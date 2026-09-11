Guía de Arte y Cultura: semana del 11 al 18 de septiembre de 2026

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ARTE

Brasilia: la construcción del futuro y Singular Plural: Imaginaciones sobre lo múltiple en el Arte Correo

El Museo Universitario de Diseño (MUD) de la Universidad Nacional de Lanús inaugura Brasilia: la construcción del futuro, con obras del fotógrafo Marcel Gautherot sobre el nacimiento de la capital brasileña entre 1958 y 1960, y Singular Plural: Imaginaciones sobre lo múltiple en el Arte Correo, con curaduría de Julio Lamilla y Clarisa López Galarza, a partir del archivo del artista platense Edgardo Antonio Vigo. Ambas propuestas abren el viernes 11 de septiembre a las 18 y permanecerán en exhibición hasta fines de diciembre de 2026, con visitas de lunes a viernes de 12 a 17. La entrada es libre y gratuita.

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* Museo Universitario de Diseño (MUD), avenida Hipólito Yrigoyen 5612, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

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Alma Naciente, de Gabriel Altamirano

Gabriel Altamirano presenta Alma Naciente, con curaduría y gestión cultural de Gastón Fournier, una exposición que a través de dibujos, esculturas, instalaciones, piezas textiles, sonido, iluminación y aroma explora las imágenes con las que las personas construyen sus deseos y proyectan su futuro. La muestra podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, de miércoles a domingo, con entrada libre y gratuita.

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* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Preludio para la vida de un fauno

Preludio para la vida de un fauno es una muestra dedicada a Rodo Bulacio y Rolo Juárez, dos artistas que durante la década de 1990 marcaron la escena de Tucumán y desafiaron los códigos de una tradición conservadora. Con curaduría de Carlota Beltrame, la exposición reúne cerca de 30 obras de ambos creadores y puede visitarse hasta el 6 de noviembre, de lunes a viernes de 10 a 19.

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* Biga Art Gallery, Arenales 1181, C. A. B. A.

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Una copita llena de miel, nueva muestra de María Luque en Galería Mar Dulce

Una copita llena de miel es la quinta exposición individual de María Luque en Galería Mar Dulce y presenta 23 obras nuevas en arte textil cosido a mano, inspiradas en servilletas antiguas, retazos de tela y una colección de hilos de colores que la artista fue reuniendo con el tiempo. Inauguración: sábado 29 de agosto. Junto con la exposición principal se presenta +COLECTIVA97, una curaduría de obras realizadas por otros artistas de la galería e invitados.

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Visitas de martes a sábados de 16:00 a 19:00. Hasta el 17 de octubre de 2026. Entrada libre y gratuita.

* Galería Mar Dulce, Uriarte 1490, C. A. B. A.

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Columen

Columen, instalación de sitio específico del artista salteño Javier Soria Vázquez (Salta, 1975), ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026 en la categoría instalación, puede visitarse en las salas del segundo piso del Museo Nacional de Bellas Artes. La obra —cuyo título proviene del latín y significa ‘sostén’, ‘puntal’, ‘refuerzo’— funciona como una columna vertebral que diagrama la memoria del Museo a través de una investigación basada en boletines oficiales, discursos institucionales y pesquisas de la historia del arte nacional. Visitas de martes a viernes de 11:00 a 19:30 y sábados y domingos de 10:00 a 19:30. Hasta el 20 de septiembre.

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* Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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Herlitzka & Co. llega a MONTE con un pop up de arte contemporáneo y objetos criollos

Herlitzka & Co. y Ricardo Paz | MONTE presentan un pop up que reúne obras de artistas de la galería —Carla Beretta, Martín Churba y Anabela Pérez, Washington Cucurto, Alicia Herrero, Teresa Pereda, Hernán Salamanco, Juan Sorrentino y Candelaria Traverso— con muebles, textiles y objetos criollos antiguos y contemporáneos del acervo de MONTE, uno de los espacios más singulares de Buenos Aires. La propuesta pone en diálogo el arte contemporáneo con los saberes y tradiciones del Norte argentino. Inauguración: martes 2 de septiembre a las 18:00. Visitas de 11:00 a 19:00. Hasta el 11 de septiembre.

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* Ricardo Paz | MONTE, El Salvador 4656, Palermo, CABA

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Vestir mundos, inaugurada el 10 de septiembre de 2026 y que se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2027, es una muestra basada en el archivo de la Fundación IDA que reúne a creadores argentinos de indumentaria como Martín Churba, Jessica Trosman, Vero Ivaldi, Vicki Otero, Cora Groppo, Mariano Breccia, Mercedes Martínez, Clara de la Torre, Diana Dai Chee Chaug, Roxana Liendro, Romina Cardillo, Juliana García Bello, Mariángeles Aguirre, Paula Aguirre y Milagros Pereda. La exposición explora prácticas que recuperan oficios artesanales, trabajan con cooperativas y colectivos urbanos, e incorporan materiales naturales y biomateriales frente a los desafíos ambientales del siglo XXI. Curaduría: Franco Chimento y Raúl Flores.

Bosques Umbral, inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Nicolás Cuello y obras de Gala Berger, Flavia Da Rin, Lulo Demarco, Alejandra Mizrahi, Toni Morales, Eva Moro Cafiero, Yhomara Muñoz y Jimena Travaglio, explora las relaciones entre tecnología y hábitat a través de arquitecturas fantásticas, fábulas digitales y artefactos ecotécnicos. Hasta el 1° de agosto de 2027.

Luis Camnitzer: Todo por aprender: La resurrección de Simón Rodríguez , inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Alfredo Aracil , recupera el pensamiento del filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez para ponerlo en diálogo con el arte, la educación y la inteligencia artificial. La muestra incorpora una obra realizada por estudiantes del Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén y se presenta junto al libro Luis Camnitzer: Más allá de la inteligencia , disponible en la web del museo. Hasta el 1° de febrero de 2027 .

Océano interior , hasta abril de 2027 . Invita a aventurarse en las profundidades oceánicas a través de obras de artistas, arquitectos y científicos que abordan los paisajes polares y la inmersión como encuentro con lo remoto y lo íntimo. Curaduría: Alfredo Aracil , en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana . Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta , hasta abril de 2027 . Invita a reconocer a la naturaleza como protagonista de las prácticas creativas y sociales, con obras de artistas que proponen escuchar las historias de bosques y ríos y aprender de los animales otra forma de ver el mundo. Curaduría: Patricio Orellana , en diálogo con Victoria Noorthoorn . Asistencia curatorial: Florencia Morel . Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli . Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen , de Ariel Cusnir , hasta abril de 2027 . La acuarela más grande realizada por el artista, un gran mural ejecutado con agua de mar traída de Necochea que transforma el espacio de ingreso del museo en un cuaderno de viajes. Curaduría: Raúl Flores . (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario , hasta abril de 2027 . Ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo con más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, que ofrece un recorrido por los movimientos del arte argentino moderno y contemporáneo. Curaduría: Victoria Noorthoorn , Patricio Orellana , Pino Monkes , Franco Chimento , Nicolás Cuello , Raúl Flores , Jorge Ponzone y Valeria Semilla . (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan, con recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Registro abierto

Julia Baitalá Galería presenta Registro abierto, una exposición colectiva de fotografía que reúne el trabajo de Luis Casadevall, Tadeo Pestaña, Belén Yuste, Silvina Enrietti, Gonzalo Lauda, Grace Ratto y Clara Estrada. Las obras recorren escenarios de una cultura visual latinoamericana —la pampa y la tradición criolla, las ruinas de antiguos cines porteños, las marcas de la historia y la vida urbana cotidiana— para pensar la fotografía como construcción de memoria sensible. Visitas de martes a viernes de 14:00 a 19:00. Hasta el 12 de septiembre de 2026.

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* Julia Baitalá Galería, Antezana 150, C. A. B, A.

