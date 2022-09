Guía de Arte y Cultura: semana del 9 al 16 de septiembre

ARTE

Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020

Fotografías, instalaciones, pinturas y videos de más de ochenta artistas y colectivos de todo el país integran un recorrido que propone reflexionar sobre los recientes cambios sociales y estéticos, así como ampliar las fronteras de la categoría “mujer” como único sujeto del feminismo.

La propuesta curatorial estuvo a cargo de un equipo integrado por Valeria González, María Isabel Baldasarre, Viviana Usubiaga, Jimena Ferreiro, Luciana Delfabro, María Fukelman, Marcela Roberts, Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas, Julia Rosemberg y Eva Grinstein.

La muestra se despliega en la planta baja y pisos 1 y 2, y estará abierta hasta el 11 de septiembre de miércoles a domingos de 15 a 20. Entrada gratuita.

* Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, C. A. B. A.

_____________

Ya puede visitarse en el Bellas Artes la muestra que celebra la obra de Carmelo Arden Quin

Con entrada gratuita, hasta el 20 de noviembre se exhibe más de un centenar de obras del creador uruguayo y de los artistas constructivos con los que se vinculó a lo largo de su trayectoria.

Con curaduría de Cristina Rossi, la muestra presenta en las salas 37 a 40 del primer piso 103 obras de Arden Quin, puestas en diálogo con 63 producciones realizadas por más de 50 artistas contemporáneos de distintos países.

De martes a viernes, de 11 a 20, y sábado y domingo, de 10 a 20.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires)

__________________

Las noches más largas, una nueva exhibición de la Tienda MATRIA

En marzo se abrió al público la Tienda MATRIA, un espacio de exhibición de las artesanías argentinas que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo artesanal de nuestro país. En esta ocasión, la Tienda MATRIA se renueva con una nueva exhibición denominada Las noches más largas. Esta muestra propone una narrativa desarrollada por la diseñadora textil especializada en patrimonio inmaterial Martina Cassiau. Las piezas, de diferentes lugares de nuestro país, fueron seleccionadas en base a su materialidad y funcionalidad.

Las noches más largas comprende una serie de prendas, vestimentas, artefactos, muebles, artesanías, entre otros objetos, que se utilizan en la época invernal para dar abrigo y resguardo. Se trata de piezas realizadas por 42 artesanos/as y colectivos de artesanos/as entre los/as que se encuentran tejedoras/es, ceramistas, artesanos/as de la madera, de la cuchillería, de la piedra, del cuero, de las fibras vegetales, de los metales, de fileteado porteño, etc. de 12 provincias de nuestro país: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Juan.

Se pueden ver y adquirir cualquiera de las piezas en el catálogo online de la Tienda MATRIA en la Plataforma MICA. Este sitio permite, además, entrar en contacto directo con el/la artesano/a, y/o el colectivo de artesanos/as y conocer más información sobre las piezas y las biografías de los/as creadores/as.

La muestra se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 h con entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Borges (primer piso), Viamonte 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

___________

Segundo episodio de Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

Exposiciones vigentes:

Días y horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes cerrado.

Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

Las nuevas salas se podrán visitar hasta el 28 de febrero de 2023.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

_________________________

El infinito, según Pablo Bernasconi

La muestra del artista, que explora el concepto del infinito desde el arte, la ciencia, la literatura y la filosofía, se puede disfrutar en el C3 a partir del 15 de julio y hasta el 9 de octubre, con entrada libre y gratuita.

El infinito es el ojo de un artista justo antes de empezar a dibujar. Así lo expresa el ilustrador Pablo Bernasconi en su muestra El Infinito, inspirada en su libro homónimo (2018). A partir del 15 de julio, el Centro Cultural de la Ciencia C3 exhibirá la muestra interactiva sobre la metáfora del infinito que estará atravesada por la literatura, las artes plásticas, las ciencias exactas, la filosofía y la historia para contar los confines conceptuales de este universo. El Infinito se compondrá de 30 obras originales y sus textos, más material didáctico e interactivo, artefactos metafóricos que colaborarán en el entendimiento del concepto infinito. Dirigida a todos los públicos (se recomienda a partir de los 10 años en adelante), la muestra buscará despertar una participación activa para estimular y dejar flotando sus propias preguntas. La entrada es libre y gratuita.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

____________

Un dibujo

La muestra propone un proyecto work in progress del artista Ernesto Ballesteros, quien intervendrá el museo en su totalidad por medio de la producción de una obra que se llevará a cabo ante los ojos del público. La realización de este dibujo comprenderá un período de 6 semanas y participarán en la concreción 15 artistas, trabajando bajo la coordinación de Ballesteros.

Los visitantes podrán vivir el proceso de producción, presenciando el avance del dibujo de sitio específico sobre las paredes de ambas plantas del museo, en dos recorridos semanales programados y con reserva previa (viernes a las 19 en el After del museo, y sábados a las 16).

Esta obra se enmarca en una serie de piezas que el reconocido artista argentino viene desarrollando en los últimos años, a través de una exploración continua y heterogénea de disciplinas y materiales artísticos diversos.

Ballesteros y su equipo utilizarán lápices para la intervención del espacio. Los artistas participantes en el proceso son: Violeta Mollo, José Ignacio Fernandez, Laura Ojeda Bär, Ji Hyun Kim, Maximiliano Daniel Murad, Carlos Cima, María Mulder, Guido Orlando Contrafatti, Celina Eceiza, Lucia Reissing, Florencia Ferrari, Rocío Englender, Walter Andrade, María Valeria Maggi, Yael Desbrats, Triana Leborans y Juan Gabriel Miño.

A lo largo de estas 6 semanas en las que se esté desarrollando la obra, Ballesteros realizará un take over de las redes sociales del museo Marco, subiendo contenidos de manera periódica para habilitar el diálogo con el público, mencionar hechos puntuales de su trayectoria y contar detalles sobre Un dibujo.

La inauguración oficial de la exposición se realizará una vez haya terminado el proceso, a finales del mes de abril, y podrá visitarse hasta el mes de septiembre de 2022.

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, en Av. Almirante Brown 1031, C. A. B. A.

_______________

Encuentros y extravíos

La Línea Piensa, Susana Cabrera y Marisa Sosa exponen ENCUENTROS Y EXTRAVÍOS, Muestra 117, inaugura el jueves 1 de septiembre a las 18 h, hasta el 3 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Se trata de la muestra 117 de La Línea Piensa, un proyecto de Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo.

*CC Borges. Viamonte 525

___________________

Las pasiones alegres

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre.

* Teatro Sarmiento, en Avda. Sarmiento 2715, C. A. B. A.

______________________

Todos esos recuerdos se perderán como gotas en la lluvia

Hache se complace en presentar Todos esos recuerdos se perderán como gotas en la lluvia, la segunda exhibición individual de Diego Figueroa en la galería, con curaduría de Joaquín Barrera. Un alambrado separa el adentro del afuera, lo interno de lo externo, lo privado de lo público. Poner un pie en ese adentro implica ingresar al umbral desde el cual Diego Figueroa presenta su más reciente producción, en donde se vislumbran situaciones y costumbres propias de algo que podría asemejarse a un neobarroso realismo mágico chaqueño.

Inauguración: martes 26 de julio, 2022 - 17 a 21 h. Cierre: viernes 14 de octubre, 2022. Horarios: lunes a viernes de 14 a 19 h. Entrada libre y gratuita.

*Hache galería. Loyola 32, Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

__________________

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

____________

Curiosos en el Museo Larreta

Muestra en conmemoración a los 60 años del museo. La exhibición Curiosos estará compuesta por una importante selección del patrimonio artístico y documental que incluye ilustraciones originales, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos, objetos, fotografías y volúmenes dedicados. La exhibición podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábado, domingos y feriados de 10 a 20 h. Entrada general $50 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo Larreta. Juramento y Vuelta de Obligado

________________

Nuevas muestras en El Conti

-Familiarizarse. Modos de ser familia

Fotografías de Oriana Eliçabe. Curadora: Gisela Volá

Inauguración: Sábado 6 de agosto / 17 HS. Hasta el 2 de octubre

A través del seguimiento de diez familias formadas por mujeres y disidencias sexuales de España, Holanda y EE.UU, el proyecto “Familiarizarse” de Oriana Eliçabe abre un espacio de reflexión sobre las familias que no entran en la casilla de la heteronormatividad. Las imágenes muestran la intimidad, la fortaleza y la fragilidad de los vínculos en un ensayo de largo aliento. La autora se involucró con les protagonistas durante más de veinte años para lograr ser casi una integrante más de esas familias.

-La opacidad de lo evidente. Martín Di Girolamo. Curador: Fernando Farina. Inauguración: Sábado 6 de agosto / 17 HS. Del 6 de agosto hasta el 2 de octubre de 2022

Las situaciones y personas que Martín Di Girolamo recrea en sus esculturas resultan confusamente cercanas: podemos no saber bien de quiénes se trata pero creemos haberlas visto antes. Y porque quizás alguna vez las vimos -en forma de foto, como parte de una noticia, en una imagen viralizada- suponemos que podemos entender de qué hablan. Pero, ¿cuánto del dolor de esas vidas logra realmente traspasar las pantallas para tocarnos? Somos remotos y pasivos en nuestra condición de espectadores virtuales, estamos condenados a la total fugacidad de lo que podría llegar a conmovernos.

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_________________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional, Agüero 2502, C. A. B. A.

_______________

El Bellas Artes en el Centro Cultural Kirchner

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta en el Centro Cultural Kirchner la muestra “Escenas contemporáneas. Recorridos por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Arte argentino 1960-2001″, que podrá visitarse desde el 4 de agosto, con entrada libre y gratuita.

La exposición organizada por ambas instituciones permitirá apreciar en las salas de la Gran Lámpara, en el 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner, más de 150 obras de artistas argentinos, pertenecientes al acervo del Bellas Artes, creadas entre la década de 1960 y el año 2001. La muestra, con curaduría de Mariana Marchesi, directora artística del Museo, se articula en cinco recorridos temáticos, cada uno de los cuales funciona como una pequeña exhibición en sí misma.

El conjunto presentado incluye pinturas, grabados, esculturas, fotografías e instalaciones de un centenar de artistas argentinos emblemáticos, como Carlos Alonso, Antonio Berni, Juan Carlos Distéfano, Sara Facio, León Ferrari, Nicolás García Uriburu, Carlos Gorriarena, Gyula Kosice, Julio Le Parc, Liliana Maresca, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, Liliana Porter, Narcisa Hirsch, Diana Dowek y Antonio Seguí, entre otros.

“Escenas contemporáneas” podrá visitarse hasta el 11 de diciembre, con entrada libre y gratuita, en las salas del 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner de miércoles a domingos, de 14 a 20.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

____________________

Se inauguró la muestra 200 años de la Sala de Representantes

Este viernes quedó inaugurada 200 Años de la Sala de Representantes en la Manzana de las Luces. Se trata de una muestra que recorre los dos siglos de existencia del lugar donde sesionó la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires el 1.º de Mayo de 1822.

El edificio, construido sobre los calabozos de los sublevados y sublevadas de Oruro, fue testigo del ímpetu republicano que trajo la Revolución de Mayo, de juras presidenciales, asesinatos, debates y clases magistrales. Hoy, la Sala de Representantes forma parte del patrimonio del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y aloja muy diversas expresiones que discuten las formas en que nos hacemos parte de un mismo pueblo.

La muestra se puede visitar de miércoles a domingos y feriados, de 11 a 20 h.

*Manzana de las Luces. Perú 272, CABA.

__________

Un barco en el hielo y Real Fake

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a la doble inauguración de las muestras Un barco en el hielo y Real Fake, donde se cuenta con la presencia de los artistas y de Alejandro Cejas, curador de artes visuales de El Cultural San Martín. El evento se desarrolla el jueves 1° de septiembre a las 19h de manera libre y gratuita.

Remo Martini presenta en el entresuelo Un barco en el hielo, donde expone pinturas inspiradas en arquetipos del imaginario cultural que vienen de cuentos, mitos, historias e historietas.

Por su parte, Pabli Stein indaga el conflicto entre lo que se exhibe y lo que se oculta con su muestra Real Fake, la cual se exhibe en el hall AB. En ella, el artista se mueve entre los campos de la pintura, el collage y el video, produciendo imágenes en la invasión de territorios, donde la presencia de un lenguaje evoca la ausencia del otro.

Ambas muestras podrán ser visitadas hasta el 30 de octubre de jueves a domingos de 15 a 21h, con acceso libre y gratuito.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________________

Proyecto homenajes

Proyecto homenajes reúne obras de referentes del arte argentino contemporáneo de larga y consagrada trayectoria, en la que no solo se acerca su legado al público y se mantiene viva su memoria, sino también se pone en diálogo el emblemático edificio que alberga al Centro Cultural Kirchner. Tanto las obras de León Ferrari, Norberto Gómez, María Juana Heras Velasco, Margarita Paksa y Graciela Sacco como la imponente arquitectura y el elegante mobiliario de época del que fuera el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos son parte de nuestro patrimonio cultural y, por ende, su apropiación simbólica debe ser accesible a toda la comunidad.

La propuesta cuenta con la participación especial de Homenajes Urbanos, colectivo conformado por Ale Giorgga y Melisa Boratyn. De esta manera, los diversos salones de ingreso al Kirchner se convierten en espacios activos que ofrecen una experiencia sensible que interpela al visitante y que da cuenta de los múltiples cruces de lenguajes y disciplinas presentes en la programación.

La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa. Hasta el 18 de diciembre.

*CCK (planta baja). Sarmiento 151

_________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21 h.

-AAmA 19th. Asian-African-Mediterranean-European and Americas International Art Exhibition

El Cultural San Martín recibe a la muestra internacional itinerante que, como efecto de la pandemia, quizás hasta paradójico, no se ha limitado a ser expuesta únicamente en China y, de este modo, ha fortalecido su carácter internacionalista dando lugar a un profundo y hondo intercambio cultural. En ella, más de 130 artistas provenientes de 58 países presentan sus obras inscriptas en diversos lenguajes artísticos que, como afirma María de la Vega, construyen “una red atemporal que interpela nuestra comunicación e incentiva a crear nuevos presentes”, tratándose de un testimonio y un recuerdo de la época de la pandemia en diálogo con los modos en que nuestra forma de percibir lo inminente y la adaptación a lo inevitable han cambiado.

Curada por Luo Qi y María de la Vega

Sala E. Inaugura el 11 de agosto a las 19h. Permanece hasta el 14 de septiembre.

● La quinta pared, por Agustina Alazraki: entre lo surreal y lo sublime del pensamiento pictórico, la artista presenta una serie de emociones receptadas a partir de lo onírico. Mediante vivencias noctámbulas de lo etéreo, recibe un llamado de lo más recóndito del inconsciente y recurre a él para expresar en figuras, formas y perspectivas, el camino hacia lo insondable e incógnito.

● Ni tan POPular, por Barbi Arcuschin: las relaciones que Barbi establece a través de sus capturas muestran un lenguaje particular, artístico y documental con coordenadas espacio-temporales muy precisas. Muchas de estas personas no podrían pasar desapercibidas, pareciera que se desplazan entre lo cotidiano como si estuvieran en un escenario, pero otras, por el contrario, centellean su anonimato y ahí es donde la artista logra señala con el lente algún detalle o nota que exhibe el rasgo particular que las identifica.

● Joyas del Delta - tecnología espiritual, por Maja Lascano: el proyecto se encuentra compuesto por esculturas blandas que serán activadas performativamente durante los meses en que permanezcan allí. Se trata de un ornamento blando inspirado en los colores, fauna y flora del Delta, un dispositivo de tecnología espiritual.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551

___________________

Canal Encuentro inaugura una muestra audiovisual para celebrar sus 15 años

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, inaugura la muestra audiovisual “El conocimiento nos transforma” para celebrar sus 15 años, en el espacio El Túnel de Tecnópolis.

La muestra estará articulada como estaciones de un túnel, que contará la historia de la señal (el branding, los avances de la programación, los/las presentadores/as o conductores/as de estos años) y las diferentes disciplinas que atraviesan la programación de la señal. Hasta fines de octubre, bajo el lema “Argentina soberana, creando futuros”.

*Tecnópolis. Gral. Paz entre Balbín y Constituyentes

__________

El Borges inauguró las muestras “Marcos López: Clásico y Moderno. Obras recientes” y “El Caso Breccia”

La exposición de López reúne una serie de noventa imágenes, y la de Breccia está conformada por obras que fueron robadas y recuperadas por INTERPOL. Se pueden visitar en el Centro Cultural Borges, de miércoles a domingo, con entrada libre y gratuita.

Las muestras podrán ser visitadas hasta el 16 de octubre de miércoles a domingo, de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita.

*CC Borges. Viamonte 525, CABA

________________

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

__________

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Escrituras en el aire. Obra escultórica de León Ferrari

La muestra Escrituras en el aire invita a un recorrido por un conjunto de piezas de la producción escultórica del gran artista León Ferrari. Se trata de una selección que se conecta con sus obras relacionadas con la escritura.

La serie despliega parte de la cosmovisión de Ferrari, quien dedicó su vida a denunciar con valentía, rigor y genio artístico aquello que fue la causa de sus mayores preocupaciones: los daños provocados por la religión, las dictaduras, la intolerancia y la guerra, y sus consecuencias.

La muestra dialoga con otro de los espacios del Centro Cultural, donde se viene exhibiendo desde marzo del corriente año la reconocida serie Nunca más, del mismo autor.

Escrituras en el aire se presenta en el Centro Cultural Borges en articulación con la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: octubre. ENTRADA GRATUITA

*Centro Cultural Borges, plaza de las Artes, segundo piso. Viamonte 525, Buenos Aires

__________

Proyecto Cruces. Episodio 1: Cuerpos intermitentes

La exhibición Cuerpos intermitentes se enmarca en una nueva iniciativa del Centro Cultural Kirchner, el Proyecto Cruces, que tiene como objetivo poner en diálogo producciones de emblemáticxs artistas argentinxs que conforman las colecciones de los museos de nuestro país con obras de artistas actuales. Para este primer episodio convocamos a Federico Ruvituso (La Plata), director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, y al artista y curador Carlos Herrera (Rosario) para proponer un abordaje renovador del patrimonio del Museo Pettoruti.

El resultado es una propuesta lúcida y desprejuiciada: a partir de un corpus inicial de algunas de las obras más destacadas de la colección, los curadores intervienen dicha mirada convocando a artistas jóvenes, varios de los cuales realizaron obras inéditas para la exhibición.

El recorrido se fracciona en cinco núcleos conceptuales que piensan una colección centenaria desde un presente cargado de memoria y porvenir, itinerante y dinámico, que necesita de todas sus imágenes para construir un futuro más diverso. En ese sentido, la incorporación de artistas contemporánexs ajenxs a una colección hecha de fragmentos de historias pasadas aportan a esta curaduría un aspecto actual, de diálogo, de oposición, de quiebre, que hace de los lenguajes convocados un cuerpo intermitente presente en cada obra, dispuesto a proponer con vital entusiasmo seguir pensando en el arte como un canal para la construcción de pensamiento.

2 de septiembre al 18 de diciembre. Séptimo piso

*CCK, Sarmiento 151

________________

La Ballena. El metamuseo, por Estrella del Oriente

El colectivo Estrella del Oriente presenta su proyecto La Ballena. El metamuseo, que enlaza arte y política al hacer foco en la problemática migratoria en el contexto del capitalismo financiero y la crisis del Antropoceno en vínculo con el cuestionamiento al mundo del arte y sus estrategias de legitimación. La muestra consiste en una gran instalación compuesta de una serie de maquetas de La Ballena, piezas audiovisuales y material gráfico, que condensa una ampliación de sus trabajos, iniciados hace más de 10 años.

El colectivo investiga la problemática de los migrantes, llevando a cabo una operación conceptual que desenmascaraba la enorme situación de inequidad entre las obras de arte y aquellos desterrados de las fronteras de su propia cultura. El viaje de la nave y los procesos artísticos a los que son sometidos sus viajeros se transforman en instancia de reflexión sobre las prácticas institucionales y sus representantes, la autoridad y el poder, y el papel museificador de las disciplinas, las estrategias de educación y disciplinamiento en las pedagogías del arte.

De modo lúdico e irónico, Estrella del Oriente abre las apuestas, explorando perspectivas inestables y aún contradictorias, dando cuenta de la heterogeneidad de nuestro presente, poniendo en crisis los estereotipos y modos de representación, en este concepto de arte que en su contenido mismo, en su ser reflexivo de metamuseo, trasciende las fronteras.

2 de septiembre al 18 de diciembre. Séptimo piso

*CCK, Sarmiento 151

____________________________

GALLERY | Circuito Recoleta

Queremos invitarlos este viernes 9 de septiembre a partir de las 17 H a Gallery, el recorrido por el circuito artístico de la Ciudad de Buenos Aires de mayor trayectoria y con mayor cobertura. La invitación es para que aprovechen esta oportunidad de visitarnos para ver Escenario de Valeria Maculan, en exhibición actualmente en Smart hasta el 30 de septiembre.

*SMART GALLERY. Av. Alvear 1580 PB, CABA

______

Jessica Trosman

Temporada es la primera exhibición individual de Jessica Trosman, con curaduría de Diego Bianchi.

Desde el sábado 10 de septiembre a las 16 h.

*Gachi Prieto Galería (Uriarte 1373, CABA).

_______________

Diálogos con la materia

El Centro Cultural Kirchner presenta la primera exposición antológica del artista argentino Mario Pucciarelli que reúne cerca de cincuenta obras producidas entre 1956 y 1993. En esta selección, se pueden percibir las transformaciones y continuidades de su trabajo en casi cuarenta años de trayectoria. La exhibición, curada por Andrea Wain, incluye gran parte de la producción del artista realizada en Roma (ciudad donde residió a partir de 1961), las que arribaron a Buenos Aires en 2019, exhibidas junto a obras producidas en la década del 50 y el 60, periodo representativo de su actuación en el país, cuando fundó junto a otros artistas el emblemático Movimiento Informalista.

Con esta exhibición, el centro cultural intenta rescatar y acercar al público la producción pictórica de un artista emblemático del movimiento informalista argentino, ganador de la primera edición del Premio Nacional de Pintura del Instituto Torcuato Di Tella (1960), que continuó activo toda su vida con una producción que excedió la propia acción del pintar para plasmar sus reflexiones teóricas sobre las condiciones de la materia en los lienzos.

*CCK (Sexto piso). Sarmiento 151

_____________

Rob Verf. Vanitas

El artista holandés, de larga trayectoria en la Argentina, exhibe una serie de obras en diálogo con pinturas del Museo, que indagan sobre la generación de basura, el consumo y el descarte. Con curaduría de Marta Penhos. Hasta el 9 de octubre.

*Museo Nacional de Buenos Aires. Libertador 1473

_________________

Actividades para público general en la colección permanente del Bellas Artes

Visita guiada “De colección”

Una oportunidad para conocer el patrimonio nacional partiendo de distintas preguntas. ¿Cómo llegaron las obras al Museo? ¿Con qué criterios se exhiben y cómo dialogan entre sí en las diferentes salas del Bellas Artes?

Una invitación a conocer la importancia de la colección permanente, a través de diversas selecciones de obras vinculadas por ejes temáticos, que inviten a reflexionar y apreciar contextos artísticos, históricos y técnicos, enfatizando la procedencia de las obras.

- Arte prehispánico

A cargo de Germán Warszatska. Martes de septiembre, a las 16.00.

- La vanguardia rioplatense en la Colección María Luisa Bemberg

A cargo de Gabriela Canteros. Jueves de septiembre, a las 16.00.

- La importancia del coleccionismo en la formación del acervo del museo: la Colección Guerrico

A cargo de Gabriela Canteros. Viernes de septiembre, a las 16.00.

- Abstracción-no figuración en el arte argentino de la mano de Emilio Pettoruti, Alicia Penalba y de los movimientos de Arte Concreto e Informalismo

A cargo de Germán Warszatska. Sábados 3 y 17, y miércoles 7 de septiembre, a las 16.00.

Visita guiada “Momentos clave de la historia del arte en la colección del Bellas Artes”

Arte francés. La academia y la transgresión a las normas. En el siglo XIX, las obras de Edouard Manet, Edgar Degas, Paul Gauguin, entre otros artistas, pusieron en crisis los ideales de las Bellas Artes sostenidos desde la Academia. Este ciclo invita a ver y reflexionar sobre las innovaciones pictóricas y escultóricas que cuestionaron las normas.

Jueves de septiembre, a las 13.00. A cargo de Silvana Varela.

- Jueves 8: La representación de la figura humana en la pintura: Lefebvre. Manet. Degas.

- Jueves 15: La representación de la figura humana en la escultura: Barrias y Rodin.

- Jueves 22: La naturaleza: Barbizon, Corot. Los impresionistas.

- Jueves 29: Más allá de la observación: Gauguin, Van Gogh.

Ciclo de visitas guiadas “Obras destacadas”

-A la luz de Xul Solar

Cada encuentro de este ciclo propone relacionar una obra del artista argentino Xul Solar con otras piezas de nuestra colección, para contextualizar y profundizar distintos aspectos. Miércoles 14, 21 y 28 de septiembre, a las 18.00. A cargo de Mabel Mayol.

- Miércoles 14: “Proa”, de Xul Solar. La vanguardia artística y literaria de los años 20. Norah Borges, Emilio Pettoruti y Xul.

- Miércoles 21: “Paisaje”, de Xul Solar. Visiones y utopías.

- Miércoles 28: “Impromptus de Chopin”, de Xul Solar. Los inventos de Xul. La imagen como escritura musical.

Pettoruti: conexión Florencia-Buenos Aires-París

En cada encuentro, la propuesta es contextualizar tres etapas en la obra del artista argentino Emilio Pettoruti. Martes 13, 20 y 27 de septiembre, a las 18.00. A cargo de Mabel Mayol.

- Martes 13: “Il sifone o Lacerba”, 1915.

Viaje de formación y búsqueda. Paralelismo con otros artistas latinoamericanos en contacto con las vanguardias europeas: Rafael Barradas y Diego Rivera.

- Martes 20: “Sol argentino o Intimidad”, 1941.

Desafíos de nuevos lenguajes en el campo artístico argentino: la geometrización de los objetos y de la luz.

- Martes 27: “L’hiver á Paris” (Invierno en París), 1955.

Abstracción y debates en torno a la no figuración.

Visita guiada “Retratos. Identidad y poder”

Gestos, vestimentas y objetos. Signos de una época. Destinos de un tiempo... Recorrido por la colección del Museo. Sábados 10 y 24 de septiembre, a las 15.00. A cargo de Inés Alvarado.

Muestras temporarias

Visita guiada por “Carmelo Arden Quin, en la trama del arte constructivo”. Recorrido por la muestra temporaria. A cargo de Mabel Mayol, Silvana Varela y Germán Warszatska.

- Miércoles 14, 21 y 28 de septiembre, a las 15.00.

- Viernes 9, 16, 23 y 30 de septiembre, a las 15.00.

- Sábados 10, 17 y 24 de septiembre, a las 18.00.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473

_____________________________

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

“En la vía”, muestra fotográfica de Claudio Passalacqua

“EN LA VÍA” es una serie de fotografías que pone el foco en las poblaciones donde el tren fue sinónimo de desarrollo: si había vías, había progreso. En la provincia de Buenos Aires aún sobreviven centenarias estaciones y estructuras ferroviarias que esperan un milagro. Son gigantes dormidos. Son pueblos que parecen abandonados a su suerte.

Este recorrido a través de las vías (vivas o muertas) comenzó, casi por casualidad, en 2013. Más de 85 estaciones y pueblos fueron visitados desde entonces. Mientras voy andando, intento documentar el paso del tiempo.

La serie “EN LA VÍA” está en constante movimiento; es muy vasto el territorio de la provincia de Buenos Aires y aún quedan muchos pueblos por conocer.

Del 30 de Agosto al 10 de Septiembre.

*ESPACIO CULTURAL ADÁN BUENOSYARES. Av. Eva Perón 1400, Parque Chacabuco, CABA. Entrada libre y gratuita. Instagram: @claudio_passa/ Mail: claudiop.fotografia@gmail.com

_________

Stoppani - Levagre - Antología en Neuquén

El viernes 2 de septiembre se inauguraró en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén la primera versión de la muestra itinerante de los emblemáticos artistas Juan Stoppani y Jean Yves Legavre, con la curaduría de Ricardo Cadenas.

La Fundación Tres Pinos junto al SAAP (Sociedad Argentina de Artistas Plásticos) presentará una exposición antológica que rinde homenaje a los 50 años de trayectoria del artista Juan Stoppani y llega en esta ocasión por primera vez a la ciudad de Neuquén.

La producción y la gestión de la exposición Antología en Neuquén estuvieron a cargo de la Fundación, desde la cual se reconstruyeron especialmente algunas de sus creaciones más impactantes como el telón realizado como única escenografía para la obra teatral Le Frigo [La heladera] de Copi, estrenada en 1983 en París, o los pianos que Stoppani expuso en el Premio Nacional Di Tella 1966.

En la exposición se podrán conocer piezas fundamentales en el arte argentino de la década del 60 que fueron recreadas por su valor en la historiografía para que nuevas generaciones puedan descubrirlas ante la mirada renovada del presente.

La muestra se podrá visitar hasta fines de octubre de martes a viernes de 9:30 a 20:00 y los sábados y domingos de 16:00 a 20:00.

*Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Mitre y Santa Cruz. Parque Central – Neuquén

________________

¿A dónde vamos, Buenos Aires?: Un homenaje a la Ciudad a través de las fotografías de Sameer Makarius

La muestra consta de 49 fotografías del artista egipcio-argentino, que retratan la Buenos Aires de la década del 50, así como las costumbres porteñas. Se podrá ver hasta el 30 de septiembre en el El Federal, uno de los emblemáticos bares notables de la Ciudad. A partir de octubre, rotará por distintos Bares y Cafés Notables de la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes de 8 a 2 am, de manera libre y gratuita.

* Bar El Federal (Carlos Calvo 599, San Telmo)

________________

Dos nuevas muestras dedicadas a las migraciones del Mediterráneo oriental

La sede Hotel de Inmigrantes inaugura este 6 de agosto a las 12: 30 horas dos exposiciones con entrada libre que recorren diferentes aspectos de los éxodos en la región del Mediterráneo Oriental: ellas son: “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”, curada por Marcelo Huernos y “Hacia la otra orilla”, con obras de Diana Dowek y curaduría de Diana Wechsler, “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”.

Entre las piezas más importantes que se exhiben hay un Pasaporte Nansen, un documento de identidad destinado a servir de documento de viaje, expedido a los refugiados, una idea de Fridtjof Nasen, ganador del Premio Nobel de la Paz ,una alcancía del banco sirio libanés y un molinillo de café que guardan las huellas del tiempo y su carga de dolor. En algunas piezas decorativas, el grado de interacción entre las tres culturas, es patente de modo claro.

La muestra también rinde homenaje a personalidades de la cultura y la ciencia, descendientes de esos pioneros entre los que se encuentran la galerista Ruth Benzacar,el escritor Juan José Saer, el músico Eduardo Falu, Nicolás Sarquís y Jorge Demirjian , entre otros cuyos videos biográficos forman parte de la muestra. En la exposición también interviene la obra de la artista plástica Karina El Azem.

*MUNTREF – Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina s/n

_________

Inauguración de la muestra Guillermo Enrique Hudson (1922-2022)

Organizada por la Biblioteca Nacional y el Museo Hudson, la exposición ofrece un registro de la obra del autor y el impacto que ha propiciado en la cultura nacional.

Guillermo Enrique Hudson emigró a los 33 años a Inglaterra. Dejó atrás una vida y una lengua pampera que reconstruye en su literatura bajo el signo de la añoranza. A un siglo de su fallecimiento, la Biblioteca Nacional y el Museo Hudson invitan a recorrer la muestra, que se puede visitar hasta el 30 de septiembre en el Hall del tercer piso de la Biblioteca Nacional de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

_____________

Rodo Bulacio. Fantasía marica del pueblo

Fantasía marica del pueblo es la exposición antológica de la Rodo Bulacio. Reúne tres de sus muestras individuales, el trabajo colectivo de las performances y algunos de sus ejercicios de estudiante. Se trata de una muestra organizada en forma conjunta por el Palais de Glace –Palacio Nacional de las Artes— y el Centro Cultural Borges.

Curaduría de Guadalupe Creche y Geli González. Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h, hasta el 30 de octubre. Sala de exposiciones temporarias, tercer piso, con entrada libre y gratuita

*CC Borges. Viamonte 525

_______________

Impresiones erradas

(Fuente)

Una selección de obras, acciones e intervenciones erroristas, a través del archivo gráfico y audiovisual del colectivo Etcétera. La exposición presenta una serie de obras, acciones e intervenciones realizadas durante la última década y lo hace mediante afiches, panfletos y pancartas que el colectivo entregaba —siempre de manera lúdica— a quienes manifestaban, acompañaban o se hacían presentes.

Etcétera, recorriendo parte de su archivo, nos invita a un ejercicio de memoria colectiva, a un juego visual de contextos. Cada afiche nos introduce en un momento específico mediante efímeras o masivas intervenciones, y revitaliza proclamas estéticas y manifiestos.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: octubre. Entrada: gratuita

*Centro Cultural Borges. Sala Galería, Pabellón IV, segundo piso. Viamonte 525, Buenos Aires

________________________

Gallery: un evento para explorar la escena artística local alrededor de la Ciudad

A través de siete recorridos por el Distrito de las Artes: La Boca, San Telmo y Barracas, que en esta oportunidad además se ampliarán hacia Montserrat y Puerto Madero, esta iniciativa abre una nueva ventana de exploración que une a los amantes del arte, galerías, coleccionistas, artistas e instituciones. El objetivo es acercar las artes al público general con varias ediciones a lo largo del año. INFO COMPLETA

_______________________

Dos inauguraciones en el Parque de la Memoria

-Una identidad en fuga es la primera exposición antológica de Alicia D’Amico, a 21 años de su muerte y luego de que su archivo permaneciera resguardado por un largo tiempo. Curaduría: María Laura Rosa y Tamara García Iglesias. MÁS INFO

-Escala 1:43 propone un diálogo entre la historia política de Argentina y una selección de juguetes producidos y/o comercializados en el país, comenzando desde el peronismo y hasta los años noventa. Curaduría: Jordana Blejmar, Natalia Fortuny y Martín Legón. MÁS INFO

Las exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 6 de noviembre de martes a domingos y feriados de 11 a 17 hs. Entrada libre y gratuita.

*Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre). Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, CABA.

_________________________

Muestra La Escribiente

De lunes a viernes de 9 a 20 h, se puede visitar en la Biblioteca del Congreso de la Nación la Muestra La Escribiente, en torno a María Teresa Andruetto, la primera escritora argentina en lengua española en obtener el prestigioso premio Hans Christian Andersen en 2012, entre otros reconocimientos. A través de la interpretación de un grupo de artistas, se propone una relectura de la obra, que traza un nuevo puente entre lo visual y lo escrito. Hasta el 15 de noviembre.

