 y logramos un total de 17 millones de visualizaciones. Llegamos a tener conectadas a la vez a 92.000 personas. Fue una experiencia inolvidable que muchas veces nos hizo emocionarnos hasta las lágrimas. A medida que pasaban los días, nos llegaban mensajes, memes, videos y comentarios de gente que veía la transmisión desde todos lados. Y, al volver, siguió la locura, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado nos dio un diploma, la gente nos hizo todo tipo de regalos, entre otros muchísimos reconocimientos.

La nueva misión está dirigida por Silvia Inés Romero e integrada por un equipo del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) (Fotos: archivo DEF)

-¿Estás emocionada con este proyecto que se avecina?

-Aunque la etapa de preparación es agotadora por el papeleo y los permisos, ya conozco el buque por mi participación en la expedición anterior, lo que me ayuda a estar mejor preparada para esta campaña de octubre y tranquila por entender cómo funciona todo, a diferencia de la mayoría de los científicos, que se van a encontrar con un barco y un equipo técnico nuevos. Afortunadamente, la tripulación del Falkor (too) (barco de investigación oceanográfica operado por el SOI) es muy profesional, lo cual es importante para el éxito de la expedición. Una vez que empezamos a navegar, lo disfruto mucho.