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Teatro San Martín

Luz de Oriente, de Gabriel Giovanetti (FotoGalería Sara Facio - Hall del Teatro San Martín). La FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta un recorrido fotográfico por los caminos de la fe musulmana a través de las inmensidades de Asia, desde los enclaves de China hasta las ciudades de Bujará y Samarcanda. La obra del artista argentino Gabriel Giovanetti (Buenos Aires, 1955-2023) propone una mirada sudamericana que combina la sensibilidad artística con la observación antropológica, y retrata un mundo de polvo, soledad y marginación donde sus personajes conservan la dignidad de reyes en el exilio. Texto curatorial: Hilda Lizarazu. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* FotoGalería Sara Facio, Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Territorio efímero, de Carlos Furman. El Teatro San Martín presenta una selección de trabajos de la última década de Carlos Furman, uno de los fotógrafos de teatro más destacados de la Argentina, con retratos y escenas de grandes obras de teatro, danza y títeres, junto a imágenes diseñadas para la promoción de espectáculos. La muestra busca explorar el límite entre la fotografía como documento y como propuesta visual autónoma. Dirección: Claudio Larrea. Producción: Irupé Tentorio. Martes a viernes de 14 a 21; sábados y domingos de 13 a 20. Entrada gratuita.

* Hall Alfredo Alcón, primer piso del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Ayón Belkis

Belkis Ayón: Mito y desobediencia . En el nivel -1. Del 17 de julio al 12 de octubre de 2026 . Belkis Ayón (La Habana, 1967–1999) fue una influyente artista y grabadora cubana cuya obra transformó la gráfica contemporánea. A través de siete obras de la Colección Malba–Costantini, la exposición pone en escena el uso excepcional que la artista hizo de la colografía, centrada en el mito de la Sociedad Secreta Abakuá. Visitas guiadas: lunes a las 17:00. Curaduría: María Amalia García , Alejandra Aguado y Nancy Rojas . Visitas guiadas: lunes a las 17:00.

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25° aniversario, el museo presenta una selección del acervo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970 se distribuyen en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo latinoamericano. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Melodía encadenada, de Andrés Aizicovich, recupera la imagen de la inmersión para reflexionar sobre el acto creativo y los procesos de comunicación. La muestra presenta una serie de pinturas con cuerpos flotantes y contorsionados atravesados por una línea de agua que funciona como umbral entre la superficie y la profundidad, y se completa con cinco cabezas-vasijas que hacen circular agua en un circuito cerrado, volviendo visible y audible aquello que habitualmente permanece intangible: la memoria, los relatos y las formas mediante las cuales una comunidad comprende el mundo. Curaduría: Javier Villa. En la sala 4.

Eslabón de leyes es la primera exposición individual de Manuel Sigüenza. La muestra surge de su fascinación por un conjunto de cerámicas halladas en la década de 1930 en el arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, y propone pensar la cerámica arqueológica y la contemporánea como una materialidad capaz de activar viajes en el tiempo y conservar algunos de los relatos más antiguos de la cultura argentina. A partir de esos restos, desplaza la pregunta sobre qué son estos objetos para indagar qué producen y cómo operan en la construcción de imaginarios, instituciones y relatos que se transforman a lo largo del tiempo. Curaduría: Javier Villa. En la sala 10.

Fantasía de valor , de Flor Alvarado , con curaduría de Carla Barbero , desarrolla una práctica anclada en una perspectiva marrón-indígena atravesada por la historia migrante de su familia. A través del dibujo, la pintura, la escultura y la performance, la exposición reúne obras realizadas en carbonilla sobre madera, pastel tiza sobre papel misionero y una escultura construida con cajones provenientes del circuito frutihortícola. En la sala 11 .

Isidoro Valcárcel Medina: El transcurrir . Curada por Ferran Barenblit , propone una reflexión sobre el tiempo como experiencia, estructura y medida, con una obra nueva que toma como punto de partida el medio siglo de distancia entre 1976 y 2026. En la sala 13 . Disponible hasta marzo de 2027 .

El juguete rabioso: 100 años . Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave , homenajea la primera novela de Roberto Arlt con un gran mural de tapas de diversas ediciones, ilustraciones, obras de artistas plásticos, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la máquina de escribir Underwood citada por el autor. En las salas 2 y 3 . Disponible hasta marzo de 2027 .

Plástica escatológica . A cargo del artista Martin Farnholc Halley , reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por la música, los vínculos personales y materiales de la vida cotidiana, en diálogo con la tradición abstracta argentina. En la sala 5 . Disponible hasta el 25 de octubre .

Calabxzxs & Dragxnes . Curada por Andrés Gorzycki , presenta una partida de juego de rol donde castillos, elfas, monstruos y dragones ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. En la sala 6 . Disponible hasta el 11 de octubre de 2026 .

Federico Klemm. Iluminador de mitos . Coproducida junto a la Fundación KLEMM y curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, reúne más de noventa trabajos organizados en tres núcleos de obras producidas entre 1990 y 2000. En las salas 7, 8 y 9 . Disponible hasta el 27 de septiembre de 2026 .

Homenaje a Mireya Baglietto. Inauguración: 30 de abril. El primer homenaje del 2026 es a Mireya Baglietto, artista visual argentina, investigadora y creadora del Arte Núbico. La creadora interviene el espacio temporal de la Sala Histórica con su tradicional propuesta núbica: telas pintadas que simulan un cielo recubren y cuelgan del techo y el público es invitado a percibir el espacio mediante el celular, con el vidrio de la pantalla como si fuera un espejo ubicado a la altura de los ojos. Caminar, mirar el reflejo que se produce en el vidrio del aparato y acceder a una nueva dimensión en la que se invierten las referencias tradicionales, convirtiendo el cielo en tierra. Una pequeña reproducción de los trabajos de gran formato que la artista desplegó en las salas del centro cultural en décadas pasadas. En la Sala Histórica. Disponible hasta el 25 de octubre de 2026.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Arte en el Centro Cultural Borges

El Jardín Estrangulado, del artista Miguel Harte, presenta un árbol maquínico e híbrido construido a partir de fragmentos naturales, copias artificiales y estructuras visibles, en fricción con un conjunto de seres emergentes que parecen pertenecer a otra fase evolutiva. La obra propone el jardín como un cuerpo en crisis, atravesado por brotes, tensiones y derrames, donde naturaleza y máquina se confunden. Visitas de miércoles a domingo de 14:00 a 21:00. Entrada libre y gratuita. En el Octógono.

Rumores, apariciones y algunas criaturas extraordinarias, con curaduría de Guillermina Mongan, indaga las poéticas fantásticas contemporáneas del territorio platense desde una perspectiva interdisciplinaria que articula la historia del arte, la filosofía política de la imaginación y la micropolítica del deseo. La muestra propone entender la fantasía como una tecnología crítica capaz de intervenir el inconsciente colectivo estructurado por las lógicas del capitalismo contemporáneo. Participan los artistas Ezequiel Herrera, Weingart, Pablo Pérez Torres, Julieta Rockera, Julia Cossani, Durnzno, Julia Varela, Laura Pires, Regina Igarzabal, Mijail de Amieva, Lucía Delfino, Lucrecia Giménez, Martín Bozo, Paloma Catalá del Río, Sofía Canteli, Vic Asu, Matías Quintana, Fran Carranza, Juan Simonovich y MRA. MR. En el Piso 3.

Tratado de repetición reúne esculturas y relieves de Luis Terán que recorren los principales ejes de su práctica: un método basado en la repetición de gestos y procedimientos en el que cada obra deriva de la anterior. Maderas, sogas, telas, plásticos y otros materiales recuperados conforman el punto de partida de una producción que encuentra en el descarte nuevas posibilidades, mientras las huellas y texturas de esos materiales permanecen visibles como testimonio de su historia. Curaduría: Laura Spivak . En el Piso 1 .

MÍMESIS (Sueños, animales y diapasones) , de Julián Galay . Investigación sobre las relaciones invisibles entre lenguaje, percepción animal y vibración sonora. A través de objetos, documentos, archivos, grabaciones y relatos, construye una zona donde conviven una plaga de estorninos, polillas con camuflaje acústico y arañas que sueñan. Texto, imágenes y sonido: Julián Galay ; montaje: Sebastián Zanzottera ; luthería Resonador Helmholtz: Javier Bustos ; filmaciones Escáner: Ronald Cerdas . Curaduría: Sebastián Verea . En el Espacio Beta .

Razones poéticas . Obras de Irene Banchero , Hernán Camoletto , Aili Chen , Patrick Glascher , Julieta Hanono , Alejandra Montiel , Hugo Padeletti , Veronica Romano que proponen una pausa y un leve desvío en la experiencia cotidiana. Curaduría: Eva Ruderman . En el Espacio Bon Marché .