Más información sobre la programación en www.bcn.gob.ar y en las redes sociales de @BCNArgentina

______________

Llega “Quién es Quién” al Museo de la Historia del Traje

El viernes 12 de agosto a las 20.30 h se inaugura la exhibición Quién es Quién, con curaduría de Victoria Lescano, periodista especializada en moda, en el Museo de la Historia del Traje, ubicado en Chile 832, CABA.

La muestra, originada a partir de una investigación sobre la colección del Museo en el ámbito de las becas Activar Patrimonio 2020, invita a reflexionar sobre la identidad en constante construcción de la moda argentina, con más de 50 piezas que han formado parte de la historia textil del país en diálogo con piezas más contemporáneas.

Quién es Quién hace hincapié en los perfiles y modismos de las diseñadoras y los diseñadores europeos radicados en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. Para esto, parte de un diccionario organizado de la A a la Z, en el que propone un recorte alfabético y biográfico de los y las referentes del diseño más icónicos de los últimos tiempos cuyas piezas forman parte de la colección del Museo.

La exposición podrá visitarse de miércoles a domingos de 13 a 19 h, hasta el 20 de noviembre, con entrada libre y gratuita en el Museo de la Historia del Traje, Chile 832, CABA.

__________________

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

_____

Arraigo, de Gaby Grobo

El jueves 1° de septiembre, a las 18, el Espacio de Arte AMIA inaugurará “Arraigo”, la exposición de Gaby Grobo, la artista plástica nacida en Carlos Casares, quien con sus acrílicos sobre tela y sus obras realizadas con técnicas mixtas, presenta y propone, en esta muestra, una conexión profunda y directa con la tierra.

A partir del viernes 2 de septiembre, “Arraigo” podrá recorrerse en el Espacio de Arte AMIA, gratuitamente, en el entrepiso de Pasteur 633, de lunes a jueves de 10 a 19, y los viernes de 10 a 16. Para ingresar, solo es necesario concurrir con DNI.

_____

La Promesa. Fotografías de Irina Werning

Las pelilargas es un proyecto personal de la fotógrafa Irina Werning (Argentina-Alemania), quien desde hace 17 años viaja por América Latina, buscando y retratando a diversas mujeres con cabelleras largas. De este trabajo documental se desprende La promesa, donde la fotógrafa entabla -durante el confinamiento en Buenos Aires, debido al Covid-19- un íntimo vínculo con Antonella, una nena de 12 años que vive en el barrio de La Boca, y que hizo la promesa de cortarse el cabello una vez que pudiese volver a clases presenciales.

Hasta el domingo 18 . Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*Hall Alfredo Alcón (primer piso) Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

______________

3 Historias En 1 Clic. Muestra De La Fundación Ph15

Una experiencia de postas creativas a partir de la cual las fotografías realizadas en los talleres de PH15 se transforman en dibujos y las imágenes inspiran a su vez relatos y narraciones. Los 45 trípticos que se presentan en la muestra 3 historias en 1 clic son el resultado de esta acción artística conjunta que abrió las obras a múltiples miradas y significados. La principal convicción que guía el trabajo de la Fundación PH15 es que el arte puede actuar como una poderosa herramienta de transformación. Por eso, desde 2000 PH15 utiliza los recursos de la fotografía para estimular nuevas capacidades expresivas en niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Hasta el domingo 18 . Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*FotoGalería Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

____________

Respirar, pensar, hacer: cuatro joyeros contemporáneos en el Museo de Arte Popular José Hernández

Como parte de la III Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, la exposición recorre el trabajo de Jorge Castañón, Fabiana Gadano, Graciela Lescano y Mabel Pena, joyeros argentinos que han marcado con su obra y labor docente la joyería contemporánea y han abierto los caminos para el desarrollo de esta disciplina. La muestra está abierta al público los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h.

____________

Galería Maculan en Smart Gallery

Valeria Maculan inaugura la muestra ESCENARIO que podrá visitarse desde el 11 de agosto hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes de 13 a 19, en Smart Gallery. La muestra es su primera exposición individual como artista de esta galería y marca su esperado regreso para mostrar su última producción realizada en Madrid, ciudad donde reside desde 2010. Acompaña la muestra ESCENARIO el texto de la curadora Antonia Gaeta.

Valeria Maculán presenta una serie de trabajos que van desde el collage sobre papel, la escultura, hasta la instalación, orquestando una exhibición con fuertes reminiscencias del teatro griego en donde lo escénico juega un rol fundamental.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 - PB

__________________

Muestras en el Recoleta

En el marco de la nueva campaña El hábito de crear mundos en El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, se están presentando de martes a domingos muestras e intervenciones abiertas al público. Terra Incógnita, Guerrilleras, Bien común, Tipos y letras, Cómo llenar un bache y Mejores deseos son algunos de los títulos que se presentaron durante la Bienal de arte joven y que continúan en las diferentes salas y espacios del Recoleta.

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons

SALA CRONOPIOS

Transitar al borde del misterio. Perder la noción del tiempo y sumergirse en un espacio infinito donde el agua se vuelve tierra y la tierra se vuelve cielo. Donde mirar hacia arriba es mirar hacia abajo y viceversa. “Terra incógnita” es un territorio inexplorado, imaginado por Renata Schussheim, Emilia De las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons, donde la fuerza unificadora del color cobija nuevas mitologías, seres y comunidades, y pone de manifiesto la magnitud de lo desconocido.

GUERRILLERAS

de Carolina Favre

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J2

Guerrilleras, de Carolina Favre, explora formas, materiales y conceptos provenientes de la historia del arte, la arqueología, la arquitectura y la vida cotidiana. Esta exposición presenta una familia de esculturas contundentes, con cavidades y protuberancias que evocan senos, manos, bocas y ojos. Presencias que se extienden en un mismo espacio interactuando entre ellas y con el público. Sus obras encuentran un delicado equilibrio entre la fragilidad y la fuerza, entre lo circunspecto y el absurdo.

CÓMO LLENAR UN BACHE

Artista: Lukas Alienígena

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C2

Lukas Alienígena viaja y dibuja. Recorre y observa con sutileza y acierto los barrios del conurbano bonaerense. Fascinado por las escenas a las que asiste diariamente en González Catán, Virrey del Pino y Esperanza, en la muestra Cómo llenar un bache presenta imágenes y objetos, algunos de ellos de indescifrable procedencia, que le dan sentido y soporte a sus obras. En esta oportunidad, sus dibujos protagonizados por personajes humanxs y no humanxs, cobran una nueva dimensión narrativa y espacial.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?

Salas 3, 4 y 5

Artistas: Melina Airaudo, Erik Arazi, Inés Beninca, Ainelén Bertotti Burket, Sebastián Carzino y Carmela Hijós, Rocío Englender, Yael Gerónimo Estevez, Tamara Goldenberg, Andrés Gorzycki, Santiago Gramajo, Mateo Grossi, Emilia Hendreich, Mimi Laquidara, Elías Leiro, Mabel, Daiana Martinello, Trinidad Metz Brea, Renata Molinari, Bart Network, Lucila Ortega, Julia Padilla, Javier Rodríguez, Nico Rodríguez Sosa, Superpraxis: Ramiro Carro y Juliana Lareu, Azul Van Peborgh.

Curadores: Tainá Azeredo

En este recorrido, nos acercamos al universo de 25 artistas y encontramos paisajes deconstruidos, cuerpos fragmentados, fronteras invisibles y relatos mínimos de la intimidad de personas y objetos. También nos adentramos en un espacio donde la memoria deja entrever las incertidumbres, las vergüenzas, los secretos, las celebraciones y el silencio. Y después de atravesar ruinas, artificios y sueños fracturados, nos hallamos en un intento de reconstrucción de este mundo, donde el fracaso muchas veces camina al lado de la ilusión. Y es en este juego de fracturar y reconstruir, donde habita la pregunta: y ahora, ¿qué hacemos?

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti.

Curador: Rodrigo Alonso

Diseño de Montaje: Daniel Fischer

Sala 6

ID.N (Identidad Nacional)

Sala 7

Diseñadorxs: Juana Alvarez Amespil, Daniela Arcos, Daniela Bittenbinder, Martina Dorrego, Sofia Scarpetta, Milagros Pugliese, Rocio Moreno Gracia, Marta, Camila Bader, Belén Fernandez Rincón, Agustina García Fernández, Josefina Borruto, Micaela Callejo, Romina Feniak, Agustina Postigo y Marlen La Rosa (FADI).

Curadores: Turquesa Topper, Gala Germain, Maria Constanza Salinas, Federico Cociolo (Departamento Moda, Arte y Diseño UADE).

La muestra exhibe objetualidades híbridas del proyecto ID.N (identidad nacional), proyecto realizado por las alumnas de Diseño y Gestión de estéticas para la Moda de la UADE. Las objetualidades expuestas surgen a partir de la selección de proyectos finales realizados, a través de un Jurado de expertos nacionales e internacionales del ámbito disciplinar.

BIEN COMÚN

Sala 8

Diseñadoras: Carla Mangino, Camila Scian, Catalina Caruso, Luciana Garrido y Rocío González.

Curador: Juan Lo Bianco

Se presentan cinco proyectos de graduación 2021 y 2022 de cinco jóvenes diseñadoras de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús.

Soy mi cuerpo es una campaña realizada con el fin de visibilizar la violencia, la presión y la cosificación que genera una opinión ajena sobre el cuerpo propio de una mujer.

Ola de Retorno es un proyecto sobre la presencia de plástico en los océanos cuya finalidad es la de concientizar sobre la problemática cultural de usar y tirar y sobre la reducción, selección y reciclaje de desechos plásticos de un solo uso mediante una campaña de acción y educación.

Florecer desde las palabras es un proyecto para personas en tratamiento oncológico que tiene por finalidad la creación de material didáctico para generar un espacio propio de creación y reflexión, para explorar deseos y recuerdos, dirigido a pacientes que comienzan su primera sesión de quimioterapia.

Comprender el Autismo es integrar para visibilizar y brindar información y herramientas sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ampliando la concientización e integración, previniendo la exclusión y los mitos.

Cortá con la red es una campaña de lucha contra el ciberacoso, ya que en un contexto de sobreexposición a las plataformas digitales, las redes sociales se han convertido en espacios de furia, irracionalidad y denigración.

TIPOS Y LETRAS

Tipografía latinoamericana en el siglo XXI

Curadores: Juan Lo Bianco y Fernanda Cozzi

Sala L

Para los amantes del diseño tipográfico, es una muestra sobre tipografía latinoamericana contemporánea que presenta trabajos que fueron seleccionados entre más de quinientas piezas originales de las bienales latinoamericanas de tipografía realizadas entre 2004 y 2018.

EL FUTURO ES COMO LA GELATINA, TRANSPARENTE

Artista: Santiago Paredes

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala C1

La obra de Santiago despliega múltiples capas de ideas, situaciones y referentes derivadas de las bellas artes, las artes decorativas y el diseño. En esta muestra compone el espacio con materiales en estado crudo (una planta, un pliego de goma eva) y con elementos manufacturados (flores artificiales o una comida de caucho en miniatura) que edita meticulosamente, como un virtuoso alquimista de materiales que atraviesa pantallas y épocas.

MEJORES DESEOS

Artista: Mariel Uncal Scotti

Curadores: Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak

Sala J1

En Mejores deseos, Mariel se apropia de ciertas estéticas populares y las exalta. Se detiene especialmente en aquellas versiones de personajes populares de la industria del entretenimiento infantil que aparecen en calesitas, kioscos, carnavales; representadas a través de conocimientos informales y resistencias estéticas y personales en los márgenes de las ciudades. Ella se apropia desprejuiciadamente de lo ya apropiado, traduce lo ya traducido, mientras arroja una incógnita en forma de nebulosa sobre las proporciones y características específicas de los personajes que adornaron nuestros momentos de recreación en espacios públicos y colectivos.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

::::::::::::::::::::

DANZA

El ciclo Colón para chicos presenta ¡A Bailar! El arte del pas de deux

Protagonizado por el Ballet Estable del Teatro Colón, que dirige Mario Galizzi, el ciclo Colón para chicos presentará el programa ¡A Bailar! El arte del pas de deux con tres funciones los días domingo 4 y 11 de septiembre y sábado 10 de septiembre a las 11:00 horas.

El programa presentará una selección de algunos de los clásicos pas de deux de obras emblemáticas de Ballet como Giselle, Las Llamas de París, El Cascanueces y El Corsario.

Un personaje, curioso por entender qué es lo que hacen los bailarines del Teatro Colón, recorrerá el teatro hasta dar con el escenario principal. Allí, se encontrará con un maestro de danza, un pianista y un grupo de bailarines que están por empezar su clase del día. Ellos, le mostrarán cómo es su preparación diaria, le enseñarán algunos de los pasos más comunes y, finalmente, bailarán cuatro de los más famosos dúos de la historia del Ballet.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

________________

Llega el primer festival de Danza en Tecnópolis

En septiembre, el Parque del Ministerio de Cultura de la Nación presenta la primera edición de este encuentro que contará con el estreno de 12 obras de danza creadas en modalidad de coproducciones situadas por artistas independientes de CABA y del conurbano bonaerense junto a Tecnópolis. El Festival se realizará entre el 1 y el 11 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

_______________

Bolero + Fervor

Dos coreógrafas, dos obras: por un lado, uno de los clásicos del repertorio del Ballet Contemporáneo; por el otro, un exponente de los nuevos abordajes de la danza. Ambas trabajan la fusión de distintos lenguajes de movimiento; Bolero en torno al tema de la repetición, Fervor en relación a la energía desbordante, a la danza como “acto de ardor”.

Bolero

Coreografía y dirección: Ana María Stekelman. Música original: Maurice Ravel Bolero. Reposición coreográfica: Elisabeth Rodríguez y Melisa Buchelli. Vestuario: Renata Schussheim. Diseño de iluminación: Alberto Lemme. Duración: 20 minutos

Fervor: hacer de la danza un acto de ardor.

Coreografía y dirección: Josefina Gorostiza. Reposición coreográfica: Elisabeth Rodríguez y Melisa Buchelli. Diseño de música original y diseño sonoro en escena: Kchi Homeless (Facundo Montoya). Diseño de iluminación: Claudio Del Bianco. Duración: 25 minutos

Jueves, viernes y sábados, 18 horas. Hasta el sábado 17 de septiembre. Duración: 45 minutos. Entrada libre (hasta agotar la capacidad del lugar)

*Hall Alfredo Alcón Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

______________________

Lago de los cisnes, App

Una bailarina inmersa en el mundo de la autogestión cultural rememora su experiencia escénica cuando una llamada en espera evoca el “Lago de los Cisnes”. Compulsivamente, se convierte en Odile y Odette.

El sábado 3 de septiembre estrena “Lago de los cisnes, App”, la nueva producción de la Cía. Amor Eterno, escrita y dirigida por Cecilia Gómez. Una obra coreográfico/teatral que integra la danza, la acrobacia, las redes sociales, los ringtones y el mundo virtual que nos aleja del presencial.

Participó como proyecto residente del Laboratorio Prodanza y cuenta con el apoyo de ese programa de impulso cultural y también el de Mecenazgo. Colaboraron en el guión y dirección teatral Pablo Ragoni y Raúl Antonio Fernández; Juan Pablo Sierra en la dirección coreográfica y de movimiento; y Luciano Campodónico en la música.

Se presentará por sólo tres funciones los sábados 3, 17 y 24 de septiembre a las 20:30 hs. en el Club de Trapecistas Estrella del Centenario (Ferrari 252, Parque Centenario, CABA).

Entradas: $1200 / Descuentos jub. y estud. $800 / Alternativateatral. Duración: 45 min.

__________

Humano ser

Humano Ser, es un proyecto audiovisual de ficción que tiene como eje principal a la tanguedad en sus variadas expresiones. Incorpora y hace propias múltiples investigaciones corporales que enriquecen y funcionan como herramientas de comunicación durante el transcurso de la obra. Propone un punto de partida en la interrelación entre su dramaturgia bailada, las artes visuales, el cine y el teatro. Plantea estéticas diferentes del espectro tanguero actual estableciendo nexos/empatía con el espectador mediante el desarrollo de situaciones cotidianas alteradas y la búsqueda de resoluciones de conflictos personales en ese contexto.

Producida por Contango Hstorias en colaboración con Opal Audiovisual y Lomas Records, es una obra de danza audiovisual de Sabrina Castaño y Federico Santucho que cuenta con el apoyo del Fondo NAcional de las Artes a través de las Becas Creación y de Impulso Cultural mediante Prodanza.

Funciones por streaming desde el 17 hasta el 27 de Septiembre. Entradas por Alternativa Teatral a la gorra sugerida desde $ 500.- Duración 45min

* 11 9 3585 3940 / contangohistorias@gmail.com / contangohistorias

______

El Ballet Estable del Teatro Colón presenta Onegin junto a bailarines invitados

El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Mario Galizzi, presentará a partir del próximo jueves 1 de septiembre a las 20:00 horas, Onegin, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, junto a las participaciones especiales de los bailarines invitados del Stuttgart Ballet Elisa Badenes y Martí Fernández Paixà.

Las nueve funciones programadas tendrán lugar los días jueves 1, sábado 3, martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9 y martes 13 de septiembre a las 20:00 horas y los domingos 4 y 11 de septiembre a las 17:00 horas.

Esta versión de Onegin es una producción que contará con la dirección musical de la maestra Tara Simoncic, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

::::::::::::::::::::

TEATRO

Voley, la final

VOLEY, LA FINAL es una obra de teatro Físico Musical que busca indagar sobre las relaciones grupales. Priorizando el cruce entre el deporte, la danza, lo físico y lo sexual, buscando profundizar sobre un lenguaje nuevo e interdisciplinario, a partir de una novedosa puesta en escena y la música fusión entre el rock y punck rock.

La obra de Teatro Físico Musical VOLEY, LA FINAL es una creación de la dupla Manasseri - Provenzano, quienes constantemente son elogiados por la originalidad de sus creaciones y puestas en escena. Esta obra fue elogiada por la crítica a lo largo de sus dos temporadas anteriores; y fue nominada como “MEJOR MUSICAL OFF” a los premios HUGO MIDÒN al teatro musical, en el año 2019. El espectáculo regresa en su tercera temporada con una nueva puesta en escena completamente renovada, un nuevo elenco y espacio.

Se presenta los martes a las 21:00 horas hasta el 27 de septiembre en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027) y las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

____________

Los sobrevivientes. 16 perfomances en oficinas vacías del microcentro porteño

(Fuente)

Los sábados 3 y 10 de septiembre, en Arthaus, Bartolomé Mitre 434, artistas de distintas disciplinas presentan los resultados del primer Laboratorio de Prácticas Escénicas Contemporáneas, coordinado por Ana Alvarado.

Un grupo de oficinistas de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran de pronto sin trabajo y comienza un proceso de descomposición personal y colectiva. El único camino será andar juntos. “Un campanario para apuntalar el cielo”, un cortometraje experimental, dirigido por Santiago Canción y con la participación de los 16 integrantes del primer Laboratorio de Prácticas Escénicas Contemporáneas, de Arthaus, nuevo espacio de experimentación y producción cultural, podrá verse junto con otras obras performáticas, el próximo 3 y 10 de septiembre, en la sede de Bartolomé Mitre 434. Gratis, con cupo limitado en dos horarios 17 y 20 horas.

_____________________

Hotel Roma

El amor será la salvación y tormento de estos seis hombres penitentes que vagan por los pasillos de un hotel queriendo encontrar un poco de luz y calor en la soledad y desazón de sus oscuras vidas.

Escrita y dirigida: por Marcelo Saltal. Funciones los viernes a las 22hs. hasta el 23 de septiembre.

*ABASTO SOCIAL CLUB. Yatay 666

_________

Fundación Sagai presenta más teatro, un ciclo de obras seleccionadas con funciones gratuitas para todo público

(Fuente)

El ciclo está conformado por 30 obras que están en cartel actualmente y que brindarán una única función con entrada libre y gratuita en la sala de la nueva sede de la Fundación SAGAI. Desde el lunes 5 de septiembre hasta el miércoles 14 de diciembre del 2022. Los lunes y miércoles a las 20h. Reserva de entradas a través de: www.fundacionsagai.org o Alternativa Teatral

Durante el mes de septiembre se presentarán:

Lunes 5 - “LUNA KAKANA” - Autora/Directora: Patricia Casalvieri - Elenco: Isabel Quinteros - Alejandro Casagrande

Miércoles 7 - “DÉJAME LLORAR” - Autora/Directora: Alejandra Endler - Elenco: Federico Falasco, Laureano Lozano, Luciano Kaczer y Paula Vargas

Lunes 12 - “SOMOS BOMBEROS” - Dirección y puesta en escena: Maite Velo - Autor: Francisco Lumerman - Elenco: Daniel Begino, Jose Escobar, Lucila Kairuz, Vanina Montes, Juan Trzenko, Ivan Vitale, Jonathan Yoffe, Juan Zuluaga

Miércoles 14 - “REMEDIOS, UNA MUJER SIN PATRIA” - Directora: Corina Fiorillo - Autora: Adriana Tursi - Elenco: Antonia Bengoechea

Lunes 19 - “CAZÓN” - Director: Federico Buso - Autor: Rodrigo Paredes - Elenco: Rodrigo Paredes

Miércoles 21 - “TORNA AMORE” - Director: Sebastián Irigo/Agustín Meneses - Autor: Agustín Meneses - Elenco: Mayra Homar, Marita Ballesteros, Malena Resino, Benicio Chendo y Rubén De la Torre

Lunes 26 - “DIOS ME ODIA” - Dirección: Silvana Sabetta - Autora: Virginia Sarchi - Elenco: Matias Broglia, Fausto Guerra, Lourdes Invierno, Victoria Sarchi

Miércoles 28 - “CÓMO PIENSAN EL TIEMPO LAS TORTUGAS, HERMANAS” - Directora: Pilar Boyle - Autor: Ricardo Ryser - Elenco: Viviana Suraniti - Romina Sznaider

*Sala HUGO ARANA en Fundación SAGAI: 25 de Mayo 586 (CABA)

_______________________

Los gestos barbaros

Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Todo va a ser un proceso, dijo el médico. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será el motor para que ella pueda volver o quedarse ¿Por qué nos traemos el colchón arriba del auto? Los gestos bárbaros es una variación sobre los vínculos familiares, un intento de entender el amor y el horror de ser familia.

Dirección de Cristian Drut. El elenco está integrado por Valentina Bassi; Francisco Bertín; Laura Novoa; Ignacio Rodríguez de Anca y Silvina Sabater.

Estreno: 8 de septiembre. Funciones: Jueves 20 hs. Localidades $ 2.400.- en boletería del teatro o por plateanet.

*Teatro: El Picadero -Pje. Enrique S Discépolo 1857

_____________

1989

En la Argentina de 1989, tres hermanos, Hernán, Fernando y Gregorio, deciden reencontrarse para exhumar el cuerpo del padre y trasladarlo a un nicho. La tarea es llevada adelante al cumplirse 10 años de su muerte, una exhumación planeada en tiempo y forma por el mismo papá, la cual debe incluir en el nicho el guardado de una misteriosa caja de su pertenencia conservada por los hijos. El negocio familiar de la cerrajería, hoy propiedad de Hernán, es el escenario del reencuentro. Hugo, empleado del negocio, y Nora, esposa de Fernando, serán testigos del ritual.

Obra de Teodoro López, con dirección de Leandro Airaldo. Con María Colloca, Emiliano Díaz, Germán Rodríguez, Gonzalo Ruiz y Tobías Bearzotti.

Funciones: Domingos a las 20 hasta el 25 de septiembre/ Localidades: $ 1.200.- Est y jub: $ 1.000.- / Venta por Alternativa y en el teatro

*Teatro Del Pueblo – Lavalle 3636 / 7542-1752 - CABA

_____________

Vos, yo y el tiempo que habitamos juntos

Una performance de recorrido sonoro por los jardines del Museo Larreta.

Cuando mi mamá se murió mi papa empezó a perder la memoria y me pidió que lo grabe, quería dejar registro del amor con ella, fueron solo un par de veces porque al poco tiempo, se enfermó de cáncer y como Orfeo cruzo las aguas para ir a buscarla, pero no para traerla de vuelta, sino para quedarse con ella en otro mundo-

La acción de la obra consiste en esto: Los participantes, escanean con el celular códigos QR que los direccionan a audios, donde se escucha la obra dividida en cinco partes/estadios- Trabajo con la voz como cuerpo invisible que se materializa en el paisaje y el cuerpo propio de los participantes, para hacerse obra-

De Gaby Blanco. Curador Fernando Rubio. – Todos los días de 11 a 19. Llevar celular y auriculares. Entrada gratuita

*Jardines del Museo Larreta. Juramento 2291 – CABA

______________________________

El asistente

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita el sábado 10 de septiembre a las 20h al estreno de El asistente, escrita y dirigida por Sofía González Gil. La obra continúa sus funciones los sábados y domingos a las 20h hasta el 30 de octubre, con entrada general a $1000 a través de tuentrada.com.

Un elenco formado por reconocidos actores ensaya, a pocas horas de su estreno, Un enemigo del pueblo, la pieza teatral del director y dramaturgo noruego Henrik Ibsen. El ensayo se ve reiteradamente interrumpido porque una importante escena no logra concluirse; con ella, los actores atraviesan diferentes inconvenientes entre ellos y con la obra misma. Mientras tanto, Marcos, el asistente, intenta resolver todos los conflictos para evitar que los actores descubran que la directora hace horas que no aparece.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

__________

Juanas de fuego

Juanas de fuego es un unipersonal de teatro, que deja ver dos mujeres de distinta época luchar por sus ideales y sus creencias, en contra de las normas impuestas por la sociedad a la que pertenecen para sentirse libres. Uno de los personajes, es Juana de Arco. El otro es Juana Uriburu, una chica perteneciente a una clase social alta, en la actualidad. A través de su identificación con Juana de Arco, ella logra reinterpretar su vida y obtener el valor que necesita, para pelear por su felicidad, ocupando un lugar en la sociedad, no tan bien visto por su familia.

Ambas Juanas denuncian a la sociedad de su tiempo, pero dan batalla con convicción para ser ellas mismas, al precio de ser llamadas locas.

De Carolina Vilar. Puesta en Escena y Dirección: Mariana Morales

Funciones: Domingos 16hs hasta el 9 de octubre. Localidades $1200

*Muy teatro La Mueca: Cabrera 4255 - CABA

_________________

Esa mujer

Un periodista concurre a la casa de un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Durante la entrevista el periodista indaga sobre el destino y el paradero del cuerpo ocultado por el ejército y el coronel, a su vez, intenta explicar su rol en esta apropiación con la pretensión de que se conozca su propia versión de los hechos cuando esto se publique.

Cuento: “Esa Mujer” de Rodolfo Walsh. Dramaturgia: Diego Ferrando

Funciones: Viernes a las 20.30hs. Hasta el 30 de septiembre. Entrada general $1200. Estudiantes y jubilados: $900. En Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027, CABA

_______________

Perdón

La nueva comedia de Sutottos es una obra sobre la amistad. El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La oportunidad para que afloren emociones acumuladas durante años. Competencias, amores y odios en una hora de humor desaforado y absurdo. Volver a verse remueve todo el pasado y saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas de su vínculo. Lo que fue y ya no es, lo que vuelve para ser distinto.

Por el grupo Sutottos. Actores: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk. Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos – Gadiel Sztryk.

Funciones: Sábados a las 20 horas / Localidades: $ 1.200.- Venta por Alternativa Teatral

*La Carpintería – Jean Jaures 858 – CABA / 11 4964 2499

________________

Mutis, Hefesto

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), en su libro de 1889, “El ocaso de los ídolos”, hace una reflexión sobre lo feo y lo bello, y contribuye a establecer la disyuntiva entre el análisis subjetivista de la estética versus el estudio objetivo de lo estético. Se ha considerado que la posición de Nietzsche en este sentido es relativista, puesto que para él lo verdaderamente bello es el ser humano. “Mutis, Hefesto” se refleja en ese pensamiento: Ella y Él pasan sus horas enfrentados y a la espera. Como cazadores aguardan a su presa. Un joven cadete llega para desatar la lujuria, la lucha por poseer la belleza que han perdido o que, quizás, jamás tuvieron. “Mutis, Hefesto” es la fealdad encontrándose con la belleza, un viaje urbano que nos remite a aquello que Nietzsche afirmaba: nada es bello, salvo el hombre; pero también nada es feo, excepto el hombre que degenera.

Escrita y dirigida por: Martin Barreiro

¡GRAN ESTRENO! 9 DE SEPTIEMBRE 20:00 HORAS. Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral o comprar en la boletería del teatro.

*Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA).

_____________________

Madame Lynch, la flor trasplantada

Nacida en Irlanda en 1833, Elisa Alicia Lynch, más conocida como Madame Lynch, fue la inseparable compañera del presidente de la República del Paraguay, Francisco Solano López (1862-1870), y estuvo junto a él hasta su muerte en el campo de batalla, durante la Guerra de la Triple Alianza. El hecho de ser divorciada le valió el rechazo de la sociedad paraguaya de esa época, a pesar de que inició la educación femenina en el país con la instrucción de maestras y profesoras europeas. Luego de la guerra, la princesa de la selva fue capturada, le embargaron sus bienes y la deportaron a París. Hoy en día, es considerada Heroína Nacional de Paraguay.

De Stela Camilletti

Funciones : Viernes 9 – 16 – 23 y 30 de septiembre 21.30 hs. Entradas $ 1.000

Duración : 60 minutos. Público adulto

Esta obra obtuvo el segundo premio en la categoría de Obras no estrenadas en la Ciudad de Buenos Aires del Concurso Bienal de Teatro –más conocido como Premio Municipal- para los períodos 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019 (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires)

*TADRON TEATRO. Niceto Vega 4802 – CABA. Tel. 4777-7976

_____________

Imaginaria

En una cabaña del sur una madre recibe, luego de muchos años, una madre recibe la visita de sus dos hijos. Conmovida por el reencuentro, se abrirá paso entre los recuerdos de la tragedia que desmembró a su familia para no volver a perderlos. Afuera, un poderoso enemigo amenaza con destruirlo todo. Ganadora en el concurso nacional ‘Malvinas Memoria’ organizado por el Instituto Nacional del Teatro a 40 años de la Guerra de Malvinas.

Autor: Pablo Iglesias. Director: Nicolás Sorrivas

Funciones los jueves a las 21hs. Entrada general: $1500. Estudiantes y jubilados: $1300. En venta por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759

_______________________

Empalme

El universo de la obra se nutre de la mitología popular argentina. Un empalme sagrado en la frontera de una Pampa mítica y atemporal. Bajo tierra, descansa la cabeza del Indio, a quien los gauchos regalan ofrendas a cambio de milagros. Hasta que el Viento Coplero arrasa y levanta los exvotos como advertencia de una guerra por venir.

Dramaturgia y dirección: Natalia Paganini

Funciones los domingos 17 horas. Entradas: $1200. En venta por Alternativa Teatral

*Teatro Gargantúa - Jorge Newbery 3563

__________________

Improvisa2 continúa en septiembre su ciclo con “Impro para todxs”

En esta temporada Improvisa2 te invita a recorrer su historia. 🎭 Recopilando todos los formatos que presentaron a lo largo de sus 18 años de vida (“Fucking Impro”, “Impro Border”, “ImproPLAY”, y muchos más), incluyendo el show original que da nombre al grupo.

Cada sábado un show con un formato distinto de impro, pero todos con el sello de Improvisa2, la participación del público, la música en vivo, sorpresas y mucho humor.

Y para que la fiesta sea completa, la entrada es sin costo. Porque la vida es mejor en grupo y nadie puede quedar afuera. Por eso esta temporada 2022 el teatro de Improvisa2 abre sus puertas para todxs, brindando un trabajo a la gorra, donde el dinero no sea excluyente, y donde la motivación sea el encuentro y mucha diversión.

Todos los sábados a las 23:30 hs. ESPECTÁCULO A LA GORRA / RESERVÁ TU ENTRADA AQUÍ

*Teatro La Mueca, Muy Teatro: José Antonio Cabrera 4255, Palermo, CABA

_____________

Eso que pasa cuando no escuchás

Martina y Ezequiel son una pareja joven, casados, sin hijos, que atraviesan lo que por momentos, parece una crisis de las tantas que puede tener una relación. Ezequiel es un analista de sistemas, demorado en ascensos y crecimiento laboral, que espera con ansias, mientras que está acostumbrado a la rutina Martina es una asistente social, siente que es inútil su trabajo y esfuerzo. La obra los llevará por discusiones y situaciones risueñas que terminarán de una manera sorpresiva, dejando cautivo al público, en un final que solo podrá imaginar el espectador y que nos tendrá alerta a ESO QUE PASA CUANDO NO ESCUCHAS.

Viernes 20hs

Autor y director: Juan Pablo Fernandez Betancor. Elenco: Nicolás Stork y Bianca Lauria

*Teatro La Mueca, Muy Teatro: José Antonio Cabrera 4255, Palermo, CABA

_________________

La Repartija

4 hermanas se juntan en el funeral de su madre, después de años de no estar juntas, tendrán que afrontar la venta de su casa, la casa de su infancia, entre enojos, llantos, reclamos y risas, se les presentará algo inesperado, algo que parecía perdido.

Autoría y Dirección: Mariana Morales. Actúan: Marta Peralta, Lula Roca, Betty Bermúdez & Analia Belasteguin

Estreno domingo 18 de septiembre 19hs. Funciones: Domingos 19hs

*Teatro La Mueca, Muy Teatro: José Antonio Cabrera 4255, Palermo, CABA

___________________

LOS PERROS

El día de su cuarenta cumpleaños, Laura tiene una experiencia fugaz pero demoledora: durante su trayecto habitual en metro, un desconocido le sonríe y le susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de Laura por mantener la unión con y entre sus seres queridos. Rodrigo, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia.

Escrita y dirigida por Nelson Valente. “LOS PERROS”, una nueva producción y un potente estreno en la temporada 2022 en el Teatro Picadero. El elenco está integrado por Claudio Rissi, María Fiorentino, Melina Petriella y Patricio Aramburu dirigidos por Nelson Valente.

Funciones: Viernes y sábado 20 hs / Domingo 18 hs .Localidades: $ 3300.- en boletería del teatro o por plateanet.com

*Teatro: Picadero – Pje. Enrique S Discépolo 1857

_______________

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría. Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Funciones: Jueves a las 20.15 / Localidades: $ 2.500.- Platea - $ 2.000.- Pullman / Venta por Plateanet

*Sala Pablo Neruda - Paseo La Plaza – Av. Corrientes 1660 - CABA

_________________

La anémona y el jabalí

Madrid, 1936. Dos locutoras de ideologías opuestas se miden y rivalizan en un programa de radio en tiempos de censura y agitación política y social. La incorporación de una misteriosa sonidista, tensa aún más la situación, pero la música, la poesía y el radioteatro abrirán caminos de sororidad y tejerán alianzas en momentos de peligro para la República Española.