Wunderkammer: Cámara de maravillas . Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas europeas de los siglos XVI al XVIII, la muestra de Nicola Costantino reúne flores imposibles, máquinas, criaturas híbridas y dispositivos en movimiento en una gran escenografía inmersiva. En el Espacio Berni .

Mil pedazos , de Eugenia Calvo . Arquitectura en transición donde cuerpos que antes fueron sillas acompañan una caída, sosteniéndose entre sí en un estado ambiguo entre el colapso y la reorganización. En el Octógono .

Luz constructiva , de Gonzalo Maciel . Intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo, mediante tubos LED, planos pintados y acrílicos semitransparentes. En el Acceso .

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!, la instalación de Leila Tschopp en el Borges

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!, de la artista Leila Tschopp, interviene la arquitectura del espacio con una pintura mural y cinco pinturas colgantes sobre MDF, realizadas con acrílico y arena de silicio. La obra construye un paisaje quebrado que alude tanto a la pintura metafísica como a proyectos arquitectónicos de la modernidad latinoamericana, en los que figuras humanas aparecen solas o en dúos, cayendo o intentando levantarse, atravesadas por el desánimo y la finitud. El título retoma una frase de Nietzsche en Así habló Zaratustra y remite al desierto como paisaje y metáfora de la incertidumbre. Visitas de miércoles a domingo de 14:00 a 21:00. Entrada libre y gratuita. En el Espacio Borges.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Adriana Bustos, Código natal: los orígenes cósmicos del Museo

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta esta exposición curada por Mariana Marchesi, con el dibujo monumental Carta natal del Museo Nacional de Bellas Artes, obra especialmente comisionada a la artista para celebrar los 130 años de la institución. Bustos traza allí un zodíaco personal con reinterpretaciones de obras de la colección. Presenta además el video Plutón en la Casa de Bombas, que recupera la memoria de los piletones subterráneos del edificio, y el dibujo Planisferio celeste del Museo, donado por la artista para la colección del Bellas Artes. Puede visitarse hasta el 7 de noviembre, en el primer piso, de martes a viernes, de 11 a 19:30, y los sábados y domingos, de 10 a 19:30.

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* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

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Alteraciones, de Mauricio Molina

Con la curaduría de Hernán Ulm, el artista salteño presenta en el Paco Urondo un trabajo que, a través del muralismo y la experimentación material, invita a reflexionar sobre la espiritualidad, el tiempo y la libertad. Con raíces profundas en el muralismo y el arte urbano, su obra toma como eje la naturaleza local de Salta por un sentido de pertenencia y fusiona diversas técnicas, colores y texturas. La exhibición permanecerá abierta desde el 12 de junio hasta el viernes 25 de septiembre. Entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFyL UBA), 25 de Mayo 221, C. A. B. A.

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Zona de vigilia, de Mirta Kupferminc

Bajo la curaduría de Florencia Qualina, Mirta Kupferminc propone un recorrido en el que instalaciones, grabados, pinturas, videos y esculturas despiertan asociaciones, intuiciones y recuerdos. A través de símbolos arquetípicos como árboles, tortugas y libros, las piezas despliegan una investigación sobre aquello que persiste en las imágenes cuando el tiempo parece erosionarlas. La exposición plantea una pregunta sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva: ¿qué sucede con las fotografías cuando desaparecen quienes podían reconocerlas?

La exposición plantea una pregunta sobre el destino de los archivos fotográficos y la fragilidad de la memoria afectiva. Puede visitarse hasta el 16 de septiembre, de martes a sábados de 16 a 20.

* ZonderFlag, en Nicaragua 4880, C. A. B. A.

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El vórtice de la materia, de Paula Rivero

Paula Rivero presenta una exposición individual que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción visual, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo. A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje visual propio donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones conviven como parte de una investigación sobre la metamorfosis y la impermanencia. Horarios de visita: lunes a viernes, de 9 a 17. Hasta el 23 de septiembre de 2026.

* PS Gallery, en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, C. A. B. A.

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En MALBA Puertos, Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Malba Puertos presenta juegos escultóricos de Paula Castro que toman como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano, resultado de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021. El conjunto de cinco juegos incluye la reedición de dos diseños y la presentación de tres exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Casa Nacional del Bicentenario

Red (Unión), de Paula Toto Blake. Inauguración: miércoles 12 de agosto a las 18:00. La Casa Nacional del Bicentenario presenta esta exhibición de fotografías y videoinstalaciones curada por Florencia Battiti. El proyecto surge de un acercamiento a mujeres migrantes trabajadoras de casas particulares en Argentina, México y Francia, y se despliega en tres videoinstalaciones proyectadas sobre un palimpsesto con testimonios, voces y memorias de las relaciones que se tejen entre mujeres en el ámbito doméstico. De miércoles a domingos de 15 a 20 horas, hasta el 12 de octubre. Entrada libre y gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Instantáneas en el Subte

Foto de Gianfranco Chiappe que integra la muestra 'Instantáneas en el subte', en la estación Lacroze de la línea H del transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires

Emova inaugura en la estación Las Heras de la Línea H la tercera edición de su exposición itinerante, una propuesta artística que invita a descubrir espacios inéditos del Subte. Los 12 participantes elegidos retrataron el Puesto Central de Operaciones, el Centro de Monitoreo de infraestructura y tres talleres históricos: Polvorín, Parque Patricios y Lacarra. Como novedad, la muestra incorpora una obra audiovisual realizada con cámara analógica Super-8. Se puede visitar, además, de manera virtual, ingresando a https://emova.com.ar/index.php/instantaneas-en-el-subte-2026.

* Estación Las Heras, Línea H, Avenida Pueyrredón y la Avenida Las Heras, C. A. B. A.

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Para algunas caídas no existe la gravedad

Los artistas David Lamelas e Hildegarde Duane —cuyas obras integran las colecciones del MoMA, el Tate Modern, el Centre Pompidou, el Museo Reina Sofía y el Guggenheim— exhiben por primera vez en Chile. Curada por Paula Solimano, la exposición reúne cinco piezas audiovisuales en las que ambos artistas recurren a la parodia, la ironía y la sátira para examinar cómo los medios construyen y legitiman figuras de poder: a través de programas de televisión ficticios, Lamelas y Duane encarnan dictadores caídos, presentadoras de noticias y estrellas del espectáculo que dejan al descubierto los mecanismos con que la pantalla produce a las figuras públicas. Con motivo de la muestra, la dupla visitará Chile y participará en un conversatorio. La exposición puede visitarse hasta el 27 de septiembre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00, con entrada libre.

* Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, salón del tercer piso, Matucana 501, Santiago de Chile, Chile.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA):

En la pampa: Enrique Larreta y el campo argentino. Hasta el 12 de octubre. Con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del escritor argentino, la exposición propone un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la obra, entre ellas, los manuscritos, documentos, pinturas e ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada realizadas para la edición ilustrada de 1944. Curaduría: Patricia Nobilia y Ricardo Valerga. Intervenciones Mínimas VI. En esta ocasión se presentará una obra de Mariano Ferrante, en acrílico sobre tela, perteneciente a la colección del MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires). En la sala Escritorio del Museo Larreta. Curaduría: Delfina Helguera.

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Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA):

FUEGUINOS: Imaginarios visuales de las tierras australes. Fotografías de Tierra del Fuego de los siglos XIX y XX. Hasta el 16 de noviembre. Esta exposición fotográfica explora los imaginarios visuales construidos en torno a los pueblos originarios australes a través de imágenes de los siglos XIX y XX, reuniendo un valioso corpus fotográfico registrado por expedicionarios, científicos y misioneros en el extremo sur de América. Curadora invitada: doctora Margarita Alvarado Pérez.

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Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA):

Maestros: El Bosque y el Árbol, de Gaby Messina. Exposición de Gaby Messina, con la curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, que reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de algunos de los artistas más importantes del país en los espacios donde desarrollan sus obras. Esta exhibición ofrece una mirada profunda y cercana a los procesos creativos de destacados artistas mayores de 65 años, entre ellos Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc. María del arrabal, de Adolfo Pérez Esquivel. Concebida como una transposición visual de la ópera-tango María de Buenos Aires, la exposición propone una actualización de esa pieza clásica de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, desde una perspectiva feminista y contemporánea. Para eso, Pérez Esquivel elaboró una secuencia narrativa en una multiplicidad de técnicas pictóricas con diversos soportes —papel, cartón, tela y hasta plástico—. Con el apoyo de la Fundación Piazzolla.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Rituales cotidianos, de Laura Pini. Inaugurado el sábado 4 de julio. Hasta el 28 de septiembre. Instalación en el jardín del museo. La propuesta consta de una serie de platos, de diferentes tamaños y formas, pintados con azul cobalto, cuya base se encuentra intervenida con pequeños y sutiles gestos en lápiz. A partir de la escala exagerada y la repetición, la artista propone reflexionar sobre la tensión entre lo sencillo y cotidiano que deviene en sagrado.

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Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Buenos Aires Museo (BAM) abrió por primera vez en su historia una exposición permanente dedicada a la historia y la cultura de la ciudad, con propuestas interactivas que recorren los orígenes de la metrópoli hasta una proyección de su futuro. La muestra combina objetos patrimoniales con dispositivos tecnológicos para trazar las transformaciones de Buenos Aires y de la sociedad porteña a lo largo de los siglos.

La exhibición organiza su recorrido en torno a los hitos que moldearon la ciudad: sus primeros tiempos, las escenas culturales que la definen y una invitación a imaginar cómo será la urbe en las próximas décadas. El acceso es gratuito los miércoles.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Lo arcaico por venir. Esculturas de Antonio Oriana y Rubén Locaso. Hasta el 12 de octubre. En el marco del ciclo Homenaje a Grandes Maestros, que pone en valor figuras relevantes de la escultura argentina, esta muestra articula un diálogo entre las obras de Antonio Oriana y Rubén Locaso, proponiendo un recorrido por dos modos de concebir la práctica escultórica y su relación con la temporalidad, en sus esculturas y obras bidimensionales. Curaduría: María José Pérez. En la sala del primer piso del museo. Umbrales y constelaciones. Brihuega – Bloise, de Mariana Brihuega y Andrea Bloise. Hasta el 15 de noviembre. Reúne trabajos realizados entre 2017 y 2026 por dos artistas con formación escultórica compartida y lenguajes divergentes: Brihuega trabaja con metal y objetos recuperados; Bloise desarrolla una pintura de paisaje onírico y dimensión metafísica. Curaduría: María José Pérez.

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Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA)

Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia. Hasta fin de año 2026. Una retrospectiva que reúne una selección de obras realizadas por el artista y maestro fileteador Jorge Muscia a lo largo de casi cuarenta años de trabajo de producción artística inspirada en la figura de Carlos Gardel. El poeta Horacio Ferrer bautizó a Muscia como El fileteador del tango, debido a su labor artística retratando a las figuras icónicas del género.

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Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA)

La forma de las palabras. Herramientas, usos y espacios de escritura en el siglo diecinueve. La exhibición pone en diálogo las colecciones del Museo Histórico Saavedra y del Museo de las Escuelas para pensar en perspectiva histórica las profundas transformaciones culturales y tecnológicas que atraviesan las prácticas de escritura y lectura. Las palabras, sus técnicas y sus objetos como parte del modo en que imaginamos y construimos lo propio. Buena Madera. Hasta el mes de noviembre. Los jardines del museo serán un espacio donde la escultura no solo se exhibirá sino que también se creará frente al público. Realizada en colaboración con el Museo de Esculturas Luis Perlotti, la muestra presenta obras de destacados escultores: Adriana Badii, Christian Faccini, Darío Klehr, Jorge Gionco, Adriana Mazzotta, Juan Carlos Mercurio y Juan Alfredo Percivalle. Además, los artistas Darío Klehr y Jorge Gionco realizarán varias jornadas de talla en vivo..

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas con objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su diario. Jueves, viernes, sábado y domingo: visitas particulares de 14 a 18. 2 x 1 en la entrada general los jueves y domingos (solo en efectivo).

* Centro Ana Frank Argentina, Superí 2647, C. A. B. A.

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Colón Fábrica

Recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, con vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo. Circuitos gratuitos todos los martes con previo retiro de entradas por la boletería. Abre de lunes a domingos de 10 a 18.

* Colón Fábrica, Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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TEATRO

Mi joven vida tiene un final

Pablo Rotemberg protagoniza Mi joven vida tiene un final, una obra que reinterpreta a Norma Desmond, la mítica protagonista de Sunset Boulevard, para explorar la negación del paso del tiempo, el deterioro del cuerpo y la fascinación por el fin. Rotemberg comparte escena con Valentín Caringella y Ezequiel Posse, con dramaturgia y dirección del propio Rotemberg. La obra ofrecerá únicas ocho funciones: los sábados 12, 19 y 26 y los domingos 13, 20 y 27 de septiembre, y los miércoles 16 y 23 de septiembre, todas a las 20. La entrada es libre y gratuita, y las entradas se retiran desde una hora antes de cada función en Informes, con un máximo de dos por persona.

* Centro Cultural Borges, Sala Astor Piazzolla, Viamonte 525, C.A.B.A.

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La mesa, o las formas que toma el amor, de Andrea Ojeda

Andrea Ojeda firma el texto de La mesa, o las formas que toma el amor, dirigida por Diego Cazabat e interpretada por Alejandra Tabach, Mario Gutiérrez, Luz Miraldi, Carolina Del Valle, Ana Rodriguez, Marco Álvarez y Juan Bampini. La obra, producida por Inclaudicables, aborda las consecuencias de los modelos patriarcales y conservadores dentro de una familia que vela a su padre muerto. Las funciones se realizan los jueves a las 20, con entradas a 20.000 pesos a través de Alternativa Teatral.

* Centro Cultural de la Cooperación, Sala Raúl González Tuñón, Av. Corrientes 1543, C.A.B.A.

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FIBA 2026: doce días de artes escénicas en Buenos Aires

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) se desarrollará del 9 al 20 de septiembre con 17 proyectos internacionales, 29 nacionales, ocho work in progress y 15 actividades especiales, distribuidos en 44 salas de 35 sedes porteñas. El cierre corresponderá al coreógrafo Rachid Ouramdane con Contre-nature, del viernes 18 al domingo 20. Las entradas se consiguen de forma online en fiba.ar, donde también se informan los puntos de venta presencial; algunas funciones son gratuitas y requieren reserva previa desde las 12 del mediodía, cinco días antes de cada función.

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La gravedad de las burbujas

La gravedad de las burbujas, con dramaturgia y dirección de Juan Pablo Galimberti, es una obra de teatro experimental que explora narrativas simultáneas: siete personajes cuentan sus historias dentro de un mismo departamento, sin conectarse entre sí. Ganadora del Premio Funámbulos Selección 2025 y del Premio Teatro del Mundo en Dramaturgia y en Actuación (Pablo Dos Reis), el elenco está integrado por Pablo Dos Reis, Francisco González Gil, Sol Kohanoff, Catriel Kucharczuk, Franco Moix, Luciana Vitale y Juan Pablo Galimberti. Funciones: en septiembre, los viernes a las 20:30, y en octubre los jueves, a las 20:30.

* La China Casa Cultural, Dr. Adolfo Dickman 1220, C. A. B. A.

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Me gusta de oro, de Daira Basin y Alejandro Lifschitz

Daira Basin y Alejandro Lifschitz presentan esta sátira sobre el universo de las redes sociales que se desarrolla en un evento ficticio llamado “La noche de las redes sociales”. Bajo la dirección de Lifschitz, actúan Daira Basin, Graciana De Lamadrid, Andrea Francavilla, Florencia García, Isabel Gasperini, Alejandro Lifschitz y Mara Palazón. La obra, declarada de interés cultural por la Legislatura porteña, se presenta todos los viernes de septiembre y octubre a las 20:30, con entrada a la gorra y reservas a través de Alternativa Teatral.

* Fandango Teatro, Luis Viale 108, C.A.B.A.