Sábados a las 21 hasta el 25 de septiembre. ENTRADAS

*Teatro Azul. Av. Corrientes 5965

________

El recurso de amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Laura Oliva, Josefina Scaglione, Marcos Montes, Cristina Dramisino, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Lunes a las 20:30 horas hasta el 12 de septiembre. Localidades: $ 1.500.- Venta a través de Alternativateatral.com

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759 - CABA

_____________________

El Cervantes estrena Familia No Tipo y la nube maligna

El jueves 21 de julio, a las 15 h, el Teatro Nacional Cervantes, organismo perteneciente al Ministerio de Cultura, estrena la obra Familia No Tipo y la nube maligna, dirigida y escrita por Mariana Chaud y Gustavo Tarrío.

El elenco está compuesto por Catalina Di Meglio, Greta Halperín, Cleo Moguillansky, Sophia Wiemer Llorensi, Andrés Caminos, Tati Emede, Vero Gerez, Nicolás Levín, Teo López Puccio, Gadiel Sztryk y Pablo Viotti.

Familia No Tipo y la nube maligna invita a compartir con alegría nuestras configuraciones familiares diversas, no sanguíneas, ampliadas, “no embaladas en bolsón cerrado”.

Es un espectáculo apto para todo público narrado a niñas y niños sobre cómo las y los adultos gestionan los temores al mundo. Está repleto de humor a cargo de una compañía capocómica y zurcido por dos pianistas de otro planeta capaces de musicalizarlo todo.

La obra nació durante el 2021 en un proceso creativo compartido con el elenco, el equipo artístico y las y los trabajadores del Teatro Cervantes.

Como bonus track rutilante, la Familia No Tipo recibe cada fin de semana a amadas cantantes argentinas como una manera de celebrar a nuestras estrellas musicales de todas las épocas.

A partir de agosto, sábados y domingos a las 15 h hasta el 18 de septiembre. Las localidades tendrán un valor de 600 pesos y estarán disponibles en la boletería del teatro y en la web de Alternativa Teatral.

Jubilados y estudiantes disponen de un 50% de descuento. Por pack familiar de tres o cuatro integrantes se obtiene un 30% de descuento y con TNC CLUB la promoción es de 2x1.

Para más información ingresá a la web del Teatro Nacional Cervantes.

*Teatro Nacional Cervantes. Libertad 815, CABA

_____________________

La papa

Basada en la historia de vida de su autora Natalia Slovediansky, donde narra su vínculo con el judaísmo y con su hermana, cuando ésta última se hace ortodoxa. El espectáculo cuenta con la dirección de Nicolás Salischiker y un elenco compuesto por 5 actores. Desde su estreno, en el mes de marzo, se encuentran con localidades agotadas, presentándose los sábados a las 20:30 horas en Patio de Actores (Lerma 568, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

_________________________

Jauría

Una vez más, la sala del Conti abre sus puertas a las escuelas con diferentes propuestas escénicas. El ciclo busca acercar a lxs estudiantes a distintos lenguajes artísticos para generar una experiencia estética, que finalizará con un diálogo con lxs artistas, donde podrán conocer el “detrás de escena” e intercambiar sobre distintas temáticas. La propuesta para NIVEL SECUNDARIO:

Jauría, con dirección de Nelson Valente. Jueves 29 de septiembre / 10 y 14 HS + Miércoles 19 de octubre / 10 y 14 HS

Ficción documental alrededor de un juicio por violación grupal en la ciudad de Pamplona, España. Un caso que sacudió el concepto de masculinidad, de consentimiento y de agresión sexual en la sociedad. Obra ganadora de tres premios ACE: Mejor obra dramática, Mejor Dirección y Mejor Actríz: Vanesa González

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

_________

Boulogne

Teatro por la identidad Itinerante. De Araceli Arreche, Gilda Bona y Selva Palomino. Con música en vivo

La obra trae una visión descarnada de la realidad que vivió nuestro país durante la última dictadura cívico militar a partir de la reconstrucción del caso de las hermanas Battistiol, quienes aún buscan a un hermano nacido en cautiverio e intentan reconstruir lo ocurrido con sus padres, secuestrados por un grupo de tareas en el domicilio familiar de Boulogne durante la noche del 30 de agosto de 1977.

Viernes 14 de octubre / 14 HS

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

___________________

Septiembre en el Complejo Teatral Buenos Aires

BODAS DE SANGRE

Federico García Lorca. Adaptación: Cecilia Pavón y Vivi Tellas

¿Quién puede decir qué es el amor? Venimos a este mundo a destrozarnos el corazón, a enamorarnos de la persona equivocada. Bodas de sangre es una obra en transición: nada quedará en su lugar. La tragedia contemporánea sucede en medio del festejo, del rumor. El deseo es una forma de trance que no se detiene, que no tiene límites. “Cuando las cosas llegan a su centro, no hay quien las arranque”, dice García Lorca en Bodas de sangre.

Elenco: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen y Sow Mbagny. Bailarines: Pablo Lugones y Eugenia Roces. Cantaora: Nina Loureiro

Estreno: Segunda quincena. Miércoles a domingos, 20 horas. Última función: domingo 18 de diciembre. Duración: 100 minutos . Platea $ 1.250 Pullman $ 950 Miércoles $ 650. Descuento jubilados y estudiantes: 50% jueves y domingos.

*Sala Martín Coronado. Teatro San Martín. (Avda. Corrientes 1530)

_____

TEATRO DELLE ALBE (ITALIA). Fideli d’Amore

Políptico en siete cuadros para Dante Alighieri. de Marco Martinelli. Idea y dirección: Marco Martinelli y Ermanna Montanari Teatro delle Albe

Marco Martinelli y Ermana Montanari, fundadores de la compañía italiana Teatre delle Albe, llegan a Buenos Aires para presentar un singular “poema escénico” en el cual, tomando como eje a Dante y la actualidad, diferentes voces se expresan en cada uno de los siete cuadros del espectáculo, unidas a través de la única voz de Montanari, cuyos sobresalientes registros vocales caracterizan cada una de sus interpretaciones.

Desde el viernes 30 de septiembre hasta el miércoles 5 de octubre, 20.30 horas. Espectáculo en italiano y dialecto romañol con subtítulos en español

Duración: 60 minutos. Platea $ 1.850

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

______

TALLER/LABORATORIO (ITALIA). EL PURGATORIO DE LOS POETAS

Acción coral de Marco Martinelli (Teatro delle Albe, Rávena, Italia)

Paralelamente a la presentación de fedeli d’Amore, Marco Martinelli, director del Teatro delle Albe, dictará un taller-laboratorio en el que trabajará los dos primeros cantos del Infierno de Dante y su relación con otros autores. No hace falta tener experiencia ni conocimientos previos y está dirigido a personas de 6 a 100 años. Es imprescindible cursar el taller los cuatro días, ya que el mismo finaliza con una exhibición abierta de lo trabajado durante las cuatro jornadas.

Miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, de 16 a 19 horas . Sábado 1º y domingo 2 de octubre, de 14 a 17 horas La participación en el taller es GRATUITA Informes e inscripción

*Teatro San Martín. Corrientes 1530

________

COMPAÑÍA TEATRO FUTURO. LA SAGA EUROPEA: LAS CAUTIVAS

Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco

Únicas dos semanas: Viernes 16, sábado 17 y domingo 18, 20.30 horas. Viernes 23, 20.30 horas. Sábado 24 y domingos 25, a las 17 y 20.30 horas. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.250

*Sala Casacuberta Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

___

Conurbano cotidiano

El miércoles 13 de julio estrena CONURBANO COTIDIANO, con dramaturgia y dirección de Santiago Gobernori en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Protagonizada por la dupla integrada por Sabrina Zelaschi y Victoria Baldomir -en esta ocasión junto a Nicolás Giménez-; la obra despliega la historia de dos amigas que viven a las afueras de la capital y reciben la llegada de un nuevo compañero de hogar.

La pieza escrita y dirigida por Gobernori indaga en el concepto de cotidianeidad y dispara varios interrogantes y/o desafíos: ¿cómo contar una historia simple? ¿qué es “lo cotidiano”? ¿cómo se cuenta? ¿tiene una poética propia? Conurbano Cotidiano responde a todas estas inquietudes con una vertiginosa maquinaria teatral que abarca géneros como: el musical, la performance, el biográfico, la ficción, el teatro clásico y post dramático, entre otros; puestos al servicio de una voz propia y en constante dinamismo.

Funciones: miércoles 21h. durante agosto y septiembre. El Galpón de Guevara (Guevara 326).

Localidades $1200 disponibles en Alternativa Teatral

______________

Las de Barranco

Una realidad amarga y cruel se esconde tras un aire festivo de comedia de este clásico costumbrista situada en 1908. Doña María, la viuda del honorable Capitán Barranco y madre de tres hijas, usa a Carmen (su hija más favorecida en belleza y gracia) como cebo para los hombres que la pretenden y obtener de ellos presentes y favores con los que busca mantener el poco estatus que les queda e inclusive conseguir los medios para comer.

Las de Barranco es una clásica obra teatral de Gregorio Laferrere que en este caso tiene la producción de Teatro Popular Argentino y la dirección de Marcelo Silguero. Domingos a las 17:00 horas hasta el 25 de septiembre en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764). Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del Teatro.

___________________

Todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia

Esta noche la ciudad es azotada por una tormenta terriblemente violenta, las calles se inundan, la luz está cortada, la gente aterrada en sus casas y los muertos y desaparecidos aumentan hora tras hora. Adentro, el restaurante de Janko, es el escenario de una frustrada inauguración. Allí aguardan la llegada de Paolo, el hijo de la familia, que migra esta misma noche hacia América, dejando su país y su familia rota.

Dramaturgia Ivor Martinic. Dirección Mauro J. Pérez

Funciones: Domingos 20 hs hasta el 18 de septiembre. Entradas: $1500

*El Método Kairós. El Salvador 4530

__________________

Marcelo Savignone estrena De Interpretatione

Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvar el tiempo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser.

El sábado 16 de julio a las 22 horas, Marcelo Savignone estrena De Interpretatione, basada en la filosofía de Paul Ricoeur. Un ensayo poético sobre la interpretación de los textos y la relación con su autor.

Sábados 22 horas. Entradas por Alternativa: click. Localidades: $1000. Duración: 65 minutos. Hasta el 24 de septiembre

*Teatro Belisario - Av. Corrientes 1624

_____________________

La Pathétique

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita el jueves 1° de septiembre a las 20h al estreno de La Pathétique, la obra dirigida por Fabián Luca que se propone bucear en las turbulentas aguas que confluyen entre la realidad y la fantasía. Sus funciones continúan en la sala A los jueves y viernes a las 20h hasta el 14 de octubre, con entrada general a $1000 a través de tuentrada.com.

A partir de la célebre frase de George Steiner, “lo que no se nombra no existe”, hoy se podría decir también que “lo que se nombra existe”. La Pathétique bucea en las turbulentas aguas que confluyen entre la realidad y la fantasía –sumergiéndose entre la verdad y la figuración– buscando un equilibrio poético.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

________________

Construcción Poética de un recuerdo. A Silvia Filler

Con la búsqueda de celebrar la valía humana de la memoria, el artista teatral Manuel Santos Iñurrieta y su equipo presentan esta nueva pieza poética, épica y política, a cincuenta años del asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler.

Texto y Dirección: Manuel Santos Iñurrieta; Intérpretes: Marina García y Manuel Santos Iñurrieta; Funciones: Sábados, 20 hs. Entrada: $1000

*Centro Cultural de la Cooperación (Tuñón), Av. Corrientes 1543, CABA

____

La mujer de antes, de Roland Schimmelpfennig

Con dirección de Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solarz, la obra propone una reinterpretación posible del mito de Medea centrado en el afán de hacer justicia ante la promesa de amor eterno incumplida. En un ir y venir no lineal, el reclamo de cumplimiento se vuelve una declaración profética que nos sumerge en una historia con avances, retrocesos y repeticiones.

Con actuaciones de Uriel Guastavino (Fran), Victoria Solarz (Claudia), Mayra Carlos (Romi), Dante Guastavino (Andi) y Violeta Brener (Tina), la acción transcurre en un tiempo fragmentado, inesperado e incierto dejando en evidencia la fragilidad del discurso, la subjetividad del recuerdo y lo efímero de nuestras acciones.

Pieza teatral escrita por el dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig

ESTRENO sábado 3 de septiembre a las 17h. Funciones sábados 17h. Localidades $1400, descuento estudiantes y jubilados $1200

*Espacio Callejón (Humahuaca 3759)

_________________________

Con obras de Uruguay, Brasil y Finlandia se lanza la primera edición de Temporada Fluorescente en Buenos Aires

Del 2 de septiembre al 30 de octubre se realizará en Buenos Aires la primera edición de Temporada Fluorescente presentada por Plataforma Fluorescente, dispositivo de creación transdisciplinar que promueve la colaboración entre artistas y organizaciones de distintas geografías. En esta oportunidad, el proyecto cuenta con Piel de Lava, grupo integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, como curadoras invitadas.

Tres piezas dramatúrgicas de Uruguay, Brasil y Finlandia comisionadas en la dirección a colectivos y creadores de Argentina se estrenarán en distintas salas de la Ciudad bajo el lema curatorial “El mapa de nuestro tesoro. Cartografías de supervivencia”.

__________________________

El Método Grönholm

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, junto con Rafael Ferro protagonizarán una nueva versión de EL METODO GRÖNHOLM, el éxito teatral escrito por el catalán Jordi Galceran, con dirección de Ciro Zorzoli y producción general de Pablo Kompel. El elenco se completa con Julián Cabrera. El estreno será el viernes 12 de agosto de 2022, en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, CABA.

Cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo de una multinacional tecnológica se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí no hay ni entrevistador ni entrevistadora, sino que poco a poco deberán descubrir quién es realmente quién. Con diálogos fulgurantes, situaciones que cambian de rumbo en el instante menos esperado y un final que contiene otra sorpresa en su interior: carcajadas, hay muchísimas, pero la tensión es constante. Pacto de honor para quienes vean esta comedia: ¡no develar nunca pero nunca su final!

__

Yo me tengo que bañar y a nadie le importa (Realismo mágico)

Rocío es una joven escritora que harta de intentar encontrar una motivación para llevar adelante su causa artística, opta por buscar alternativas para ganarle la pelea a su angustia existencial. ¿Quién soy? ¿Qué será de mí? En el medio de estos cuestionamientos entra en el “fetiche” de querer lastimarse sin poder conseguir fenecer. Su mundo: una travesti que convive con el reloj que establece su esperanza de vida, una enfermera que sin ser madre es más madre que nadie, una prostituta que no deja de pensar en cómo salir de la dependencia, un hermano futbolista, un músico enamorado, una madre que no puede renunciar a su cuerpo ético, un padre laburante y orgulloso, y muchos eslabones más que no juzgan, buscan entender aquello que parte misteriosamente de la pasión.

Dramaturgia y dirección: Juan Washington Felice Astorga

Funciones domingos 20hs hasta el 18 de septiembre. Entradas: $1400 general y $700 a estudiantes y Jubilados – Alternativa Teatral

*Teatro Código Montesco: Gorriti 3956 - CABA

__________________

Damas bravas

Es una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Transcurre durante la Nochebuena de 1816 en Mendoza, ciudad que pronto quedará sin hombres. En una casona se reúne la porteña Remeditos con otras damas distinguidas, más una monja española que toca el piano, una criada mapuche y la beba Merceditas. Dramaturgia y dirección: Alfredo Allende

Funciones los viernes a las 20:30hs. Entradas desde $1000. En venta por Alternativa Teatral

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

_________

Pesadilla, o el hombre que fue jueves

En el Londres surrealista del cambio de siglo, el poeta Gabriel Syme es reclutado por un destacamento antianarquista en Scotland Yard. Junto a un grupo de policías comandado por él, Syme intentará atrapar a Domingo, el presidente del Consejo Central Anarquista, antes de que éste pueda dominar al mundo. Una historia llena de acción y misterio, amor, persecuciones e intrigas en un universo tan onírico como real. Humor y locura. La lucha del bien contra el mal terminará en un final inesperado.

De Adrián Blanco y Mario Frías, adaptación de la novela homónima de Gilbert. K. Chesterton. Con dirección de Mario Frías.

Funciones: Miércoles 20:30 hs. Desde el 31 de agosto. Localidades $ 1200 Gral. / 2 x $1600 / Jubilados $800. Reservas por Alternativa Teatral

*Teatro: Hasta Trilce (Maza 177. CABA).

____________________

Gira Trunca

Gira Trunca retrata las vicisitudes de Estrella y Blanca, dos actrices populares, que en los años cuarenta, recorren la Argentina con sus obras filodramáticas y sus espectáculos de canto y recitado argentino. La gira se trunca en un pueblo de la Pampa gringa cuando su director y productor, esposo de Estrella y amante de Blanca, se fuga con la Reina del Zapallo y todos sus ahorros. Las dos mujeres quedan atrapadas por una inundación y se refugian en el teatro del pueblo donde intentarán sobrellevar rencores y asperezas. Entre la discordia y el amor, la poesía y la música, la danza y el teatro, tratarán de sobrevivir a la realidad, sumergiéndose en lo único verdadero que les queda: el teatro.

Ganadora del III Premio del Concurso Nacional Dramaturgias Escritas por Mujeres del INT, Gira Trunca es una comedia que propone una postal encantadora y a la vez dura, al evocar nuestro pasado, desterrándolo del olvido y rindiéndole homenaje a nuestros artistas populares.

De Sandra Franzen. Dirección: Sergio Grimblat.

Funciones: Miércoles 20hs desde el 7 de septiembre. Localidades: $1500 / $1200 estudiantes y jub. Por Alternativa / $1000 pasaporte vecino

*Teatro del Pueblo: Lavalle 3636 - CABA

_________

Terrenal

En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conurbana del mito. Caín productor morronero. Abel vagabundo, vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo ese terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, que regresa al fin ese domingo melancólico.

Autoría: Mauricio Kartun. Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi, Claudio Martinez Bel

¡NOVENA TEMPORADA!

Sábados y domingos 20 horas hasta el 24 de septiembre

Sala Caras y Caretas 2037

Sarmiento 2037 (CABA)

Entradas desde $450 por Alternativa

_____

Me encantaría que gustes de mí, sobre textos de Fernanda Laguna

Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

La Compañía Trueno presenta Me encantaría que gustes de mí, una propuesta teatral que surge a partir de la literatura de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y la dirección de Luciana Mastromauro, la obra se presentará a partir del sábado 6 de agosto a las 21 horas, hasta el 26 de noviembre. Duración: 55 minutos Entradas por Alternativa. Localidades: $1200 - Estudiantes y jubilados: $900

*Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556.

__________________

Confesiones de un escritor

Confesiones de un escritor es un homenaje teatral a Haroldo Conti, a su literatura y su militancia política. La obra nos propone imaginar la última noche de Conti a través de la evocación de un conjunto de textos centrados en su literatura y en sus miradas en torno a la práctica literaria y su compromiso político. La pieza nos propone a la literatura como centro y a partir de ella, el ordenamiento de la acción.

De Juano Villafañe. Dirección y Puesta en escena: Manuel Santos Iñurrieta

Funciones: viernes a las 19.30h y sábados a las 22.15h. hasta el 17 de septiembre. Entradas: $1200. Duración: 60 minutos. Informes: 5077-8000 www.alternativateatral.com

*Centro Cultural de la Cooperación, Sala: Solidaridad. Av. Corrientes 1543, CABA

_______________

Othelo

Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico y tan trágico que es cómico, o lo que se es capaz de hacer por odio y celos. Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo.

En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. Respetando el texto de Othelo, su poesía, y tensión dramática, ahondo en las intenciones de los personajes a través del gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia.

FUNCIONES VIERNES Y SÁBADOS 22.30HS hasta el 30 de septiembre.

Entradas desde $600 en venta en ALTERNATIVA

*Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037

_________________

El Manifiesto de las Alas Rotas

Fragmentos, retazos e instantes que retratan los sueños, las expectativas y la necesidad de ser de cada una como mujeres y actrices en su ficción diaria o en su realidad vívida sobre la escena. “…Y volverme a parar acá, la próxima semana, con eso en el estómago, como siempre, y volver a poner el cuerpo a un personaje, a un texto, o por qué no, a sus pulsiones más profundas que simplemente hablan de su vulnerabilidad frente a un otro que tiene tanto temor como vos de no sentirse querido. Aplauso.”

El Manifiesto de las Alas Rotas a estrenar en Buenos Aires y Lima en simultáneo con un elenco conformado por mujeres, donde además interactúan a la distancia. La obra tiene su dramaturgia propia en cada país conformado por actrices locales con sus inquietudes e idiosincrasia que tiñen los textos biodramáticamente. Es una creación de Yoska Lázaro, quien hace mas de 20 años llegó de su España natal para brindar su arte en Argentina, junto a su compañía TeatroATresVelas, con la que está cumpliendo 15 años. El gran estreno será el sábado 3 de septiembre a las 20:00 horas en Animal Teatro (Casto 571, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

________________

Geografías

Buenos Aires, noche de verano de 1992. Marcia y Federico se encuentran en una parada de colectivo en el barrio de Boedo. Federico le ofrece un pañuelo de papel; Marcia lo acepta, se seca las lágrimas y se suena la nariz. Es un primer gesto entre dos desconocidos, la creación de un campo gravitatorio, el acercamiento de dos cuerpos y sus palabras, el lenguaje como transporte para viajar por las geografías de la ciudad y el universo.

Autoría: Leandro Airaldo. Actúan: Cecile Caillón, Nicolás Asprella Dirección: Marcelo Moncarz

Funciones los viernes 20.30hs. Hasta el 9 de septiembre. Entradas $1000. Promoción: 2 x $1700 En venta por Alternativa

*Patio de Actores - Lerma 568

____

Susana Giannone

Estará presentando, en paralelo, un total de tres espectáculos en el terreno del teatro independiente

Susana Giannone es una artista multifacética que, luego de trabajar con personalidades tales como Victoria Onetto, Luisa Kuliok, Rita Terranova, Mónica Santibañez, Esteban Prol, Cutuli, Gonzalo Urtizberea, Pablo Novak, Silvina Bosco, Rodrigo de la Serna y Fernanda Metilli; ser parte del staff artístico de Mictroteatro (desde el año 2018 hasta la actualidad), conducir diferentes programas de televisión y radio (C5N, Canal 26 y Radio Pop) actualmente se encuentra en un momento álgido de su trayectoria: mientras actúa en “Babel Cocina”, de Rita Terranova y Patricia Suaréz, con dirección de R. Terranova (Sábados, 20.30 hs; Sala El Tinglado), se prepara para dos nuevos estrenos: “Una noche en Brasil”, de Poly Bouquet, con dirección de Verónica Intile (Microteatro Sesión Central) y “Mariquita, la verdadera revolución”, de Nora Schiavoni, con dirección de Marcela Grasso (Teatro Nün).

Respecto de “Babel Cocina”, se trata de un espectáculo Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de La Nación y ganador del Premio Estímulo (T. G. San Martin y Banco Ciudad).

El estreno de “Una noche en Brasil” se realizará el miércoles 7 de septiembre, a las 20 hs. (funciones de miércoles a viernes, Microteatro Central, Serrano 1139) mientras que la temporada de “Mariquita, la verdadera revolución” se iniciará el 5 de noviembre, con funciones todos los sábados a las 18 hs. en el Teatro Nün (Ramírez de Velazco 419).

___________________

Alta Montaña

Mediados del siglo XIX. Austria. El Sanatorio Spengler para tuberculosos y afines alberga gente de buen pasar económico, que viene desde diversas partes de Europa, y asiste desde las alturas de su edificio medieval a la inminencia de una guerra. Otra más. La comida es excelente, hay entretenimientos, la vista de los Alpes es exquisita, el aire tiene raras y benéficas propiedades curativas. Pero el amor entre pacientes, el amor, esa misteriosa enfermedad, ese bacilo pérfido, catalizador de tantas tragedias, amenaza con rasgar el velo y dejar al desnudo el comercio cotidiano con la muerte, el fastuoso negocio de la salud.

La obra Alta Montaña es una excelente comedia creada por Anibal Gulluni, quien ademas dirige a un elenco de 8 artistas en escena. Llega con su tercera temporada el domingo 11 de septiembre a las 20:00 horas en Vera Vera Teatro (Vera 108, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boleteria del teatro.

__________________

Pliegue

A partir del 15 de septiembre y durante cinco jueves hasta el 13 de octubre, a las 21.30 horas, se presentará en el Teatro El Tadrón (Niceto Vega 4802, CABA), la obra dramática ‘Pliegue’, focalizada en la temática del abuso intrafamiliar.

El elenco está integrado por Noelia Galera, Jona Labarriel y Marcelo Aruj, quien también es autor y director de la puesta, que cuenta con música original.

Sinopsis: Frente a una fogata dos hermanos, Pablo y María, se preparan para un acto heroico. Es el momento de concluir. Instantes estampados en las fotos se consumen en el fuego mientras se afianza la decisión. Llegan hasta la puerta, su padre los invita a pasar y ahí, frente a él, se paralizan. La acción se detiene y en una creciente tensión se despliegan los retazos del pasado, verdades que se contradicen, lo que no termina de escribirse, lo que no puede decirse. El abuso, el espanto, la infancia que marcó esos cuerpos a fuego. ¿Hay escapatoria? ¿Hay salida sin tragedia?

________

De la raíz a la luna

“¿Cómo me veré cuando el tiempo haya pasado? me pregunté una mañana frente al espejo. Así no; fue la respuesta. Y un intenso júbilo en la voz aconteció”. En un viaje pletórico de gracia, emoción y canciones, Pepa Luna nos invita a conocer su infancia, el despertar de la adolescencia y ese devenir en la vida adulta que no admite moldes. En esa constante búsqueda para reconocerse y ser, de la que nadie queda exento, la protagonista se desnuda y nos sumerge en este espectáculo llamado “de la raíz a la luna”, metáfora de su travesía que la trae de Madrid a Buenos Aires.

Protagonizado por Pepa Luna. Gustavo Corrado en piano y Dirección musical. Carlos Benet en contrabajo. Dramaturgia y dirección: Darío Bonheur

Hasta el 18 de septiembre. Funciones: Domingos a las 20:30. Localidades: $ 1.200.-Venta por Alternativa Teatral

*Tadrón Teatro – Niceto Vega 4802 – CABA

_____________

Rota

En esta nueva creación de El Balcón de Meursault, compañía del Teatro El Extranjero, sobre la obra “Rota” de Natalia Villamil, texto ganador del primer concurso de mujeres del Instituto Nacional del Teatro, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Obra escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

Funciones: Sábados a las 20hs. Hasta el 10 de septiembre. Localidades: $1200.- Desc. Jubilados y estudiantes: $ 1.000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3380, CABA

______________________

El narciso. Microteatro

“El Narciso” es el resultado de una investigación que realizó Analía Cobas en el marco de la beca de estudio que ganó en el 2020 en “CUNY” (City University of New York). Luego, fue seleccionada por “Galto Teatro”, Venezuela, dónde se brindó, además, una charla debate post función. En el 2021 fue seleccionada para cerrar el FESTIVAR, festival de impacto social. Actualmente, ya se encuentra disponible gratis en Youtube.

Este contundente microteatro es una denuncia sobre la violencia psicológica, allí la autora, exhibe hábilmente sus marcas. La violencia psicológica no puede verse a simple vista, se instala paulatinamente y genera una naturalización del maltrato. En “El Narciso” Victoria, la protagonista, está a punto de languidecer, en su desesperación recurre a una terapia alternativa para intentar entender que es lo que está mal en su vida.

Actrices: Florencia Otero (Vera), Florencia Santangelo (Victoria)

____________

El gato y su selva

La historia de un hombre solitario que se enfrentará por primera vez a sí mismo con la llegada de una mujer en su vida. En el interín, sus tías doblegando el amor, el deseo y el destino. Eleuterio se niega al amor de cualquier mujer. A sus cuarenta años se declara, con orgullo, autosuficiente. Solo permite el acercamiento de sus tías, con quienes vive. Sus certezas tambalean cuando una pareja de amigos, Raúl y Ana Rosa, se separa. Y es que Ana Rosa ha sido el amor de la vida de Eleuterio y ahora ha dejado a su marido para volver a buscarlo. Los roles se resquebrajan. Ana Rosa luchará por recuperar a Eleuterio. El deberá elegir: ¿entregarse al amor y al deseo? ¿O negarse a él, en virtud de la razón y de un misterioso destino personal?

Pieza del escritor, periodista y dramaturgo Samuel Eichelbaum, con dirección de Mariano Dossena |Intérpretes: Pablo Rodriguez Albi, Cristina Dramisino, Alejandro Falchini, Cristina Fernández, Celeste Gerez, Mora Monteleone |Sala: Andamio ´90, Paraná 662 | Funciones: Viernes, 21.30 hs. hasta el 28 de octubre | Duración: 70 minutos

Este espectáculo fue seleccionado para participar de la gestión cultural “Reactivar + Escenas 2022″, organizado por el Instituto Nacional del Teatro

__________________

Nothing to hide

La obra creada y escrita por Melina Seldes y Bruno Catalano vuelve con la dirección y puesta en escena de Pablo Ariel Bursztyn. NOTHING TO HIDE está basada en la espectacularización del sufrimiento ajeno y los mecanismos de banalización, que desarrollan los medios de comunicación como forma de entretenimiento. NTH haciendo uso y abuso de medios visuales, de streaming en vivo y de una teatralidad en diálogo directo con el espectador deja expuesto y “al desnudo” un espacio escénico que es un lugar, ningún lugar y todos los lugares en un, como su título indica, “Nada que ocultar” que todo lo expone y que quizá, como su protagonista, todo lo oculta.

El sábado 17 y 24 a las 21 hs; y el domingo 18, 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre a las 20 hs

Esta obra es ganadora del Premio CTBA + Banco Ciudad 2021. ENTRADAS

*Planta. Inclán 2661

__

Temporada Fluorescente

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, recibe a la primera edición de Temporada Fluorescente presentada por Plataforma Fluorescente, el dispositivo de creación transdisciplinar que promueve la colaboración entre artistas y organizaciones de distintas geografías. En esta oportunidad, el proyecto cuenta con la curaduría de Piel de Lava, grupo integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes.

Bajo el lema curatorial “El mapa de nuestro tesoro. Cartografías de supervivencia”, Temporada Fluorescente se compone de tres piezas escénicas dirigidas por argentinxs: Freeshop, de la autora uruguaya Victoria Vera con puesta en escena de BESA (Viernes a las 21h desde el 2/9 hasta el 28/10. Sala 3. Duración 50′. Entrada general a $1000 a través de tuentrada.com); Segunda naturaleza, escrita por la finlandesa Pipsa Lonka y dirigida por la dupla Cecilia Meijide y Diego Rosental (Sábados a las 21h desde el 10/9 hasta el 29/10. Sala 3. Duración 80′. Entrada general a $1000 a través de tuentrada.com); y En este mundo loco, en esta noche brillante, de la brasileña Silvia Gomez con dirección de Nayla Pose.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

___________________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso lo material se nos impone en nuestra subjetividad? Qué pasa con los objetos perdidos o con la incorporación de estos. ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso los objetos nos desnaturalizan?... ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

Una creación de la dupla Nicolás Manasseri – Fer Provenzano Esta obra fue elegida por la crítica como una de las mejores del 2021.

SÁBADOS 21:00 HORAS. Hasta el 10 de septiembre. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro.

*ITACA COMPLEJO TEATRAL. Humahuaca 4027, CABA

__________________

De la mejor manera

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.

Actúan: Federico Liss, David Rubinstein

Funciones: sábados y domingos 19:00hs. 2da temporada Entrada general: $900 RESERVAR ENTRADAS

*RODNEY BAR. Rodney 400, CABA

_______________________

El blues de Tití

Entre palada y guitarra, Boris y Nilo, cavan un pozo mientras recorren parte de una historia que los une, hilvanando el presente con el pasado en un entramado que aparenta ser simple y natural. A medida que avanzan los recuerdos comienzan a aparecer situaciones que los ponen en jaque. ¿Qué están enterrando realmente? No hay que olvidarse de los detalles, porque el vaho sube rápido y lo podrido huele mal. La presencia de Violeta saca el velo y pone en riesgo la relación entre ellos. El Blues de Titi es una historia sobre la lealtad de los amigos, la complicidad entre varones y un amor que no pudo ser.

De Daniel Roy Berlfein. Dirección: Flor Yadid

Estreno: Domingo 21 de agosto 18hs.

Funciones: Agosto: Domingos 18hs / Septiembre: domingos 16hs. Localidades: $1200 -

*El Jufré Teatro Bar: Jufré 444, Villa Crespo - Tel: +54 11 21051158 / +54 11 3022-1091

_______________

Veo, veo

La obra Veo, Veo, es una creación de Micaela Grillo quien además dirige al elenco compuesto por 5 jóvenes que contaran la historia de su último año en un colegio privado, enfrentándose a muchos problemas que tendrán que afrontar. El gran estreno será el sábado 3 de septiembre a las 21:30 horas en el Teatro El Ojo (Tte. Gral. Juan D. Perón 2115, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

_______________

Las irresponsables

Foto: Alejandra López

¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE HACER POR UNA AMIGA? ¿Qué está bien, qué está mal? Es lo que tres mujeres comunes y corrientes, entre los 40 y los 50, se preguntan. Lo que empieza siendo un fin de semana entre amigas para animar a una de ellas que fue abandonada por su pareja, termina siendo el escenario para cuestionarse acerca del límite entre lo correcto e incorrecto y del sin sentido de haberse cuidado siempre de traspasarlo. La frustración personal de cada una de estas mujeres se convierte en motor de la acción. Pero esta vez las cosas no quedarán solo en quejas y en reflexiones acerca de lo que haría si me atreviese. Esta vez ellas lo harán.

Con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Escrita y dirigida por Javier Daulte.

Funciones: viernes y sábados 20.30H – Domingos 20h ENTRADAS EN VENTA

* Teatro Astros, Corrientes 746, CABA

________________________

La guerra de las 4 batallas

En una comunidad que no puede ser ubicada ni geográfica ni temporalmente, los pobladores se ven sometidos a diferentes desastres, naturales, epidemias, guerras. Todo remite al Apocalipsis anunciado desde tiempos remotos. Hombres y mujeres toman caminos diferentes para defender la vida, exponiendo que rol ocupa cada uno y sus visiones del mundo. ¿Habrá lugar para una salida?

Dramaturgia y dirección Rubén Mosquera

Funciones: Viernes de septiembre 20 hs. Entradas por Plateanet: Desde $2.200

*Teatro Multiescena CPM - Av. Corrientes 1764

-------------------------------

Tormentosa Convivencia

Dos amigos, Enrique y Adolfo, comparten sus fines de semana en una precaria casilla de una isla de Tigre. Cada encuentro parece un calco del anterior: malos entendidos que terminan en gritos, peleas y discusiones.

Autor Oscar Viale - Adaptación Walter Muni - Dirección Federico Jiménez

Viernes de Septiembre 20:30 hs. Entradas $1500. Por Alternativa

*El Método Kairos - El Salvador 4530

-----------------------------------------

NOSOTRAS…. las silenciadas de la historia

“NOSOTRAS… las silenciadas de la historia” visibiliza el lugar que hemos ocupado las mujeres a lo largo de la historia en diferentes ámbitos, cuestionando los estereotipos asignados desde una dimensión patriarcal y la dicotomía de género. Asimismo pone en escena los logros obtenidos a través del movimiento social y cultural transfeminista en nuestro país.

Obra ganadora del Festival Danza por la Identidad 2022. Dirección General Sheila Loy. Dirección Coreográfica Nicolás Maidana

Estreno 2 de Septiembre. 4 Únicas funciones. Funciones:

-Viernes 2 de septiembre, 20:30 hs., Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640, CABA)

-Viernes 16 de septiembre, 20:00 hs., Espacio Cultural Adán Buenosayres (Asamblea 1200, CABA)

-Sábado 24 de septiembre, 20:30 hs., Espacio Cultural Julián Centeya (Av. San Juan 3255, CABA)

-Domingo 2 de octubre, 17:00 hs., “Festival Internacional Danza por la Identidad” Teatro Argentino Federal (TAF) de Tecnópolis (Vicente López, Pcia de Buenos Aires)

Funciones con entrada libre y salida a colaboración consciente, hasta completar capacidad de la sala.

___________________

¿Quién dijo que la H es muda?

El Club Atlético Huracán es sinónimo de fútbol, barrio, pasión y tango. Es Parque Patricios, Pompeya y cada una de las ciudades donde un quemero o quemera dice presente con su globito. ¿Quién dijo que la H es muda? Es un homenaje al Globo, a sus 114 años de historia, a su gente, pero también, porque no a toda la patria futbolera.

De Fernando Álvarez y Antonio Célico

Funciones en septiembre: jueves 20.30h y domingos 15.30h. Valor de la entrada: $ 1000. Socios de Huracán con carnet $ 720. Reservas únicamente por: alternativa teatral

*Teatro: Azul. Av. Corrientes 5965, CABA

---------------------------------------------

La patria al hombro

A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420. Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son recibidas como esperaban: una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. En medio de la pelea por el poder, dos jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, buscan darle sentido a todo. Alguien deberá ponerse “La Patria al hombro”. Una estampa delirante sobre la argentinidad con sus miserias, contradicciones y encantos.

De Adriana Tursi. Dirección de Tatiana Santana. Obra ganadora del Premio Municipal

Funciones: sábados de septiembre 20h. Entrada general: $1.500 / Estudiantes y jubilados: $1.200. Localidades en venta a través de ALTERNATIVA y en la boletería del teatro.

*Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA

_____________

Lo cotidiano

Un encuentro de verano en la rambla marplatense. Verónica, una local de toda la vida, observa todo lo que la rodea. Tomás un joven estudiante recién llegado a la ciudad, con el asombro aún en la mirada. La casualidad los reúne, y en medio de una tarde al sol, las palabras comienzan a aflorar poniendo de manifiesto el deseo.

Dramaturgia y Dirección de Valeria Di Toto. Obra ganadora del 8º Torneo de Dramaturgia Transatlántico Argentina - Cataluña dentro del Festival Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 - febrero 2020.

Funciones: domingos 19 hs. Entradas general $1000.- Jubilados y estudiantes $900.-

*ítaca complejo Teatral, Humahuaca 4027, CABA

_____________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

(foto: Noelia Vittori)

E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Actuación de Diego Carreño. Dirección: Gabriel Wolf. Autoría: Wolf y Carreño

Estreno Viernes 29 de julio 22:30hs. Funciones Viernes 22.30hs. hasta el 16 de septiembre. Entradas $1.400

*El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960 - CABA

_________

Cuarto de luna menguante

Por una situación límite Rufino tiene como misión reencontrarse urgentemente con su hermana, quien abandonó a la familia hace muchos años. Celeste anhela hallar su lugar en el mundo. Se debate entre asistir o no a este encuentro que significaría revivir instantes dolorosos de su historia. Con la luna como única testigo, ambos desafiarán los límites del tiempo y la distancia, tratando de entender los momentos de sus vidas que los llevaron a estar en ese lugar. Una historia de (des)encuentros que se construye en un tiempo que no es lineal y nos conecta con la inocencia de la infancia dentro de la complejidad de los vínculos familiares.

Dirigida por Néstor Caniglia (“Manzi, la vida en Orsai”, “Perras”), la obra escrita y protagonizada por Matías Villanueva y Bárbara Abuaf.

Desde el 6 de agosto, todos los SÁBADOS a las 20.30 hs hasta el 17 de septiembre.

*El Método Kairós (El Salvador 4530).

______________

Cacho Garay y Luis Landriscina

Cacho Garay logró cumplir el sueño de realizar una presentación única junto a quien considera el más grande humorista del país, Don Luis Landriscina, en un show que llamaron “al Amor por el Humor”, un DVD a total beneficio de la Fundación Favaloro.

Ahora vuelven a reunirse por primera vez en un escenario para deleitarnos con todo su característico humor.

Será el 10 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Coliseo (Marcelo T. De Alvear 1125, CABA) y las entradas se pueden conseguir por Ticketek o en la boletería del teatro.

_____

El Mecanismo de Alaska

Los Pipis Teatro estrenan su nueva obra: El Mecanismo de Alaska, el 4 de septiembre a las 18h en Timbre 4 (México 3554, CABA). La dupla integrada por los actores, novios, directores y dramaturgos Federico Lehmann y Matías Milanese, se destacaron como directores artísticos del evento apertura del FIBA 2022, en La Bienal de Arte Joven 2022 y resultaron ganadores del premio Estímulo a la creación del Complejo Teatral de Buenos Aires por esta obra.

El Mecanismo de Alaska, su nueva obra, es ante todo una historia de amor entre dos pibes que se conocen en la Universidad Nacional de las Artes, se enamoran en un debate pasional y adoptan una gata que encuentran en un teatro a la que se comprometen a cuidar.

ESTRENO Septiembre 4, 18h. Funciones: domingos de septiembre y octubre a las 18h. Localidades $1500 disponibles en Alternativa Teatral.

*Timbre 4 (México 3554, CABA).

____________________

Las Dos Reinas

La obra explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo, reina de Escocia y la persuasiva Isabel I, reina de Inglaterra. Rivales en el poder y en el amor, reinas en un mundo gobernado por hombres. Isabel inclinada al protestantismo se proclamaba como la única soberana. Por derecho de nacimiento, María Estuardo, ferviente católica, podía reclamar el trono inglés. Ambas mujeres sienten una fascinación recíproca, y solo ellas saben realmente lo que significa reinar en una tierra de hombres. Poder, conspiraciones, amores y odios envuelven a estas dos reinas que cambiarán el futuro.

Adaptación de la obra “María Estuardo” de Friedrich von Schiller. Es una superproducción de Sin Red Producciones que trae a la escena argentina la historia de la relación entre la reina de Escocia, María Estuardo, y la reina de Inglaterra, Isabel I. Protagonizada por Paula Cantone y Victoria Aragón, con la dirección de Marcelo Silguero, esta atrapante historia estrenará el sábado 6 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764). Las entradas se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del teatro.

________________

LERITBI. Una comedia sobre los prejuicios

En el contexto de una primera sesión de terapia, se encuentran un psicólogo y su nuevo paciente. Poco a poco, el terapeuta nota que todas las situaciones reveladas por su paciente, evidencian incongruencias.

En tono de comedia, el psicólogo intentara develar “¿Qué es verdad y qué no?” confrontando con dureza al paciente. Pero al final, la situación es límite y sin retorno. Ambos han expuesto sus miserias y sus debilidades y solo uno sobrevivirá a esta sesión.

Texto y Dirección: Julio Díaz

Funciones: Viernes 22.15 hs. hasta el 9 de septiembre- ENTRADAS por Alternativa Teatral: $1200.-

*Teatro Taller del Ángel. Mario Bravo 1239 - CABA

____________

Yo, Encarnación Ezcurra

Unipersonal protagonizado por Lorena Vega. Los jueves 15 y 22 de septiembre a las 19.30, presentamos esta pieza teatral escrita por Cristina Escofet y dirigida por Andrés Bazzalo.

Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en las sombras de la Revolución de los Restauradores, es una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto. Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, nos encontramos con ella en los últimos momentos de su corta vida, recluida en sus habitaciones, obsesionada por el pasado: el intenso amor que la unió a Rosas y el poder que ya la ha abandonado. Una política de agallas en un momento en que, a las mujeres, el orden de lo político les estaba negado.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

____________

La Pitetuá vuelve con “Ensueños”

(Fuente)

Cuando dormimos, soñamos con mundos increíbles, y cuando hacemos teatro... ¿estamos despiertos? Vuelve LA PIPETUA con ENSUEÑOS, un espectáculo asombroso de música y humor para toda la familia donde todo es posible. Esta vez, la compañía de ocurrencias humorísticas, sonoras y circenses LA PIPETUÁ propone un viaje multifacético y divertido a través del universo de los sueños para volver a imaginarnos y reconocernos como verdaderos y poderosos creadores del mundo real.

Funciones: Domingo 4/9 – Sábado 10 y domingo 11/9 – Sábado 17 y domingo 18/9 Todos las funciones a las 16 hs. Entradas: desde $1800.- o en www.plateanet.com

*Sala Pablo Neruda, Paseo La Plaza. Avda. Corrientes 1660

_________________

Fedeli d’Amore

El Ministerio de Cultura y el Complejo Teatral de Buenos Aires anuncian que entre el viernes 30 de septiembre y el miércoles 5 de octubre, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), se presentará Fedeli d’Amore, políptico en siete cuadros para Dante Alighieri, un espectáculo de Marco Martinelli con idea y dirección de Martinelli y Ermanna Montanari del Teatro delle Albe de Rávena, Italia.

Paralelamente a la presentación de este espectáculo, el dramaturgo y director Marco Martinelli dictará un taller-laboratorio gratuito: El purgatorio de los poetas, los días miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, de 16 a 19 horas y el sábado 1º y domingo 2 de octubre, de 14 a 17 horas en el Teatro San Martín. Informes e inscripción

Fedeli d’Amore es un políptico en siete cuadros, un texto de Marco Martinelli que gira en torno a Dante Alighieri y nuestro presente. En cada uno de los cuadros hablan voces diferentes: la niebla de un amanecer de 1321, el demonio de la fosa donde son castigados los mercaderes de la muerte, un burro que llevó al poeta en su último viaje, el diablito del alboroto que desata las peleas por dinero, Italia que se patea a sí misma, Antonia hija de Dante Alighieri, y “un final que no es un final”.

Las voces de este políptico son una sola voz que sabe contener innumerables otras, la de Ermanna Montanari: aire, fuego, sonido, materia.

Las funciones tendrán lugar los días viernes 30 de septiembre, sábado 1º, domingo 2, martes 4 y miércoles 5 de octubre a las 20.30 horas en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín.

Espectáculo en italiano y en dialecto romañol con subtítulos en español. Platea $ 1.850.-

______________________

Sansaru

Sansaru es una obra contemporánea que entrecruza el lenguaje de la danza, el teatro, la poesía y el clown. El espacio en donde se sitúa el espectáculo es en el territorio ribereño del Riachuelo en la ciudad de Buenos Aires. Tres textos poéticos acompañan las payasadas de estos tres monos, que en escena se enfrentan a sus propios espejos-primates: creyéndose humanos actúan como monos, creyéndose monos finalmente parecen humanos. La metamorfosis corporal no indica ya al hombre erecto como el punto máximo en la escala evolutiva. «No ver el Mal, no escuchar el Mal y no decir el Mal»

Con Matías Ibañez, Lucas Maíz y Antonio Morales. Dramaturgia y Dirección Magy Ganiko

Funciones: viernes 9, 16, 23 y 30 de septiembre a las 22h. Entradas: $900 y $700 por Alternativa

*AÉREA Teatro. Bartolomé Mitre 4272, Ciudad de Buenos Aires

______________

El amor es una mierda

Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para aparentar estar bien y practica modos para que nada de su dolor salga a la superficie.

Dramaturgia y Dirección Cecilia Meijide. Actuación Vanesa Maja

Reestreno Martes 13 de Septiembre, 20 hs. Martes 13, 20 y 27 de Septiembre, 20 hs. Entradas por Plateanet: $2400. Promociones: Comunidad El Picadero 15% - Clarín 365 2x1 - Club La Nación 2x1

*Teatro El Picadero, Pedro Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

____________________

Jardín fantástico

El sábado 17 de septiembre se estrena Jardín fantástico, escrita y dirigida por Agostina Luz López. La obra es un recorrido por Zelaya guiado por diez adolescentes. El público podrá moverse al mismo tiempo que ellxs se mueven, espiando sus modos y formas. Las funciones serán los sábados y domingos a las 18 horas, en Zelaya 3134, una sala en el fondo de un jardín en el Abasto. Entradas por Alternativa.

Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa-jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntxs. Jardín fantástico es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo donde se postulan pensamientos adolescentes sobre qué es la amistad, la familia y el amor.

Una instalación en un espacio real que utiliza la fantasía para ensayar nuevas realidades que se proponen como alternativas frente a este mundo herido.

Entradas: $1200 por Alternativa teatral - Duración: 70 minutos. Hasta el 13 de noviembre

*Zelaya 3134 - Abasto - CABA

______________

Gloucester y sus hijos

Gloucester y sus hijos es una de las historias que se entrecruzan en la tragedia rey lear. Esta obra no sólo cuenta la historia del conde gloster, que no sabe cuál de sus dos hijos le profesa un amor auténtico, sino que logra sintetizar las clásicas temáticas presentes en la totalidad de las obras trágicas shakespeareanas: el poder, el destino, el amor, la traición. Pero principalmente nos invita, como espectadores cómplices, a participar de la convención teatral a través de la imaginación.

Adaptacion y Direccion de Raul Serrano y Fernando Orecchio

SABADOS 21 HS

*TEATRO DEL ARTEFACTO- Sarandí 760.

_________________

El beso de María

En el centro porteño de la ciudad de Buenos Aires, un joven influencer Invita por redes sociales, a una fiesta en su casa. Todo cambia cuando un extraño personaje interrumpe la noche. amenazando al influencer de muerte. El Beso de María es una de las más trascendentales experiencias de teatro inmersivo en pleno centro porteño de Buenos Aires, donde en un piso antiguo podrás vivir un espectáculo distinto.

Una creación de Matias Payer con la colaboración de Francisco Vocos. La obra se realizó a sala llena en España, México, Chile, Brasil y ahora llega nuevamente a Argentina.

Todos los viernes a las 20:00. Las entradas se pueden solicitar enviando mail a matiasnpayer@gmail.com o a través del número 1132018590.

* Suipacha 119 1er Piso.

__________________

Los demonios, de Fiódor Dostoievski

La gran novela profética de Fiódor Dostoievski (1821-1881) transcurre en un pueblo de provincia, envuelto en un torbellino demoníaco. Durante algo más de un mes (el tiempo real de la novela) se suelta el resorte de un mecanismo infernal, puesto en marcha por un grupo de personas obsesionadas con ideas destructivas, mecanismos de intrigas, perversiones, chantajes, falsificaciones, denuncias y asesinatos.

En la adaptación no vemos las “escenas de la novela”; pero todas sus líneas argumentales principales, todas las conexiones que constituyen su esencia, su sentido complejo y polifacético, permanecen. La puesta en escena se basa en la continua mutación del movimiento, que pretende enfatizar un mundo en constante cambio y auxiliar al espectador a concentrarse en la prioridad de la palabra, que lo llevará por zonas oscuras; pero también, descubrirá que el texto tiene una luz que ilumina esas zonas, tiene esperanza.

La obra Los Demonios es una de las grandes novelas de Fiódor Dostoievski, adaptada y dirigida por Martin Barreiro, donde expone las líneas argumentales principales, la esencia su sentido complejo y polifacético, entre otras cosas. Se presenta los sábados a las 21:00 horas en el Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA). Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral o comprar en la boletería del teatro.

_____________

Funciones en La Zancada Teatro

La Zancada Teatro abrió nueva sede en Mu Trinchera con nuevos espectáculos y cursos. El sábado 10 y 17 de septiembre a las 21 hs en Riobamba 143 presentaremos Puro Teatro, Ciclo de Formación de espectadores. Dos espectáculos breves, unipersonales con perspectiva de género. Serán jornadas con desmontaje, en las cuales proponemos problematizar, visibilizar y dialogar generando un espacio de debate en cada una de las funciones.

-Lo que sé del amor

Una conductora famosa revelará por primera vez cuáles son los cinco pasos para encontrar al gran amor de tu vida. Una mujer modelo dará los pasos que la conducirán ¿al éxito? Unipersonal de carácter cómico y grotesco que busca denunciar los violentos parámetros del amor romántico que nos fueron inculcados a las mujeres. Intérprete: Aldana Pellicani. Dirección: Carolina Ayub.

-Esto es una silla

En la soledad de su casa, rodeada de objetos, María Inés desarrolló una teoría conspirativa objetual, que puede cambiar el rumbo de la humanidad. Constatará su teoría junto al público y descubrirá las perversas intenciones de las cosas. Unipersonal de carácter cómico que invita a desnaturalizar la mirada sobre los objetos para visibilizar los mandatos sexo-genéricos que éstos contienen. Intérprete: Carolina Ayub. Dirección actoral: Aldana Pellicani.

_______________

Ciudades invisibles, universos propios en Tucumán

El jueves 1 de septiembre a las 22 h el Teatro Nacional Cervantes estrena Ciudades invisibles, universos propios en el Teatro Municipal Rosita Ávila, Combate de Las Piedras 1500, San Miguel de Tucumán. Con la participación de Aráoz, Luján Arroyo, Daniel Corres, Pamela Navarro, la iluminación a cargo Aída Navajas, el sonido de Aráoz, el vestuario realizado por Claudinna Rukone y la escenografía de Sofía Seidán.

Funciones en septiembre: jueves 1, viernes 2, 9, 16, 30, sábado 3, 10, 17, 24 a las 22 h y domingo 18 a las 20 h. Entrada gratuita. Las localidades estarán disponibles en la boletería del teatro de miércoles a sábado de 18 a 21 h y domingo de 19 a 21 h.

________________

Cuerdas. Un viaje para desatar los nudos del pasado

(Fuente)

Tres hermanos reciben una carta de su padre funambulista después de años sin saber de él. Con el anuncio de su retirada, los invita a ver su última gran actuación. Emprenden juntos un viaje en tenso equilibrio: entre las “cuerdas” que los atan, los amarres de su pasado y los nudos en la garganta ante la posibilidad de convertirse ellos mismos en padres. Los pies de Peter, Paul y Prince nunca tocan la tierra, son funámbulos de sus propias vidas.

Dramaturgia de Bárbara Colio. Dirección de Manuel González Gil

Desde el miércoles 7 de septiembre. Todos los miércoles a las 21 hs. Entradas: $2000 / Plateanet. Duración: 70 min. Apta mayores de 12 años

*Picadilly Teatro (Av. Corrientes 1524, CABA).

__________________

Alicia por el momento

Alicia se va de Chile durante la dictadura de Pinochet, su familia se va porque no le queda otra posibilidad, y ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma ni la idiosincrasia, pero sin embargo ella logra sobrevivir a cada momento. Dirección y puesta en escena: Maruja Bustamante

Funciones los lunes a las 21hs. hasta el 12 de septiembre. Entrada general $1500. Alternativa Teatral

*Timbre 4, México 3554.

__________________

El silencio de la carne

Una autoficción que narra las experiencias vividas por une de les performers dentro de una academia de teatro musical, donde el método de enseñanza estaba directamente ligado a situaciones de violencia, destrato y abuso.

Funciones los viernes a las 23 horas. hasta el 16 de septiembre. Entrada general $1500. Alternativa Teatral

*NÜN Teatro Bar. Velasco 419

_________________

Julio César

En el Cine Teatro El Plata. Con la dirección de José María Muscari y un elenco formado por Moria Casán, Marita Ballesteros, Malena Solda como Casio, Alejandra Radano, Mario Alarcón, MarianoTorre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago y Payuca, esta obra se presenta los sábados y domingos a las 17 h. hasta el 25 de septiembre. Valor de las localidades: platea $1250, Pullman $750 (con visibilidad limitada). Duración: 80 minutos.

_______________________

Súper Capaces III

Súper Capaces III es una nueva obra que forma parte de la saga creada por Proyecto Szarny, una compañía teatral que enfoca sus temáticas en problemáticas sociales. Así como todas las obras de esta compañía, en cada función habrá un intérprete de lengua de señas para que toda persona pueda asistir a disfrutar de esta historia. El estreno será el sábado 20 de agosto a las 16:00 horas en el Galpón Artístico de Caballito (Avellaneda 1359, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del espacio.

__________________

Inferno

Inferno es un texto comisionado a Rafael Spregelburd por el Vorarlberger Landestheater Bregenz de Austria para celebrar los 500 años de El Bosco. Inspirado en el eterno asombro de esa pintura abigarrada, lúdica, moral, profética, el autor diseña un complejo laberinto sobre el pecado, la culpa, la virtud y la tortura del alma, una suerte de heptalogía en siete breves cantos asimétricos que llevan al límite las posibilidades expresivas de Andrea Garrote, Violeta Urtizberea y Guido Losantos junto al propio Spregelburd.

Con música en vivo de Nicolás Varchausky (que se mueve entre la electroacústica y la performance), vestuario de Lara Sol Gaudini y un espacio diseñado por Santiago Badillo (intervenido para la ocasión por la fotografía de Marcos López), la obra cuenta con la producción artística de Carolina Stegmayer para El Patrón Vázquez, la compañía fundada por Garrote y Spregelburd en 1994.

Miércoles 7 de septiembre gran estreno. Únicas cuatro funciones los miércoles 7, 14, 21 y 28 de Septiembre siempre a las 20:30hs.

ENTRADAS EN VENTA: Online a través de EntradaUno o en la boletería del Teatro Astros (Lun a Vie de 11 a 19 hs o el horario de comienzo de función. Sáb de 14 a 21 hs. Dom de 15 a 21 hs).

*Teatro Astros (Corrientes 746)

______________________

Cartón pintado

Iniciando una segunda temporada con nuevo horario y sala, el viernes 19 de agosto re-estrena Cartón Pintado, la cuarta obra escrita y dirigida por Victoria Hladilo (creadora de La sala roja). Las funciones son los viernes a las 20.30hs en El Camarín de las musas (Mario Bravo 960). Entrada general: $ 1500 Por Alternativa

La obra cuenta con las actuaciones de Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin.

_________

Lo que el río hace

Las hermanas María y Paula Marull, consagradas en el circuito independiente con espectáculos como La Pilarcita, Hidalgo o Yo no duermo la siesta, estrenan este espectáculo sobre el reencuentro y el redescubrimiento personal a partir de un viaje a un lugar del pasado, donde el río es un personaje más.

Elenco: María Marull, Paula Marull, Willy Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli

Música original y puesta de sonido: Antonio Tarragó Ros

Estreno público: viernes 26 de agosto, 20 horas. Miércoles a domingos, 20 horas. Hasta el domingo 27 de noviembre

Duración: 100 minutos

Platea $ 1.250 Miércoles $ 650

*Sala Cunill Cabanellas Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

______________________________

Lucía Seles - Cofradía Eurobasquet

La poeta, música, cineasta, autora y directora Lucía Seles presentará en el marco del programa Artista en Residencia del Teatro Sarmiento hogar santa lucía del odio 16, retrospectiva y obra nueva junto con la Cofradía Eurobasquet.

Desde el jueves 18 hasta el domingo 11 de septiembre

Entradas desde $ 750

*Teatro Sarmiento (Avda. Sarmiento 2715)

_____________________

Mi madre, mi novia y yo

La comedia furor de la calle corrientes, con funciones agotadas en casi todas sus funciones, trata sobre los conflictos que tiene un joven solterón a la hora de presentar a su novia con su posesiva madre. Se presenta de miércoles a domingos en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza y tiene doble función los días sábados. Mi madre, mi novia y yo, dirigida por Diego Reinhold y protagonizada por Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum Vicky Almeida se puede ver los Miércoles 20 hs, jueves a las 20hs, viernes a las 22 hs, sábados a las 19.30 hs y 21.30 hs y domingos a las 20 hs. hasta el 11 de septiembre.

*Paseo La Plaza. Av. Corrientes 1630

_______________

Firebringer

Firebringer es un musical creado por Matt Lang, Nick Lang y Brian Holden que ahora será adaptada al castellano por OT Compañia Teatral de la mano de Gonzalo Chamula y María Victoria Vidal, realizándose por primera vez en Argentina. Cuenta la historia de una tribu de la prehistoria que se topa con el descubrimiento del fuego. El gran estreno será el jueves 11 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764). Las entradas se pueden conseguir por Plateanet, Atrápalo o en la boletería del teatro.

_______________________

Network

Se presentará el 14 de julio en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125), con un gran despliegue artístico. Protagonizado por Florencia Peña, Coco Sily, Eduardo Blanco, Cesar Bordón y Pablo Rago. Esta obra trata la historia de un presentador de noticias de televisión y el rol de los medios de la comunicación, un éxito en Broadway, Londres y México. Network es un espectáculo sin precedentes en Argentina, con un despliegue técnico y tecnológico puesto al servicio de un texto y elenco de primerísima calidad. El espectador se someterá a una propuesta inmersiva y de estímulo sensorial, ingresando al ajetreado mundo de un set televisivo, en el que luces, cámaras y pantallas se operan sobre el escenario en tiempo real.

Basada en la película del mismo nombre escrita por Paddy Chayefsky, protagonizada por Faye Dunaway y Robert Duvall, que obtuvo varios premios Oscar en 1977. En 2017 Lee Hall hizo una adaptación para teatro por encargo del National Theatre, que fue dirigida por Ivo Van Hove e interpretada por Bryan Cranston (Breaking Bad). Tiempo después llegó a Broadway, nuevamente con Cranston, se sumaron los talentos de Tony Goldwin, Tatiana Maslany, Ron Canada, entre otros. La obra fue nominada en 6 categorías de los premios Tony de 2019 y Cranston obtuvo el premio a Mejor Actor.

La obra muestra a Howard Beale, un presentador de noticias de televisión, que tras 25 años, recibe la fatal noticia de que va a ser despedido. Ante tal desesperación anuncia que en su próxima aparición se suicidará en vivo. Está jugada sube la audiencia del canal televisivo a un nivel nunca antes visto y hace que los ejecutivos le den otra oportunidad con un nuevo programa. Sin embargo, Beale aprovecha este espacio para criticar incluso a su propio multimedio.

Elenco Protagónico: Florencia Peña/ Coco Sily/ Eduardo Blanco/ Cesar Bordón/ Pablo Rago. Acompañados por más de 20 actores en escena.

Dirección general y puesta en escena de Corina Fiorillo. Versión de Juan José Campanella

_____________

Enseguida vuelvo

En su soledad, Marta invoca y reza por un show que la haga brillar. Allí nos cantará su vida sintiendo que resplandece una y otra vez. Enseguida vuelvo habla de un ir y venir de nuestra imaginación, de nuestros sueños y de nuestros deseos, ¿postergados? Irse para volver de otra manera, irse para volver a nuestra verdadera casa.

Un unipersonal poético musical en clave de clown con la actuación de Irene Sexer y la dirección de Leo Trento. Con nueve canciones originales, el espectáculo lleva al público a un viaje poético recorriendo el mundo de Marta.

Las funciones serán los domingos a las 20 horas, desde el 11 de septiembre y hasta el 30 de octubre. Entrada: $1500 - Duración: 55 minutos. Entradas por Alternativa teatral: click

*La Carpintería - Jean Jaures 858 - CABA

______________

Los asesinos de los días de fiesta

Seis extravagantes hermanos, feroces y codiciosos, diseñan un plan para apoderarse de los bienes materiales de personas adineradas.

Adaptación teatral de Hernán Costa de la novela homónima de Marco Denevi, dir. Marcelo Velázquez

Sábados de septiembre 21:30 hs Entradas www.alternativateatral.com

*La Carpintería Teatro (Jean Jaures 858)

__________________

Cenando con mis monstruos

Cenando con mis monstruos es una creación del joven autor y director Ángel Agustín que plantea algo realmente único en la escena porteña: una obra para solo un espectador. Esta innovadora y desafiante propuesta desafía todos los límites conocidos, busca que la historia te atrape en todos los sentidos y se pueda disfrutar sin la juzgadora mirada de otro público. La propuesta es cenar con el único actor de la obra, Marcos Cárdenas. El gran estreno será el viernes 12 de agosto a las 21:00 horas en Espacio Preta. La entrada se puede adquirir por la cuenta de Instagram (@cenandoconmismonstruosobra) o en la boletería del teatro, el precio es de $1700 e incluye la cena (hay opción vegana).

Sinopsis de la obra “Cenando con mis monstruos” busca ser una propuesta teatral alternativa e innovadora. Esta intervención consiste en un vínculo que va a conectar al espectador y al actor en lo íntimo, lo privado y lo vulnerable. La obra consiste solamente en un espectador. Una mesa, dos sillas, un micro espacio y una cena. Mauricio está sufriendo periodos de depresión y soledad, por lo que decide emprender la búsqueda de tener una cita con alguien agradable. Esa persona especial serás vos. El único espectador que se reunirá con Mauricio para escuchar lo que este muchacho de 26 años tiene para contarte.

____________________

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado -un crimen- transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate.

Elenco: Paola Barrientos- Alejandra Flechner - Eugenia Guerty - Susana Pampín

Los martes a las 20:30. Entradas $2400. En venta por PlateaNet

*Metropolitan Sura - Av. Corrientes 1343

___________________

Íntimos embrujos

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

::::::::::::::::::::

CINE

Cine alemán en el Kirchner

El ciclo Cine alemán. Una selección del Goethe-Institut en el Kirchner propone en septiembre una pantalla desafiante, con dos perlas irreverentes de la cinematografía germana.

El domingo 11 se proyectará El ultimísimo tango (o Una mirada y el amor estalla, 1986) de Jutta Brückner, clásico perdido hace tiempo y disponible por primera vez en una versión restaurada. Esta película under fue rodada en Argentina, con la actuación de Rosario Bléfari y en el marco de un seminario del Goethe-Institut.

Y el domingo 18 será el turno de Los 120 días de Bottrop – La última película del Nuevo Cine Alemán (1997) de Christoph Schlingensief, disparatada remake de Saló o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini. El noveno largometraje de Schlingensief fue filmado en Potsdamer Platz, con el elenco sobreviviente de Rainer Werner Fassbinder.

Ambas películas se exhibirán respectivamente a las 18 horas en el sexto piso, sala A, del centro cultural. Con entrada libre y gratuita y subtítulos en español.

*CCK. Sarmiento 151

_______________

Cine en El Cultural San Martín

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a diversos ciclos de cine nacional reciente que tienen lugar durante agosto.

Espacio documental: Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $150

Cine de Mecenazgo : Entrada gratuita

Ciclo “Vamos al cine”, de la Academia de Cine de Argentina : Entrada general $200 / Estudiantes y jubilados $150

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, CABA

___________________

Ciclo cine “Buñuel en México” en el MALBA

(Fuente)

Por primera vez en Argentina, ciclo integral de cine Buñuel en México

Del 1 de septiembre al 2 de octubre de 2022

*MALBA. Av. Figueroa Alcorta 3415

____________________

Telma, el cine y el soldado, una comedia documental de Brenda Taubin, continúa en el Cultural San Martin

Funciones confirmadas:

Sábado 3/09 a las 17hs Sábado 10/09 a las 19hs Domingo 18/09 a las 17hs Domingo 25/09 a las 19hs

Venta de entradas online, acá. El Cultural San Martin: Sarmiento 1551, CABA.

Telma tiene 77 años y algunos sueños por cumplir. Uno de ellos, es reunir a su hija Lili con su primer amor, un soldado de Malvinas con quien intercambió cartas de amor durante la guerra de 1982. Con la ayuda de sus compañeros jubilados del cineclub y contra la voluntad de su yerno, Telma intentará reunir a su hija y al soldado buscando concretar, después de muchos años, el encuentro prometido.

____________

The round number en Bafici Estrena

¿El número 6 millones —la cuenta sagrada de los judíos asesinados por los nazis— es un símbolo que no deberíamos cuestionar, o entenderlo es la única forma de defenderlo? David Fisher explora la canonización de esa cifra.

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, proyecta el segundo título seleccionado por Bafici estrena, la propuesta del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente que revive tres de los grandes films que tuvieron lugar en la última edición del festival. Se trata de una nueva oportunidad para disfrutar del mejor cine independiente.

Para esta segunda presentación llega la hora de The round number, la película dirigida por David Fisher. Las funciones se desarrollan desde el 8 hasta el 25/9 los días jueves y sábados a las 21h y los domingos a las 15h, con entrada general a $350 a través de tuentrada.com.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

________________________

“Al Cinema!”, en Bellas Artes Cine

El Museo Nacional de Bellas Artes, Amigos del Bellas Artes y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires presentan en Bellas Artes Cine, del 26 de agosto al 24 de septiembre, el ciclo “Al Cinema!”, una selección de cinco filmes italianos recientes, que demuestran la enorme variedad de una cinematografía central en el conjunto global.

Las funciones de Bellas Artes Cine serán los viernes y sábados, a las 19, en la sala de Amigos del Bellas Artes, ubicada en Av. Figueroa Alcorta 2280. Las entradas son gratuitas y se adquieren únicamente de manera online, completando el formulario de reserva para cada película que figura en la página web del Museo.

Películas: La verdad sobre La Dolce Vita / Il Solengo / Martin Eden / Forever Young / Il Solengo / Pequeños momentos de felicidad

_____________________

Vuelve El cine es otra cosa al Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de la programación 2022 de su ciclo de cine experimental El cine es otra cosa, con curaduría de Gabriela Golder y Andrés Denegri, que tendrá lugar entre los meses de julio y noviembre de 2022 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo y el Auditorio del edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, San Telmo.

Los ciclos audiovisuales del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350.