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Río de las Congojas, primera adaptación teatral de la novela de Libertad Demitrópulos

Río de las Congojas, con idea y dramaturgia de Sofía D’Amelio y colaboración dramatúrgica de Jorgelina Flury, bajo la dirección de Natalia Miranda, es la primera adaptación teatral de la novela homónima de Libertad Demitrópulos. La obra recrea la expedición de Juan de Garay hacia fines del siglo XVI, cuando una mujer soldado, María Muratore, se une a la travesía guiada por su deseo de una vida autónoma, en el marco de la primera fundación de Santa Fe y la Revolución de los Siete Jefes Mestizos. El elenco está integrado por Sofía D’Amelio, Jorgelina Flury, Luis Alberto González, Olave Mendoza y Joaquín Sesma. Funciones los sábados a las 21:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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Vampiras, terror gótico en el litoral argentino

Vampiras, escrita y dirigida por Tona Passarelli, con actuación de Pilar Castiñeyras y Liza Polo, sitúa el universo del terror gótico en un pequeño pueblo del litoral argentino de los años noventa, donde una joven fascinada por el imaginario gótico conoce a una misteriosa mujer que oculta su verdadera naturaleza desde hace siglos. Con humor, ironía y extrañeza, la obra reflexiona sobre el deseo, el paso del tiempo y los vínculos entre mujeres. Estreno: martes 2 de septiembre a las 21:00. Funciones los miércoles de septiembre y octubre a las 21:00. Las entradas cuestan $24.000 (estudiantes y jubilados $18.000), disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro El Grito, Costa Rica 5459, CABA

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Los Pasteleros

Los Pasteleros, con dramaturgia y dirección de Ricardo Tamburrano —quien también actúa junto a Pablo Chao y Yamil Chadad—, transcurre en el vestuario real de un club de barrio y convierte al público en testigo de las intimidades, confesiones y pequeños delitos cotidianos de tres futbolistas amateurs tras un partido. La obra, que va por su séptima temporada, forma parte del Circuito SITE Buenos Aires, de producciones en espacios no convencionales. Se presenta los sábados 12 y 26 de septiembre, a las 21:30, y los domingos 13 y 29 de septiembre a las 19:30.

* Club Estrella de Maldonado, El Salvador 5470, C. A. B. A.

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Visitando al Sr. Green

Visitando al Sr. Green, del dramaturgo estadounidense Jeff Baron, regresa a la calle Corrientes con Facundo Arana en el papel de Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino condenado a visitar semanalmente a un anciano viudo tras un incidente de tránsito, y Jorge Suárez como el Sr. Green. Con dirección de Santiago Doria, la obra —que cuenta con más de 600 producciones en 52 países— aborda la amistad, la empatía, la soledad y la aceptación a través del vínculo entre dos hombres separados por la edad y las costumbres. Estreno: 9 de septiembre. Funciones de miércoles a domingo. Entradas disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro.

* Multiteatro, Av. Corrientes 1283, CABA

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Maldición eterna a quien lea estas páginas, de Manuel Puig

Maldición eterna a quien lea estas páginas, basada en la novela de Manuel Puig, con adaptación de Claudia Piñeiro y Marcelo Moncarz y dirección de Marcelo Moncarz. La obra sigue a Larry, un neoyorkino contratado para pasear en silla de ruedas a un anciano argentino amnésico y afásico exiliado en Nueva York en 1978, cuyo misterioso pasado se irá revelando en cada encuentro. El elenco está integrado por Luis Campos, Mateo Chiarino y Luz Miraldi. Funciones los domingos a las 18:00. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $23.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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La Tristeza, de Consuelo Iturraspe

La Tristeza, escrita y dirigida por Consuelo Iturraspe y protagonizada por Fernanda Bercovich. La obra toma como punto de partida el cuento homónimo de Antón Chéjov para trasladar su motivo central —la necesidad de compartir el dolor ante la indiferencia ajena— a una remisería contemporánea, donde Sonia, operadora, y Caballo, chofer, se comunican por radio mientras intentan atravesar el suicidio de una compañera de trabajo. Funciones todos los domingos a las 19:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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La Companyia Hongaresa en Buenos Aires

Coro, de Paco Zarzoso, con dirección de Germán Rodríguez y Paco Zarzoso, e interpretación de Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton, propone una escena doméstica —una madre, una hija, una abuela en una tarde de calor— que deriva hacia un territorio poético y ritual donde lo cotidiano revela lo oculto. Funciones los viernes y domingos a las 20:00. Las entradas cuestan $30.000, con descuento para jubilados y estudiantes. Reservas al 11 2786-1118.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

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Estos pequeños libros que quedan, de Cynthia Edul

Estos pequeños libros que quedan, escrita y dirigida por Cynthia Edul, con actuación de Mónica Raiola, Ignacio Sánchez Mestre y Agustina Muñoz, despliega el vínculo entre una madre y una hija que buscan un objeto perdido en una gran biblioteca con vida propia, mientras los poetas y escritores que la habitan ayudan a nombrar aquello que el dolor no puede expresar. Nuevas funciones: jueves de septiembre a las 20:00. Las entradas cuestan $20.000 (estudiantes y jubilados $14.000) y están disponibles en alternativateatral.com.

* Arthaus Central, Av. Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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Mamá es un decir, de Yuls Dimitri Pinedo

Yuls Dimitri Pinedo escribe y dirige junto a Agostina Innella Mamá es un decir, con actuaciones de Ayelén Tenenbaum, Agostina Innella, Tina Sconochini y Yuls Dimitri Pinedo. La obra sigue a un grupo de amigos treintañeros que se reencuentra en una casa con pileta mientras afuera crece la tensión social, en una noche donde salen a la luz viejas confesiones y el sentido de traer una nueva vida al mundo. Funciones: domingos 13 y 27 de septiembre, a las 17. La entrada general cuesta 25.000 pesos, a la venta en Alternativa Teatral.

* Area 623, Pasco 623, C.A.B.A.

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Haroldo en la luz, un homenaje escénico a Haroldo Conti

Haroldo en la luz, escrita, dirigida y con puesta en escena de Paula Mujica Lainez, es un viaje escénico por los paisajes que habitaron al escritor y militante Haroldo Conti y su compañera Marta Scavac entre 1972 y 1976, con actuación de Osmar Núñez y Lorena Szekely. La obra, atravesada por textos de Conti, recorre momentos esenciales de su vida, su literatura y sus pasiones sin seguir una reconstrucción cronológica. Funciones los domingos a las 17:30. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $22.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, C. A. B. A.

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La Escriba

La Escriba (Partitura poética para mujer y yarará), escrita y dirigida por Sandra Franzen e interpretada por Anahí Gadda, propone una partitura poética en la que una autora cuestiona el caos de la creación mientras su personaje vaga por el litoral argentino con la música como grito desgarrador. Escriba, mujer y yarará se transforman y se unen en el camino hacia una nueva figura: la mujer política. Funciones los sábados a las 18:00. Las entradas anticipadas cuestan $20.000 y están disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, CABA

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Sarmiento, la clase

'Sarmiento, la clase', protagonizada por Juan Leyrado como el prócer argentino de la educación

Juan Leyrado interpreta a Domingo Faustino Sarmiento en una clase magistral sobre educación y progreso en la que el prócer vuelve a nuestros días y, entre la fascinación y el espanto que le provoca el presente, confronta reflexiones, confesiones, verdades incómodas y provocaciones. Una obra de Juan Francisco Dasso dirigida por Nicolás Dominici. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 19:30.

* Sala Solidaridad, Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Persona, héroe latino

Escrita por Federico Pezet y Eliane Rymberg, con dirección de Pablo Cusenza, la obra sigue a un joven que decide convertirse en escritor sin obra, experiencia ni certezas, y emprende un viaje en busca de un prestigioso profesor de Letras que abandonó el país tras una polémica clase. Protagonizada por Toto Kirzner junto a un elenco de diez actores. Funciones: martes de agosto y septiembre a las 20:30. Localidades $30.000 (jubilados $14.000. Promoción 2 x $40.000) en https://www.passline.com/eventos-plano/persona.