____________________

En el Cine Gaumont

08/09/2022 al 14/09/2022 UN CRIMEN ARGENTINO 12:30 Lucas Combina FICCIÓN 01:53

08/09/2022 al 14/09/2022 QUE TODO SE DETENGA 15:00 Juan Baldana FICCIÓN 01:21

08/09/2022 al 11/09/2022 y 14/09/2022 UN CRIMEN ARGENTINO 17:30 Lucas Combina FICCIÓN 01:53

12/9/2022 EL CASTIGO 17:30 Matías Bize FICCIÓN 01:26

08/09/2022 al 11/09/2022 y 14/09/2022 EL CASTIGO 20:00 Matías Bize FICCIÓN 01:26

08/09/2022 al 14/09/2022 UN CRIMEN ARGENTINO 22:30 Lucas Combina FICCIÓN 01:53

08/09/2022 al 14/09/2022 CONTANDO OVEJAS 13:00 José Corral Llorente FICCIÓN 01:52

08/09/2022 al 14/09/2022 BIENVENIDOS AL INFIERNO 15:15 Jimena Monteoliva FICCIÓN 01:30

08/09/2022 al 14/09/2022 EL CAMPO LUMINOSO 17:00 Cristian Pauls DOCUMENTAL 02:07

08/09/2022 al 14/09/2022 CONTANDO OVEJAS 19:30 José Corral Llorente FICCIÓN 01:52

08/09/2022 al 14/09/2022 BIENVENIDOS AL INFIERNO 22:00 Jimena Monteoliva FICCIÓN 01:30

08/09/2022 al 14/09/2022 EL PARAÍSO 13:30 Fernando Sirianni, Federico Moreno Breser ANIMACIÓN 01:44

08/09/2022 al 14/09/2022 EL PARAÍSO 16:00 Fernando Sirianni, Federico Moreno Breser ANIMACIÓN 01:44

08/09/2022 al 14/09/2022 EL PARAÍSO 18:30 Fernando Sirianni, Federico Moreno Breser ANIMACIÓN 01:44

08/09/2022 al 14/09/2022 EL PARAÍSO 21:00 Fernando Sirianni, Federico Moreno Breser ANIMACIÓN 01:44

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

_________

En la Sala Lugones

LUIS GARCÍA BERLANGA, LA SÁTIRA COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES

Siete largometrajes y un corto del genial realizador español, autor de una de las miradas más incisivas de la sociedad en la que le tocó vivir, durante y después de los años del franquismo, en copias restauradas enviadas desde Madrid. En colaboración con el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Del miércoles 7 al miércoles 14

FANNY CAMINA

Estreno del largometraje dirigido por Ignacio Masllorens y Alfredo Arias, una particular aproximación a la vida de la actriz argentina Fanny Navarro, luego de su paso por la Competencia Internacional del Bafici. Siete únicas funciones, a partir del jueves 15

RETRATOS Y ESPEJISMOS. CUATRO FILMS DE Y SOBRE ALFREDO ARIAS

Acompañando el estreno de Fanny camina, el ciclo presenta un puñado de realizaciones que registran el proceso creativo de Alfredo Arias en el terreno teatral y demuestran su talento para abordar el universo audiovisual. A partir del jueves 15

LAS POETAS VISITAN A JUANA BIGNOZZI

Tres únicas funciones del film dirigido por Laura Citarella y Mercedes Halfon, en el 85° aniversario del nacimiento de la celebrada poeta argentina. Miércoles 21 a las 15, 18 y 21 horas

FESTIVAL ESCENARIO - CINE + MÚSICA

La Sala Lugones será sede presencial del 4° Festival Escenario, una iniciativa que busca unir la enorme cantidad de películas sobre música que se producen anualmente, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Del jueves 22 al domingo 25

INGMAR BERGMAN X 3

Dos de los largometrajes más celebrados del gran realizador sueco, Persona y Cuando huye el día, acompañados por el documental Liv & Ingmar, que reconstruye el vínculo profesional y personal de la pareja Liv Ullmann e Ingmar Bergman. A partir del martes 27

RÍO TURBIO

Estreno del premiado largometraje documental de Tatiana Mazú, que parte de una oscura experiencia personal para transformarse en una exploración sobre el silencio de las mujeres que habitan pueblos de hombres. Siete únicas funciones a partir del jueves 29

Entrada general $ 350. Estudiantes y jubilados $ 200. Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo.

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín Avda. Corrientes 1530

_____________

Proyecciones y actividades en el marco del Bicentenario de la Independencia de Brasil

-Entre el 3 y el 7 de septiembre se presentarán en el Complejo Gaumont películas de Brasil cuyas directoras son brasileñas. Se trata del Ciclo Mujeres Directoras.

-Además en Cine.Ar habrá un Ciclo especial destacados para toda la Argentina que se extenderá durante todo septiembre. El mismo propone el relanzamiento de coproducciones entre Argentina y Brasil con directoras brasileñas al que se sumará una producción inédita para la plataforma. (Por la ventana, de Caroline Leone. Plaza Paris, de Lucía Murat . Pendular, de Julia Murat . Luna en Sagitario, de Marcia Paradiso. Jonás y el circo sin carpa, de Paula Gomes -largometraje).

-El Festival Internacional de Cine de las Alturas, de Jujuy, adhiere incorporando a Brasil como “país invitado” de esta edición. Durante la misma se presentará un Ciclo Especial que incluirá la proyección de largometrajes y cortometrajes accesibles. En octubre, habrá otro Ciclo Especial en Oberá en cortos, en Misiones, con proyecciones accesibles de cortos brasileños, un Taller de Capacitación en Accesibilidad Audiovisual, a cargo del especialista brasileño Chico Faganello de Filmes que voam; y la proyección de As boas maneiras, de Juliana Rojas y Marco Dutra.

___________________

CINE BRASILEÑO. Un repaso documental de los últimos años

En el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Brasil, seleccionamos un programa variopinto de obras que repasan parte de la sociedad y el arte brasileño: un ciclo de documentales y ficciones de los últimos años, y el estreno exclusivo de una ficción inédita en la Argentina: Mujer océano, de Djin Sganzerla.

Las funciones se llevarán adelante los domingos 4, 11 y 18 y los sábados 10 y 17 de septiembre a las 19.30. Esta actividad se desarrolla en conjunto con la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Agradecimiento especial a Mercúrio Produções.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

______________

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Canal Encuentro estrena el documental Los medios de la guerra

Se trata de una producción que narra el rol del periodismo en la cobertura de la guerra de Malvinas. Será este sábado 10 de septiembre a las 22:00. A cuarenta años de la guerra de Malvinas, Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA) coproducen Los medios de la guerra, un documental que profundiza sobre la participación de los medios nacionales y extranjeros en el escenario bélico.

Con entrevistas a los fotógrafos que estuvieron en las islas, especialistas y periodistas, documentos desclasificados en Argentina y Reino Unido y fotos inéditas, el programa invita a reflexionar sobre el trabajo de los medios públicos y privados durante el conflicto armado.

Esta producción audiovisual cuenta con material confidencial de la inteligencia militar sobre el rol de los medios durante la guerra. Imágenes jamás vistas de la cobertura de Argentina Televisora Color, cables y fotos recuperados del archivo fotográfico de esta agencia; diarios, revistas y audios originales que quedaron grabados en la memoria de los argentinos.

Además, se estrenará una muestra de fotografías inéditas del archivo documental de Agencia Télam sacadas por sus enviados especiales a las islas durante el conflicto bélico de 1982. Esta se convertirá en una exposición itinerante que llegará a las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, San Juan, Buenos Aires, Misiones, San Luis, Catamarca y Formosa, y a la ciudad de Bariloche, entre otras.

__________________

Canal Encuentro estrena dos series documentales sobre el avance del desarrollo tecnológico

-Expreso futuro II - 5 episodios – 26 minutos.

La tecnología está presente en las actividades fundamentales de nuestra vida y, para descubrir este universo, Expreso Futuro, a través Ronaldo Lemos (director del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro), analiza desde Nueva York las profundas transformaciones impulsadas por la tecnología y explica temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, las ciudades inteligentes y, también, el futuro de los empleos.

-Revoluciones. Ideas que cambiaron el mundo. 6 episodios – 50 minutos

El automóvil, el avión, el teléfono inteligente, el cohete, el robot, el telescopio son algunos de los dispositivos que naturalizamos en nuestra vida cotidiana; pero cada uno es el pináculo de los logros humanos, con una historia que se remonta al pasado. Son el resultado de años de accidentes, avances, conocimientos y maravillas. Cada uno nació de una necesidad humana fundamental: viajar, comunicarse o explorar. Esta serie es un viaje a través de la historia, contada a partir de seis íconos tecnológicos; revela cómo la ciencia, la invención, el accidente y el descubrimiento se relacionaron entre sí de manera interconectada para crear no solo el mundo moderno, sino al ser humano moderno.

__________________

Canal Encuentro estrena la segunda temporada de Apalabradas

Canal Encuentro, la señal educativa y cultural del Estado argentino, estrena, este martes 6 de septiembre a las 22:00, la segunda temporada de Apalabradas, el ciclo de entrevistas producido por la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”.

Apalabradas reúne los nombres de las mujeres que están escribiendo la historia de nuestra literatura nacional. Con la Sala del Tesoro como escenario, el diálogo que se genera entre los periodistas Ana Da Costa y Gastón Francese, y las autoras, invita a profundizar en sus textos.

En esta temporada, entre las entrevistadas, tendremos el lujo de contar con escritoras consagradas como Tununa Mercado, Esther Cross, Gabriela Cabezón Cámara, María Sonia Cristoff e Irene Chikiar Bauer hasta exponentes de las nuevas generaciones como Ariana Harwicz, Mercedes Halfon y Agustina Bazterrica.

_________________

Canal Encuentro estrena No ficción VII, el ciclo de cine documental argentino

(Fuente)

Canal Encuentro estrena No ficción VII, el ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo, que estará en pantalla desde el lunes 5 de septiembre hasta viernes 30 de septiembre inclusive.

Se trata de la séptima parte de una selección que se suma a los documentales ya estrenados en la pantalla de la señal educativa y cultural pública en 2020, 2021 y que tendrá su continuidad en 2022. La repetición de todas las películas se reiniciará lunes 3 de octubre y durará hasta el viernes 28 de octubre.

Entre los títulos que se presentarán en esta oportunidad, están los siguientes: La invención de Castagno, El señor de los dinosaurios, Pibas del viento, Otra condena, Como el viento, 70 y pico, El hombre de paso piedra, Juana, Un sueño en París, El vecino del PH, Ecos de huelga, Sfumato, Los felices, Se va a acabar, In situ, El francesito un documental (im) posible sobre Enrique Pichon Rivière, Con nombre de flor, Fui Alan por un año, La necedad del hombre blanco, entre otros.

De lunes a viernes a las 23:00. Septiembre

____

Télam lanza Canciones con historia, el nuevo podcast de Carlos Polimeni

El periodista y escritor Carlos Polimeni bucea en algunas letras del cancionero argentino para narrar detalles desconocidos: el entorno en que nació la canción, los hechos que la inspiraron, lo que la letra no cuenta y mucho más. El recorrido de este podcast tiene como objetivo profundizar sobre esos detalles que no se conocen, datos curiosos y cuestiones tácitas de la letra. Canciones con historia es, sobre todo, un podcast para oídos sensibles.

El primer episodio, “Una pelea, un vestido y un amor”, aborda el surgimiento y la composición del clásico tema de Fito Páez, Un vestido y un amor. El segundo, “Chiquilín, plegaria y niños de la calle”, habla de las canciones que narraron el contexto histórico de gran población infantil en las calles. En el tercero, “El desamor hecho canción”, se narra la historia de cómo y por qué Ramón Sixto Ríos compuso la canción litoraleña Merceditas. Y en el cuarto, “Bengala, ADN y Nunca más”, la historia de la canción de Spinetta basada en la muerte de un hincha en el partido Rácing -Boca en 1983 y la violencia imperante de la década del 80.

Canciones con historia saldrá todos los lunes en www.telam.com.ar y en Spotify. Se puede escuchar un breve adelanto, acá

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Conciertos en el CCK

- La Orquesta Nacional de Música Argentina con Pedro y Pablo: Conesa, 50 años

Pedro y Pablo, el dúo conformado por Miguel Cantilo y Jorge Durietz hace 53 años, se presenta con la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y el Coro Nacional de Música Argentina –dirigido por Guillermo Tesone– para rendir tributo al disco Conesa, a 50 años de su publicación. Los arreglos de las canciones están a cargo de Juan “Pollo” Raffo –también solista en teclado– y la dirección general a cargo de Diego Censabella. 9 de septiembre a las 20 h en Auditorio Nacional

- Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino

Con dirección del maestro brasileño André Dos Santos, la Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de la ciudad de La Plata ofrece el segundo concierto dedicado a la integral de las sinfonías de Alexander Scriabin, con su sinfonía n° 2, op. 29. El programa se completa con dos obras de Robert Schumann: la obertura de la música incidental para el drama La novia de Messina, op. 100, y la pieza para cuatro cornos y orquesta op. 86.

El concierto será transmitido en vivo a través de radio Sonido Cultura. 10 de septiembre a las 20 h en Auditorio Nacional

- La Orquesta Sinfónica Nacional, en un programa dedicado a Shostakovich

Con dirección de Gustavo Fontana, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece tres obras del gran compositor ruso Dmitri Shostakovich: la Obertura Festiva, el concierto para piano y orquesta n° 2 en fa mayor –con Anna Miernik como solista– y la sinfonía n° 5 en re menor.

El concierto será transmitido en vivo a través de Radio Nacional Clásica y de radio Sonido Cultura. 16 de septiembre a las 20 en Auditorio Nacional.

- Manuel García

Figura clave de la música chilena, el cantante Manuel García presenta su nuevo disco El caminante –que contó con la participación de Silvio Rodríguez, Eva Ayllón, Mon Laferte y Lenine–, acompañado en vivo por la pianista Carmen Paz “Kuki” González.

El concierto será transmitido en vivo a través de radio Sonido Cultura. 17 de septiembre a las 20 h en Auditorio Nacional

- Claudio Espector: Músicas dedicadas

El reconocido pianista argentino Claudio Espector presenta Músicas dedicadas (15 momentos donde la música es el otro). Se trata de una selección de 15 obras con dedicatorias, de compositores del siglo XIX a hoy. Participan Marta Blanco (mezzosoprano), Sergio Polizzi (violín), Néstor Tedesco (cello), Haydee Schvartz y Emiliano Spadaccinni (piano), Raúl Becerra (flauta), Estefanía Espector y Leila Chab (clarinete), Salvador Roldán y Arauco Yepes (percusión). 18 de septiembre a las 17 h en Sala Argentina

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

__________________________

- Sábado 10 de Septiembre – 18hs - CICLO “CONCIERTO EXTRAORDINARIO”: CONCIERTO HOMENAJE A JOHANNES BRAHMS

- Martes 13 de Septiembre – 20hs CICLO “CONCIERTO EXTRAORDINARIO”: BRASIL Y PARAGUAY AL PIANO

- Miércoles 14 de Septiembre – 20hs - CICLO “CONCIERTO EXTRAORDINARIO”: PIEZAS Y DANZAS

- Jueves 15 de septiembre - 20 hs. Ciclo “Clásica Joven”. Ciclo de conciertos a cargo de jóvenes artistas de gran talento que cuenta con la dirección artística de José Luis Juri. MÚSICA DE CÁMARA

- Viernes 16 de Septiembre – 20hs. CICLO DE AQUÍ Y DE ALLÍ: “OPERA MIA”. Arias y dúos de famosas óperas

- Sábado 17 de Septiembre - 17 hs. THE MET HD: Transmisiones del Metropolitan Opera HD de New York (diferido). Temporada 2021/2022.

- Martes 20 de Septiembre – 20:30hs - CICLO “EVENTOS ESPECIALES”: MOBBING

- Miércoles 21 de Septiembre - 20 hs. THE MET HD: Transmisiones del Metropolitan Opera HD de New York (diferido). Temporada 2021/2022.

- Jueves 22 de septiembre - 20 hs. Ciclo “Beethoven en el Beethoven”. Integral de las sonatas de Ludwig van Beethoven por la pianista Martha Noguera.

- Sábado 24 de septiembre – 18hs.: CONCIERTO de ARS NOBILIS. Orquesta Sinfónica de San Martín. Director Luciano Falcón.

- Martes 27 de Septiembre – 20:30hs - CICLO “EVENTOS ESPECIALES”: MOBBING

- Jueves 29 de septiembre - 20 hs. Ciclo “Clásica Joven”. Ciclo de conciertos a cargo de jóvenes artistas de gran talento que cuenta con la dirección artística de José Luis Juri.

*Auditorio Fundación Beethoven. Av. Santa Fe 1452. Tel.: 4816 3224 / 4811 3971. auditorio@fundacionbeethoven.com.ar

____________________________

Diálogos musicales. Hacia el sendero intercultural

La Biblioteca del Congreso de la Nación convoca a un concierto y una jornada de actividades musicales junto al Coro Qom Chelaalapí y el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla.

El miércoles 14 de septiembre de 17 a 20 horas se desarrollará la actividad en el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, sito en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La programación comienza a las 17 h con una charla denominada “Las músicas y los sonidos de la naturaleza”, a cargo de la profesora Rosario Haddad, destacada investigadora de la carrera de Etnomusicología. La iniciativa trata las músicas como rituales cotidianos, la importancia de los y las abuelas en la cultura Qom.

A las 18 h se realizará una proyección audiovisual sobre la música antropológica adaptada a los nuevos ritmos. Luego, con la dirección de Pablo Zartmann, a las 18:30 h el Coro de la BCN realizará una apertura musical. Finalmente, a las 19 h será el turno del Coro Qom Chelaalapí. Con la dirección de Claudio Diego Largo, presentarán cantos y músicas tradicionales del pueblo originario

La actividad es gratuita. Para participar será necesario reservar entradas a partir del miércoles 7 de septiembre a las 10 h a través del sitio oficial de la BCN

___________________

Concierto de compositores románticos por los alumnos de Repertorio Lírico del Instituto del Teatro Colón

El programa estará compuesto desde el Clasicismo con Wolfgang Amadeus Mozart hasta el drama musical del italiano Giacomo Puccini y el alemán Erich Wolfgang Korngold. El núcleo central estará reservado a los autores del Romanticismo por excelencia como Donizetti, Verdi, Gounod, Offenbach, Bizet y Johann Strauss II.

Sábado 10 de septiembre, 17:00 horas.

Entrada gratuita con previa reserva de localidades. Las entradas podrán reservarse a partir del jueves 8 de septiembre desde la página web del teatro www.teatrocolon.org.ar a partir de las 10:00 horas. Se entregarán dos localidades por persona.

*Salón Dorado del Teatro Colón (Libertad 621).

_________________

La Orquesta Estable del Teatro Colón en concierto con programa francés bajo la dirección de Julian Kuerti

La función contará con la participación como solista de la mezzosoprano Isabel Leonard. El programa musical incluirá las obras Noches de verano, de Hector Berlioz, y Rapsodia española y Shéhérazade de Maurice Ravel.

Sábado 10 de septiembre, 20:00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en La boletería física de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_______________________

La Guerra de los mundos vuelve al Centro de Experimentación del Teatro Colón

La propuesta iniciada en 2019 pondrá nuevamente en escena al icónico radioteatro dirigido y protagonizado por Orson Welles. El jueves 15 de septiembre a las 20:00 horas se estrenará la nueva temporada de La Guerra de los mundos, el radioteatro escenificado encargado por el Centro de Experimentación del Teatro Colón en 2019.

Con dirección de escena de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob, composición y dirección musical de Gabriel Chwojnik, y escenografía de Ariel Vaccaro, esta propuesta experimentará con la ilusión que Orson Welles tuvo la intención de generar a través del lenguaje del radioteatro.

Las funciones se realizarán los días Jueves 15, Viernes 16, Sábado 17, jueves 22, viernes 23, sábado 24, jueves 29 y viernes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y en el local de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

__

El Centro Cultural Kirchner presenta el ciclo “Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales”

A diez años de la partida de Luis Alberto Spinetta, su música continúa más presente que nunca. Por eso, el Centro Cultural Kirchner celebra su obra con Discos Esenciales, ciclos de conciertos dedicados a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva.

Así, se hará una serie de recitales temáticos. Cada uno de ellos aborda un disco en especial en el que participan músicos y cantantes invitados bajo una curaduría pensada exclusivamente para esa producción.

La primera selección de discos esenciales incluye Almendra, Artaud, El jardín de los presentes, Peluson of milk, Los ojos y Téster de violencia, que son abordados por figuras como Andrés Beeuwsaert, Claudio Cardone, Mono Fontana, Hernán Jacinto, Nadia Larcher, Javier Malosetti, Lucio Mantel y Loli Molina.

La entrada es gratuita, solo con reserva previa, y se podrá gestionar en la web cck.gob.ar

Agenda de conciertos de Luis Alberto Spinetta. Discos esenciales

-Pescado Rabioso - Artaud (1973). Dirección: Loli Molina y Hernán Jacinto. Sábado 11 de junio, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 7 de junio

-Invisible - El jardín de los presentes (1976). Dirección: Lucio Mantel. Sábado 6 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 2 de agosto

-Luis Alberto Spinetta - Peluson of milk (1991). Dirección: Juan Carlos “Mono” Fontana. Sábado 27 de agosto, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 23 de agosto

-Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto - Los ojos (1999). Dirección: Claudio Cardone. Sábado 12 de noviembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 8 de noviembre

-Luis Alberto Spinetta - Téster de violencia (1988). Dirección: Javier Malosetti. Sábado 3 de diciembre, 20 h - Auditorio Nacional. Transmisión en vivo a través de las redes del Kirchner. Reserva de entradas a partir del mediodía del martes 29 de noviembre.

________________________

Música argentina, del Centro Cultural Kirchner hacia el mundo

Del 20 al 23 de septiembre se realiza Kexp en vivo desde Argentina, con la emisora de radio estadounidense transmitiendo en vivo.

Eventos como KEXP LIVE FROM ARGENTINA - KEXP EN VIVO DESDE ARGENTINA, realizado por el Ministerio de Cultura a través del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) en alianza con la emisora de radio KEXP con sede en Seattle, Estados Unidos, contribuyen a la difusión y comercialización de la música argentina en el exterior.

Doce bandas y artistas realizarán una sesión cada uno en el Centro Cultural Kirchner con transmisión en vivo desde la emisora KEXP, y por su canal de Youtube. Serán 12 sesiones, tres conciertos por día, en distintos escenarios del CCK.

-Lucy Patané, Sara Hebe y Bándalos Chinos, realizarán su sesión el 20 de septiembre, en el Auditorio Nacional.

-Riel, Blanco Teta y Las Ex, brindarán su sesión el 21 de septiembre, en el 9° piso.

-Mi Amigo Invencible, Fin del Mundo, y Atrás Hay Truenos, darán su sesión el 22 de septiembre en La Cúpula el primero, y en el 9° piso las otras dos bandas.

-Y Marina Fages, Juana Molina y Nicki Nicole, se presentarán el 23 de septiembre en el 9° piso la primera, y en La Cúpula Juana Molina y Nicki Nicole.

*CCK. Sarmiento 151

___________________

Música en el Centro Cultural Borges

EN CONCIERTO

Carlos Casella / 1 de septiembre a las 19 h

Liliana Vitale / 3 de septiembre a las 19 h

Guillo Espel / 15 de septiembre a las 19 h

JAZZ

Sergio Wagner quinteto / 2 de septiembre a las 19 h

Ernesto Jodos quinteto / 9 de septiembre a las 19 h

TANGO

Pablo Mainetti quinteto / 10 de septiembre a las 19 h

Sónico / 23 de septiembre a las 19 h

ARGENTINA DESDE EL PIANO Conduce Hilda Herrera

Kana Omori

INDUSTRIA NACIONAL

Tambor Fantasma / 18 de septiembre a las 18 h

TERRITORIOS DE MÚSICA:

Carlos Aguirre Quinteto / 24 de septiembre a las 19 h

Entrada gratuita con reserva previa. Capacidad limitada

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires. IG @centroborges/ fb/centroborges

___________________

Luna Sujatovich

La compositora, pianista, arregladora y cantante Luna Sujatovich lanza su primer EP de música instrumental con aires folklóricos, compuesta para piano .”Como Callan los Tractores” contiene cuatro piezas que la artista escribió entre los años 2009 y 2015, en las que combina el lenguaje del jazz, el folklore argentino y la música contemporánea. En este material, Luna deja asomar las influencias del Cuchi Leguizamón, Carlos García, Manolo Juárez, Egberto Gismonti -entre otros-, y las piezas no siguen ningún ritmo en forma estricta (vidala, zamba, chacarera, malambo), sino que los utiliza como disparadores para la composición.

Presentación en vivo: 12 de octubre a las 20:30 hs. Las entradas están a la venta a través de Livepass.

*Café Berlín. Av. San Martín 6656, CABA

__________________

Juan Tata Cedrón y Alejo de los Reyes

Flor de la Banda Oriental. Canciones de Osiris Rodriguez Castillos visitadas en Canto y Guitarra

Jueves 15 de Septiembre, 23 hs. Entrada General 2.000 $ a la venta por Livepass

*Café Berlín. Av. San Martin 6656, Buenos Aires

__________________

Ciclo “Nuevas músicas” en el Conservatorio Piazzolla

(Fuente)

El Conservatorio de Música Ástor Piazzolla presenta un nuevo ciclo de música. Los conciertos se realizarán todos los sábados a las 17 horas, en la sede del conservatorio, Sarmiento 3401, CABA, con entrada libre y gratuita.

En esta primera edición participarán: Compañía Oblicua; Bracelet; Javier Weintraub; DosUno, Ensamble de Música Contemporánea del Piazzolla; Tello-Echeveste; Jorge Chikiar y el Cuarteto Tsunami. Dando la apertura del ciclo el sábado 3 de septiembre Nicolás Guerschberg, con obras de Piazzolla para piano solo.

3/9 - 17 h.,NICOLÁS GUERSCHBERG - Piano solo obras de Piazzolla. Cantante invitada Marianela Villalobos.

10/9 - 17 h. Ensamble Bracelet – Concierto Homenaje a Francisco Kröpfl

17/9 - 17 h. COMPAÑIA OBLICUA obras escritas para la formación

24/9 - 17 h. JAVIER WEINTRAUB - Sonatas de Ysaye

___________________________

Guitarreros

GUITARREROS, el grupo salteño de gran impacto en el folklore y embajadores del género, anuncia su nuevo show en Buenos Aires para el sábado 10 de septiembre a las 23 hs en Café Berlín. Entradas por www.livepass.com.ar

Será un show íntimo y especial, en el que recorrerá todos los trabajos anteriores en nuevas versiones de temas queridos por el público como “Convivencias paralelas” y “Soy Salteño” y los estrenos más recientes como “A través del vaso”, “Canta corazón” y “Mil momentos”, entre otros.

*Café Berlín. Av. San Martín 6656, CABA

_________________

Hot Chip en Argentina

Las leyendas del pop electrónico Hot Chip regresan a nuestro país para brindar un show inolvidable a puro ritmo en donde presentarán su nuevo álbum “Freakout/Release”.

10 DE NOVIEMBRE 21 HS | TICKETS A LA VENTA VIA AREATICKET.COM.AR

*COMPLEJO ART MEDIA (Av. Corrientes 6271, Chacarita)

____________________

Presentación en vivo del disco Rompelo Tano

Es un lanzamiento discográfico y concierto muy especial ya que rinde homenaje a la música del gran músico compositor y bandoneonista Osvaldo Ruggiero, en su centenario que se cumple este año en septiembre. Osvaldo fue miembro fundador de la Orquesta de Osvaldo Pugliese y fundador junto a sus compañeros el Sexteto Mayor.

En esta ocasión, su hijo, el músico, compositor y bandoneonista Daniel Ruggiero es el productor de este disco quien junto a su hermano Adrián Ruggiero también compositor y bandoneonista seleccionaron a destacados y reconocidos bandoneonistas como solistas y directores de la orquesta, más un cantor invitado Ariel Ardit en la única obra del disco cantada.

“Rompelo Tano”, este es el primer material discográfico dedicado íntegramente a las composiciones de Osvaldo Ruggiero Además, este estreno incluye una obra hasta el momento inédita del reconocido artista arreglada y dirigida por su hijo

Jueves 22 de septiembre a las 21h. En el marco del FACAFF (Festival de Tango independiente) Entradas desde $1000 en Ticket Hoy

*CAFF /Club Atlético Fernández Fierro. Sánchez de Bustamante 772

_______

Festival FACAFF 4 de Tango independiente

Cuarta edición del multitudinario encuentro donde más de 60 agrupaciones y artistas de diferentes disciplinas ofrecerán una mirada auténtica e innovadora del tango actual.

El FACAFF tendrá lugar durante 18 noches del mes de septiembre, de jueves a domingo, en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF). Inauguración: Jueves 1ero de septiembre con la Orquesta Típica Característica Cambio de Frente.

El FACAFF (Familia de Artistas del Club Atlético Fernández Fierro) es un festival cultural autogestivo que concentra artistas de diferentes disciplinas unidas por un lenguaje común que es el tango actual, vivo, alejado de los estereotipos y de la mirada for-export. Luego de tres exitosas ediciones (2017, 2018 y 2019) que tuvieron gran afluencia de público e importante repercusión de prensa, y después de la pandemia, se lanza la cuarta edición de esta cumbre del tango de hoy, que incluirá conciertos, feria de libros, exposiciones de fotos, proyecciones y charlas. El FACAFF contará con la conducción del mítico performer, poeta y emblema cultural de los ochentas Luis Aranovsky, y en esta nueva entrega, se realizará un homenaje especial al padrino y amigo del FACAFF Horacio Fontova.

Otras actividades: Feria de editoriales independientes / Muestra del Taller de Fotografía de Tango / Muestra de la Fundación León Ferrari / Charlas / Proyecciones

Entrada general $1500 en boletería del CAFF y en TicketHoy. Descuentos a estudiantes y jubiladxs. Se solicita concurrir con un alimento no perecedero para donar a comedores.

*CAFF, Bustamante 772, CABA.

______

El dúo PASTORINO - CECCOLI presenta Ese fondo del cielo

La dupla integrada por CECILIA PASTORINO y CLAUDIO CECCOLI presenta su nueva producción titulada ESE FONDO DEL CIELO, el próximo 16 de septiembre a las 20.30 en Espacio Tucumán (Suipacha 140, CABA). Localidades $1000 en boletería del teatro

El dúo de voz (Pastorino) y guitarra de ocho cuerdas (Ceccoli), pareja en la vida y en la obra, cumple más de 25 años de camino musical juntos y lo festeja con nuevo EP, marcado por los estilos de la música popular latinoamericana.

______________

Música para Volar

Este 10 de septiembre el grupo Música para Volar realizará en el Auditorio Belgrano de Buenos Aires un concierto sinfónico que recorrerá la obra de Gustavo Cerati, desde sus inicios en Soda Stereo hasta los discos de su etapa solista.

Más de 50 músicos, con orquesta y coro polifónico, serán parte del recital. Esta formación genera una sonoridad singular, desarrollada por Música para Volar en sus espectáculos, que cuentan con arreglos originales escritos por Bruno Moreno, pianista del grupo.

La función comenzará a las 21 en el Auditorio de Belgrano (Cabildo y Virrey Loreto, Buenos Aires), y las entradas pueden conseguirse en boletería y www.mpvolar.com.ar. El repertorio a interpretar surge de la votación de la audiencia a través del sitio web de la banda, que en la gira de este año decidió proponer de esa manera la modalidad “a la carta”.

____________________

Jueves de Música en Las Violetas

Todos los jueves desde agosto a noviembre a las 21hs, en el elegante entorno de Confitería Las Violetas (declarado Lugar Histórico de la Ciudad por la Legislatura Porteña y elegido por votación del público como el Mejor Café Notable de Buenos Aires), se presentan shows de diversos géneros musicales con artistas de trayectoria nacional e internacional. Coordinación general: Patricia Corradini

JUEVES 1, 8, 15 y 22 DE SEPTIEMBRE, 21hs: MLM TRÍO Juan Martínez (guitarra)/ Daniel Lifschitz (flauta)/ Guido Martínez (bajo)

*Confitería Las Violetas. Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA). NO SE COBRA DERECHO DE SHOW. RESERVAS: 4958-7387 / 154 958 7387

__________________

Viejas locas + Blues Motel

Por primera vez juntos en San Justo. Bandas invitadas: La viciosa y La Jorobada

ENTRADAS DISPONIBLES EN:

Puntos de venta: Locuras de Moron - El Buho de San Justo y Rivadavia Rock de Floresta.

Viernes 9 de septiembre 21 h

*Circus. Ombú 2630, San Justo

______

Daniel, me estás matando

Luego de una exitosa gira por latinoamérica, el dúo oriundo de México “Daniel, Me Estás Matando” llega por primera vez a Buenos Aires. El significado del amor se reafirmará en Argentina, con las melodías nostálgicas y melancólicas de su dueto favorito de Boleroglam.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE - 21 HS. ENTRADAS DISPONIBLES EN: tuentrada.com

*RONDEMAN ABASTO. Lavalle 3177

_____

Nito Mestre: 50 años de vida - sinfónico

(Fuente)

NITO MESTRE celebra los 50 años de carrera en la música, presentando un espectáculo único y sorprendente acompañado por sus músicos y, por única vez, la Orquesta Sinfónica del Neuquén que junto a NITO interpretan todas y cada una de las canciones del album “VIDA”. Un evento que promete ser una avalancha de música y que nos transportará a un lugar que jamás nos imaginamos, completamente cargado de recuerdos, nostalgia y emociones de toda una vida musicalizada por este artista único e irrepetible.

Además, completará el espectáculo con la interpretación de canciones de su repertorio perteneciente a los álbumes de “Los Desconocidos de Siempre”, del álbum “Porsuigieco” y de sus álbumes solistas, acompañado por una larga lista de artistas invitados que se sumarán a NITO sobre el escenario del Teatro Ópera, recorriendo su propia historia.

19 DE NOVIEMBRE - Junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén Entradas a la venta por Ticketek

*TEATRO ÓPERA. Corrientes 860

________________________

Los Knacks

Un recital muy especial para recibir la primavera

El miércoles 21 de septiembre a las 18.30, te invitamos a celebrar la llegada de los días más cálidos y soleados con un un concierto único de Los Knacks. Un show que repasará todos sus hits y será una fiesta tanto para los antiguos seguidores como las nuevas generaciones que descubren a la celebrada banda de rock beat culto de finales de los sesenta. Hoy la banda sigue tocando y sus discos se coleccionan en todas partes del mundo.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

___________

Darío Acosta Teich presenta Folklore, su quinto disco

En gira por la Argentina, Darío Acosta Teich Quinteto presenta FOLKLORE, su último trabajo, un disco en el que juegan la improvisación y el jazz experimental con las formas musicales folklóricas argentinas y latinoamericanas. El álbum reúne ocho composiciones propias que van desde el candombe afrolatino del Río de la Plata (Sunset), a la chacarera (La vuelta de rosca), pasando por el huayno andino (Encuentro).