* Caras y Caretas, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

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Par ‘Elisa (Tiempo de despedida)

La dupla creativa conformada por Jorge Palant y Enrique Dacal sube a escena este clásico del teatro argentino. Una pareja de hombres ve alterado su ecosistema por el regreso inesperado de una mujer con historia común con ambos. Funciones: domingos a las 20. Entradas: $22.000, por Alternativa Teatral.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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Siete estaciones para hablar de amor

Una historia de amor en el corazón del granero del mundo, donde viven pobres desamparados y ricos desinteresados en la condición del otro. Autora: Victoria Hladilo, inspirada en el cuento “Del amor”, de Antón Chéjov. Carlos Belloso, Laura Nebole y Manuel Vignau dan vida a esta historia que cruza amores prohibidos, desigualdad y lucha de clases. Ganó el Premio Argentores 2023. Funciones: lunes a las 20.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Responsable, de Susana Torres Molina

Responsable, escrita y dirigida por Susana Torres Molina, presenta el reencuentro fortuito de dos amigas después de varias décadas de distancia, a partir del cual emerge el pasado compartido —la militancia juvenil, la traición, el exilio— en una intensa indagación sobre las contradicciones íntimas de ambos personajes. El elenco está integrado por Mercedes Fraile y Silvina Katz. Funciones los domingos a las 17:00. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $22.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com.

* Lavalle CasAbierta, Lavalle 3644, CABA

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El trabajo

'El trabajo', obra de Federico León que se presenta en Zelaya los viernes y sábados a las 20

Autor: Federico León. Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, regresa a la sala Zelaya del Abasto. León toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y se incluye como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. La obra pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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Espumas de Oriente

Espumas de Oriente (Un melodrama argentino), escrita por Irene Almus y dirigida por Mariana Gióvine, recrea los años 60 cuando dos actores se conocen en un radioteatro y se enamoran, mientras la llegada de la televisión amenaza ese mundo. Con tangos cantados en vivo y humor, la obra rinde homenaje a la cultura rioplatense. El elenco está integrado por Santiago Fracarolli, Juan Azar e Irene Almus, con dirección musical de Juan Azar. Estreno: viernes 11 de septiembre a las 21:00. Funciones los viernes a las 21:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* Centro Cultural de la Cooperación, avenida Corrientes 1543, CABA

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Mis cosas preferidas

Mis cosas preferidas (Pieza para cuatro personajes con uno solo en escena), escrita y dirigida por Macarena García Lenzi e interpretada por Valeria Giorcelli, regresa al Camarín de las Musas tras su aclamada temporada en España. Funciones los viernes a las 21:30. Entradas disponibles en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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La Paciencia (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, emergen en tono de comedia negra las miserias y el desgaste psíquico de una existencia consagrada al cuidado. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi. Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Laguna de los rosarios

Dramaturgia y dirección: Adrián Murga. Loa casi fantástica y grotesca sobre el origen de un mito rural en la pampa húmeda argentina, donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja. Todos los viernes a las 20. Entradas: $24.000 / dto a estud y jubil. Hasta el 25 de septiembre.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Aurelia escribe

La obra de Adriana Tursi, con la actuación de Carolina Tejeda y la dirección de Marcelo Velázquez, recupera a Aurelia Vélez Sarsfield, figura central en la política y las leyes argentinas del XIX, con una mirada contemporánea que trasciende su romance con Sarmiento. Funciones: sábados a las 17. Entrada general: $24.000. Estudiantes y jubilados: $20.000. Hasta el 26 de septiembre.

* Teatro del Pueblo, Sala Teatro Abierto, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Somos 5

Somos 5, escrita por Rubén De la Torre y codirigida junto a Pablo Gorlero, con actuaciones de Dana Basso, Ana Padilla, Javier Niklison y Néstor Caniglia, sigue a cinco amigos inseparables que, tras la muerte del primero del grupo, intentan cumplir su último deseo: arrojar sus cenizas en el muelle de la casa del Tigre donde siempre se reunían. Funciones todos los lunes a las 20:00, desde el 3 de agosto.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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Una

Una mujer que un día se mira de verdad y ya no se reconoce. Lo que comienza como una pequeña grieta se convierte en una avalancha de preguntas sobre la identidad. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá. Protagonista: Miriam Odorico. Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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Edipo en Ezeiza

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Los personajes dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos por un poder invisible en esta comedia metafísica donde nada es lo que parece. Las alusiones político-históricas orquestan identificaciones que invitan al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional. Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $25.000. En Alternativa Teatral.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio. La obra de Manuel Puig narra la historia de dos prisioneros en la Argentina de los años 70: un militante revolucionario y un homosexual acusado de corrupción de menores. Una obra sobre ideales, libertad y el amor más allá de la sexualidad. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy

De Arthur Miller. Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente. Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto. Entradas en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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CINE

Malba Cine

Los vencedores, dirigida por Pablo Aparo, tendrá funciones los sábados 12 y 26 de septiembre a las 22:00. El filme narra el viaje de un director argentino a las islas Malvinas en busca de las huellas de la guerra de 1982, que deriva en un vínculo inesperado con un excombatiente británico. Las entradas están disponibles en el sitio del Malba.

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El Cineclub Nocturna propone su tradicional cita de medianoche los sábados a las 24:00. Durante septiembre, el ciclo incluye una película sorpresa (sábado 12) y Aliens, de James Cameron (sábado 26). Las entradas se consiguen en el sitio del Malba.

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Marlene + Sternberg reúne siete películas que Marlene Dietrich y Josef von Sternberg filmaron juntos, exhibidas en copias nuevas durante todo septiembre. La programación arrancó el viernes 4, sigue el viernes 11 con El expreso de Shangai (18:00), Fatalidad (22:00) y La venus rubia (24:00), y cierra el viernes 25 con Tu nombre es tentación (18:00) y Capricho imperial (24:00). Las entradas pueden comprarse en el sitio del Malba.

* Auditorio Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

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Casi Primavera, sexta edición del ciclo de cine independiente

El ciclo de cine independiente Casi Primavera llega a su sexta edición aniversario en el conurbano bonaerense, con proyecciones de cortometrajes, exposiciones artísticas y propuesta gastronómica. La cita se realizará el viernes 18 de septiembre a las 20, con entrada a colaboración.

* Céfiro Galpón Cultural, Lacroze 2310, Villa Lynch (a metros de la estación Tropezón del FFCC Urquiza), Provincia de Buenos Aires.

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DANZA

IM\PULSO, tango y tap en escena

Agustín Almirón, Rocío Arévalo, Mario Rizzo, Sol Irupe y Alejandro Segovia encabezan IM\PULSO, una experiencia escénica que combina tango, tap, percusión y música en vivo bajo la dirección de Agustín Almirón y Pablo Valle, con idea de Felicitas Viader. El espectáculo se presenta todos los domingos de septiembre a las 20:30, con la orquesta integrada por Mayumi Urgino, Nicolás Velazquez, Gerardo Solnie, Tabaré Leyton y Pablo Valle. Las entradas están a la venta desde 30.000 pesos, con un valor solidario de 25.000 pesos, a través del sitio oficial del espectáculo.

* Teatro Asterion, Zelaya 3122, C. A. B. A.

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La rosa de los vientos, de Florencia Werchowsky

Florencia Werchowsky presenta La rosa de los vientos, obra comisionada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón que explora el cruce entre danza y artes escénicas a partir de dos piezas corales de Michael Gordon. Nueve bailarines y doce cantantes despliegan una dramaturgia con coreografía de David Gómez y dirección musical de Rodrigo De Caso. Las funciones se realizarán los jueves 17 y 24, viernes 18 y 25, sábados 19 y 26, y el miércoles 23 de septiembre a las 20:30, además del domingo 20 a las 18. Jubilados y estudiantes acceden a un 50% de descuento presentando credencial y DNI en compra presencial en la boletería del Teatro Colón.

* Centro de Experimentación del Teatro Colón, Tucumán 1171, C.A.B.A.

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Alabanza

Alabanza, con dirección de Ludmila Chernomoretz e interpretación de Fernanda Scotti, Ilona Suárez y Rocío Velazco, es una performance audiovisual que explora los estados físicos y emocionales del ciclo menstrual, tensionando lo íntimo y lo colectivo a través de cuerpos que se transforman, se expanden y se repliegan. El proyecto surgió en 2024 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA a partir de entrevistas a mujeres del AMBA sobre la menstruación y la menopausia. Funciones los viernes 11, 18 y 25 de septiembre a las 21:00. Entradas disponibles en el sitio del espacio.

* Estudio Viceversa, Gorriti 5839, en C. A. B. A.