El disco se caracteriza por la improvisación y la exploración, pero también teoría, ideas musicales sofisticadas y la intención de honrar los géneros musicales de las diversas regiones argentinas.

Los músicos que lo acompañan en esta gira son: Hernán Jacinto, piano; Guido Martínez, bajo; Horacio Cacoliris, batería y Julio Botti, saxo.

20.09 a las 20.30 | Bebop Club, Uriarte 1658, CABA

23.09 a las 21 | Teatro San Martín, Av. Sarmiento 60, Tucumán | Gratis | En el marco de Septiembre Musical

02.10 a las 21 | Café del Tiempo, Balcarce 901, Salta

13.10 a las 21 | Café Makandal, Diag. 73 Nº2134, La Plata

___________________

Recitales en Tecnópolis

Sábado 10 de septiembre

La jornada del sábado comienza a pura música. En el Escenario Juana Azuduy vuelve el Ciclo Suena Tecnópolis, con exponentes de la escena musical local. A las 15.30 h tocará Nenagenix, una banda con un sonido frenético, expansivo y experimental. Luego, a las 16.30 h, será el turno de MUÑEKI77A, cantante y compositora que no conoce etiquetas ni encasillamientos. Es protagonista de la nueva camada de voces femeninas que arremete contra los prejuicios. Cerrará la jornada en el Juana a las 18 h la gran Feli Colina. Con su sonido poderoso, la cantante salteña tocará sus canciones para deleitar a los presentes.

En el Escenario Patio Federal se estará presentando Adiós a las 14 h y Andrea Diaz a las 16 h, ambos proyectos presentados por la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz y el Consejo Federal de Cultura.

Domingo 11 de septiembre

El Ciclo Domingueo empieza en el Escenario Juana Azurduy con dos bandas imperdibles. A las 16.30 h será el turno de Fabricio Rodríguez, el cantautor y virtuoso armonicista argentino nacido en Villa María, Córdoba. Cerrará la jornada Perotá Chingó a las 18 h, un proyecto surgido en 2011 de la mano de Lola Aguirre y Julia Ortiz.

De la mano del Festival Migrantes de la Patria Grande, organizado junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Patio Federal promete ser una verdadera fiesta. A las 13 h Kinda Candombre arranca la jornada junto a un desfile de colectividades uruguayas y bolivianas. A las 14.30 h estará Son del Arroyo, con su música de tradición colombiana. Luego, a las 15.30 h, será el turno de Les Limones. A las 16.30 h llega la murga Esa te la debo. En el cierre se presentará Andando descalzo a las 18 h, una banda formada en el barrio de Mataderos que se encuadra en las nuevas tendencias fusionando el rock con reggae, ska, cumbia y ritmos rioplatenses.

*Tecnópolis. Juan Bautista de la Salle 4601 · Av. de los Constituyentes 1908

________________

Ciclo de música experimental RUIDO

(Fuente)

El ciclo de música experimental RUIDO vuelve con su segundo festival, producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro (CASo) del Ministerio de Cultura de la Nación, con el apoyo de la Embajada de Francia, el Institut Français de Argentina, la Embajada de Chile en Argentina, el Centro Cultural Matta, Tsonami Arte Sonoro Chile, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la Embajada de Uruguay en Argentina, Amplify Digital Arts Initiative y el British Council.

La nueva edición de RUIDO tendrá lugar entre el 9 y el 11 de septiembre en todas las salas del Centro Cultural Kirchner, presentando más de veinte horas de conciertos, además de una feria, un karaoke abierto y un taller de improvisación colectiva. En una fuerte apuesta al crecimiento de la producción experimental sonora argentina, RUIDO presentará numerosos encargos, estrenos y obras adaptadas especialmente para la ocasión. Se contará además con relevantes artistas internacionales de Uruguay, Chile y Francia.

Todos los conciertos serán presenciales y gratuitos. Las entradas para las actividades en el Auditorio Nacional y la Sala Argentina deberán reservarse desde el martes 6 de septiembre a las 12H en www.cck.gob.ar. Los demás conciertos serán de entrada libre, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de los espacios. El público de todo el país y del exterior podrá escuchar la programación en vivo a través de Radio CASo, en un programa continuado que incluirá entrevistas a lxs músicxs y corresponsales invitadxs.

________________

Melina Otero

Melina Otero presenta Después de la Tormenta una sesión en vivo realizada íntegramente en el Teatro Empire de Buenos Aires. Consta de tres canciones de autoría propia. Cada una representa un momento en la resolución de un conflicto personal: Truenos Desiertos: representa el primer reconocimiento del conflicto. Rastros: el análisis de lo sucedido para poder resolverlo y Pausa: la capitalización de la resolución, la idea y la certeza que desde un principio siempre sabemos lo que hay que hacer y a donde hay que ir a buscar las respuestas. Estas sentidas canciones fueron arregladas para piano, voz lead y tres coristas.

El viernes 16 de septiembre 20.30 hs. se brindará un concierto íntimo que invita al público a compartir una velada musical en el mismo sitio y con el mismo formato en que fue grabada la sesión en vivo. Entrada: Al sobre (Colaboración Voluntaria)

*Teatro Empire. Hipólito Yrigoyen 1934 - CABA

____________________

Russell Malone Quintet

(Fuente)

Llega a Buenos Aires el legendario guitarrista norteamericano. Junto a Mariano Loiácono, Pablo Raposo (9/9), Ernesto Jodos (10/9), Jerónimo Carmona y Eloy Michelini.

Viernes 9 y sábado 10 de septiembre, dobles funciones a las 20 y 22.30 h en Bebop Club. Entradas desde $ 3000 a través de www.bebopclub.com.ar o por boletería, de martes a domingos de 17 a 20 h en Uriarte 1658.

_________________

Jueves de Encuentro

El Bar Mugica abre sus puertas con un nuevo ciclo: “Jueves de Encuentro” a las 20hs en el Palacio El Victorial (Piedras 722 -San Telmo).

Palacio El Victorial, declarado Monumento Nacional, con una construcción que data de fines del siglo XIX, es un espacio recuperado que su arquitectura transporta a la época, convertido en un centro cultural, el Bar Mugica es parte de su desarrollo cultural. Tras la pausa de la pandemia vuelve a abrir sus puertas con una propuesta de comida casera que acompaña la atmósfera de los shows íntimos, con precios populares. Un espacio con dos plantas, un balcón acogedor y un escenario que se ve de cada rincón del bar con impronta propia.

JUEVES 8/9: Ariel Leyra. ENTRADAS CLIC AQUÍ

JUEVES 15/9: Belén Pasqualini. ENTRADAS CLIC AQUÍ

JUEVES 22/9: Marcelo Boccanera + Aquiles Roggero. ENTRADAS CLIC AQUÍ

JUEVES 29/9: María Rosa Yorio. ENTRADAS CLIC AQUÍ

___________

El oficio de dar (para no quedarnos con las manos vacías)

Propuesta poética musical con la que por primera vez los reconocidos Ricardo Diaz Mourelle y Julieta Diaz, se suben juntos a un escenario.

Padre e hija dándole al público aquello que ellos mismos se han dado en la vida y en el arte: un puñado de bellas canciones y poemas que narran la historia de un país que sigue latiendo en la lucha cotidiana por la integridad. El repertorio está integrado por obras como “La pobrecita”, de A. Yupanqui; “El arriero”, de A. Yupanqui; “Triunfo agrario”, de César Isella y A. Tejada Gómez; “Zamba de Juan Panadero”, de Manuel J Castilla y Gustavo Leguizamón; “Soñamos soles”, de Ricardo Díaz Mourelle; entre otras. Se visitarán las voces de autores tales como: Atahualpa Yupanqui, Juan Gelman, Juana Bignozzi y Juan L. Ortíz.

UNICAS OCHO FUNCIONES! – Estreno: Miércoles 3 de agosto, a las 20 hs. – Funciones: Miércoles de agosto y septiembre, a las 20 hs. |Espectáculo que es parte de la Programación de la nueva edición del Ciclo Agosto Poético|En la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543 | Tel. – Informes: 5077-8000 (interno 8313) | Entrada: $1400 y $1600

__________________________

Llega al Microestadio de Tecnópolis “El Carnaval de los Animales”

(Fuente)

El Parque del Ministerio de Cultura de la Nación presenta el concierto musical escenificado «El carnaval de los animales», una producción del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una adaptación para niñas y niños de todas las edades con música a cargo de la Camerata Argentina. La obra presenta una suite en 14 movimientos compuesta por el compositor romántico francés Camille Saint-Saëns en 1886 y reversionada en un concierto escenificado, con títeres y actores. Se podrá ver todos los sábados de septiembre y el primer sábado de octubre. La entrada es libre y gratuita.

En esta ocasión, la dirección musical está a cargo de Bernardo Teruggi, la dirección escénica de Gerardo Capobianco, la narradora es Laura Finguer, el diseño escenográfico y vestuario e iluminación está a cargo de la producción Teatro Argentino, la asistencia de dirección y stage manager está a cargo de Lucía Portela.

Las funciones se realizan todos los sábados a partir del 3 de septiembre hasta el 1 de octubre inclusive con dos funciones diarias, a las 15 y 16.30 h. La entrada es libre y gratuita.

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

_____________________

Francisco Slepoy Trío

El guitarrista y compositor Francisco Slepoy estará ofreciendo una serie de conciertos en templos de distintas religiones de CABA, espacios únicos tanto por su acústica como por el estado de introspección que generan en oyentes e intérpretes. Estas experiencias promueven la integración de diversas culturas que conviven en la ciudad y proponen conectar a través de la expresión artística.

El primer concierto ocurrirá el sábado 20 de agosto, a las 20, en la Fundación centro de espiritualidad judía Mishkán (Sucre 1420). Será una fecha muy especial porque, en formato trío, presentará Retratos, su nuevo material discográfico: un conjunto de composiciones originales e intimistas en las que se conjugan sonoridades del jazz, el folklore latinoamericano y la música contemporánea. Participará, como invitada, la bailarina Florencia Macché. La entrada será gratuita.

Slepoy en guitarra acústica de ocho cuerdas, voz y composición, Francisco Cossavella en bombo legüero y accesorios, Lucas Goicoechea en saxos alto y tenor.

En el segundo encuentro, tendrá su debut el dúo integrado por la cantante, compositora y arregladora Julia Sanjurjo junto a Francisco Slepoy, interpretando composiciones de ambos. Será el sábado 10 de septiembre, a las 20.30, en la Parroquia San Patricio, Echeverría 3900, también con entrada libre y gratuita.

_________

Glamour Tango. El tango hecho mujer

Un espectáculo multimedia de música y danza único en el género por contar con un elenco totalmente femenino. Creado en 2008 por la pianista y directora musical Polly Ferman, a los efectos de rendir homenaje a la mujer desde un estilo musical, donde el rol femenino ha sido poco reconocido, transitando exitosamente desde entonces por grandes escenarios internacionales. Educacional y motivacional al mismo tiempo, es el máximo homenaje a la reafirmación de la Mujer como tal.

En el marco del Festival de Tango de Buenos Aires. VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE, 20 hs, en la Usina del Arte, Sala de Cámara. Entrada libre y gratuita. Reservas vivamoscultura.buenosaires.gob.ar. Las entradas estarán disponibles 72 hs. antes del evento y se ponen a disposición a las 10:00hs

*Usina del Arte. Agustín R. Caffarena 1- La Boca (CABA)

________________

Almalusa + Fadeiros

Nuevamente juntos en concierto. Dos grupos que reúnen la tradición musical portuguesa hecha en argentina. DOMINGO 11 de SEPTIEMBRE, 20hs. Tickets: $1500. A la venta por Live Pass y en boletería de miércoles a domingos de 20 a 22hs

*CAFÉ BERLÍN. AV.SAN MARTÍN 6656- (CABA)

_____________

Juan Cruz de Urquiza presenta su nuevo disco: Última Chance

Cada nuevo trabajo discográfico de Juan Cruz de Urquiza garantiza un encuentro con el mejor jazz que se hace por estas geografías. El lanzamiento de Ultima chance, el registro que lo pone una vez más al frente de una excelente formación, confirma las predicciones. Seis nuevas composiciones originales, una de ellas cantadas por el propio Juan Cruz, definen el flamante trabajo que el próximo 9 presentara en doble función en el palermitano Virasoro.

Juan Cruz de Urquiza, trompeta, fluguel y voz / Ernesto Jodos, piano / Juana Sallies, voz / Sebastián de Urquiza, contrabajo / Sergio Verdinelli, batería / Lucas Goicoechea saxo tenor

9 de setiembre. Doble función. 21 y 23 hs.

*Virasoro. Guatemala 4328 - Palermo - Buenos Aires

__________________

Daniela Horovitz presenta Más dulce que el deseo (versión íntima)

Un concierto que reúne la obra poética de la primera poeta griega Safo de Lesbos del siglo VII AC y de Nosis de Locri, trescientos años posterior a Safo y heredera artística de esta, convertidas en canciones. La música original es de la cantante y compositora Daniela Horovitz y versa sobre ritmos populares argentinos, folklóricos y ciudadanos: milonga campera, bolero, tango, pericón, triunfo, huayno, aire de chacarera, litoraleño, vals, canción. El compositor y arreglador Hernán Reinaudo realizó los arreglos para Orquesta Sinfónica pero en esta ocasión se trata de una versión íntima de las canciones a dúo de guitarra, piano, voz y lira. Poesía de la intimidad, que nombra a las mujeres y al amor entre ellas.

Daniela Horovitz: voz, composición y lira / Hernán Reinaudo: guitarra, piano y arreglos

Viernes 16 de septiembre a las 21 hs. Entrada: $1000

*Café Vinilo. Estados Unidos 2483, entre Alberti y Matheu en el barrio de San Cristóbal

_____________________

Orellana Lucca presenta su nuevo disco Sendas

El día Martes 4 de Octubre a las 21 horas, en Teatro El Nacional Sancor Seguros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dúo brindará un espectáculo en el que abrazará el repertorio de este nuevo material discográfico.

Con más de 20 años de trayectoria, recorriendo escenarios en el ámbito nacional como internacional, el dúo, lanzó su séptimo material (Sendas), el cual fue nominado a la final como Mejor Disco Grupo Folklore de los Premios Gardel 2022.

Álbum en el que participaron Marcela Morelo, Jorge Rojas, Ahyre, Luis Salinas, Bruno Arias, Las Sacha Guitarras Atasmiqueñas, con un total de 13 tracks, de los cuales todas son de su propia autoría (algunas compartidas en su composición como por ejemplo Horado Banegas, Juan Carios Carabajal, Musha Carabajal, Diego Brandán y Marcelo Mitre).

4 de octubre | 21 hs. Entradas: plateanet.com

*TEATRO EL NACIONAL. Corrientes 960

________________

Jornadas de preselección Pre-Cosquín 2023

Artistas de folklore participarán en los rubros de Canto y Danza de esta etapa preliminar organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Academia Nacional del Folklore, que tendrá lugar en el Espacio Cultural Julián Centeya del 9 al 11 de septiembre. Este fin de semana inician las rondas en las que se seleccionará a los representantes de la Ciudad camino al Festival de Cosquín 2023. Las mismas se realizarán el viernes 9 desde las 12.30 h (para concursantes de la categoría Danza), el sábado 10 desde las 10 h (para concursantes de la categoría Canto) y el domingo 11 de septiembre desde las 10 h, que será la Final. La entrada será libre y gratuita para todo el público.

* Espacio Cultural Julián Centeya (Av. San Juan 3255), San Cristóbal.

_______

The End. Lo mejor de Pink Floyd junto a Durga Mcbroom

The End se presentará en el Teatro Gran Rex junto Durga McBroom, vocalista original de Pink Floyd, interpretando las mejores canciones del grupo de rock británico.

Sábado 12 de noviembre, Teatro Gran Rex

Entradas a la venta a través de Ticketek

_____

Francisco Victoria

Uno de los músicos y productores jóvenes más importantes de la actual escena chilena, llega a Buenos Aires para presentar su nuevo disco Herida. El disco es un repaso autobiográfico, donde muestra a corazón abierto sus sentimientos

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE - NICETO CLUB. Entradas a la venta por Passline

____________________________

Marilina Bertoldi

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE - 20HS. Tickets a la venta a través de TU ENTRADA

ESTADIO OBRAS

__________

She Past Away

She Past Away se presenta en Argentina el próximo 15 de octubre en Ciudad Cultural Konex. El dúo turco conformado por Volkan Caner y Doruk Ozturkcan traerá su post punk y dark wave hasta Buenos Aires en el marco de una extensa gira que los ha tenido presentándose por varios continentes con su álbum “Disko Anksiyete”, lanzado en 2019. TICKETS

*C.C.KONEX. Sarmiento 3131

________________

Ricardo Montaner comienza su gira por Argentina

Durante el mes de septiembre Montaner tour llevará al cantante a presentarse en distintos escenarios del país. Mendoza, Neuquén, Rosario, Córdoba Y Buenos Aires.

ROSARIO – 14 DE SEPTIEMBRE – METROPOLITANO

CÓRDOBA – 15 DE SEPTIEMBRE – QUALITY ESTADIO

MENDOZA – 17 DE SEPTIEMBRE – ESTADIO ACONCAGUA ARENA

BUENOS AIRES – 23 DE SEPTIEMBRE - ÚLTIMAS LOCALIDADES!!

BUENOS AIRES – 24 DE SEPTIEMBRE – SOLD OUT!

NEUQUÉN – 25 DE SEPTIEMBRE – ESTADIO RUCA CHE

BUENOS AIRES - LUNA PARK: NUEVA FUNCIÓN - 23 DE SEPTIEMBRE - ÚLTIMAS LOCALIDADES. 24 DE SEPTIEMBRE – SOLD OUT

___________________

CUARTETO DE NOS presenta su álbum LÁMINA ONCE

El Cuarteto de Nos estrena su álbum Lámina Once, y quizás lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué ese nombre? El arte de tapa alude al conocido test de Rorschach que maneja la Psicología para estudiar la personalidad en base a los datos que surgen de lo que una persona ve en una serie de diez láminas. Estas imágenes se caracterizan por ser ambiguas en su significación permitiendo que se proyecte la personalidad del sujeto.

“Lámina once”, o la lámina que no está, pasea por ocho particulares canciones: “Flan”, “Chivo expiatorio”, “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo”, “La Ciudad sin alma”, “Maldito show” y “Rorschach”. En todas ellas hay un trasfondo común: la manifestación de un malestar con lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas, las desdichas del momento actual.

El disco plantea un problema filosófico fundamental: ¿cómo llevar adelante una vida examinada?, y es que hay un hilo conductor en las canciones que pone de manifiesto los obstáculos para llevar adelante esa vida. La dificultad para poder ser auténtico, la corrupción o la debilidad ética contemporáneas podrían llegar a confluir en esa pregunta, que tiene un aspecto personal pero también un reverberar de tipo relacional y social. Como siempre lo hace El Cuarteto, el disco propone una visión crítica y la exigencia de un cierto estándar ético en el abordaje de los temas cruciales del hoy. Y nos permite tomar distancia y reflexionar acerca de si no podríamos tener una vida mejor.

Jueves 3 de noviembre en Buenos Aires. Comprar entradas

*Movistar Arena. Humboldt 450, CABA

___________

Gaby Morales llega por primera vez a La Trastienda

El viernes 07 de octubre a las 23:30 hs, con la presentación de su último disco “Ahora” y otras canciones memorables con las que recorre el país con éxito rotundo. Entradas a la venta por sistema tuentrada.com Con las canciones que integran su nuevo trabajo “Ahora”, el finalista del reality show Operación Triunfo 2009, pretende ampliar fronteras y llegar a otros públicos con un folklore más latinoamericano. ENTRADAS

*La Trastienda. Balcarce 460

_______________

Vintage Reggae Café

El colectivo de artistas mundialmente reconocido conformado por: Natty Bong, The Reggister’s y Sublime Reggae Kings, del sello Music Brokers, contará con las visitas internacionales por primera vez en Argentina de Pinky Dread (Jamaica) y Max Dubster (Estados Unidos) el día sábado 10 de septiembre a las 21:00hs en el Centro Cultural San Isidro (Av. Libertador 16.138).

No te pierdas los mejores éxitos y clásicos del pop en lujosas versiones reggae.

____________

PIANO BAR

Luego de dos exitosas presentaciones con localidades agotadas en el Teatro El Círculo (Rosario) y sus réplicas en el Quality Espacio (Córdoba) y Radio City (Mar del Plata), PIANO BAR, el show dedicado al músico más importante y revolucionario de la historia del rock argentino, llegará a Buenos Aires para compartir con el público una noche de euforia y emoción, marcada por las más grandes canciones del maestro del rock en español.

El concierto recorre la extensa trayectoria de García, incluyendo canciones de Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista, sin apelar a la imitación, pero respetando arreglos, sonidos y climas de las versiones originales. Con una puesta en escena imponente y un amplio despliegue, PIANO BAR, trae los clásicos sonidos de García al presente y se proyecta al futuro como resguardo de uno de los legados más importantes de la música moderna de nuestro país.

Viernes 11 de noviembre. Entradas a la venta por Ticketek

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857, CABA

______________________

Mavi Leone en vivo en Club Lucille

La destacada cantante rosarina, dueña de una potente y sensible voz sigue presentando su cuarto disco “Refugio” editado por Tipica Records donde nos invita a un viaje por distintos climas y donde se combinan canciones simples con voz y guitarra y otras con full banda.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE - 20.30 HS. COMPRÁ TU ENTRADA

*CLUB LUCILLE. Gorriti 5520 - Palermo - CABA

_____________

Genetics

Presenta: Lyceum1980. Recreando los míticos conciertos del emblemático álbum de rock progresivo: “Duke” GENETICS es el grupo de rock argentino que interpreta la música de GENESIS, con una exactitud y pasión únicas. Sus shows se caracterizan por la fidelidad a las grabaciones originales y a la puesta en escena recreando los conciertos de la época.

-ÚLTIMAS ENTRADAS DISPONIBLES en www.ticketek.com.ar- VIERNES 4 DE NOVIEMBRE – 21:00HS

*Teatro Ópera – Av. Corrientes 860

________________

Carlota Ríos en concierto

Presenta AZUL su primer disco solista junto a su banda integrada por Leo Andersen en guitarra, Pato Episcopo en bajo, Juan Cruz Donati en Batería/Percusión, Julieta Marquez en Flauta y músicos invitados.

Carlota Ríos es una artista cordobesa, radicada en Buenos Aires y que, además de su experiencia en el ambiente de la música como sesionista y solista, también cuenta con una sólida formación musical, es guitarrista y tiene una destacada trayectoria como coreuta.

Viernes 9 de septiembre a las 19.00 hs en el auditorio de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502.

Entrada libre y gratuita. IG: https://www.instagram.com/carlota_rc

_________________

Música en AMIA

Para los amantes de la música, el jueves 8 de septiembre, a las 20, se presentará “Baires sinfónica”. Con veinticinco artistas en escena, el ensamble interpretará un repertorio de melodías clásicas, modernas y de reconocidas películas. La propuesta, dirigida por Jorge Manfredini, cuenta con la participación de cantantes líricos, que estarán acompañados de una orquesta que ejecutará instrumentos de cuerdas, vientos, percusión y teclado.

Por otro lado, se podrá ver la ópera “Un ballo in maschera”, que relata el hecho histórico del asesinato del rey de Suecia, Gustavo III, en un baile de máscaras en 1972. El espectáculo, que tendrá lugar el lunes 12 de septiembre, a las 20, ofrece una reflexión sobre la amistad, la pasión, la renuncia por amor y la lealtad. “Una mirada a los enmascaramientos cotidianos de los seres humanos”, definieron los organizadores.

A través del sitio web www.cultura.amia.org.ar, las personas interesadas podrán adquirir las entradas para participar de las propuestas que se desarrollarán durante septiembre. El ingreso a la sala es por orden de llegada. Al momento del acceso, es requisito presentar el DNI o el pasaporte vigente, y la entrada impresa o en formato digital.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

____

Trotsky Vengarán se presenta en vivo en Argentina

Luego de tres años y medio de ausencia en Argentina, la banda uruguaya vuelve a Buenos Aires para encontrarse con el público local.

17 DE SEPTIEMBRE 19 HS. ENTRADAS A LA VENTA EN AL POGO.

*Uniclub - Guardia Vieja 3360- Caba

__________________________

Pablo Goldberg presenta Reflejos. Tangos y otras yerbas

El cantante Pablo Goldberg presenta su trabajo “Reflejos”, con tangos y milongas de ayer y de siempre, con el acompañamiento estelar de Rodolfo Gorosito en guitarra y Damián Zeni en piano. El disco fue grabado en febrero de 2019 en los estudios La Cuerda siendo producido por el propio Gorosito.

Se incluyen tangos clásicos de Discépolo y Charlo, así como de Borges y Piazzolla, Tito Cabano Carlos Acuña, o los hermanos Expósito. El show además incluirá distintos estilos, otros tangos, temas de folklore y bolero.

17 de setiembre a las 20hs. Entradas $ 1.000 a la venta en www.passline.com

*Circe Fabrica de Arte. Gral. Manuel A. Rodríguez 1559, Villa Crespo - C.A.B.A

___________

Jazz en la antesala

Antes de las funciones del CICLO DE A DOS podés venir a escuchar Jazz y tomar algo en el Bar de El Popular. Intérpretes Josengo Frojan y Claudio Di Risio

Todos los Sábados 21 hs. Sin reservas previas. Actividad Cultural Gratuita. Precios de Bar Populares.

*Teatro El Popular, Chile 2080, CABA

_____________

Mato Ruiz presenta Especie bebé

ABRE LA NOCHE: MARÍA PIEN

29 DE SEPTIEMBRE 21 HS. Entradas por passline

*Cultural Morán | Pedro Moran 2147

______

Los Abuelos de la Nada están de regreso

La nueva formación está liderada por Gato Azul Peralta (voz y percusión) y la participación de los históricos Abuelos Juan Del Barrio, Kubero Díaz, Jorge Polanuer. A éstos músicos, se le sumaron Sebastián Peyceré, Alberto Perrone (bajo), y Frankie Langdon.

5 de Agosto - Arena Maipu Stadium - San Juan

6 de Agosto - Hugo espectáculos - Mendoza

20 de agosto - ND Teatro - Caba

15 de septiembre - La Rioja

___________________

Zenón Pereyra en Niceto Club

Luego de un debut fructífero con “Clandestino”, de su colaboración con Loli Molina y creciendo a pasos agigantados con 40.000 oyentes mensuales en Spotify, la nueva promesa del cancionero argentino e indie rock Zenón Pereyra anuncia su primer Niceto Club.

El músico nacido en Tandil, encontró su pasión gracias a la comedia musical. Para sus 10 años ya era un autodidacta de la guitarra y para sus 15 años ya componía hits –uno de ellos llamado “Yo Bailaré” de Halconizados de Amor que actualmente posee más 7 millones de reproducciones en Spotify–. Las dos grandes influencias del artista son Jorge Drexler y Charly García, pero siempre recala que no quiere casarse con ningún genero en particular, aunque es notorio que sus canciones ya se insertaron en la escena del rock nacional. Los músicos que lo acompañan y son parte de su banda –y que lo animaron e inspiraron en gran parte a lanzar su carrera solista– son Esmeralda Escalante y Yago Escriva (AINDA) en los coros, Iñaki Colombo (BANDALOS CHINOS) en la guitarra, Pablo Gimenez (EL ZAR) en bajos y guitarras, Guille Salort (CONOCIENDO RUSIA, WOS, etc) en las baterías.

9 DE SEPTIEMBRE 20 HS TICKETS A LA VENTA VIA PASSLINE.COM

*Niceto club. N. Vega 5510, CABA

____________________

Yamila Asero

Se presenta en vivo junto a su Inoxidable Tango Band el Domingo 2 de Octubre a las 20 hs en The Roxy Bar -Av. Alvarez Thomas y Av. Federico Lacroze-.

El show que presenta es una experiencia única en la que se hará un recorrido por canciones inolvidables. Con la identidad de nuestra música popular, fusionando estilos y en versiones renovadas Yamila Asero lleva a escena un repertorio con el marcado pulso del tango actual.

______

Juanse & The Mustang Cowboys en Obras

Después del éxito de un Luna Park completamente agotado, el líder responde al pedido de sus fans anunciando otra ceremonia histórica, ésta vez en Obras, que contará con invitados de lujo. Será un cierre de año único luego de finalizar su gira nacional e internacional que incluirá Chile, España y Uruguay entre otros.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE. ENTRADAS YA DISPONIBLES A TRAVÉS DE LIVEPASS

*ESTADIO OBRAS

______________________

Paul Higgs presenta Tridimensional

Su segundo álbum como solista grabado con producción de Martín Buscaglia en los estudios SONDOR de Montevideo.

Con visitas constantes a Brasil, Paul es un entusiasta del tridente Uruguay-Argentina-Brasil, destello de gloria inspiracional sobre el cual basa su nuevo álbum Tridimensional. Compuesto entre Buenos Aires y Montevideo y grabado entre Montevideo y São Paulo, es su segunda ofrenda como solista donde junto a Martin Buscaglia como productor logran ubicar la música de este autor en diálogo con el lenguaje universal de los meros trovadores. Es hi-fi y acústico a la vez, con lujo de detalles sobre un mundo interior. Acaso el suyo o quizás el del inconsciente colectivo. Sensaciones que vamos descubriendo mientras Paul ofrece a todo color una visión de drama, romance y tragedia. Siempre sabiéndose desde esta parte del mundo, un punto de fuga al sur de Sudamérica. En los locos años veinte del siglo veintiuno. ¿Acaso no es eso lo que los artistas hacen?

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 20 HS / TICKETS DISPONIBLES VIA PASSLINE.COM

*NICETO CLUB. Niceto Vega 5510

_____________________

LÖRIHEN + HELKER

BANDA INVITADA: ARPEGHY

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE – 19:00HS ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.PASSLINE.COM

*EL TEATRITO – SARMIENTO 1752

_____________

LA REINA

EN VIVO: SUPERLÓGICO + ALMAS DE NOCHE

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE – 23:55HS. ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.PASSLINE.COM

*TEATRO FLORES – AV. RIVADAVIA 7806

___________________

Shows en La Trastienda

Viernes 9 de septiembre

-MALA SUERTE. Artista invitado: The Irish Ghosts (20:00HS)

-POPULUS FEST. EN VIVO: LA POSITIVA + LEÓN VODÓ (23:30HS)

Sábado 10 de septiembre

-HORACIO BANEGAS (20:30HS)

-YUCHÁN (23:30HS)

Domingo 11 de septiembre

-EN VIVO: CENTURIA + TREVORIANS + NINIO MAFIA + BRINDADORES (20:00HS)

*LA TRASTIENDA – BALCARCE 460. ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.TUENTRADA.COM

_____________________

El Torneo Freestyle Rap del Recoleta se hará en distintas provincias del país

Este año Cultura Rap, el torneo de freestyle rap creado por El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y organizado por Juancin (de El Quinto Escalón) para visibilizar a los nuevos talentos del rap local, se vuelve federal: 17 fechas entre junio y noviembre, en distintas provincias del país, hasta llegar a la gran final el 20 de noviembre en CABA. La competencia, que contará con el apoyo de UNICEF, pasa a ser rango 2 en el ranking de FRF (Freestyle Rap Federation), otorgando al ganador de la final nacional 20.000 puntos para el ascenso a la FMS, la liga más importante de freestyle rap del país.

Habrá 9 fechas regionales en distintas provincias en alianza con competencias locales. De cada regional saldrá un ganador que podrá competir en la gran final (en las regionales sólo podrán participar competidores con residencia fuera de AMBA). En paralelo, desde junio comenzará la competencia anual tal como la conocemos, en el Recoleta. La competencia tendrá formato torneo y durará ocho fechas. Los mejores cinco competidores de la tabla obtendrán el pase directo a la gran final nacional del 20 de noviembre.

En la final se medirán todos los competidores ya clasificados (catorce en total) quedando dos cupos libres para los freestylers que participen de la clasificatoria que sucederá de manera presencial el mismo día de este gran evento.

Junio: Dom 26.06 - Fecha 1- CABA- El Recoleta

Julio: Dom 10.07 - Fecha 2 - CABA - El Recoleta / Dom 31.07 - Fecha 3 - CABA - El Recoleta

Agosto: Dom 14.08 - Fecha 4 - CABA - El Recoleta / Dom 21.08 - Regional Mendoza capital - Amsterdam Free / Sáb 27.08 - Regional Mar del Plata, Bs As. - Call of freestyle / Dom 28.08 - Fecha 5 - CABA - El Recoleta

Septiembre: Dom 3.09 - Regional en Neuquén capital - La Jungla Free / Dom 11.09 - Fecha 6 - CABA - El Recoleta/ Dom 17.09 - Regional en San Salvador de Jujuy - Rap Soldier / Dom 25.09 - Regional Córdoba capital - Only bars / Vie 30.09 - Regional Santa Rosa, La Pampa - F-nix freestyle

Octubre: Dom 2.10 - Fecha 7 - CABA - El Recoleta / Sáb 15.10 - Regional en Resistencia, Chaco - Esculpiendo Rimas / Dom 16.10 - Fecha 8 - CABA - El Recoleta / Dom 30.10 - Regional en Rosario, Santa Fe - Elite Free y Talentos del Asfalto

Noviembre: Dom 13. 11 - Regional Río Grande, Tierra del Fuego - Barras de hielo / Dom 20.11 - Gran final del torneo federal en CABA /

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Festival Migrantes de la Patria Grande en Tecnópolis

Organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se trata de un encuentro junto a colectividades de los países de la región en el marco del Día del Migrante. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto con el Ministerio de Cultura, realizará por primera vez el Festival Migrantes de la Patria Grande, que se llevará adelante el próximo domingo 11 de septiembre en Tecnópolis de 12 a 19h, con entrada libre y gratuita, e incluirá bandas musicales, feria de artesanos y desfiles tradicionales.

Bajo el lema #MigrarEsUnDerecho, el festival se realizará en el “Patio Federal” de Tecnópolis, con relatos a cargo de integrantes de distintos colectivos migrantes sobre el acceso a derechos. Además, quienes recorran el predio podrán disfrutar de los desfiles de la Comparsa Candombe “Kimbara” de Uruguay y de la Asociación Folklórica Boliviana.

En el lugar también se podrá recorrer más de 20 puestos de artesanías y asistir a distintos shows musicales que podrán disfrutarse durante toda la tarde. Sobre el escenario, se presentarán “Son de Arroyo” (Colombia), el grupo infantil “Les Limones” (Argentina) y la murga uruguaya “Esa Te La Debo”.

En el predio, además, estarán presentes diferentes organismos del Estado nacional como internacionales para asistir sobre los derechos de los migrantes. Por último, se prevé un acto institucional, con la participación de autoridades y un show a cargo de la banda de rock nacional “Andando Descalzo” como cierre.