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Dreams On Stage

Espectáculo que combina canto en vivo, danza y acrobacia en una propuesta contemporánea sobre historias de transformación, deseo y encuentro. Dirigido y creado por Erik Ferreyra y Fernando Haidar. Estreno: domingo 9 de agosto a las 21:15. Funciones: domingos de agosto y septiembre a las 21:15. ATP. Entradas en PlateaNet y en la boletería del teatro.

* Paseo la Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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INFANTILES

Migue y Lucy, una historia de rock

Musical sobre la identidad y el desafío de animarse a ser uno mismo. Migue es un chico sensible que quiere ser una estrella de rock; Lucy, su mejor amiga, cree que los deseos se escuchan y se defienden. Actúan: Faustina Pasarotti, Pedro Stamati, Sebastián Fernández, Sol Tobias, Victoria Arrabaça. Libro, música, letras y dirección general: Francisco Ruiz Barlett. Funciones: domingos a las 17:30. Duración: 85′. Entradas en www.alternativateatral.com.

* El Método Kairós Teatro, El Salvador 4530, C. A. B. A.

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MÚSICA

A través de la luz, concierto de la Filarmónica de Buenos Aires

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Zoe Zeniodi, presenta el concierto A través de la luz junto al violinista Vadim Gluzman, quien interpretará el Concierto para violín y orquesta “Luz distante”, de Pēteris Vasks, en el marco del 80.º aniversario del compositor letón. El programa se completa con la Cuarta sinfonía de Gustav Mahler, con la soprano Aphrodite Patoulidou como solista. La función se realizará el sábado 12 a las 20. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17, o a través de www.teatrocolon.org.ar.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, C.A.B.A.

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Conciertos en el Salón Dorado: piano italiano y canciones griegas

El pianista italiano Fulvio Nicolosi, ofrecerá un recital con obras de Sigismund Thalberg y Franz Liszt en el marco del Festival Chopiniana. La función se realizará el viernes 11 a las 17:30. Dos días después, la soprano Aphrodite Patoulidou y la pianista Zoe Zeniodi, directora principal de la Filarmónica de Buenos Aires, presentarán Canciones griegas, un recorrido por obras de Giannis Konstantinidis y Mikis Theodorakis junto al ciclo Cinco melodías populares griegas, de Maurice Ravel, el domingo 13 a las 12. Las entradas ya están a la venta a través de www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

* Salón Dorado, Teatro Colón, Tucumán 1171, C.A.B.A.

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Principio de éxtasis de Goyo Montero

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, presenta el estreno mundial de Principio de éxtasis, obra inspirada en El Aleph, de Jorge Luis Borges, con coreografía, dirección y vestuario de Goyo Montero, música original de Gustavo Santaolalla y textos recitados por Ricardo Darín. La producción repite esta semana el viernes 11 a las 20 y el domingo 13 a las 17. Las entradas están a la venta a través de www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, C.A.B.A.

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Manon Lescaut

La temporada lírica del Teatro Colón presenta la versión en concierto de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, con dirección musical de Henrik Nánási al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y el Coro Estable dirigido por Miguel Martínez. El elenco está encabezado por la soprano Chiara Isotton, el tenor Francesco Pio Galasso, el barítono Junhyeok Felix Park y el bajo-barítono Ricardo Seguel. La producción se presenta en el Palacio Libertad y repite esta semana el sábado 12 a las 20. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Colón, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17, o a través de www.teatrocolon.org.ar.

* Palacio Libertad, Sarmiento 151, C.A.B.A.

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La Ópera de tres centavos, primera coproducción entre el Teatro Colón y el CTBA

La Ópera de tres centavos, con música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht, llega al Teatro Presidente Alvear en la primera coproducción entre el Teatro Colón y el Complejo Teatral de Buenos Aires. Con dirección general de Gabriel Calderón, dirección musical de Annunziata Tomaro y escenografía de Lucía Tayler, el elenco principal está integrado por Roberto Peloni, Alejandro Paker, Laura Silva, Evelyn Basile, Jessica Abouchian, Juan Cottet, Enrique Dumont y Rocío Noziglia. Funciones de miércoles a sábados a las 20:00 y domingos a las 19:00. Últimas funciones.

* Teatro Presidente Alvear, Av. Corrientes 1659, CABA

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En el Borges

Samantha Navarro celebra 30 años de trayectoria en el ciclo Cubilete

Samantha Navarro celebra los 30 años de su primer disco con un concierto especial que revisita el repertorio fundacional de aquel álbum desde el presente, en diálogo con una trayectoria que ya abarca nueve discos. Acompañada por el guitarrista Javier Mattanó y artistas invitados, la compositora uruguaya recorre en formato íntimo las canciones que marcaron su carrera. La presentación forma parte del ciclo Cubilete, con curaduría de Humphrey Inzillo. La función es el viernes 11 de septiembre a las 20:00. Entrada gratuita: las entradas se retiran desde una hora antes de la función en Informes (primer piso), hasta dos por persona, con ingreso por orden de llegada.

* Sala Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

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El Jardín Suena, un nuevo ciclo de música en el Museo Larreta

El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta El Jardín Suena, un ciclo de conciertos en su jardín andaluz que se desarrolla todos los sábados de septiembre a noviembre a las 17:00, con artistas de la escena local y regional. La programación de septiembre incluye el sábado 12 a Chechi de Marcos y Clarazul (canciones íntimas) el sábado 19. La actividad está incluida con la entrada al museo, por orden de llegada y sin inscripción previa. No se suspende por lluvia. La entrada general cuesta $10.000 y $2.000 para residentes argentinos; los miércoles es sin cargo para residentes.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291, C. A. B. A.

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ACTIVIDADES CULTURALES

Con los mejores deseos, la edición 39 de Gente x Gente

Renata Moreno, Sofía Moro, Carmela Rivero, Ana Schimelman, Delfina Kavulakian y Julia Zlotnik interpretan textos de Ana Montes, Sofía de la Vega, Olivia Gallo, Belén Mentasti, Julieta Habif, Giuliana Migale Rocco y Paula Galindez en Con los mejores deseos, nueva edición del ciclo Gente x Gente. La noche cierra con Chechi De Marcos, que tocará algunas de sus canciones en formato acústico. La función se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 20. Las entradas pueden conseguirse a través de Alternativa Teatral.

* ArtHaus, terraza, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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IV Festival Americano de Poesía en Hurlingham

El Festival Americano de Poesía (FAPH) celebra su cuarta edición, que reunirá durante un fin de semana a poetas, narradores, editores, pintores, músicos y performers de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala. Participarán Marina Closs, Nara Mansur Cao, Nina Ferrari, Jairo Rojas Rojas, Carmen Benítez, Tomás Fadel, Patricio Foglia, Selva Almada, Lucía Seles, Washington Cucurto, Pablo Ramos, Danú Gontijo y Fernando Bogado, entre otros, con más de 30 editoriales de poesía en la terraza del centro cultural. El festival se realizará el 12 y 13 de septiembre.

* Centro Cultural Leopoldo Marechal, avenida Vergara 2396, Villa Tesei, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.

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Presentación del libro El lado oscuro del arte: Robo de obras y otros crímenes artísticos

Evelyn Sol Marquez presenta El lado oscuro del arte. Robo de obras y otros crímenes artísticos (Temporada de Relámpagos Ediciones), un recorrido por los casos más intrigantes de robos de arte que arranca con el asalto al Museo Nacional de Bellas Artes de 1980 y llega hasta sucesos recientes vinculados al tráfico ilícito de bienes culturales. La presentación se realizará el sábado 12 de septiembre a las 17.

* El Café de Marco, Tte. Gral. J. D. Perón 1259, C. A. B. A.

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Estallará la Isla, cuarta temporada

El ciclo Estallará la Isla continúa con su cuarta temporada con lecturas a cargo de Eli Averso, Carolina Bregy, Sylvia Cirilho e Ivana Szac, y música en vivo de la compositora Macu Kahlo en formato acústico. Con la coordinación de Marina Cavalletti y Bebe Ponti, el encuentro se realizará el lunes 14 de septiembre a las 20, con entrada libre.

* Je suis Lacan, Balcarce 749, C. A. B. A.

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Visitas guiadas del Teatro Colón

Las visitas guiadas del Teatro Colón se realizan todos los días de 10:00 a 16:45, con salidas cada 15 minutos y una duración aproximada de 50 minutos. Las visitas en inglés tienen lugar a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 y 15:00, y en portugués a las 13:00 y 16:00. Existen distintas tarifas según el público: general, jubilados, estudiantes residentes, personas con discapacidad y su acompañante, menores de 7 años, Pase Cultural y residentes en Argentina. Las entradas para jubilados, estudiantes residentes, Pase Cultural y personas con discapacidad junto a su acompañante solo pueden adquirirse en la boletería del teatro con el certificado correspondiente. Las entradas están disponibles en teatrocolon.org.ar y en la boletería, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 y domingos de 9:00 a 17:00. Consultas al 4378-7100 o a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, C. A. B. A.

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La Biblioteca del Teatro Colón estrena nuevo horario de atención

La Biblioteca del Teatro Colón, que custodia un acervo de unos 30.000 volúmenes sobre música, danza, lírica e historia del teatro, atiende de manera libre y gratuita de lunes a viernes (no feriados) de 10:00 a 17:00, con ingreso por Libertad 637. Los visitantes pueden consultar programas históricos digitalizados que documentan los orígenes del Teatro Colón desde 1908. Consultas al 4378-7137, al 4378-7198 o a bibliotecaeatc@buenosaires.gob.ar.

* Biblioteca del Teatro Colón, Libertad 637, C. A. B. A.

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Experiencia Evita

Experiencia Evita propone un recorrido emotivo por la vida de Eva Perón —su infancia, su ascenso público y su legado— guiado por la actriz Flora Ferrari, con dirección de Martín Alomar y guion de Francisco Taiana. El espectáculo combina teatro documental, performance y relato histórico, con imágenes de archivo y objetos auténticos, e incluye una cena de tres pasos con platos típicos de la gastronomía argentina y bebidas. Con traducción simultánea al inglés y al portugués. Funciones todos los domingos a las 19:00. Cupo limitado. Reservas e información en experience.evita@gmail.com o al +54 9 11 5769-4444.

* Perón Perón San Telmo, Bolívar 813, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Taller de collage en primavera con Teresa Clark Maauad

Teresa Clark Maauad, artista visual y gestora cultural mexicana residente en Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Collage, dicta el Taller de collage en primavera. Los encuentros son los miércoles de 19:00 a 21:00, desde el 16 de septiembre hasta el 25 de noviembre. Contacto e inscripción al 11 6103-3801 o por Instagram @teresaclarkm.

* Nieto Estudio de Arte, Villa Urquiza, C. A. B. A

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Una morada en la frontera, taller con Victoria Roland

Victoria Roland coordinará Una morada en la frontera [Laboratorio de escrituras para la escena], un taller de cuatro encuentros que propone pensar la escena como un espacio de diálogo entre disciplinas para producir escrituras destinadas a materiales escénicos. Las clases se dictarán los jueves 1, 8, 15 y 22 de octubre de 17 a 19. El arancel es de 90.000 pesos, con la posibilidad de abonarlo en dos partes si la vacante se reserva antes del 15 de septiembre; las inscripciones se realizan al correo vicoroland@gmail.com.

* CASA Fundación Medifé, Ayacucho 1945, C.A.B.A.

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Ritmo y palabra

Gabriel Yeannoteguy coordina este taller presencial destinado a quienes trabajan con la palabra en la escritura, la actuación, el canto, la dramaturgia y la dirección teatral. Inspirado en las ideas de Idea Vilariño y María del Carmen Aguilar, el espacio propone redescubrir el ritmo en la lectura, la escucha, la escritura, el canto y la actuación. El taller comenzará en octubre con ocho encuentros; quienes estén interesados pueden consultar días y horarios al 11-4024-8307.

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Taller de Lectura Creativa con Verónica Abdala

Verónica Abdala dicta el Taller de Lectura Creativa, un espacio dedicado a explorar la obra de tres grandes autoras argentinas contemporáneas: Leila Guerriero, María Negroni y Samanta Schweblin. El taller comienza el 18 de septiembre de 2026, con frecuencia quincenal. Contacto e inscripción al mail veroabdalarevistas@gmail.com o al 11 4403-4250.

* Libros del Pasaje, Thames 1762, C. A. B. A.

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Pantallas y salud mental, taller online y gratuito con Nora Merlin en el Medialab CCEBA

El Medialab del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) presenta Pantallas y salud mental, un taller online y gratuito a cargo de la psicoanalista e investigadora Nora Merlin, con coordinación de Emiliano Causa y Matías Romero Costas. El taller propone un espacio de reflexión sobre la subjetividad contemporánea y los nuevos malestares asociados al uso de tecnologías digitales: la dependencia de dispositivos, la ansiedad por la exposición permanente, las modificaciones en la atención y la socialización, y el crecimiento de las apuestas online. Las clases son los días 1, 4, 8 y 11 de septiembre, de 18:00 a 21:00. Actividad gratuita con inscripción previa en el sitio del CCEBA.

Taller online.

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Talleres de Memoria Madre

El Club de Lectura de Memoria Madre propone en septiembre la lectura de Los mejores días, de Magalí Etchebarne, con Mapa Literario y Guía de Lectura incluidos. Los encuentros son virtuales, por Meet, el lunes 28 de septiembre de 19:00 a 21:00 y el martes 29 de septiembre de 9:30 a 11:30. Inscripción e información en este formulario.

Encuentro virtual por Meet.

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El taller Memoria Madre propone cuatro encuentros de escritura y lectura organizados en torno a los ejes autorretrato, recuerdo, duelo y carta, este último dedicado a redactar una misiva de puño y letra a una madre. La propuesta incluye bibliografía y no requiere conocimientos previos ni ser madre para participar. Las inscripciones pueden consultarse en la cuenta @memoriamadre.

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Taller de Impro, con Pablo Rusconi

Pablo Rusconi celebra los diez años de su Taller de Impro, que reúne a más de 200 alumnos anuales en cinco sedes porteñas y ofrece un entrenamiento en espontaneidad, escucha y trabajo en equipo a través de la improvisación teatral. Junto a Fiorella Muro, dirige un espacio dirigido a jóvenes adultos con clases semanales en Belgrano, Colegiales, Saavedra, Palermo y Almagro. Las consultas e inscripciones se realizan al 11-6410-8325 o por correo a taller.improteatral@gmail.com.

Belgrano: Mendoza 2659, C.A.B.A. (lunes)

Colegiales: Arredondo 2495, C.A.B.A. (martes)

Saavedra: Vidal 3801, C.A.B.A. (miércoles)

Palermo: Gascón 1474, C.A.B.A.

Almagro: Lavalle 3644, C.A.B.A.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Nuevo Teatro, convocatoria de Finnegans Impacto para apoyar la creación teatral emergente

Nuevo Teatro, línea de apoyo impulsada por Finnegans Impacto, busca promover proyectos escénicos en etapa de desarrollo que necesiten apoyo para su investigación, producción y puesta en escena, con especial atención a propuestas que incorporen herramientas digitales. Podrán participar personas mayores de 18 años, argentinas o extranjeras, que residan legalmente en el AMBA, con una única obra no estrenada previamente. Se otorgarán dos premios económicos —$4.000.000 y $2.000.000— y una mención especial con horas de ensayo en Finnegans CC. La convocatoria está abierta hasta el 22 de septiembre. La postulación se realiza mediante este formulario en línea con la documentación del proyecto.

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El Concurso Cazacuentos extiende su plazo hasta el 29 de septiembre

El Concurso Cazacuentos, iniciativa literaria dirigida a niños en edad escolar de toda la Argentina, extiende el plazo para presentar cuentos hasta el 29 de septiembre. La propuesta busca fomentar la creatividad infantil a través de relatos breves y dibujos sobre emociones, diversidad e imaginación. El jurado está integrado por Iris Rivera, Cielo Salviolo y Alejandro Santa, y las ilustraciones de los premios estarán a cargo de Alexiev Gandman, Piper y Nadia Romero Marchesini. La participación es libre y gratuita: cada niño puede enviar hasta tres cuentos de una carilla máxima, con la posibilidad de sumar una imagen de técnica libre. Los ganadores recibirán un afiche ilustrado, libros y materiales, y desde esta edición también se premiará a todo el grado del cuento ganador con una selección de libros para la biblioteca. Información, bases y condiciones en cazacuentos.com.ar.

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* Se puede enviar la información de actividades y espectáculos para esta agenda a cultura@infobae.com.