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

______________________

Tecnópolis inauguró una Muestra Interactiva de Videojuegos Nacionales con talleres y charlas

Tecnópolis 2022 - Muestra interactiva de videojuegos - Espacio Araucaria - 01.09.2022 - Foto Dan Damelio

En el marco del Día Mundial de los Videojuegos, que se celebró el 29 de agosto, el Parque del Ministerio de Cultura inauguró una Muestra Interactiva con más de 20 juegos y arcades, talleres y charlas. En el Laboratorio de Artes Electrónicas, Daniela Fernandez, presentará una charla sobre el desarrollo del videojuego Laidaxai y el Arbol Negro y dictará un taller para adolescentes y jóvenes con herramientas para desarrollar sus propios videojuegos. También habrá performances y exhibiciones.

La Muestra se podrá visitar del 1 al 25 de septiembre en el Predio Ferial de Tecnópolis, con entrada libre y gratuita.

En el Espacio Araucaria del Predio Ferial, Daniela Fernandez coordinará “Escribe tu propia aventura”, un taller que propone introducirse en el mundo de los videojuegos de una forma lúdica y colectiva. Lxs participantes podrán crear un relato breve prototipado en papel, con un personaje, un contexto y múltiples acciones para luego subirlo a Twine. El taller será el jueves 1, viernes 2, jueves 8 y viernes 9 de septiembre de 11 a 15 h. Lxs visitantes se llevarán a través de un código QR el paquete completo de recursos con un enlace de linktree, donde tendrán toda la información utilizada en el taller, el link para seguir aprendiendo a utilizar Twine y juegos de ejemplo.

En el Laboratorio de Artes Electrónicas de Tecnópolis, ubicado en el Polo Innovación, Sofía Podestá facilitará el taller Introducción al software de desarrollo de videojuegos Construct 3; la actividad tendrá lugar el sábado 10 y el domingo 11, de 12:00 a 18:30. El Laboratorio es un espacio permanente de Tecnópolis que promueve la exhibición y aprendizaje del mundo de las artes electrónicas a través de obras, performances y talleres abiertos.

El sábado 10 de septiembre a las 15h, Daniela Fernandez dará una charla en el Laboratorio de Artes Electronicas sobre el desarrollo del videojuego Laidaxai y el Arbol Negro. Contará sobre los elementos de la cultura Qom y de su cosmovisión que tomó en cuenta para el diseño de este juego y otros que aún no han sido implementados. El conversatorio hace un recorrido por el proceso de adaptar un relato oral ancestral a un medio como el videojuego, teniendo en cuenta el perfil educativo, bilingüe e intercultural, con respecto a la lengua Qom.

En el Espacio Araucaria del Predio Ferial se exhibe la muestra interactiva, que cuenta con diversos juegos nacionales para divertirse tanto en PCs como arcades. En las PCs se puede jugar a: The Cult of Chanseville, Spiriat, Spoockey, Superdungeon, Megacorp, Mad Rollers, Laidaxai, Atuel, Proyect GH, Ace of Swords, Surviving The Humans, Payloaders Strike!, Punchbots, The Ballad of Bonky, PIOPOW y Saturn Menace. En formato arcade estarán:, Jupitron, Fulbo Galaxy y Metegol shity games, pinball shitty games y Capitán menopausia.

Del 1 al 25 de septiembre se pueden encontrar más de 20 videojuegos nacionales, charlas, talleres, performances y exhibiciones para que aprendas sobre esta industria en crecimiento en el *Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

______

Presentación de La ley primera, de Damián Huergo

El autor conversará con Gustavo Álvarez Núñez y Paula Pérez Alonso.

Viernes 9 de septiembre a las 18.30 hs.

*Librería del Fondo. Costa Rica 4568. CABA.

__________________

Fiesta Y, en La Horqueta

Una fiesta con acceso gratuito que incluirá a las infancias, los adultos y también, por primera vez, ¡a las mascotas! con un divertido desfile para lucirnos a la par de nuestros mejores amigos. ¿El cierre?, con Francisca y Los Exploradores, una de las bandas emblemáticas en el nuevo escenario del pop y el indie rock argentino. Domingo 11 de septiembre, de 12 a 17

Así, Blanco Encalada, entre Gurruchaga y Marconi, se convertirá en una gran peatonal para ir de una propuesta a otra. Por el escenario pasarán desde las 12.20 las potentes bandas de los colegios de la zona y luego la danza urbana y el reggaetón a cargo de la Escuela de Danza de Valeria Archimó.

A las 16, para ir cerrando, Francisca y los Exploradores. Para poner manos a la obra, desde las 13, un montón de postas de talleres y arte: slime, glitter, Posta dulce (candy bar), joyería textil, estampado de stickers, Laboratorio de tintas naturales, Experiencias en papel: collage, calado y composición.

A las 14.45, a preparar correas y mascotas porque llegará el Desfile de Perros con el auspicio de la marca Pedigree, que estará presente. Se entregará un Gran Premio a la dupla (perro-dueño) con más actitud; al Nombre de perro más original; A los parecidos: perro y dueño que se parecen, y A la gracia que será para la mascota que demuestre más destrezas y habilidades.

Los emprendedores locales mostrarán lo suyo, desde pulseras y cinturones, joyería contemporánea y vitrofusión hasta paneles solares, intervenciones artísticas en telas y bazares, pinturas y bandejas giratorias intervenidas, entre otras propuestas para dejar la fiesta con algo lindo bajo el brazo. Como siempre, el Campo de deportes de la Goethe-Schule abrirá sus puertas para darle lugar a una exhibición de gimnasia rítmica y una proyección de gimnasia de trampolín, y al Circo Vagalume, con dos funciones entre payasos, trapecistas, telistas, malabaristas y acróbatas.

Con la cocina como ingrediente clave de esta celebración de largas mesas bajo techo y a cielo abierto, catorce locales tendrán a disposición su Menú Y, especial para esta jornada. Comida china, de autor, pizzas, parrillas, sushi, crepes, helados, vinos, dulces y mucho más.

Para ser solidarios, el Puesto de la Junta Vecinal de la Horqueta recibirá alimentos no perecederos con destino al Jardín Maternal de la Capilla San Benito, y el Hípico San Isidro se sumará con sus habituales paseos gratuitos para chicos y chicas desde los dos años y en mansísimos ponys por las tranquilas calles del barrio. De 12 a 17, desde Obarrio 248, esquina Reclus.

Además, en el Puesto de Zoonosis municipal se aplicará gratis la vacuna antirrábica y se desparasitarán mascotas, y en el de San Isidro Sustentable, de la Secretaría General de Espacio Público, todo lo necesario para conocer los programas municipales que hacen al cuidado del ambiente, como Compostate, Buena madera y EcoPunto móvil, además un contenedor para pilas y baterías, y la entrega un sustrato silicio hecho con vidrio reciclado para beneficio de plantas y jardines.

+ En caso de lluvia, Fiesta Y pasará al domingo 18 de septiembre. Más información en www.cultura.sanisidro.gob.ar

___________________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

Fangio en Tecnópolis: los automóviles del legendario piloto argentino

El sábado 27 de agosto a las 16h se realiza la inauguración oficial de esta muestra que exhibe cuatro emblemáticos automóviles que el piloto usó en diferentes momentos de su carrera.

El homenaje a este artista del volante, que ostentó durante un extenso período el récord de haber conquistado cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, puede visitarse los jueves y viernes de 10 a 18h, y los sábados, domingos y feriados, de 12 a 19h. Siempre con entrada gratuita.

Algunos de los automóviles que guardan la memoria de esas victorias viajaron desde el Museo Fangio, en la ciudad de Balcarce, hasta el Parque del Ministerio de Cultura de la Nación, en Villa Martelli, para la muestra Fangio en Tecnópolis.

Fangio en Tecnópolis puede visitarse los jueves y viernes de 10 a 18h, y los sábados, domingos y feriados, de 12 a 19h. Siempre con entrada gratuita.

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220.

______________

Festival MAIA

El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de su programa de financiamiento Mecenazgo, presenta la primera edición del Festival MAIA. Se trata de una iniciativa en la que confluirán distintas disciplinas artísticas, workshops y espacios de diálogo durante los días 9, 10 y 11 de septiembre. Con entrada gratuita, el evento tendrá tres propósitos: inspirar, educar y empoderar en un espacio donde se integren todas las nacionalidades, géneros y públicos.

Basado en los pilares de liderazgo femenino, comunidades LGBTQI+, inmigración, discapacidad y diplomacia, el Festival contará con la siguiente programación:

Día 1 (9 de septiembre): Work Café Santander: workshops para empresas y eventos networking. Más información e inscripciones.

Día 2 (10 de septiembre): Fundación Santander: ciclo de cortos, paneles de discusión, Maia talks, workshops a escuelas, performances en vivo, networking vip y entrevistas exclusivas. Más información e inscripciones.

Día 3 (11 de septiembre): Anfiteatro del Parque Centenario: panel de embajadores Maia, entrevistas, gala lírica con orquesta, danza en vivo y show performance drag queens.

________________

Conferencias sobre Performance Art Argentina en el Centro Cultural Recoleta

Argentina Performance Art, con el apoyo del Centro Cultural Recoleta, organiza por tercer año consecutivo el Ciclo de Conferencias sobre Performance Art Argentina. La primera fecha de esta nueva edición estará a cargo de Grupo Escombros y Grupo Fosa, destacados referentes de la creación artística colectiva durante los años ‘80 y ‘90. La segunda jornada contará con la presencia de la artista Marta Minujín, pionera del arte conceptual y de la performance art en el país. Serán presentadas y moderadas por Natacha Voliakovsky, directora de Argentina Performance Art y artista de performance art.

El Ciclo está dirigido a artistas, estudiantes, curadores, investigadores, críticos, historiadores y al público en general interesado en este lenguaje. Las jornadas se llevarán a cabo de forma presencial, con inscripción previa y aforo limitado. Las inscripción podrá hacerse los días previos al evento a través de la web del Centro Cultural Recoleta. MÁS INFORMACIÓN

______________

“Estamos al horno”, un foro para jóvenes sobre crisis climática

Tres días para conversar e intercambiar sobre la crisis climática con científicos y científicas que investigan sobre el tema. La propuesta, dirigida a jóvenes de 16 a 18 años, se realizará del 29 de septiembre al 1 de octubre. Se desarrollará presencialmente la actividad en el C3 con inscripción previa en la web.

La inscripción ya se encuentra abierta hasta el 16 de septiembre. Se recomienda leer bases y condiciones e inscribirse aquí

Organiza el Centro Cultural de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación con el apoyo de Fundación Williams y Fundación YPF.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270

_________________

En el Centro Cultural Borges

-Ciclo mensual de conversaciones: Discusión - 7 Tardes. Letras y pensamiento

Las ideas y el pensamiento contemporáneo están presentes en Discusión - 7 Tardes, un ciclo mensual de conversaciones con destacadas personalidades del campo intelectual para discutir acerca de temas que atraviesan la cultura. En septiembre, el ciclo continúa el jueves 15 de septiembre a las 19 h con el encuentro entre el crítico y profesor Ricardo Manetti y el sociólogo Adrián Melo, quienes conversarán sobre “la representación de las masculinidades en el cine y la TV argentina”.

-Franco Fontanarrosa presenta Los trenes matan a los autos

Presentación de la obra Los trenes matan a los autos: un proyecto multidisciplinario desarrollado por Franco Fontanarrosa junto con el actor Mariano Bertolini, el guitarrista Wenchi Lazo y el violista Mariano Malamud, y bajo la dirección escénica de Melina Seldes. Tres cuentos de su padre, Roberto Fontanarrosa, integran un universo escénico que combina música, literatura y performance. La producción es de Pablo Ariel Bursztyn / FibraNr5. miércoles 14 de septiembre a las 19 h

-Presentación de Alejandra Pizarnik. Biografía de un mito, de Cristina Piña y Patricia Venti

El libro, editado por Lumen, es un homenaje a la poeta, en el 50.° aniversario de su fallecimiento. La actriz Fabiana Rey leerá fragmentos de su obra; Cristina Piña e Ivonne Bordelois comentarán el libro y la dimensión de su literatura. La entrada es gratuita. miércoles 21 de septiembre a las 18 h

-Presentación de Atlas del eclipse, de Reinaldo Laddaga

Presentación del libro Atlas del eclipse, de Reinaldo Laddaga, publicado por Galaxia Gutenberg. Graciela Speranza dialogará con el autor. La entrada es libre y gratuita.

Se trata de un ensayo narrativo o libro de viajes o novela sin ficción que transcurre durante cien días del año 2020, desde mediados de febrero —cuando Reinaldo Laddaga contrajo el coronavirus— hasta las manifestaciones que provocó el asesinato de George Floyd. Durante esos meses extraños, el autor se dedicó a caminar sistemáticamente por la metrópolis fantasmal, a recorrer la dimensión más desconocida de la ciudad de Nueva York —sus viejos parques, cárceles, asilos, cementerios y sanatorios— y los nuevos camiones frigoríficos que albergaban los cadáveres de la pandemia. jueves 22 de septiembre a las 18 h

*CC Borges. Viamonte 525

__________________________

Festival Futuros #3. Intuiciones del presente, invocaciones sensibles del futuro

Del 9 al 18 de septiembre de 2022, de viernes a domingos. VER PROGRAMACIÓN

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

______________

MUNTREF otorga un certificado con el nombre de tus antepasados

El MUNTREF Hotel de Inmigrantes tiene abierto, de martes a domingo, su servicio gratuito a la comunidad que permite, además de visitar el museo y participar de exposiciones y actividades culturales gratuitas, para todas las edades, recibir un certificado con los nombres de los antepasados y el barco en el que llegaron a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, por el que pasó, entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento de los inmigrantes que llegaron para poblar el país y armar un nuevo hogar.

El certificado, con un valor emocional grande, es un instrumento muy útil para las personas que quieren armar su árbol genealógico o iniciar la búsqueda de documentación para obtener ciudadanía de otro país.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenece el museo, trabajó a partir de la base de datos elaborada por el Cemla, añadiendo otros motores de búsqueda.

De Martes a Domingo de 11 a 18hs. Gratis.

*MUNTREF Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1355, CABA

__________________________

Los Patrimonios son Políticos: Textiles, Vida y Tramas

Los próximos 15 y 16 de septiembre se realizará en el Centro Cultural del Bicentenario de la ciudad de Santiago del Estero la tercera edición de este encuentro federal. Las jornadas contarán con la participación de Lucrecia Martel, Elvira Espejo Ayca, Ailton Krenak, Yussef Campos y Luciana Peker, entre otras figuras nacionales e internacionales.

Las actividades son de entrada libre y gratuita con preinscripción por Internet no excluyente. Los foros y las charlas también serán transmitidos en vivo.

______________________

Ciclo de charlas con Científic@s/artistas

Presentadora: Lic. Florencia Podestá Coordinadora del programa de Popularización del Conocimiento y la Cultura Científica dependiente de la SIVTI

Entrevistadora: Lic. Adriana Schottlender: Computadora Científica FCEN-UBA y escenógrafa vestuarista. Creadora del espacio Lúdico en el campus virtual de la UNDAV

Último martes de cada mes a las 18hs hasta noviembre, virtual y gratuito.

Consultas aschottlender@undav.edu.ar

____________________

Llega la primera fiesta k-pop a Buenos Aires

Lo mejor del K-POP llega por primera vez al país con un evento único dedicado a la cultura del Pop Coreano. Organizada por KOK-Play y Genesis Group, y conducida por la youtuber Coreana Jini., este evento busca acercar a los fanáticos del género a un día de fiesta, concursos, sorteos, premios y mucho baile. El Pop Coreano es un fenómeno que no deja de crecer en todo el mundo, y la fiesta K-POP viene a demostrar que en Argentina también tiene su lugar. Coreografías impecables, máxima disciplina, y cientos de fanáticos del K-Pop que vienen a disfrutar del fenómeno musical del momento.

¡Fandancers, Show K-pop, Neon party, Randomdance, barra de comida oriental (K-Food), videojuegos y stands de merchandising original de los nuevos ídolos de los adolescentes!

SÁBADO 8 DE OCTUBRE desde las 12hs. El evento es para mayores de 9 años y las entradas se pueden adquirir a través de Passline.

*Niceto Club. Niceto Vega 5510, CABA

________________

FESTIVAL MESTIZA 2022

(Fuente)

El Festival Mestiza busca ser un punto de encuentro entre artistas de diversas ramas con algo en común: su origen Mestizo. El encuentro se realizará dos veces por año, en Argentina y en Europa. El primero será el 17 de septiembre 20.30hs en el espacio La Cultural Dumer: Calle 10 N°760 - ciudad de Mercedes, Buenos Aires.

Este año el encuentro será entre Desierto y Agua, Rumbo Tumba, Franco Ramirez, Jo Marcel y Rulo Godar & Nación Wiphala en música; La artista Vane Quintana estará pintando un mural en vivo y Euge Qbos, Loi y Estrellita del Monte y Sol Pérez haciendo intervenciones a lo largo de todo el festival. Para completar habrá una feria de Arte Mestizo en la cual estarán Iliden, Tano Verón, YacaréBa, Amax Teur. Para cerrar la noche estarán los Dj Federico Asenzo y Esteban Fauri.

Tickets Online . Tickets Casa Marands (Sucursal Mercedes)

______________________

Festival Cultural Disidente Jauría Mutante

El próximo viernes 9 y sábado 10 de septiembre se llevará adelante la 4ta edición del Festival Cultural Disidente Jauría Mutante, organizado por el colectivo cultural Arte al Ataque. El evento se desarrollará en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez ubicado en calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata; y las actividades comenzarán a partir de las 16 hs. Dentro del Festival habrá una feria con más de 40 productivos, talleres, conversatorios, paneles, intervenciones, perfos, lecturas, muestras, varieté, recital y fiesta.

Jauría Mutante es un espacio disruptivo, transfeminista y disidente que se propone poner a dialogar y debatir a quienes, desde la cultura, construyen un mundo más justo e igualitario realizando una crítica sexual a las lógicas del sistema capitalista, patriarcal, binario, heteronormado, capacitista, ecocida y racializado.

Formarán parte de esta edición: Susy Shock, Dani Umpi, Ibiza Pareo, Opera Queer, FraniVV, Fifi, Violeta Castillo, Las Grasas Trans, Electrochongo, Tati D, Santa Beibi, C4lleDj, Las chicas prohibidas, Marta Dillon, Franco Torchia, val flores, Silvio Lang, Claudia Rodriguez, Nico Colfer, Gemma Rios, Alan, Anna Harff, Todxs Putxs de Laberinto Casa Club, Panzines, Coordinadora por Tehuel La Plata y muches más.

Para más información: @artealataquelp / https://linktr.ee/JauriaMutante

________________

Cuentacuentos

Todos los sábados de 17 a 18 h en el set interno de la Biblioteca del Parque de la Estación (Perón y Gallo). En estos encuentros, un grupo de vecinos y vecinas amantes de la literatura, los cuentos, las poesías, el teatro, elige diversos autores y leyendas anónimas para compartir con las infancias en la Biblioteca. Actividad gratuita con aforo limitado, por orden de llegada. Organizada en conjunto por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la estación y la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

______________

Recorridos para instituciones educativas en el CCK

El programa de Recorridos Educativos se propone como una instancia de descubrimiento del Centro Cultural Kirchner que conecta los espacios históricos con las expresiones contemporáneas de las artes que aloja.

Para cada nivel educativo se plantean itinerarios que permiten vivenciar los diversos lenguajes artísticos que conviven en el Centro Cultural, con especial énfasis en las particularidades e intereses del grupo, que pueden destinar más tiempo o profundizar en ciertas instancias.

-Entre cartas, maravillas y una ballena

En este recorrido vamos a vivir una experiencia inmersiva: descubrir el espacio desde los sentidos y explorar el entorno mediante experiencias sonoras y visuales. Serán protagonistas los colores, los materiales, las escalas y las historias. Vamos a dejarnos maravillar por el Centro Cultural.

Primera Infancia y Nivel Inicial. A partir de los 2 años. Duración del recorrido: 1 hora.

-Oficina de Descifradores

Este recorrido es una invitación a interpretar los múltiples sentidos que conviven en el Centro Cultural. Descubriremos los rastros del pasado que dejaron huella en el edificio para emprender un viaje hacia la historia de las comunicaciones y el Correo. ¿Podremos volver al presente a través de exhibiciones visuales y experiencias sonoras? Vamos a descifrarlo en grupo.

Nivel Primario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

-Mover una coma

Este recorrido es un itinerario de la metamorfosis. Exploraremos los modos en que los cambios culturales transforman los espacios, sus funciones y sus usos. Nos dejaremos afectar por el arte como un sitio permeable donde hacernos preguntas sobre lo que existe y desbordar los límites de lo posible. El Centro Cultural será una plataforma para activar nuestros sentidos y ampliar lo imaginable. Generar una pausa, mover una coma.

Nivel Secundario. Duración del recorrido: 1 h 30 min.

Turnos y reservas:

Las reservas se realizan únicamente por mail a elcckirchner.educacion@gmail.com. Descargá la documentación aquí.

Recorridos: Miércoles, jueves y viernes, 10:30 y 14 h

Reservas:

- Primer período: entre el 7° de abril y el 15 de julio hasta cubrir cupos.

- Segundo período: entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre hasta cubrir cupos. Reservas a partir del 1 de junio.

________________________

La poesía atrae poesía

La Casa Nacional del Bicentenario invitó a una serie de poetas para que intervengan la Casa con su voz, en el marco de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2021-2020+. Dos jornadas en las que poetas noveles y consagradxs, de distintas generaciones y puntos del país, se cruzan con el arte contemporáneo, y la Casa se vuelve escenario y correlato de la voz poética.

Organizan: Leticia Martínez, Carolina Giollo y Maricel Cioce.

Viernes 19 de agosto y 9 de septiembre a las 18

Riobamba 985 | Entrada gratuita

Marchar, ocupar, manifestar. Viernes 19 de agosto. 18 HS. Participan: Celeste Diéguez, Andi Nachon, Ana Claudia Diaz, Nina Jäger y Belén Chale

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_______________

Gloria y Loor

Celebramos el primer año del espacio dedicado a la educación y las escuelas

El sábado 17 de septiembre de 17 a 20, recibimos nuevamente a Gloria y Loor para los festejos de su primer aniversario en el marco de un convite cultural del que participarán docentes, plumas, académicxs y figuras públicas.

Gloria y Loor es un espacio para debatir la educación desde el enfoque de las escuelas. Un portal especializado que informa e invita a la reflexión sobre temas de agenda pública. Pensado para intervenir en temas educativos y debates de época, GyL adopta un estilo fluido y directo con el fin de interpelar a un público amplio. Colaboran en este portal docentes de escuela de todos los niveles, así como especialistas y funcionarios públicos.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____________

Ciclo Hall Abierto en el Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura y el Complejo Teatral de Buenos Aires informan que durante septiembre y octubre el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) abrirá sus puertas para ofrecer de martes a domingos un programa gratuito integrado por clases magistrales y entrevistas con figuras de las artes escénicas, conciertos de música, encuentros para bailar todos los ritmos con bandas en vivo y muchas otras actividades para acercar a los artistas con su público.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN PREVIA MÁS INFO

____________

Filba internacional

En un mes llega el 14º Festival internacional de literatura Filba y ya podés encontrar el programa completo y las fechas de las inscripciones a las actividades con cupos limitados en filba.org.ar.

Las sedes serán: Museo Malba, Centro Cultural Recoleta, Galería Ruth Benzacar, Librería Eterna Cadencia y Librería Aristipo. El festival tendrá casi 60 actividades gratuitas entre entrevistas, diálogos, talleres, lecturas, recitales poéticos, performances, música, conversaciones, ilustración en vivo, biblioteca abierta, maratones de escritura y mucho más.

28 de septiembre al 2 de octubre

_________________

Evita ayer, hoy y siempre. Performance + charla

Eva Perón es una de las figuras más anacrónicas de nuestra historia en tanto y en cuanto fue recuperada a lo largo del tiempo desde diferentes presentes. En 1951, estuvo en el edificio que hoy es la Casa Nacional del Bicentenario. Su imagen está presente en muchas de las obras que componen la muestra que se exhibe hasta el 11 de septiembre en la planta baja y los pisos 1 y 2 de la Casa.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_________________

¡#EternaSocialClub estrena blog!

Ahora podés leer todas las entrevistas de #EternaSocialClub en la web. Cada miércoles, celebramos la literatura en la librería Eterna Cadencia. De la guía de Lala Toutonian, anfitriona y entrevistadora, las conversaciones se abren a los lectores que se acercan, trago en mano, y dialogan con escritores y escritoras en cada encuentro. Para que nada se pierda y todo quede en la lectura, presentamos todas las entrevistas en www.eternasocialclub.com

_______________________

Presentación del libro Todo lo que crece, de Clara Obligado

Según el Génesis, el primer castigo fue botánico, y consistió en expulsarnos de un paraíso, de un jardín. Desde entonces vivimos en la añoranza. Bajo esta tensión entre exilio y pertenencia, Clara Obligado nos invita, con su escritura híbrida, a un paseo por la naturaleza en el que se mezclan pensamiento y literatura, ensayo y memorias. Un itinerario por los espacios más indómitos y los más sometidos que chocan y crecen dentro de nosotros.

Miércoles 21 de septiembre a las 18:30 hs. Acompañará a la autora María Negroni.

*Céspedes Libros (Alvarez Thomas 853).

_______

Milonga Federal. Abierta, atípica y plural

Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, atípica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner.

El ciclo continúa cada jueves con la misma dinámica junto a figuras invitadas. A través de diversas actividades –conciertos, clases, performances, charlas y talleres–, la Milonga Federal propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza.

Todas las actividades son gratuitas, y no requieren reserva previa de entradas. Las parejas interesadas en bailar deberán registrarse en el momento de su llegada, respetando el aforo limitado establecido por los protocolos sanitarios.

Jueves de 18 a 21 hs. en Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________________

Espinoffera. Obras que hacen historia (Ciclo para escuelas primarias, de 4° a 7° grado)

En este ciclo, conoceremos a distintos artistas locales que, a través de su compromiso y su producción, propusieron pensar un mundo más justo y solidario. Sus biografías serán las coordenadas para acercarnos a distintos contextos históricos, y las obras un punto de partida para conocer sus mundos creativos.

Así como en los spin off, los universos ficcionales de una historia se multiplican en versiones infinitas, Espinoffera busca expandir la recepción de obras icónicas en nuevas apropiaciones que estimulen la imaginación, la exploración lúdica de lenguajes expresivos y una lectura anclada en el presente.

CAPÍTULO 1: OESTERHELD

Hay muchas formas de revisitar la historia, la ficción es una de ellas. A 46 años de la última dictadura cívico-militar, elegimos reflexionar a partir de la vida del escritor y guionista desaparecido, Héctor Germán Oesterheld y su famosísimo viajero de la eternidad.

Les proponemos partir de su biografía para comprender cómo la trágica historia de su familia es signo de una época marcada por el terror. Luego pondremos el foco en su icónica historieta, El Eternauta, para su reconstruir la trama de sus aventuras desde diferentes lenguajes artísticos que generen nuevos diálogos entre el autor y los estudiantes.

*Centro Cultural de la Memoria. Av. Del Libertador 8151 – CABA

________________

Mariana Enriquez dará una clase presencial en el Laboratorio de Escrituras Filba

La clase será en la Alianza Francesa de Buenos Aires y también será transmitida virtualmente para lxs que prefieran esa modalidad. Clase magistral Obsesiones (y cómo armar con ellas un mundo literario). Viernes 16 de septiembre, de 18 h a 20 h . -Presencial + virtual: Alianza Francesa (Córdoba 946, CABA). -Precio: 3600 ARS

Durante esta clase magistral, la autora nos compartirá su mundo literario y artístico que, a su vez, la lleva a crear esos muchos mundos que nos fascinan, aterran, atraen y/o repelen a la vez. Una oportunidad para bucear las obsesiones, curiosidades e influencias literarias, musicales y visuales de Mariana Enriquez.

Público destinatario: todo público. Más info. Anotate acá

____________

Apertura del Coliseo de Poesía en la Biblioteca Nacional

El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La propuesta tendrá lugar el último miércoles de cada mes, durante todo el año.

Coliseo de Poesía propone tres líneas de análisis:

-Coliseo de Poesía presenta: un ciclo que aborda distintos ejes del quehacer poético y convoca a referentes en la materia para abrir el diálogo.

-La palabra secreta: un ciclo en el que narradoras y narradores compartan sus textos poéticos ocultos, inéditos y cuenten qué lugar ocupa la poesía en sus vidas y obras.

-Pasajera en trance: un ciclo en el que traductores y traductoras conversen sobre los problemas de la traducción poética, la experiencia de lo extranjero y su inserción en el mapa nacional.

Durante la pandemia, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos de lecturas donde se pueden encontrar las voces de poetas como Arturo Carrera, Diana Bellessi, María Teresa Andruetto, Leopoldo Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo y Claudia Masin, entre otros. Se pueden oír en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

____________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. Vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

________________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

_______________

Milonga en El Plata

La milonga conquista el hall del Cine Teatro El Plata. Dos veladas para que los vecinos de Mataderos se acerquen a tirar pasos en una pista con músicos en vivo, parejas de exhibición y dj de milonga. Viernes 23 y 30 a las 19 horas. Entrada libre

*Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765)

________________

CICLO HALL ABIERTO DEL TEATRO SAN MARTÍN

Martes 6: Mauricio Kartun Entrevistado por Leni González. Martes 13: Javier Daulte. Jueves 15: Mariano Loiácono y Ernesto Jodos. Martes 20: Mariana Chaud. Miércoles 21: Keep on Swinging. Jueves 22: Pablo Agri y Horacio Romo. Sábado 24: K-Pop Random Dance. Domingo 25: EL GRAN BORIDI: “DOMINGO DE MAGIA”. Martes 27: Pompeyo Audivert Entrevistado por Leni González Miércoles 28: Keep on Swinging . Jueves 29: Zar Trío 10 años Tango y folklore

*Teatro San Martín(Avda. Corrientes 1530)

_____________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Malvinas, tema del nuevo Concurso de Ensayo Histórico del Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación lanza la edición 2022 del Concurso de Ensayo Histórico que lleva como nombre “Malvinas: una historia de soberanía argentina”, cuyas obras ganadoras serán premiadas y publicadas.

Pueden participar del concurso personas mayores de dieciocho años, argentinas nativas o extranjeras. Las obras deberán presentarse con seudónimo y enviarse a través de un formulario online. El plazo de recepción de los ensayos será hasta el 31 de octubre de 2022. Las y/o los ganadores recibirán como primer premio 200 mil pesos; el segundo lugar, 150 mil pesos y el tercer puesto, 100 mil pesos. Además las obras que resulten premiadas se publicarán y pasarán a formar parte de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Organizado conjuntamente por la Dirección General de Cultura del Senado y la Dirección General de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados, este concurso se lleva adelante desde el año 2016 con una importante participación y varios libros ya editados.

Para mayor información sobre las bases y condiciones, ingresar a www.senado.gob.ar / www.hcdn.gob.ar . Por consultas contactarse a concursocultura@senado.gob.ar o concursocultura@hcdn.gob.ar.

_____________________

Nuevo Concurso del INCAA para producción de series de ficción sobre temáticas científicas y tecnológicas

La convocatoria se encuentra abierta hasta el 13 de noviembre y está dirigida a productores y productoras residentes en la República Argentina, con o sin antecedentes en proyectos audiovisuales. INSCRIPCIÓN

Se valorarán iniciativas que cuenten con perspectiva federal y de género, y que contemplen el accionar de la ciencia y la tecnología en la Argentina.

Para mayor información, los interesados e interesadas podrán escribir a: exhibicionotrosmedios@incaa.gov.ar.

__________________

Abrió la convocatoria para la Fiesta del Teatro de CABA- Febrero 2023

El Instituto Nacional del Teatro (INT) abrió la inscripción para participar de la próxima Fiesta del Teatro de CABA, que va a realizarse del 3 al 26 de febrero de 2023, los viernes, sábados y domingos, en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”.

La inscripción se encuentra abierta hasta el 20 de octubre de 2022. Los elencos de la ciudad que quieran participar pueden inscribir sus espectáculos a través del sitio web del Instituto Nacional del Teatro. En el mes de noviembre de 2022, un jurado integrado por Cristian Daniel Drut, Mónica Berman y un miembro del cuerpo del jurado nacional calificador de proyecto del Instituto Nacional del Teatro, realizarán la preselección de 15 espectáculos (12 titulares y 3 suplentes).

Para más información se puede consultar el Reglamento y las Preguntas Frecuentes o a través de la web del Instituto Nacional del Teatro.

____________

Abrió la inscripción para solicitar apoyo a festivales de cine

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anuncia que hasta el 1 de octubre estará abierta la inscripción para solicitar apoyos a la realización de festivales cinematográficos nacionales e internacionales, muestras y semanas de cine que se realicen en el país durante enero, febrero, marzo y/o abril de 2023.

Para hacer la presentación se debe ingresar a la plataforma INCAA en línea , seleccionar el tipo de trámite y cargar en el formulario los datos básicos del evento, información sobre la organización y el financiamiento del mismo. Finalizada la carga se podrá seguir en tiempo real los avances de la solicitud y realizar la rendición del dinero otorgado, de forma online.

Para mayor información, se puede ver el video tutorial en el que se detallan los pasos a seguir.

La realización de estos eventos garantiza la exhibición de películas a lo largo y ancho del país, impulsa la creación de nuevas pantallas y colabora en la formación de nuevas audiencias, favoreciendo el crecimiento de la industria audiovisual nacional.

_____________________

Convocatoria Audiocuento

Está abierta la convocatoria para la quinta edición de audiocuento.com.ar, en la que vamos a estar publicando algunos cuentos de la nueva narrativa hispanoamericana. La selección va a estar a cargo de Dainerys Machado (Cuba), Brenda Navarro (México) y Edgardo Scott (Argentina), acompañados por un comité de preselección de más de 20 personas.

A esta convocatoria se suman además otras dos, dirigidas a lectores e ilustradores que quieran ponerles voz o imagen a los cuentos seleccionados.

Para participar no hay restricciones de edad, residencia o nacionalidad. Para subir las propuestas y conocer todos los detalles de la convocatoria, que va a estar abierta hasta el 19 de octubre, pueden ingresar a audiocuento.com.ar/convocatoria.

______________

Segundo plazo para la inscripción al programa Culturas Gauchas

Hasta el 10 de octubre inclusive se extiende la inscripción a la convocatoria de Culturas Gauchas, que destina fondos para organizaciones tradicionalistas, criollistas y rurales. Esta política pública federal busca poner en valor las identidades culturales asociadas al tradicionalismo, al criollismo popular y al arte rural.

Para más información o consultas escribir a: culturasgauchas@cultura.gob.ar

____________

La Red Federal de Teatros presenta la Primera Convocatoria Nacional para el fortalecimiento de las salas que la integran

El Ministerio de Cultura de la Nación presenta la primera convocatoria de fondos concursables para equipamiento técnico y adecuación de las salas que integran la Red Federal de Teatros, un programa que lleva adelante en conjunto con el Teatro Nacional Cervantes.

Con esta primera línea de subsidio de la Red Federal, cada sala o teatro podrá presentar una única postulación para mejora o adecuación edilicia y/o adquisición de equipamiento técnico, por un monto máximo de novecientos mil ($900.000.).

La inscripción estará disponible a partir del 3 de agosto y hasta el 17 de septiembre en el sitio somos.cultura.gob.ar donde se deberá completar primero el Registro Federal de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación.

Para más información o consultas escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar.

__________________

Abre la convocatoria de Saberes comunitarios

Una iniciativa que promueve la formación colectiva conjuntamente entre el Estado y las organizaciones, colectivos e instituciones culturales de base comunitaria de todo el país.

Se trata de un espacio de formación permanente para formadoras y formadores de distintos ámbitos culturales y educativos, organizado en el marco del Programa Territorio de Saberes, de la Dirección Nacional de Formación Cultural.

Una propuesta en donde las clases las llevan adelante formadoras y formadores culturales comunitarios de manera grupal, visibilizando e integrando sus saberes en territorio. Los contenidos abordados parten de la reflexión sobre sus prácticas para luego integrarlas y transformarlas en conocimientos sistematizados y posibles de ser transmitidos, fortaleciendo así su rol como formadoras y formadores comunitarios.

El seminario consta de seis clases virtuales, y se organizan en 3 módulos temáticos de 2 clases cada uno:

MÓDULO 1 | La cultura desde una perspectiva de derecho

MÓDULO 2 | La salud comunitaria desde una mirada intercultural

MÓDULO 3 | El arte en y desde los espacios culturales comunitarios

Se realizan en forma quincenal dos lunes al mes a través de la plataforma Zoom, iniciando el 8 de agosto y finalizando el 31 de octubre; se podrá participar de todo el seminario, o por clase.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 25 de julio y hasta las 12 h del viernes anterior a cada clase a través de la plataforma Formar Cultura.

______

Abre la convocatoria para la 4° edición del Premio AZCUY

Por cuarto año consecutivo, la compañía integral de real estate abre la convocatoria para una nueva edición del Premio Azcuy, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y ahora de la mano de la recientemente creada FUNDACION AZCUY.

Se trata de un concurso de alcance nacional dirigido a artistas individuales o colectivos argentinos (o con residencia en el país desde hace más de tres años). Su misión es reconocer, difundir y fomentar la producción artística local, estimulando la puesta en valor del arte nacional.

Desde el 1 de julio al 11 de septiembre los artistas podrán anotarse para participar con sus proyectos. Al cierre de la convocatoria, un jurado de expertos integrado por artistas, curadores, representantes del Museo Moderno y de Azcuy seleccionará 5 finalistas a quienes se les otorgará un premio estímulo de $200.000 pesos para desarrollar sus propuestas con mayor profundidad y volver a presentarlas al jurado. De esta presentación surgirá la obra ganadora que se dará a conocer en noviembre. El artista recibirá un premio de $2.000.000 pesos y la producción de su obra, que se pondrá en marcha apenas concluido el certamen bajo su dirección y supervisión, será enteramente costeada por Azcuy.

________________

CONVOCATORIA DE FOMENTO A LA MÚSICA 2022

Hasta el 12 de septiembre, abre la inscripción para aplicar a 1135 subsidios para el desarrollo de proyectos musicales, con una inversión 100 millones de pesos en total.

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Ministerio de Cultura de la Nación anuncian la apertura de las inscripciones para la Convocatoria de Fomento a la Música 2022, entre el 1.° y el 12 de septiembre, para realizar conciertos y giras, producciones fonográficas, audiovisuales, junto a una línea exclusiva para agrupaciones corales.

Las solicitudes se presentan del 1 al 12 de septiembre inclusive, a través a través del Panel de Músico Registrado en el sitio web del INAMU.

Toda la información de la convocatoria está en www.inamu.musica.ar/convocatoria2022. Por consultas escribir a convocatorias@inamu.musica.ar.

__________________

Abre la convocatoria para Mecenazgo

Con una mirada con foco en lo federal esta nueva edición estará abierta casi un mes, contemplando 14 disciplinas y un presupuesto 40% mayor al de 2021. Mecenazgo es el programa que conecta miles de proyectos culturales con contribuyentes interesados en la cultura de la Ciudad. Conocé cómo aplicar

________________

Premio Estímulo a la Escritura Todos los tiempos el tiempo

Hay cuatros premios de 350.000 pesos y un apoyo a la edición. Se trata de un concurso para obras en desarrollo. Convoca a escritores, guionistas, dramaturgos, historietistas e ilustradores de todo el país. Por tercer año consecutivo, la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y el diario La Nación convocan a autores de 20 a 40 años de todo el país a participar en las cinco categorías de escritura propuestas: Narrativa, Narrativa breve, Guión, Dramaturgia y Narrativa Gráfica.

En las cuatro primeras categorías, el ganador recibirá un Premio Estímulo de $350.000 pesos. La decisión estará a cargo de un prestigioso Jurado compuesto por los escritores María Sonia Cristoff, Héctor Guyot, Mercedes Halfon y Daniel Link.

La convocatoria está abierta hasta el 20 de septiembre de 2022 inclusive, a través del sitio web todoslostiempos.org donde se encuentran las bases y condiciones. En diciembre de 2022 se anunciarán las menciones y los premiados en cada categoría.

CATEGORIAS: Narrativa/ Narrativa breve/ Guión/ Dramaturgia/ Narrativa Gráfica

______________________

Red Federal de Teatros: ya pueden sumarse salas y espacios escénicos de todo el país

El Ministerio de Cultura, junto con el Teatro Nacional Cervantes, promueve la Red Federal de Teatros para fortalecer a salas teatrales y espacios escénicos de gestión pública, universitarias, de colectividades o gremiales en todo el territorio nacional.

Podrán integrar la RED teatros estatales (provinciales, municipales), universitarios, gremiales y de colectividades, pertenecientes a personas jurídicas sin fines de lucro, que no sean susceptibles de recibir los beneficios contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y su Decreto Reglamentarios N°991/97.

Para los espacios que integren la RED FEDERAL DE TEATROS se lanzarán diversas convocatorias que se comunicarán oportunamente: subsidios para equipamiento, adecuación de salas, programas de formación técnica, fomento a la producción, entre otras líneas.

Podrán inscribirse, a través de sus coordinadores/as o directores/as, salas y teatros de gestión pública, gremial o de personas jurídicas sin fines de lucro que no estén amparadas por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

Ingresar a la plataforma somos.cultura.gob.ar, registrarse en el Registro Federal de Cultura: primero, como “persona humana/trabajador/a de la cultura”; y luego registrando el “espacio cultural” del que se es responsable, consignando información sobre la sala que postula.

Completados ambos Registros, podrán solicitar su adhesión a la RED FEDERAL DE TEATROS ingresando a “Convocatorias” dentro de la misma plataforma. Allí deberán consignar información técnica sobre la sala y adjuntar la información respaldatoria correspondiente.

Fechas de la convocatoria: La convocatoria está abierta de forma permanente. Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar

___________________

El Fondo Nacional de las Artes abre la convocatoria del Concurso de Letras 2022

Desde el 23 de agosto hasta el 13 de septiembre, escritoras y escritores, ilustradoras e ilustradores, podrán presentarse al tradicional certamen que premia obras literarias de todo el país, únicamente a través de la Plataforma digital.

El Fondo Nacional de las Artes anuncia la apertura del tradicional Concurso de Letras que otorgará premios de 250.000, 200.000 y 150.000 pesos para los ganadores en cada una de las categorías.

Las obras serán evaluadas por un Jurado integrado por: Miguel Ángel Vitagliano, Edgardo Patricio Scott y Luisa Valenzuela (Novela); Alejandra Kamiya, Marcos Herrera, Horacio Fiebelkorn (Cuento); Paula Jimenez, Valeria Pariso y Silvana Franzetti (Poesía); Paula Pérez Alonso, Teresa Arijón y Flavia Costa (Ensayo/No Ficción) y Diego Agrimbau, Dolores Alcatena y Gato Fernández (Novela Gráfica).

Más información en la web del Fondo Nacional de las Artes.

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Art Nouveau. Una estética sensual

El enfoque de este curso contempla su creación en el ámbito europeo y en sus múltiples expresiones, tanto en la decoración, el mobiliario, como la joyería y la arquitectura. La ciudad de Buenos Aires presenta exponentes de esta estética, interesantes para conocerlos. Se realizará un recorrido virtual donde se conocerán principales exponentes del estilo estudiado.

Profesora: Lic. Antonia del Valle Urquiza. 4 clases. Martes de 16:30 a 18 hs. Comienza el martes 23 de agosto. Las clases serán los días: 23, 30 de agosto, 6, 13 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4800

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_____________

Mujeres y Política

Ciclo de charlas recorriendo las luchas, las conquistas y también los fracasos de las mujeres que, en lo colectivo y lo individual, iniciaron el camino en el reconocimiento de sus derechos políticos. Enfrentaron un orden establecido que las marginaba de la vida política e insistieron a través de la palabra o de sus escritos para conseguir participación en la vida de sus estados.

La lucha y la tragedia de Rosa Luxemburgo, teórica del marxismo y revolucionaria en Alemania a principios del siglo XX. Las sufragistas en Inglaterra y la lucha por la obtención del voto femenino en Argentina. Mujeres dirigentes de estados recién creados como Golda Meir quien huyó de los pogroms de Ucrania y llegó al gobierno del Estado de Israel. Indira Gandhi: los desafíos de conducir la democracia más grande del mundo. Herencia familiar y política acompañada de tragedia y renunciamientos.

Profesora: Laura Bernal. 4 clases. Miércoles de 16:30 a 18 hs. Comienza el miércoles 14 de septiembre. Las clases serán los días: 14, 21, 28 de septiembre, 5 de octubre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4800

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________________

Palabreras. Taller de creatividad (memoria pasada, presente y a futuro)

Dictado por Paula Mujica Lainez, miércoles de septiembre de 17:30 a 20 h, en el Aula Taller. Actividad: gratuita (con inscripción previa)

Lo que se propone con este seminario taller es el trabajo de la memoria emotiva, sensitiva e intelectual y su vinculación con la capacidad humana de comunicarse a través de la palabra. A través de dicha experiencia se intentará provocar y acompañar el relato creativo que puede abrirse hacia infinitos campos y lugares.

*CC Borges. Viamonte 525

_____________

Los Estilos Fundamentales del Tango (segunda parte)

El seminario propone un viaje al corazón de las orquestas desde una perspectiva original que revela los secretos de los estilos en un lenguaje claro y accesible para todo público.

Inscripción en este link, Capacidad limitada, Costo: no arancelado.

*CC Borges. Viamonte 525

_____________

Tango al paso

En septiembre continúan las clases de tango bailado en el nuevo Borges. Tango al Paso, un lugar de encuentro para aprender, practicar y perfeccionarse, está pensado como un espacio público y gratuito de enseñanza y un punto de anclaje para la difusión de las escuelas de tango y las milongas del país. Cada mes, una pareja de docentes de una escuela o milonga argentina diferente se encarga de dictar las clases, lo que propicia un espacio federal, además de estilísticamente diverso. clases sábados y domingos de 17 a 19 h

Importante: no se requiere ningún tipo de vestimenta ni calzado específico.

Docentes de la Escuela Mundial de Tango Gabriela Elías son los responsables de las clases de Tango al Paso de septiembre.

*CC Borges. Viamonte 525

__________________

Casa de Letras – Escuela de Escritura Creativa

Cursos Online: Podés hacerlos cuando y donde quieras. Ingresando al campus virtual de la escuela para: Realizar las actividades programadas: ejercicios de escritura, lectura para escritores, video-reuniones con el docente, intercambio en foros con el docente y el resto del grupo. Acceder a los materiales teóricos y prácticos, y a las devoluciones personalizadas del docente a través de video-correcciones. Están organizados en quincenas.

Ø Edición de libros para chicos y jóvenes. Docente: Natalia Méndez. Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 7 de noviembre

Ø Tres apuntes para escribir un cuento. Taller de escritura. Coordina: Nicolás Mavrakis. Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 24 de octubre

Ø La gramática soñada. Taller de normativa y gramática. Coordina: Pablo Ali. Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 10 de octubre

Cursos por videoconferencias en vivo: Podés tomar las clases en directo, como las presenciales, pero desde casa: Interactuar con el docente y con el resto del grupo. A través de una plataforma Zoom, de fácil acceso y uso. La cursada es semanal.

Ø Borges y sus enseñanzas secretas. Taller de lectura y escritura. Coordina: Pablo De Santis. 6 encuentros de 2 horas / miércoles de 17.30 a 19.30 hs. / inicio: 28 de septiembre

Ø Del mito a la escritura. Taller de lectura y escritura. Coordina: Cecilia Sorrentino. 6 encuentros de 2 horas / martes de 18 a 20 hs. / inicio: 4 de octubre

Ø El club de la escritura. Taller de escritura. Coordina: Betina Bensignor. 8 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 5 de octubre

Ø Viajar para contarla. Taller de lectura y escritura de crónicas de viaje. Coordina: Julián Varsavsky. 6 encuentros de 2 horas / viernes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 30 de septiembre

Ø El futuro llegó hace rato. 8 autores contemporáneos para pensar la Ciencia Ficción. Taller de lectura. Coordina: Martín Cristal. 8 encuentros de 2 horas / viernes 18 a 20 hs. / inicio: 14 de octubre

*Casa de Letras – Escuela de Escritura Creativa. Por el momento no se brinda atención personal ni telefónica. casadeletras.info@gmail.com / www.casadeletras.com.ar / www.casadeletras.com.ar/blog / Cupos limitados. Inscripción previa.

_________________

CONABIP abre la convocatoria a los cursos virtuales del sistema DigiBepé para bibliotecas populares de todo el país

Una oportunidad de capacitación en la temática “Catalogación de Libros con formato MARC21″ y en los usos básicos y avanzados del DigiBepé. La inscripción finaliza el 14 de septiembre.

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) abre la inscripción a sus cursos virtuales “Catalogación de libros en DigiBepé” y “DigiBepé Introductorio y Avanzado” a realizarse a partir del lunes 19 de septiembre.

DigiBepé es un sistema integrado de gestión bibliotecaria que ofrece la CONABIP a todas las bibliotecas populares adheridas a su Plan Nacional de Inclusión Digital. Es una adaptación del programa Koha a las necesidades reales de la Biblioteca Popular, que permite la administración del catálogo, los socios y socias, las cobranzas, gestionar estadísticas e informes, entre otras acciones.

Más información e inscripción:

Web de la CONABIP o por mail a capacitacion@conabip.gob.ar.

________________

El Festival de Cannes, un sello de calidad

El Festival Internacional de Cine de Cannes en sus 75 años de existencia continúa siendo el festival de cine más importante del mundo en términos de proyección internacional.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases. Miércoles de 19 a 20:30 hs. Comienza el 24 de agosto. Las clases serán los días 24, 31 de agosto, 7, 14 de septiembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $4800

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar

_______________________________

Taller de Danza Contemporánea (TDC)

INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2023

El espacio de formación en danza contemporánea del Teatro San Martín anuncia la inscripción a su ciclo lectivo para el año próximo

Entre el viernes 19 de agosto y el viernes 30 de septiembre tendrá lugar la inscripción para el ciclo lectivo 2023 del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín (TDC), que dirige Norma Binaghi y codirige Damián Malvacio.

Para mayor información escribir a tallerctbainscripciones@gmail.com

_______________

Talleres de escritura, lectura y enseñanza de Entrepalabras

● Taller avanzado de cuento. Coordina: Guillermo Martínez. Cursada: 6 clases asincrónicas (de septiembre a noviembre) / inicio: 9/9

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

____________

Formación artística en el Complejo Teatral de Buenos Aires

El Complejo Teatral de Buenos Aires ofrece una serie de actividades pedagógicas vinculadas a las artes escénicas y abiertas a toda la comunidad. Los cursos y talleres tienen una duración bimestral y trimestral y se dictan en modalidad presencial y virtual.

TEATRO PARA A(R)MAR

Un laboratorio dirigido a jóvenes con ganas de introducirse en las artes escénicas y experimentar los roles que resultan nodales en la creación escénica: Actuar, dirigir, escribir. Doce clases de dos horas de duración cada una. Docente: Valeria Castro. Sábados de 11 a 14 horas. Inscripciones abiertas. Modalidad presencial. Actividad dirigida a toda la comunidad a partir de 16 y hasta 21 años. Cupo limitado.

*Teatro Regio (Av. Córdoba 6056, 2º piso).

____

Taller de Dramaturgia ¿por dónde empiezo?

Por Judit Gutiérrez (juditgutierrezjg.wordpress.com )

Comienza el miércoles 7 de septiembre a las 9hs. Termina el 30 de noviembre. Duración: 3 meses. Frecuencia: Semanal. Modalidad: virtual por ZOOM. Costo del taller: $5500. Encuentros teórico/prácticos de 90 minutos. (Horario Buenos Aires, Argentina. Consultar flexibilidad para otras zonas horarias)

Más info e inscripciones: @juditgutierrezjg (Instagram) / teatrogira@gmail.com

___________________

Cultura pública, territorio y desarrollo sustentable

La Maestría en Cultura Pública de la Universidad Nacional de las Artes abre la inscripción a sus seminarios destinados a estudiantes de doctorados, maestrías, especializaciones, investigadoras/es interesados en cuestiones vinculadas a la cultura pública. El 9 de septiembre comienza el seminario Cultura pública, territorio y desarrollo sustentable, a cargo de María Rosenfeldt.

________________

Taller online de lectura Bioy y la ciencia ficción

Los sábados 22 y 29 de octubre a las 18 horas de Buenos Aires nos conectaremos por Meet para analizar relatos de Adolfo Bioy Casares como “La trama celeste”, “El calamar opta por su tinta” y “Bajo el agua”, comentar su afición por H.G. Wells y charlar con Alejandro Chomski, invitado especial del mes que hablará sobre sus adaptaciones al cine de la obra de Bioy.

Arancel: 2800$ para Argentina y 25 dólares para otros países. Entre los participantes de sorteará un libro.

Organizan: Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa (UNSAM) y periodista cultural, y Nostromo, club de ciencia ficción. Informes e inscripción: ma.carnevale@hotmail.com.

____________

Dos cursos en La Zancada Teatro

Actuación, creación de crónicas, ficciones y relatos para escena (los sábados de 11 a 13 hs) y Humor, entrenamiento cómico (los lunes de 19 a 21 hs.)

* La Zancada. Riobamba 143

_____________

Hamlet, las mejores versiones cinematográficas

En este curso sobre Shakespeare y el cine analizaremos las diversas versiones de una de sus obras más famosas, la magnífica, paradigmática e inmortal HAMLET, nos proponemos compartir con ustedes de una manera agradable y placentera, profunda y esmerada, esplendidas trasposiciones para reconstruir un mundo intrincado, complejo, mágico, y siempre actual, hecho de teatro y cine, es decir “de la misma sustancia de la cual están hechos los sueños”.

A cargo de los profesores: Lilian Morello / César Repetto. Duración: 4 clases. Jueves de 19 a 20:30 hs. Comienza el 22 de septiembre. Las clases serán los días 22, 29 de septiembre, 6, 13 de octubre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $6000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

____________________

Masterclass con Adolfo Aristarain

Con Juan Bautista Stagnaro. Miércoles 14 de septiembre 18 horas. Entrada libre y gratuita, cupos limitados. Inscripción en www.cepdac.org

*DAC. Vera 559

_______

Curso Intensivo de Gestión Cultural

Gestión, producción y prensa de proyectos culturales. Adaptación a la virtualidad. Con entrega de certificado UBA | Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. Inicio: 13 de septiembre 2022 | Duración: 4 semanas. Costo del curso: $ 2.900.- 20% de descuento ALUMNOS UBA. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Consultas: alumnosrojas@rojas.uba.ar. Capacita: Andrea Feiguin / martes de 19:00 a 21:00. Inscripción

_________________________________

Seminarios del Ballet Folklórico Nacional

El Ballet Folklórico Nacional los invita a participar de los seminarios que dictarán dos de sus bailarines, Nerina López y Cristian Vattimo, en el Festival Nacional del Bailarín “EntreDanzados 2022″, que se realizará del 9 al 11 de septiembre en la ciudad de La Falda, Córdoba.

Para inscribirte completa el formulario Para más información sobre la programación e inscripción ingresá a las redes del festival @entredanzadosfestival

__________________________

Club de lectura de cuentos “Lunes de Terror”

Coordinado por Lala Toutonian.

Julio: Stephen King 4, 11, 18, 25/ Agosto: Mariana Enriquez 8, martes 16, 22, 29/ Septiembre: Howard Phillips Lovecraft 5, 12, 19, 26/ Octubre: Silvina Ocampo martes 11, 17, 24, 31/ Noviembre: Bram Stoker 7, 14, 21, martes 29. (Los días martes son porque el lunes previo es feriado nacional argentino.)

El valor es de 3.500 pesos argentinos o 21 U$S.

Contacto: latoutonian@gmail.com

__________________

Talleres en el Complejo Teatral Buenos Aires

Entre marzo y noviembre 2022, se ofrecerán talleres abiertos a la comunidad de iluminación, sonido, vestuario biodegradable, sastrería orientada a la confección de vestuarios de murga, taller de stage manager, música expandida, clases de puesta en escena, dramaturgia para adultos, sombrerería, zapatería y taller de gestión de proyectos culturales.

Para mayor información consultar en: www.complejoteatral.gob.ar

_____________

De la Uncial a la inicial: una iniciación a la caligrafía con pluma chata

Docente: Betina Naab. Modalidad: A distancia, sincrónico. Duración: 4 clases. Inicio: 1 de septiembre. Día de cursada: jueves de 18:30 a 21 h

La Diplomatura en Artes del Libro presenta este curso dirigido a toda persona interesada en dar los primeros pasos en la caligrafía y a entender cómo aprovecharla en el contexto de un libro. Las personas que ya cuenten con alguna experiencia podrán aprovechar el curso para sumar un nuevo estilo a su repertorio caligráfico. Durante el desarrollo del curso se aprenderá sobre las herramientas, los medios y las superficies utilizadas en el oficio caligráfico tan ligado a la producción de libros.

______

Talleres de Escritura FILBA

________________

Certificado en Narrativa Latinoamericana

Está abierta la inscripción para el certificado online NARRATIVA LATINOAMERICANA HOY. UN PRISMA DE VOCES DISRUPTIVAS, coordinado por Nicolás Hochman y con un staff docente integrado por los escritores María Fernanda Ampuero (Ecuador), Claudia Apablaza (Chile), Armando Alzamora (Perú), Dainerys Machado (Cuba), Luis Othoniel Rosa (Puerto Rico), Daniel Saldaña París (México) y Gina Saraceni (Venezuela).

La actividad es organizada por 17, Instituto de Estudios Críticos, de la Ciudad de México, y se realizará de manera virtual entre el 28 de febrero y el 30 de octubre.

Puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de tener lecturas específicas previas y con la posibilidad de disponer de los horarios como sea más conveniente para cada uno. El pago se puede realizar en pesos argentinos, pesos mexicanos, dólares o euros, a través de transferencia, tarjeta de crédito o PayPal.

A lo largo de ocho meses los participantes explorarán cuentos, novelas y crónicas de Margo Glantz, Ariana Harwicz, Mario Bellatín, María Gainza, Benjamín Labatut, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez, Rita Indiana , Marta Aponte Alsina, Julio Meza, Víctor Goldgel, Diamela Eltit, Ena Lucía Portela, Javier Sicilia, Andrea Chapela, Roque Larraquy, Daniela Tarazona, Matías Celedón, Czar Gutiérrez, Michel Nieva, Miluska Benavides, Liliana Colanzi, Carmen María Machado, Luciano Lamberti, Pilar Quintana, Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Igor Barreto, Gonzalo Gálvez Romano, Claudia Hernández, Mónica Ojeda y Martín Kohan.

Para conocer el programa completo, los costos e inscribirse pueden ingresar acá.

17, INSTITUTO DE ESTUDIOS CRÍTICOS está concebido como una posuniversidad, situado en el cruce de las sendas de la academia, la cultura y el psicoanálisis. Es un espacio de escritura, dedicado desde hace veinte años a la construcción y desconstrucción de nociones, formas y horizontes.

_______________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Fin de semana en Tecnópolis

Viernes 9 de septiembre

La Nave de la Ciencia tendrá doble función de El asombroso desafío de Zamba y Nina, un espectáculo de PakaPaka lleno de juegos, música y baile, a las 11.30 y 14.30 h. En el Auditorio Orgullo Nacional se presentará Sinfonía Federal a las 14.30 h, un espectáculo para reflexionar sobre identidad y soberanía nacional. En el Predio Ferial continuará la Muestra Interactiva de videojuegos junto con el taller de Daniela Fernandez entre las 11 y las 14.30 h.

En la antesala del Transbordador Escénico del Instituto Nacional del Teatro habrá tres funciones de El Circo del error a las 13.30, 14.30 y 16 h. Entre las 10 y las 18 h también seguirá «Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos» en la Academia Espacial, la primera serie animada fulldome de Latinoamérica.

Sábado 10 de septiembre

En el Microestadio continuarán el concierto escenificado «El carnaval de los animales», una producción del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Se trata de una adaptación de la obra de Camille Saint-Saëns para niñxs de todas las edades con música a cargo de la Camerata Académica y títeres. Las funciones serán a las 15 y 16.30 h. La Nave de la Ciencia también tendrá grandes propuestas para lxs más chicos. A las 15.30 h estará Vuelta Canela. Luego, a las 17 h, será el turno de Los Cazurros, con sus mejores historias a partir del humor y el absurdo.

En el marco de la Muestra Interactiva se estará desarrollando en el Laboratorio de Artes Electrónicas a las 15 h una charla de Daniela Fernández sobre creación de videojuegos y cosmovisión qom. En el marco de la programación del Festival Teatrines, a las 14.30 h en el Auditorio Orgullo Nacional estará Sofi te Canta un Cuento, una obra de teatro oriunda de La Rioja, que se repetirá a las 17 h.

Por su parte, en la Sala TAF, la obra que mezcla clown con historia y piruetas, Strudels, Le Gimnasta tendrá una función a las 13.30 h y otra a las 16.30 h. En el mismo espacio se estará presentando la obra de teatro Arlequino correntino a las 14 h y 17 h. En la Plaza de las Banderas habrá dos funciones de KRUVIKAS, una obra de teatro de títeres proveniente de Misiones. Podrá verse tanto a las 13 h como a las 15 h. El Festival sigue en el Auditorio Ferial presentando La Niña del Cerro, una obra de títeres de Jujuy que tendrá una función a las 15 h y otra a las 17 h.

En el Domo Danza, se presentarán dos funciones a puro circo y humor de la mano de la obra La Risotada. Esta obra proveniente de la provincia de La Pampa podrá verse a las 13 h y 14.30 h. Por otro lado, en el espacio Energía Argentina también habrá programación de Teatrines con la obra oriunda de Entre Ríos Las aventuras del Gaucho y la Calandria. Las dos funciones de esta pieza teatral serán a las 13 h y a las 15 h.

Domingo 11 de septiembre

En el Microestadio se presentará a las 15 h El gran baile de Zamba y Nina, para bailar y cantar entre todxs. Luego, a las 17 h, será el turno de Los Raviolis para rockear en familia. Por su parte, en la Nave de la Ciencia, habrá a las 16 h un show de Koufequin, con música para cantar y bailar.

Además, como cada domingo desde las 16 h se realizará en el Espacio Ajedrecear de Tecnópolis el ciclo «Desafiá a las promesas del ajedrez argentino», en esta oportunidad con Dante Wardak, quien obtuvo el primer puesto en el Campeonato Argentino de Ajedrez de 2021 categoría Infantiles y Juveniles.

*Tecnópolis. Juan Bautista de la Salle 4601 · Av. de los Constituyentes 1908

________________

Canciones Pintadas, de Los Pichiculundios

Una vez más, la sala del Conti abre sus puertas a las escuelas con diferentes propuestas escénicas. El ciclo busca acercar a lxs estudiantes a distintos lenguajes artísticos para generar una experiencia estética, que finalizará con un diálogo con lxs artistas, donde podrán conocer el “detrás de escena” e intercambiar sobre distintas temáticas. La propuesta para NIVEL INICIAL:

Jueves 6 de octubre / 10 HS

Los Pichiculundios presentan su espectáculo «Canciones Pintadas», una puesta teatral que combina música, pintura y percusión corporal en un recorrido de imaginación y juegos que invita a reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza y su biodiversidad.

La presentación de la obra estará a cargo de la música y docente, María de Leonardis.

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

________________

Hänsel y Gretel. Ópera en tres actos, por la Camerata Académica del DAMus

Una vez más, la sala del Conti abre sus puertas a las escuelas con diferentes propuestas escénicas. El ciclo busca acercar a lxs estudiantes a distintos lenguajes artísticos para generar una experiencia estética, que finalizará con un diálogo con lxs artistas, donde podrán conocer el “detrás de escena” e intercambiar sobre distintas temáticas. La propuesta para NIVEL PRIMARIO:

Jueves 13 de octubre / 10 HS

La ópera está basada en el cuento de los hermanos Grimm, pero con algunas diferencias. Aquí no hay una madrastra mala que envía a sus hijos al bosque, sino una madre desesperada que, en medio de una discusión y sin conciencia del peligro, envía a Hänsel y Gretel a buscar frutos al bosque. El bosque es mágico y real. Hänsel y Gretel juegan aunque el hambre apremie y, entre juegos, olvidan la forma de regresar a su casa. Aparecen personajes ambiguos, entre ellos, la bruja manipuladora, que intenta seducirlos con dulces. Hänsel y Gretel se defienden y el amor los salva.

*EL CONTI. Av. del Libertador 8151

_______________

Los Cazurros

En este nuevo show Los Cazurros encienden su imaginación poniendo en funcionamiento “La Máquina del Juego”. Como un Big Bang, el teatro se transforma en un espacio lúdico donde todo puede suceder. Los Cazurros junto a grandes y chicxs compartirán las más divertidas y disparatadas aventuras.

Esta curiosa máquina los llevará a vivir momentos divertidos e inolvidables, desde jugar en un mundo de oscuridad, donde tendrán que enfrentarse como valientes superhéroes a los monstruos de su imaginación (como el monstruo de la bañera), a transformarse en audaces detectives. Recreando una divertida película de terror, Los Cazurros develarán junto al público el secreto del Hotel Tenebroso. La novedosa máquina los hará también viajar por el universo a planetas lejanos, donde se encontrarán con curiosos extraterrestres y robots galácticos, y transformar el teatro en un desopilante show de T.V.

Domingo 25 de septiembre a las 16 h. Entradas en venta Valor de la entrada: $1700. Pack familiar con descuento.

*CIUDAD CULTURAL KONEX. Sarmiento 3131. Teléfono: 4864-3200

____________

La señal infantil Pakapaka estrena su nueva programación 2022

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta, desde el lunes 4 de julio, su nueva programación 2022. Las líneas conceptuales, este año, serán la participación, la soberanía, el deporte, la cultura, la escuela, las diversidades y lo federal.

La programación de los estrenos se efectuará en dos momentos: el 4 de julio y, luego, en septiembre,

Para septiembre, en ocasión de los festejos de los doce años del canal, Pakapaka tiene previsto estrenar La asombrosa misión de Zamba y Yazy por el cuidado del ambiente. La serie (seis capítulos de quince minutos); “La asombrosa excursión de Zamba por la historia”; “La asombrosa excursión de Zamba y Nina por la Argentina”; Muchas manos en el plato; Listo el pollo (tercera temporada); Micros NNAPEs; ¿A dónde vamos?; Enseñame (micros de arte en lengua de señas); Rosarito; Soñadores; Polinópolis; Pasá por acá (con los Chikuchis); El mundial y yo (una coproducción latinoamericana); y La orquestita, entre otros.

______________________

Programación para infancias y familias en el Museo Moderno

- ¡Vuelve Caleidoscopio!

Taller de arte para niños, niñas y familias

Caleidoscopio es un espacio de encuentro creativo entre familias, para experimentar un universo de sensaciones con texturas, ritmos y mucha imaginación.

Comienza el sábado 13 de agosto, a las 16:00. Continúa todos los sábados, de 16:00 a 18:00.

Orientado a niños y niñas de 6 años en adelante.

Actividad gratuita con inscripción previa en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_______

La linterna mágica | Club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años.

Brinda 9 funciones al año, siendo una por mes de abril a diciembre. En los días previos a cada función, los socios reciben un link para leer una revista digital con textos e ilustraciones originales que los adentra en el mundo de la película del mes. Antes de cada proyección los niños son recibidos en la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo por los presentadores de La Linterna mágica y presencian una obra de teatro en la que se trabajan conceptos cinematográficos relacionados con el film y con el cine en general. De esta manera, se les brinda las herramientas necesarias para una mejor comprensión de la película que verán. Las películas, seleccionadas especialmente, abarcan todas las épocas del cine, los países, las lenguas y las estéticas más diversas.

Presentadores: Maia Menajovsky y Mariano Bassi + actores invitados

¡Cada mes una película diferente! +presentadores + obra de teatro + revista digital

Fechas 2022 | 4 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre 5 de noviembre y 3 de diciembre a las 16 hs

Entradas a través de Alternativa Teatral y en boletería

* Centro Cultural 25 de Mayo. Triunvirato 4444, CABA

_________________

Clases de teatro para niños

¿Siempre tuviste ganas y nunca te animaste? ¿Se te ocurrió este año? ¿Te lo recomendaron? No importa el motivo, lo importante es que ahora podés venir a tomar clases en la Sala de Teatro Ana Frank.

Grupos: Niñas y niños, lunes de 17:00 a 19:00hs. Inscripción abierta todo el año.

Consultá valores, días y horarios en info@salateatroanafrank.com

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

______________________

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

___________

Piso de las Infancias en el Centro Cultural Kirchner

Proponemos un Centro Cultural abierto que promueva el juego, la imaginación y la experimentación, haciendo que sea una auténtica aventura para las familias que se acercan.

Las salas del tercer piso van a funcionar como pequeñas fábricas y laboratorios para hacer, inventar y sorprenderse. Vas a poder participar de propuestas en las que puedas descubrir nuevos universos, crear con tus propias manos y apropiarte de un espacio pensado para las chicas y los chicos.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de Infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. Las entradas para los talleres se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

_________________

Centro Cultural de la Ciencia C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

__________________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

SEGUIR LEYENDO: