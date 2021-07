Guía de Arte y Cultura: semana del 23 al 30 de julio

ARTE

Colectivo y Singular IV - Aniversario 20 años

En julio, la galería Maman Fine Art inauguró la muestra “Colectivo y Singular IV”, curada por Patricia Pacino la muestra es la primera de las exposiciones que celebra el 20vo. Aniversario de la galería Maman Fine Art, fundada en septiembre del 2001.

En la Sala 2 se presenta “Grecomanía”, una muestra que rinde homenaje al reconocido artista en el marco su muestra en el Moderno.

Las muestras permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre. || Horario: lunes a viernes de 11:0 a 19:00 || Citas con turno al teléfono: 4804-3700 o a galería@mamanfineart.com

Espacio y trazo, desde el arte a la arquitectura

La plástica integrada al espacio se compone de líneas, planos, volúmenes, texturas, color y luz. De este modo deviene en formas libres tanto unitarias como múltiples que pueden desarrollar mapeos de abstracciones, grillas geométricas o un mundo de ornamentos y estilos que dan forma cotidiana acercándonos a nuestras complejas realidades urbanas.

La interpretación de la arquitectura llevada a la pintura fusiona estas disciplinas y los discursos visuales abordados por los artistas Andrea Fried, Fabián Attila, José Luis Bertot, Lidia Ferreiro, Emilio Reato, Claudio Gallina, Horacio Sánchez Fantino, José María Bayala y Pancho Spinetto abren la posibilidad de entrar en esta interrelación, pasando desde la abstracción geométrica pura, la fantasía infantil, la ciudad como fuerte condicionante del hábitat, hasta mundos fantásticos e intemporales.

Esta muestra se inaugura con la obra de Clorindo Testa, emblemático representante de esta convergencia en nuestro tiempo.

Haga click aquí para ver el conversatorio inaugural en el que participaron Andrea Fried, Fabián Attila, Claudio Gallina y las curadoras de la muestra, Andrea Tettamanti y Daniela Zattara.

Hasta el 29 de julio de 2021 || Curaduría: Daniela Zattara y Andrea Tettamanti

__________

El Museo Moderno sigue con su programación de vacaciones de invierno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la programación de vacaciones de invierno, que tendrá lugar hasta el domingo 1 de agosto, con una serie de actividades educativas y culturales gratuitas, dirigidas a niños, niñas, jóvenes y familias, en un formato híbrido que combina encuentros virtuales para realizar a distancia y presenciales en el edificio de Avenida San Juan 350.

Bajo el título Mapas de un invierno Moderno, en esta oportunidad se destacan los talleres accesibles con adaptaciones para favorecer la participación de personas con discapacidad intelectual y discapacidad motora.

Durante estas vacaciones, el museo también lanza el primer libro infantil de su colección editorial, con el título Ni tonto ni holgazán, adaptación de un relato de Alberto Greco con ilustraciones de María Wernicke. El libro está disponible en la tienda del museo y está integrado a la programación de actividades, donde se realizarán recorridos literarios con su lectura.

En Avenida San Juan 350, los días lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. || Entrada general: $50. Miércoles gratis. www.museomoderno.org

__________

El Museo Moderno lanza un ciclos audiovisuales

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la programación de sus ciclos audiovisuales El cine es otra cosa y Escuchar [Sonidos Visuales], que tendrán lugar entre los meses de julio y diciembre de 2021 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo, el espacio público y el edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, San Telmo.

Los ciclos de música y cine experimental del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

________

Signar la Complejidad

La exposición denominada Signar la Complejidad está curada por Merlina Rañi y reúne obra de Diego Alberti, Elisa Balmaceda y Renee Charmichael quienes abordan temas como la energía, la abstracción financiera, la pandemia, el colonialismo y la globalización o el código informático.

Esta muestra es un ejercicio que surge en la reflexión sobre la experiencia digital y que propone un formato algo experimental, con la intención de darle relevancia a algunos rasgos característicos de la contemporaneidad veloz y mutante en la que nos encontramos inmersos.

Actividades:

-24 de julio: diálogo junto a Diego Alberti

-28 de agosto: diálogo junto a Elisa Balmaceda

La muestra virtual se acaba de inaugurar el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA junto con el espacio Pla.

_________

El Museo Moderno presenta “La fábrica de la exposición”, de Alberto Greco

(Guido Limardo)

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos! puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

_________

Exposiciones “cruzadas”: Smart Gallery BA & The White Lodge. Buenos Aires y Córdoba expanden fronteras

Buenos Aires y Córdoba serán los escenarios de un intercambio de galerías. Smart Gallery y The White Lodge compartirán sus obras durante los meses de abril a julio de 2021.

El mundo cambió y el sector del arte no es la excepción: necesitamos aprender a generar nuevas redes y formatos de trabajo conjunto. En este escenario local surgen nuevos esquemas de funcionamiento de la escena de galerías de arte y esto es lo que hace posible crear nuevos vínculos que fortalezcan a la actividad e incentiven nuevas y más grandes colaboraciones.

Con esta premisa por delante, los artistas representados por The White Lodge en Córdoba traerán sus obras a Smart Gallery Buenos Aires, y viceversa, de la mano de sus respectivos curadores, Dolores de Argentina y Andrés Sobrino.

TWL: de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 o fuera de estos horarios con cita previa Av. Emilio Olmos 15 piso 4N. || Smart Gallery B.A.: lunes a viernes de 13 a 19H || Av. Alvear 1580 PB

_________

Herlitzka + Faria: Muestra actual | Current show

En Herlitzka + Faria abre la temporada 2021 con la muestra El medio es el mensaje y el mensaje está en la pintura con obras de Oscar Bony, Elda Cerrato, Nicolás García Uriburu, Abdulio Giudici, Mauro Guzmán, Alicia Herrero, Magdalena Jitrik, David Lamelas, Sameer Makarius, Marta Minujín, Margarita Paksa, Karina Peisajovich, Alejandro Puente, Juan Pablo Renzi, Osvaldo Romberg y Juan Tessi.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11:30 a 19:00 con cita previa: info@herlitzkafaria.com. A través de la plataforma ARTSY podrán acceder a las vistas de sala, así como a cada una de las obras exhibidas, y conectarse con los perfiles de todos los artistas para acceder a información biográfica.

Y a través del sitio web podrán acceder al texto curatorial de la muestra en este enlace.

____________

Exposición virtual “Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos” en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

___________

Las propuestas del Bellas Artes

Desde el equipo de Amigos del Bellas Artes junto a docentes, continúa la conexión con alumnos y socios con una oferta educativa que incluye:

-Talleres infantiles de arte online: Para hacer desde casa y en familia

-Cursos online: Historia del arte, Historia de la Literatura y cine

-LAV: Laboratorio de artes vivas. La nueva propuesta que vincula artes escénicas de manera transdisciplinaria junto a la música, la danza, la performance y las artes visuales

-Talleres en vivo por Zoom. Dibujo, pastel, color y composición

-Auditorio virtual. Presentaciones en vivo y contenidos abiertos para disfrutar a través del canal de YouTube

-Socios: Contenidos digitales exclusivos: Ciclo Correspondencias y otras actividades especiales

-Tienda Bellas Artes online. Conseguí los productos del Museo y los catálogos de exposiciones en la Tienda Online

__________

DANZA

El Ballet Estable del Teatro Colón celebra su regreso al escenario con un Programa Mixto con coreografías de Maximiliano Iglesias y Alejandro Cervera

Bajo la dirección de Paloma Herrera el Ballet Estable del Teatro Colón festeja el inicio de su temporada 2021 con un Programa Mixto compuesto de dos títulos estreno: Vendaval, abrirá el programa con una coreografía creada por el bailarín Maximiliano Iglesias y el segundo título Itinerario Piazzolla, con coreografía de Alejandro Cervera.

Vendaval, la coreografía de reminiscencias neoclásicas que abre el programa fue creada por el bailarín Maximiliano Iglesias, a finales del 2020, contemplando las circunstancias impuestas por la pandemia. Conjura el inmenso poder de la música de Tchaikovsky, y desata un vendaval de movimiento para este regreso triunfal del Ballet Estable.

Itinerario Piazzola, la coreografía de Alejandro Cervera que estrenará el Ballet Estable, transita los monumentos y laberintos del maestro Astor Piazzola en el centenario de su nacimiento. Los cuerpos de los bailarines encarnan los sonidos de sus composiciones, que son energía y proyección de un gesto único en la música argentina.

Serán cuatro las funciones de este Programa Mixto para el mes de Julio estrenando el viernes 23 a las 20:00 horas y continuando los días sábado 24 a las 20:00 horas, el domingo 25 a las 17:00 horas y el martes 27 a las 20:00 horas.

Las entradas ya se encuentran a la venta y podrán adquirirse únicamente de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar

________

TEATRO

Nueva temporada de Suyay con dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz en Espacio Callejón

El sábado 7 de agosto comienza una nueva temporada de Suyay, obra escrita y dirigida por Pilar Ruiz con la actuación de Agustina Groba.

Las funciones serán presenciales los sábados de agosto, a las 22.30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Esta obra forma parte de la selección de monólogos del Festival Monoblock II.

Sinopsis: Gringuita espera a Suyay en el establo a la hora de la siesta. Hoy, ya no es como ayer. Los días de Suyay no son los mismos, desde que cambiaron algunas cosas en su cuerpo y en su hogar. Gringuita espera, la siesta avanza y el calor también.

_________

CICLO VACACIONES DE INVIERNO EN EL CC25 DE MAYO

-EL PATALARGA de Mercedes Moreira. Lunes 19/07 y 26/07 16.00hs || Entradas: $40 (estudiantes y jubilados) y $80 (general). Venta por Alternativa Teatral.

-EL UNIVERSO DE CLARITA, Tomás Lipgot Jueves 22/07 y 29/07- 16.00hs:Película documental sobre una niña apasionada por las estrellas. Entradas: $40 (estudiantes y jubilados) y $80 (general). Venta por Alternativa Teatral.

Sinopsis: Clarita tiene doce años y vive en Rosario junto a sus padres y hermanas. Lo que más le interesa en el mundo es la astronomía, pasión que descubrió gracias al “Proyecto Miradas”, un taller experimental y lúdico para niños, dictado por Sofía y Yayo.

________

La conducta de los pájaros

Con las actuaciones de Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Rodríguez Moreno y Eliana Wassermann. Autores: Vicente Muleiro y Norman Briski. Director: Norman Briski. Música original: Fito Páez

Sinopsis: ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte solo generan más preguntas. Con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. La conducta de los pájaros es intentar saber por qué la paloma se equivoca.

Reestreno tercera temporada 23 de julio 2021 || Funciones: Viernes 19:00 || Teatro Calibán, México 1428 PB 5 CABA.

________

El amor es una mierda

Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para aparentar estar bien y practica modos para que nada de su dolor salga a la superficie.

Dramaturgia y dirección: Cecilia Meijide. Actriz: Vanesa Maja. Producción: Pablo López

Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378 (entre Gallo y Agüero) || Entradas en este sitio. || Valor de la entrada: $ 700

__________

La isla desierta

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el sábado 24 de julio a las 15.30 horas se presentará en el Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056) La isla desierta, adaptación para teatro de títeres de Adelaida Mangani sobre la novela de Roberto Arlt, interpretada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín que dirige la propia Mangani.

Entre el 24 de julio y el 1° de agosto, las funciones tendrán lugar de martes a domingos a las 15.30.

Al término de las vacaciones, los sábados y domingos a las 15.30 || Platea $350.

________

La biblioteca sonora de las mujeres en Proyecto Prisma

Suena el teléfono, alguien levanta el tubo y escucha, por cinco minutos, lo que una dramaturga actual escribió “en nombre” de una escritora anterior, interpretado en vivo por una actriz.

Para esta adaptación de “La biblioteca sonora de las mujeres”, digital y en castellano, seleccionamos cuatro “teléfonos” de la colección original, los tradujimos y sumamos otros cuatro, de dramaturgas argentinas.

Los ocho “teléfonos” están interpretados en vivo por actrices argentinas contemporáneas. La conversación se pauta de manera gratuita a través de la agenda de la web en proyectoprisma.net

Un ejercicio de reflexión conjunta entre artistas, especialistas, público y sociedad que buscan enriquecerse recíprocamente en el cruce de la problemática de género, el teatro y la literatura.

Entre julio y octubre 2021 el público podrá mantener conversaciones telefónicas con las escritoras de la colección, a través de la interpretación de grandes actrices argentinas sobre textos de dramaturgas contemporáneas. || En Ya online! proyectoprisma.net Ig @proyectoprismanet Fb ProyectoPrismanet

Colección disponible:

Julio

-Simone de Beauvoir / Dramaturga: Julie Gilbert (Ch) / Actriz: Selva Aleman

-Alejandra Pizarnik / Dramaturga: Cynthia Edul (Ar) / Actriz: Pilar Gamboa

Agosto

-Salvadora Medina Onrubia / Dramaturga: Maruja Bustamante (Ar) / Actriz: Cristina Banegas

-Audre Lord / Dramaturga: Dorothée Thébert (Ch) / Actriz: Mónica Raiola

Septiembre

-Safo / Dramaturga: Sarah Jane Moloney (Ch) / Actriz: Laura Azcurra

-Olga Orozco / Dramaturga: Patricia Zangaro (Ar) / Actriz: Graciela Dufau

Octubre

-Sylvia Plath / Dramaturga: Solenn Denis (Ch) / Actriz: Alexia Moyano

-Hebe Uhart / Dramaturga: María Marull (Ar) / Actriz: Mirta Busnelli

Traducción de textos de dramaturgas suizas: Ariel Dilon

Las “funciones” serán los fines de semana, entre las 18.30 y las 20.30 hs, plazo en el que cada actriz realizará los llamados. En total, serán 1000 llamados en los cuatro meses de activaciones. Cada llamado será de siete minutos aproximadamente.

Curaduría, gestión y producción: Malena Solda y Valeria Kovadloff

_________

Quiela, el amor antes de Frida

Una obra basada en la nouvelle “Querido Diego” de Elena Poniatowska, con dramaturgia y dirección de Mariano Taccagni y Mariel Rueda como Quiela.

Sinopsis: El destacado pintor mexicano Diego Rivera fue marido de la inigualable Frida Kahlo. Pocos recuerdan que antes se casó con la artista plástica rusa Angelina Beloff (1879- 1969). Con ella vivió diez años, y uno de los más trágicos sucesos en la vida de un ser humano: la muerte de su hijo Dieguito, víctima de la meningitis. Quiela, el amor antes de Frida cuenta un momento en la vida de la gigante Angelina, mujer valiente y talentosa pintora a quien Rivera dejó... llena de vacíos. Es un homenaje a ella, y a todas las mujeres que quedaron devastadas a partir del abandono y supieron hacerle frente al desamparo.

En El Ópalo Espacio Teatral, todos los sábados 18:00 || Localidades: $ 500.

_________

La Carrera

Oscuridad total, caos, la desesperación voraz por lograr objetivos y alcanzar metas imaginarias. Llegar para pertenecer, mostrar para existir. El tiempo va en cuenta regresiva y Valeria, Manuel, Clara y Leo están muy apuradxs por llegar... ¿A dónde? Ni ellxs lo saben.

Autora: Jowy Sztryk, dirección: Fer Provenzano. Elenco: Martina Alonso, Alejandro Monetta, Jowy Sztryk, Agus Vera.

Funciones: miércoles a las 21:00 || Localidades: $ 600.- En venta en este enlace.

En El método Kairós - El Salvador 4530 – CABA

_________

Migrantes

Una obra de Gabriel Fernández Chapo cuenta la historia de seis migrantes latinos en Europa.

Seis actores de nacionalidades diferentes. Una argentina, una boliviana, un ecuatoriano, un mexicano, un colombiano y un chileno acompañados por un músico en escena, cada uno cuenta su viaje. Cada uno realizara su propio viaje iniciático, con su acento, con su tradición, con sus colores y costumbres. Un teatro fusión en el que se entremezclan notas de color y olor fuerte, así como las pasionales historias de estos seis personajes y como la empanada latinoamericana que, casi como un ritual, realizarán todos juntos en escena.

Actores: Mariana Maciel (Argentina), Olivia Torrez (Bolivia), Heriberto Ruiz Díaz (México), César Riveros (Chile), Paul Criollo (Ecuador), Juan Prada (Colombia). Música: Laura Dos Santos.

__________

Deviniendo Tato

La obra “Deviniendo Tato” se crea a partir de textos dramáticos, artículos y anécdotas de Eduardo Tato Pavlovsky. También situaciones de sesiones de psicodrama evocadas y recreadas por los autores de la obra que fueron pacientes de Tato durante varios años. Deviniendo Tato es un reconocimiento – homenaje a todo lo vivido y trabajado con Tato en sus sesiones grupales.

A modo de patchwork, se ligan estos elementos heterogéneos que componen escenas, a medida que surgen líneas de sentido. Los fragmentos de obras de Tato Pavlovsky están en la pieza “Deviniendo Tato” desterritorializados de las obras originales del autor. Es así, que ligados unos a otros, y con frases de artículos y anécdotas, resultan reterritorializados en las escenas de Deviniendo Tato.

Funciones: domingos a las 18.00 en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velazco 419, Villa Crespo || Entradas: $650 ó 2 entradas x $1000. Informes y reservas: 4854-2107

________

Mujeres al frente

Es una obra que fusiona la Narración Oral y el Teatro, y busca difundir la participación activa de muchísimas mujeres en y durante la guerra de las Islas Malvinas. Ya sea como enfermeras, instrumentistas quirúrgicas, radio-operadoras o voluntarias, ocuparon un lugar importante y también… oculto.

Recién en 1995 se sancionó la Ley de Servicio Militar voluntario y mixto, y hoy ellas representan un 11,56% del total de las Fuerzas Armadas. Pero en 1982, durante la Guerra de Malvinas, también hubo mujeres en distintos roles.

Todos los sábados de julio en Teatro del Pasillo.

________

Verde Agua

Es una obra que pone en relieve lo más burdo y violento del patriarcado a través de la cosmovisión de cinco mujeres de una familia burguesa de Entre Ríos. La competencia, las críticas, los cuerpos hegemónicos, las apariencias, el abuso, la violencia, la ambición desmedida son algunos de los temas que atraviesan la obra.

Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Entonces... ¿Quiénes son las mujeres detrás de un monstruo? ¿Hasta dónde se puede llegar para alcanzar el poder? ¿Cuál es el punto del “asco”, el momento límite? ¿Existe la posibilidad de redención?

Dramaturgia y dirección: Marina Lamarca. Actuaciones: Agusta Bermudez, Anabella Aizenberg, Ayelen Garaventa, Lili Popovich, SolAguero.

Todos los sábados a las 20:000 en Teatro Border – Godoy Cruz 1838 – Palermo Soho – CABA.

__________

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Sábado 20:00 y domingo 19:00 en Centro Cultural de la Cooperación, sala Solidaridad. || Avenida Corrientes 1543 || Entradas: $1000 en www.alternativateatral.com

________

EL MONTAPLATOS (The dumb waiter), de Harold Pinter

Síntesis: Dos asesinas a sueldo aguardan en un sótano la orden para realizar su trabajo. La espera y el encierro se vuelven agobiantes y pequeños sucesos triviales empiezan a resultar sospechosos. Mediante un montaplatos, bajan pedidos de comida extravagantes ¡y ellas ni siquiera pueden tomar una taza de té! Es el momento de entrar en acción y una de las asesinas ocupa un lugar inesperado.

Con dirección de Alejandro Vizzotti. Actúan: Claudia Mac Auliffe y Sonia Novello. Asistente artístico: Marco Riccobene. Compañía: De Carencia Virtú.

Todos los domingos a las 18, en teatro El Extranjero, Valentin Gomez 3380. || Entradas alternativateatral

________

Bergman y Liv. Correspondencia amorosa

Un espectáculo interpretado por Ingrid Pelicori y Osmar Nuñez con la dirección de Leonor Manso.

Funciones: todos los domingos a las 20:00 (hasta el 25 de julio) en el C.C. 25 de Mayo. Av. Triunvirato 4444. || Espectáculo presencial. Capacidad limitada y protocolo sanitario

_________

Lo que quieren las guachas

Sinopsis: El deseo, el placer, la violencia, y el miedo a lo distinto. Decisiones apresuradas e inconsciencia marcan el destino, si lo hay. El descontrol juvenil en fiestas hace posible el encuentro que casi siempre termina en llanto. La narración hace, además, énfasis en la discriminación que existe en nuestro país y la intolerancia devenida en agresión originada por la situación económica, raza, género y vestimenta. Se mezclan los sentimientos y las diferencias. Los prejuicios, los mandatos y lo clandestino. Perder la vida se vuelve una posibilidad. Cumbias, baladas, sintetizadores y bombos. Poesía que metaforiza y tristeza cruda del lenguaje componen las letras que no dejan escapar la imaginación… porque hay cosas de las que no se puede escapar. Porque las posibilidades no son justas. ¿”Lo que quieren las wachas” es siempre lo que quieren?

Actúan: Ornella Fazio (Yani), Luciano Crispi (Mariela), Iti el hermoso (Valentino), Malena Ratner (Mica),Ignacio Pelaez (Owen) y Martina Bajour (Sol). Dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza. Música en vivo: Milagros Zabaleta. Música original: Facundo Salas y Diego Domizi. Arreglos vocales: Facundo Salas. Coreografías: Catalina Jure y Mariana Cumbi Bustinza. Escenografía: Agustín L. Addesso

Todos los sábados 20.30 en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378, entre Gallo y Agüero.

Reservas: http://www.alternativateatral.com/obra66777-lo-que-quieren-las-guachas

__________

Reinas abolladas

Una obra escrita por Victoria Varas y dirigida por Azul Lombardía.

El Teatro Nacional Cervantes vuelve a la presencialidad con tres únicas funciones de la obra Reinas abolladas, los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de julio a las 20:00

Sinopsis: Inés vive en un mundo fluorescente y pequeño, como el centro de un girasol transgénico. Apenas caben un novio, cinco madres, amigas trasnochadas, pósters, botellas, la bicicleta y una caja con casetes. El milenio recién empieza, hace calor y algo está a punto de desmoronarse.

Con Florencia Bergallo, Maruja Bustamante, Sasha Falcke, Bruno Giganti, Lucila Mangone, María Marull, Juliana Muras y Mónica Raiola. Voz en off, Agustín Rittano.

Esta obra fue seleccionada en el año 2019 por convocatoria abierta, con un jurado integrado por Javier Daulte, Andrés Gallina, Agustina Muñoz, Oria Puppo y Alejandro Tantanian.

__________

Lo que el río hace

Lo que el rio hace-Maria Marull-Paula Marull-ctba2020-foto Carlos Furman

Continúa el ciclo Modos Híbridos de audiovisuales del CTBA con la última creación de las hermanas María y Paula Marull, Lo que el rio hace. El documental que se presenta en este link.

Escribir una obra es un viaje que se nutre del acopio de recuerdos, voces, anécdotas, imágenes “camufladas” por la escritura o bajo los trajes de la ficción. En este caso, las hermanas María y Paula Marull harán el proceso contrario, desarmar la ficción, descubrir los personajes hasta llegar incluso a las personas que los inspiraron. Amelia, interpretada por Paula y María Marull, está atrapada en exigencias y obligaciones cotidianas. Decide iniciar un viaje a Esquina, en Corrientes, que le devolverá su esencia, siendo el río, metafórica y literalmente, uno de los responsables y protagonistas de ese despojo. El espectador accederá a la intimidad de la obra en construcción.

Dramaturgia y dirección: María Marull y Paula Marull, con dirección audiovisual: Belina Zavadisca. Elenco: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli || Producción integral: Complejo Teatral de Buenos Aires.

Links de acceso: YouTube y Teatrix.

__________

“Las mujeres del General”, de Rafael Calomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un General, prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos.

Autoría: Rafael Calomino. Actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba (en formato Streaming) y María Marta Guitart (en modo presencial). Dirección: Eduardo Lamoglia.

Funciones: todos los viernes a las 20:00 || Entradas por Alternativateatral.com por streaming $ 500 (se puede visualizar en las siguientes 24 horas) || Presencial en Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948 - CABA || También por Streaming los viernes desde las 20: 00 (se puede visualizar en las siguientes 24 horas)

_________

“Hipólita pondera la conquista”

Una obra de Eric Baremboin realizada con María Onetto, Javier Drolas, Delfina Dotti y Marina Otero para el ciclo Nuestro Teatro del Cervantes.

Sinopsis: ”Hipólita ...” es un texto rudo y vigoroso para disfrutar de las preguntas y cantidad de fluires del pensamiento.

Puede verlo gratis en CervantesOnLine desde este enlace.

__________

CINE

El Nombrador, una película sobre Daniel Toro

Es el segundo largometraje dirigido por Silvia Majul,se estrena en el Cine Gaumont y en la plataforma Cine.ar para todo el país, el próximo Jueves 29 de julio. En el Cine Gaumont, se verá entre el Jueves 29 y el Miércoles 4 de agosto con dos funciones diarias, a las 15 y a las 18hs. El costo de la entrada es de $50 para estudiantes y jubilados, y $90 general.

La función de estreno contará con la presencia de Daniela Toro. En la plataforma Cine.ar el film podrá verse en alquiler por $90 y estará disponible por ocho semanas.

Se trata de un documental musical sobre la figura de Daniel Toro, con la participación de Teresa Parodi, Albel Pintos, Ricardo Mollo, Diego Torres y Victor Heredia, entre otros.

__________

En un nuevo aniversario de su muerte, Canal Encuentro estrena el especial Eva, el camino del pueblo

Eva Perón es una de las grandes figuras de la política argentina. Vivió tan solo 33 años. En un lapso extraordinariamente corto, logró como dirigente política un despliegue territorial, una forma de interpelación discursiva y una capacidad de construcción de poder que la convirtieron, sin dudas, en una de las mujeres más importantes del siglo XX.

Eva, constructora de su propio camino como lideresa política; Eva, conductora de masas; Eva, como faro para la militancia de las mujeres; Eva, como expresión de la furia igualitarista; Eva, clasista, iconoclasta; Eva, como factor determinante de la identidad peronista; Eva, como referencia que se actualiza en clave de las luchas contemporáneas del feminismo y las disidencias. Eva, finalmente, como mito viviente de la política argentina. Todas esas Evas serán parte de este programa especial.

Entre las entrevistadas estarán:

Julia Rosemberg, historiadora y autora de Eva Perón y las mujeres

Nora Iniesta, artista plástica. Trabajó sobre la figura de Eva Perón

Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional. Presidenta del Inst. de Invest. Eva Perón

Flora Ferrari, integrante del Comando Evita

Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular y referente del Frente Patria Grande

Eva Paula Arraigada, activista trans. Agrupación La Nelly Omar

__________

Apertura del 4° Festival internacional de cine de animación en stop motion SMOF

Del 28 de julio al 1 de agosto en formato online y presencial. Sedes participantes de SMOF 2021 CC Recoleta, Espacio Cultural BCN, CC Conti. || Con entrada libre y gratuita.

Serán 85 cortometrajes en proyección online disponibles del 28 de julio al 2 de agosto. Gratis. Disponible para territorio argentino en www.stopmotionourfest.com

Los cortos seleccionados proceden de Argentina, Chile, España, Grecia, Inglaterra, Polonia, Dinamarca, Francia, Estonia, Colombia, Hungría, Alemania, Suiza, Países Bajos, Brasil, Italia, México, kosovo, Portugal, Rep. Demo. Del Congo y Taiwán.

Concurso nacional “Animá a SMOF” ONLINE y sorteos de kits artísticos, art books, merchandising del festival. ONLINE

Proyección de Festivales invitados:

-Animage. Muestra Erótica (Brasil) ONLINE. www.stopmotionourfest.com

-CCE Animation Talents 2021. ONLINE. www.stopmotionourfest.com

Programación completa en ttps://stopmotionourfest.com/programacion/, https://www.facebook.com/stopmotionourfest y https://www.instagram.com/stopmotionourfest/

__________

“La Sesenta - Crónicas de una lucha obrera”

El colectivo de cine político Silbando Bembas presenta el estreno virtual del documental “La Sesenta - Crónicas de una lucha obrera”, que retrata cómo trabajadores de esa línea de colectivos reclama justicia para David Ramallo, muerto en un accidente laboral, y mejores condiciones de trabajo.

También recoge el trayecto de organización y lucha de choferes y demás trabajadores de la emblemática línea de colectivos que surca el AMBA, siguiendo el relato de uno de ellos, Santiago Menconi, a partir de las crónicas propias luego compiladas en el libro “Sesentazo; crónicas de un lockout”.

A medida que pasaba el tiempo y las filmaciones, pasaban otras cosas: el crimen laboral de David Ramallo, la creación del espacio Basta de asesinatos laborales, el copamiento del palco de la CGT, la represión en el Congreso a la marcha contra la reforma previsional, nuevos paros y despidos. El libro fue reeditado por Editorial Marat, el guion se adaptó a los cambios y la película sobre la 60 mutó, incorporando esos nuevos temas sin perder el eje: la organización colectiva de las y los laburantes.

Puede verlo en Cine.AR.

_________

Las siamesas

Las siamesas, la última película de Paula Hernández, llega al cine en la sala del Museo Malba. A partir del 9 de julio a las 19 hs, la película protagonizada por Rita Cortese y Valeria Lois, se proyectará viernes y sábados durante el mes de julio. Producida por Tarea Fina junto a Paula Hernández, Las siamesas está escrita por Hernández y Leonel D’ Agostino; basada en el cuento homónimo de Guillermo Saccomanno.

El film llega al Malba luego de su estreno en el 35° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2020), ganar el Premio Flow al Cine Argentino, haber tenido su presentación internacional en Miami Film Festival y con numerosas participaciones en festivales.

Sinopsis: Clota y Stella son madre e hija. Viven solas en un viejo caserón familiar, encorsetadas en una rutina endogámica. Un día, Stella recibe una noticia: su padre ha muerto y dos departamentos pequeños en una ciudad balnearia le tocan como herencia. Stella decide iniciar un viaje para conocer ese milagro que se le presenta como una nueva y última posibilidad de independizarse, pero Clota percibe eso mismo como una separación quirúrgica y aterradora.

__________

Haus-Kino, una cita quincenal con lo más selecto del cine alemán

Durante julio continúa, el programa de cine Haus-Kino, presentado por el Goethe-Institut en Argentina y Uruguay y el Goethe-Zentrum en Paraguay. Los primeros y terceros martes de mes se ofrece en la plataforma Goethe on Demand una película alemana, reciente o clásica, con subtítulos en español y acceso libre y gratuito.

Bajo la temática “Historia(s) de Occidente”, el martes 6 podrá verse Este niño necesita aire fresco de Caroline Link, y el martes 20, el documental-ensayo De Occidente, de Juliane Henrich. Además, Henrich y la guionista Ruth Toma participarán el sábado 24 a las 16 horas en la charla en vivo Cineastas en diálogo, moderada por Lucía Sapena. El evento será por Zoom, con traducción simultánea, y se requiere inscripción previa.

Cada mes, un tema álgido, con dos películas excepcionales para abordarlo desde la ficción y el documental, y una conversación con sus protagonistas.

MÁS INFORMACIÓN: https://goethe.de/argentina/hauskino

___________

Niña mamá

Fotografía cedida de la grabación de "Niña mamá", de la cinesta Andrea Testa, en la que se ve a Marcela, una de las protagonistas del documental. EFE/Cedida por la productora Pensar con las Manos

Durante todo julio, Niña mamá está disponible en Comunidad Cinéfila para ver online, $160 durante 24hs.

Niña mamá retrata desde los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que recién parieron o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos.

Sinopsis: Sus experiencias en primera persona, atravesadas por violencias de género -tanto en sus vidas privadas como en las instituciones que transitan- dejan entrever el proceso de identificación o no con el nuevo rol que se ven obligadas a ejercer. En diálogo con los equipos de salud, las adolescentes expresan las tensiones de estas maternidades forzadas y el choque de la realidad con sus deseos.

La película se pregunta sobre las posibilidades de decisión cuando no hay opciones y cuando todos sus derechos son sistemáticamente violados. Mientras se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidarán de ellas?

_________

Mapa de Sueños Latinoamericanos

Un trabajo de Martín Weber que se estrenó el jueves 8 de julio a las 19hs en Malba.

Este estreno reabre la sala después de casi un año de estar cerrada por la pandemia.

Funciones en julio todos los jueves a las 19hs y sábados a las 18:00

_________

Haus-Kino, cine alemán online gratuito de junio a noviembre

El Goethe-Institut en Argentina y Uruguay y el Goethe-Zentrum en Paraguay presentan entre junio y noviembre el programa de cine Haus-Kino. Los primeros y terceros martes de mes se mostrará en la plataforma Goethe on Demand una película alemana, reciente o clásica, con subtítulos en español y acceso libre y gratuito.

Más información: https://goethe.de/argentina/hauskino

_________

La UNTREF ofrece estrenos en el Canal UN3

Los dos estrenos recientes del Canal UN3 ya se pueden ver gratis desde la plataforma y desde la app para dispositivos móviles y Smart TV.

1) “Punto de Quiebre”, la primera ficción en 360 de Argentina es protagonizada por Magui Bravi, Tomás Fonzi, Jazmín Stuart y más actores reconocidos.

La serie irrumpe con un nuevo formato audiovisual y permite una experiencia inmersiva. ¿Cómo? A través del uso de lentes especiales de realidad virtual o bien desde cualquier pantalla digital donde el espectador podrá guiar con sus dedos la dirección de la imagen que desea ver, pudiendo llegar a un rango de visión 360 de cada escena, viviendo cada historia como si fuese un protagonista más. Se trata de una apuesta vanguardista que UN3.TV realiza en co-producción con Virtual 360.

2) Feriados, la serie uruguaya de Lucas Cilintano, Leonardo Pintos y Claudio Quijano que se emitió a lo largo del país vecino por la tv de aire y fue declarada de interés en la república oriental.

Se trata de nueve historias que se entrelazan a lo largo de un año. Nueve personajes enfrentan sus conflictos en un día feriado y comienzan un nuevo recorrido. La ficción se transmitió por TV Ciudad de Montevideo y Canal 5 de Uruguay.

___________

Lita Stantic, cineasta. 6 films en la Sala Leopoldo Lugones Online

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Cinemateca Argentina han organizado un ciclo denominado Lita Stantic, cineasta, en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires.

El ciclo está integrado por cinco películas producidas por la realizadora y productora argentina Lita Stantic en diversas etapas de su extensa y rica carrera, e incluye títulos de María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel, Pablo Reyero, Gustavo Fontán y la realizadora paraguaya Paz Encina.

El programa se completa con el único largometraje dirigido por Stantic en 1993, la notable Un muro de silencio. Este ciclo online anticipa una futura retrospectiva presencial en la Sala Leopoldo Lugones, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Podrá acceder a las proyecciones de la Sala Leopoldo Lugones virtual en la plataforma del Ministerio de Cultura en este link y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires desde aquí . Cada título estará disponible durante siete días.

____________

Cervantes Online presenta “Asteroide. Fin de un mundo imposible”

Asteroide. Fin de un mundo imposible puede verse en el Cervantes online , con subtítulos en español. Esta obra fue seleccionada en el concurso Nuestro Teatro y permanecerá disponible en ese canal.

Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

La música es de Guillermina Etkin, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el de vestuario de Cecilia Zuvialde y el de escenografía de Mariana Tirantte.

__________

Buscando a Vassa

Filmación

Continúa el ciclo de audiovisuales del CTBA con una producción basada en la pieza «Vassa Zheleznova», de Máximo Gorki, con texto y dirección de Felicitas Kamien en el Ciclo Modos Híbridos.

Maiamar Abrodos, Stella Galazzi y Marta Haller interpretan la vida de Vassa Zheleznova, esa mujer avasallante y orgullosa que ha criado una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger hasta las últimas consecuencias.

Puede verlo a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y de la web complejoteatral.gob.ar

__________

MÚSICA

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la Dirección Musical de Ezequiel Silberstein, ofrece su segundo concierto del mes

El viernes 30 de julio a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con dirección musical del maestro Ezequiel Silberstein, se presentará en el escenario del Teatro Colón en su segundo concierto de la programación 2021.

La velada musical estará conformada por el Concierto para piano, trompeta y cuerdas, Nº 1 Op. 35 de Dmitri Shostakóvich y la Serenata para cuerdas en Do Mayor, Op. 48 de Piotr Ilich Tchaikovsky.

En el año que celebra su 75 aniversario de su creación, La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires obtuvo dos Premios Konex de Platino como la mejor orquesta argentina de las dos últimas décadas, en 1999 y en 2009. En 2017 la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina la distinguió con el Premio “Mejor Orquesta Sinfónica Argentina” de 2016, galardón que también obtuvo en 2014 y 2012. En el año 2019 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría orquesta argentina.

Las entradas ya están a la venta únicamente de manera online ingresando a www.teatrocolon.org.ar.

___________

Octeto de Schubert

En el marco del ciclo de conciertos de música académica en vivo, un ensamble interpreta el octeto para vientos y cuerdas D. 803 y el cuarteto para cuerdas n° 13, D. 804, Rosamunda. Con integrantes del Cuarteto Soldi (Freddy Varela Montero y Tatiana Glava en violines, Adrián Felizia en viola y Gloria Pankaeva en violoncello) junto a Oscar Carnero (contrabajo), Mariano Rey (clarinete), Fernando Chiappero (corno) y Gabriel La Rocca (fagot).

Sábado 24 de julio, 19:00 || Auditorio Nacional - Transmisión en vivo por el canal de YouTube del teatro y Cont.ar

________ Ligia Piro en El Picadero

Con dirección musical de Diego Mizrahi, Ligia Piro se presenta los sábados a las 21:45 en Teatro El Picadero. Localidades $1400.-

Venta de entradas en www.plateanet.com o boletería del teatro. Por protocolo la capacidad es limitada y se debe asistir con barbijo.

________

“Beauchef”, la obra sinfónica del compositor argentino Exequiel Mantega

Tango Sin Fin anuncia el estreno mundial de la obra “Beauchef”, del compositor y pianista argentino Exequiel Mantega. La presentación se realizará vía streaming el viernes 6 de agosto a las 21 h en el canal de Youtube del autor.

Exequiel Mantega es un prolífico compositor, arreglador y director de orquesta. Desde hace varios años tiene una presencia importante en los escenarios. Es director y creador de la Orquesta Sin Fin. Para la primera temporada de las Estaciones Sinfónicas en el CCK (2017/2018) realizó 45 arreglos sinfónicos. Epsa Publishing ha editado más de 100 de sus obras. La editorial francesa Henry Lemoine editó sus arreglos sobre los “6 Estudios Tanguísticos” de Astor Piazzolla. Recientemente, el pianista italiano Stefano Bollani acaba de editar en Europa su primer disco de obras sinfónicas El Chakracanta para lo cual eligió a Exequiel Mantega como director y a la Orquesta Sin Fin como intérprete.

Su obra “Beauchef” fue escrita durante la pandemia en 2020 y consta de 4 movimientos que se denominan “fases”: Construcción, Distancia, Aislamiento y Consecuencia.

Disponible en todas las plataformas desde el viernes 2 de julio. Para escuchar: click aquí

Presentación vía streaming el viernes 6 de agosto a las 21 h a través de https://www.youtube.com/watch?v=nSmV93ETVQU

_________

Las propuestas del CC25 de mayo para estas vacaciones de invierno

-Anda Calabaza

Anda Calabaza celebra la vuelta a los escenarios haciendo un recorrido lúdico y musical por las canciones que forman parte de sus más de 10 años acompañando a las infancias y sus familias. Además estrenará canciones de su próximo trabajo discográfico “Ya es después”.

24 julio- 1 agosto - 16hs. Duración del show: Hasta 90 minutos. Entrada general: $500

-Mundo Arlequín Radio Funka

La banda presenta su último disco en “Radio Funka”. El público se dejará sorprender por los graciosos locutores . “Quique” y “Michell”, quienes nos invitan a participar de un programa lleno de humor y ocurrencias. Entrevistas cantadas, palabras difíciles de repetir, inventos nunca vistos. Un abanico de canciones y propuestas teatrales para disfrutar, jugar, reír y bailar. La esencia de Mundo Arlequín se desprende de la búsqueda de un equilibrio entre diferentes formas expresivas provenientes del teatro, la música y los títeres.

30 y 31 julio - 16hs || Duración del show: Hasta 90 minutos. || Entrada general: $500

________

El Teatro Colón ofrecerá clases online a cargo de prestigiosos maestros

(Prensa Teatro Colón)

Las distintas clases están dirigidas a cantantes, bailarines y público en general abordando diferentes temáticas y propuestas en torno a la historia y análisis de la ópera, la práctica del canto, la danza, el diseño escénico, vestuario, peluquería teatral y la adquisición de distintos saberes que avalan los oficios teatrales.

Entre las diversas propuestas innovadoras abiertas a todo público, las clases del curso Boquitas Pintadas plantean una lectura transversal de la historia de la ópera narrando una cronología de las disidencias a las normativas de género y elección sexual a lo largo de sus más de 400 años de existencia.

Profesionales especializados, maestros y artistas como ser el director de escena Pablo Maritano, la mezzosoprano Alejandra Malvino, la Mtra. Paula Argüelles en danza clásica, la diseñadora de vestuario Luciana Gutman, el Prof. Roberto Mohr en peluquería teatral, el periodista y crítico musical Diego Fischerman y el licenciado en Filosofía Eugenio Monjeau, entre otros, impartirán las clases con modalidad online.

Link para acceder a todas las propuestas en Colón Digital.

__________

Pablo Estigarribia presenta su nuevo disco ”Horacio Salgán Piano Transcriptions”

Pablo Estigarribia lanza “Horacio Salgán Piano Transcriptions” (Independiente), su nuevo disco solista, que incluye un aporte único a la obra del legendario compositor y pianista: un libro con las transcripciones de los temas del álbum. El lanzamiento se realizará desde el canal de Youtube del pianista el martes 22 de junio a las 21 h.

La presentación de este álbum tendrá lugar el viernes 30 de julio a las 21 h también a través del canal de Youtube de Pablo Estigarribia, con acceso gratuito. En dicha oportunidad se proyectará un video en el que

Presentación oficial:Viernes 30 de julio a las 21 h a través de www.youtube.com/pabloestigarribiaok, acceso gratuito.

_________

Juan Esteban Cuacci y Jimena González presentan CARDINAL, donde la música y la poesía convergen

Dúo de piano y voz formando por la actriz y cantante Jimena González y el pianista Juan Esteban Cuacci.

Ambos artistas de raíz argentina, se unen en Madrid para desarrollar un código propio dentro del género del tango, inspirado en el “relato musical”.

Partiendo desde allí, se proponen realizar un viaje donde “el decir” es la ruta. Será entonces desde el relato que se fusionarán el texto poético y las canciones, abordados dentro de un código teatral plagado de imágenes y emoción.

Puede escucharlo en www.juanestebancuacci.com

__________

Tomás Latorre lanza su disco “Fuera de mi piel”

El joven guitarrista, bajista y cantautor argentino-estadounidense Tomás Latorre, lanza Fuera de mi piel (Shagrada Medra), su segundo disco solista.

El álbum incluye diez canciones de autoría propia, que más allá de la marca personal que aporta el artista, llevan reminiscencias de folclore argentino y sudamericano. Cada tema cuenta un cuento corto referido a experiencias reales o fantasiosas.

Puede escuchar Fuera de mi piel en Spotify haciendo click aquí.

__________

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta junto a CINE.AR Play una selección de películas argentinas

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en Latinoamérica, presenta junto a CINE.AR PLAY, una selección de largometrajes y cortos argentinos: doce títulos que formaron parte de diferentes selecciones en ediciones anteriores del evento cinematográfico marplatense.

Una muestra compuesta de diversas miradas y de carácter federal, que se renueva cada mes para disfrutar de lo mejor de nuestro cine, estará disponible en CINE.AR PLAY.

Puede ver la programación en CINE.AR

___________

Las propuestas de la Embajada de México

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, lanza la revista digital “Casa de México” una publicación mensual que además de informar a la comunidad mexicana en el exterior, celebra la herencia cultural de México y nuestras tradiciones.

Además celebra el centenario de Centenario de Elena Garro, para ello Radio Educación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, presenta esta serie de radio teatro basada en cuentos cortos escritos por Garro (1964) como parte de la colección La Semana de Colores.

La autora utiliza realismo mágico para transportar un mensaje sobre la función de mujeres en sociedad. Puede escucharlos en este sitio.

__________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

__________

LIBROS

Cientos de pájaros volando, de Gabriela Oyola

Este libro creció a la par de los días de infancia junto a todos los lugares de provincia en los que viví. Pero también es hijo de mis barrios de la ciudad. Está tejido con el pueblo de mi padre en la década del 40 y el barco en el que navegó en su juventud de obrero. Tiene el eco de los parientes de mi madre y los bordes del pueblo dibujados con dedos de pintor. Tiene calles de tierra, casas en Parque Patricios y Constitución y la soledad de las cosas cuando nos mudamos. Tiene el silencio oportuno e inesperado del alma cuando reconoce un camino: tiene poesía. Este libro está hecho con pedazos de pintura, con trozos de cine y de teatro y con cartas de amistad. Es un libro de pájaros que van y vienen o simplemente van. Tiene los zapatos de Vincent Van Gogh en nuestras pampas argentinas. Cientos de pájaros volando no es más que un vuelo amoroso sobre el cielo de nuestra vida y el suelo de nuestro destino.

Gabriela Oyola, Podcast en Spotifty de Cientos de pájaros volando || Cientos de pájaros volando, primera edición especial de Arte en Acción, 2021. Diseño de tapa: Mora Canteli. Diseño de interior: Sebastián Rodríguez || ISBN 978-987-47166-5-1 || Envíos a través del Instagram @gabriela.f.oyola

__________

Mi vida junto a los grandes del tango

Atilio Talin, quien fuera manager de Astor Piazzolla, presenta Mi vida junto a los grandes del tango (Ed. Catálogos), un libro sobre bambalinas del tango desde la década del 30 hasta la actualidad, gracias a sus vivencias y años compartidos con los más grandes.

Historias, anécdotas y apasionantes acontecimientos narrados con toda la espontaneidad de su autor, Atilio Talin, amigo de los grandes maestros del tango como Aníbal Troilo, Enrique Cadícamo, Mariano Mores, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla y muchos más.

__________

ACTIVIDADES

El Teatro Colón presenta nuevas clases online: 20 propuestas con alternativas para toda la comunidad

(Prensa Teatro Colón)

El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) desde el lunes 19 de julio al 7 de agosto realizará cursos de extensión y capacitación abiertos para toda la comunidad abordando diferentes temáticas en torno a la historia y análisis de la ópera, la práctica del canto, la danza, el diseño escénico y la adquisición de saberes en los oficios teatrales.

Entre las diversas propuestas se destacan las clases para niños y niñas de 6 a 10 años, sin conocimientos previos, de iniciación a la danza y acercamiento al mundo de los sonidos de la orquesta.

Profesionales especializados, maestros y artistas como ser, la Mtra. Paula Argüelles en danza clásica, el maestro Ezequiel Silberstein, la maestra Miriam Coelho, la diseñadora de vestuario Luciana Gutman, el bailarín Edgardo Trabalón, el Prof. Roberto Mohr en peluquería teatral, la Jefa de Sastrería del Teatro Colón Stella Maris López, la periodista y crítica musical Margarita Pollini, entre otros, impartirán las clases con modalidad online.

Ya se encuentra abierta la inscripción hasta el jueves 15 de julio a través de www.teatrocolon.org.ar || Clases aranceladas. Cupos limitados.

_________

Vacaciones en el Conti con actividades virtuales y presenciales

En estas vacaciones de invierno te propones actividades presenciales y virtuales para que puedas disfrutarlas estés donde estés ¡No te las pierdas!

Todas las actividades son gratuitas y requieren reserva previa de entradas || Cupos limitados según protocolos vigentes.

-Programación de cortos. Objetos animados en colaboración con el Festival Internacional de Stop Motion Our Fest.

Los cortos estarán disponibles hasta el domingo 1° de agosto a las 23.59

-Teatro: con entradas libres y gratuitas, las obras fueron seleccionadas en la Convocatoria de Teatro / Programación 2do semestre 2021 en la línea Niñez y adolescencia.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti Av. Del Libertador 8151 - Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) || Más información en www.centroculturalconti.jus.gob.ar

________

El Recoleta lanza “Inventario”, una nueva campaña que celebra la esperanza y el valor inmenso de las cosas simples

Estas vacaciones de invierno el Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, lanza Inventario, una agenda de actividades virtuales y presenciales especialmente dedicada a adolescentes, que apunta a recuperar ese compendio de cosas simples y momentos compartidos con otros que aún en tiempos difíciles nos permiten encontrar esperanza y felicidad.

Picnics al sol, maratones de dibujo, lectura y fotografía, torneos de ping pong y metegol, un fogón para cantar y bailar y una terraza abierta para encontrarse con amigos son algunas de las propuestas de esta agenda de vacaciones al aire libre que invita a adolescentes a acercarse al Recoleta de martes a domingos entre las 14:00 y las 18:00.

Las actividades de este inventario se inspiran en una serie de conversatorios realizados durante el mes de junio en forma remota, en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país compartiendo sus emociones, sensaciones y deseos en los tiempos que corren.

Escribir, leer, tocar la guitarra, cantar, rapear y bailar al sol con viento en la cara, soplar un panadero, ver el fuego, un atardecer, una obra de arte; ver reir a la familia, jugar, abrazar a lxs amigxs y compartir todo con ellxs, fueron algunas de las pistas que surgieron de esos conversatorios e inspiraron la agenda de vacaciones de invierno al aire libre y el trabajo del artista Adrián Sonni, invitado para ilustrar esta campaña.

Desde el sábado 17 de julio al domingo 1 de agosto las vacaciones de invierno son al aire libre en Recoleta! De martes a domingo de 14 a 18. Las actividades se suspenden por lluvia. No hace falta reservar previamente para ingresar al centro pero la capacidad es limitada de acuerdo a los protocolos vigentes.

La agenda completa en www.centroculturalrecoleta.org e información actualizada todos los días en las redes.

________

Centro Cultural Kirchner ofrece actividades presenciales y contenidos originales en la web

Este fin de semana, el Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, abre nuevamente sus puertas al público un concierto realizado bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos vigentes de higiene, seguridad y distanciamiento. Además, sumamos propuestas virtuales para celebrar las vacaciones de invierno, y todos los días se puede acceder a nuestros contenidos originales a través de nuestra web, la plataforma Cont.ar y nuestros canales de Facebook, Youtube y Spotify.

El sábado 24 de julio a las 19, el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner será el escenario de un gran concierto presencial con música de cámara de Franz Schubert. Con transmisión simultánea en vivo por el canal de Youtube del Centro Cultural Kirchner y de la plataforma Cont.ar, un ensamble de músicos destacados interpreta una de las grandes obras del repertorio de cámara: el octeto para vientos y cuerdas en fa mayor, D. 803, de Franz Schubert. Además se escuchará el cuarteto para cuerdas en la menor n° 13, D. 804, Rosamunda, del compositor vienés. La formación está conformada por los integrantes del Cuarteto Soldi (Freddy Varela Montero y Tatiana Glava en violines, Adrián Felizia en viola y Gloria Pankaeva en violoncello), junto a Oscar Carnero (contrabajo), Mariano Rey (clarinete), Fernando Chiappero (corno) y Gabriel La Rocca (fagot).

El área de Proyectos especiales del Kirchner anuncia el estreno de un nuevo episodio de Cuando suena la marea, el podcast en el que las comunicadoras Liliana Daunes y Claudia Korol tejen un cancionero feminista, rebelde y latinoamericano, recorriendo canciones de artistas mujeres inspiradas en grandes mujeres. En la segunda emisión disponible en nuestro canal de Spotify y nuestra web, “Brujas de todos los tiempos”, presentamos canciones de Eli Almic, Miss Bolivia, Ramona Galarza, La Perla, Liliana Felipe, Eugenia León, Lila Downs y Gisela López.

Asimismo, un nuevo capítulo de Ey, Patria mía, el programa con presentación del historiador Javier Trímboli que ofrece testimonios de trabajadores de la cultura, militantes sociales, activistas y pensadorxs para reflexionar sobre los devenires de la patria y de Latinoamérica. En el último lanzamiento, ya disponible en nuestro canal de Spotify y nuestra web, el abogado Alejandro Mamani reflexiona sobre la relación entre derecho, género y anti racismo.

En los contenidos en Cont.ar, la plataforma pública en la cual ponemos al alcance del público una serie de producciones propias registradas durante 2020 y 2021 en los diferentes espacios del edificio: conciertos y recitales, homenajes, performances, entrevistas y ciclos sobre literatura.

En último lugar, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, continúa con la convocatoria de proyectos de investigación y creación para la adjudicación de becas destinadas a artistas de todas las disciplinas y de todo el país. Se otorgarán diez becas de doscientos mil pesos cada una para llevar adelante un proyecto de investigación artística en torno a las problemáticas que se tratan en Proyecto Ballena: T/tierra. La inscripción cierra el viernes 30 de julio, y toda la información sobre Proyecto Ballena se encuentra en proyectoballena.cck.gob.ar.

Música:

-Octeto de Schubert

En el marco del ciclo de conciertos de música académica en vivo, un ensamble interpreta el octeto para vientos y cuerdas D. 803 y el cuarteto para cuerdas n° 13, D. 804, Rosamunda. Con integrantes del Cuarteto Soldi (Freddy Varela Montero y Tatiana Glava en violines, Adrián Felizia en viola y Gloria Pankaeva en violoncello) junto a Oscar Carnero (contrabajo), Mariano Rey (clarinete), Fernando Chiappero (corno) y Gabriel La Rocca (fagot).

Sábado 24 de julio, 19 h · Auditorio Nacional || Transmisión en vivo a través de Cont.ar y Youtube

Proyectos especiales

-Cuando suena la marea, episodio 2: “Brujas de todos los tiempos”. Las comunicadoras Liliana Daunes y Claudia Korol nos guían en un recorrido por el cancionero latinoamericano feminista y anticolonial. El segundo episodio del podcast ofrece canciones dedicadas a la figura de la bruja por Eli Almic, Miss Bolivia, Ramona Galarza, La Perla, Liliana Felipe, Eugenia León, Lila Downs y Gisela López.

Disponible en web y Spotify

Pensamiento

-Ey, Patria mía, episodio 14: Alejandro Mamani: El abogado Alejandro Mamani se refiere a la relación entre derecho, género y anti racismo. Su testimonio integra la segunda temporada del podcast dedicado a la reflexión sobre la Patria y el continente. || Disponible en web y Spotify

Noticias

-El Kirchner en Cont.ar. La plataforma pública en la cual ponemos al alcance del público una serie de producciones propias registradas durante 2020 y 2021 en los diferentes espacios del edificio. Entrá para disfrutar de conciertos y recitales, homenajes, performances, entrevistas, ciclos de literatura y mucho más.

Proyectos especiales

-Convocatoria para becas Proyecto Ballena. El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, continúa con la convocatoria a artistas de todo el país para presentar proyectos de investigación y creación en torno a las problemáticas en la T/tierra.

Inscripción: hasta el viernes 30 de julio

Más información en cck.gob.ar

__________

Las propuestas de la Alianza Francesa de Buenos Aires

-Adrienne Bolland: aviadora, ejemplo y legado

A 100 años de la extraordinaria hazaña del primer cruce de los Andes por una mujer, la Embajada de Francia, el Institut Français d’Argentine y la red de Alianzas Francesas de Argentina, rinden homenaje a Adrienne Bolland, heroína de la aviación francesa, símbolo de audacia y superación para las futuras generaciones.

La influencia de la mujer y su liderazgo. Testimonios y camino a recorrer. || Segundo encuentro online por Zoom con inscripción previa a través del formulario web. INSCRIPCIÓN. Ver programa completo

-IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte

_________

Byung-Chul Han en discusión

Cuatro debates sobre el presente con Heidegger, Piketti, Groys y Dugin a cargo de Nicolás Mavrakis.

Serán 4 reuniones semanales. Clases en vivo online. Clases grabadas en video a demanda. Informes e inscripción: www.fcpa.com.ar o por mail a fcpa@fcpa.com.ar

_________

Gauchos Salteños. Historia Viva, en el Museo Histórico del Norte

Gauchos Salteños. Historia Viva. Génesis, Evolución y Actualidad de los Gauchos de Salta se presenta en el marco del bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes para honrar a quienes lucharon por la liberación de estas tierras. La milicia gaucha conocida como Los Infernales resistió los avances realistas desde el Alto Perú y, a pesar de su rol clave en la conquista de la Independencia, ha sido poco valorada durante extensos períodos históricos.

La exhibición traza la semblanza del paisanaje norteño: la cultura gauchesca representada por hombres y mujeres de campo, que sufrieron el desprecio de las élites europeizadas durante el proceso de formación del Estado nacional argentino. Una mirada profunda sobre nuestras raíces y sobre cómo pensar la historia de nuestro país.

La exhibición ─que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2021─ puede visitarse de manera libre y gratuita de miércoles a viernes de 10 a 14 h y sábados y domingos de 14 a 18 h. A fin de garantizar el cumplimiento del protocolo vigente para la prevención del COVID-19, los cupos de acceso a las salas son limitados.

Más información: http://www.museodelnorte.cultura.gob.ar

__________

“Historia en tiempos de WhatsApp” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

Un nuevo servicio de relatos, cuentos y poemas en formato de audio, ofrecidos en forma libre y gratuita, por la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Cada viernes, la BCN acerca a los usuarios que se inscriban previamente en su listado de difusión, capítulos o fragmentos de materiales de su colección “Vuela el Pez”. Dicho material, es editado por BCNRadio (Subdirección Prensa y Difusión) y enviado a través del whatsapp institucional de la Biblioteca del Congreso (11 2160 4397). Del mismo modo, aquellos usuarios que deseen inscribirse, recibirán la selección completa que ya se ha enviado.

La selección de los títulos tiene la intención de acercar a los jóvenes al maravilloso mundo de la lectura y al universo mágico de las historias. Dicha colección contiene textos de Horacio Quiroga, Franco Vaccarini, Adela Basch, Alfonsina Storni y colecciones universales como “El Principito” de Antoine de Saint Exupéry, entre otros.

A su vez, a través de sus publicaciones en las redes sociales de @BCNArgentina y de www.bcn.gob.ar , la página web de la BCN, este servicio ya ha alcanzado a más de 1000 personas, tomando en cuenta las sugerencias recibidas en forma permanente.

__________

“Noches modernas”, cuatro encuentros para disfrutar de libros, arte y vinos

El Asociación de Amigos del Museo Moderno presenta la tercera edición de esta original propuesta. Son cuatro encuentros con artistas, curadores, críticos de arte y un sommelier a través de la plataforma Zoom. En Noches Modernas se propone compartir un libro, un vino y una charla con artistas, curadores, críticos y galeristas, en una invitación que busca mostrar el arte en sus diferentes facetas.

Los libros seleccionados para esta tercer edición son: Transversal de Jorge Miño; ¡Qué grande sos! de Alberto Greco, Las Estaciones de Marie Orensanz y ¿Sentiste hablar de mí? de Sergio de Loof.

Los encuentros requieren inscripción previa para coordinar los envíos de vinos y libros. Los cuatro encuentros (libros + vino + envío + zoom) tienen un costo de $ 12 mil para para socios y $ 14.500 para no socios. Un solo encuentro $ 3.800 para socios y 4.200, para no socios. En caso de no querer o ya tener los libros, las 4 noches tienen un valor de 6 mil para socios y 7.200 para no socios. Una sola noche, sin libro, $ 1.500 si se está asociado y 1.800 para los que no lo están.

_________

Casa Sofía presenta: Radioteatros. Una experiencia sonora para recorrer el universo del teatro nacional

“Radioteatros”, un podcast producido por Casa Sofía con dirección artística de Lorena Vega. A lo largo de tres episodios con interpretaciones de Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contereras, Mariano Saba, Karina K, Diego Velázquez, Laura Sbdar, Lorena Vega y música de Ian Shifres, se podrá realizar un recorrido histórico por el universo del teatro nacional en formato oral.

El podcast propone un camino que va desde los años 40 y 60, evocando a la gran Niní Marshall, para pasar luego por los años 80 y sus estereotipos de época y finalizar en un capítulo situado en la actualidad con una poética contemporánea. La actividad es libre y gratuita y se podrá escuchar a través de la plataforma Spotify.

Intérpretes: Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contreras, Mariano Saba, Karina K, Diego Velázquez, Laura Sbdar, Lorena Vega. Asesoramiento dramatúrgico: Mariano Saba. Textos originales: Laura Sbdar “Las Criaturas”, Lorena Vega “Trago Cliché” (adaptación de “Sujetos a un brindis fraccionado”).

__________

Las propuestas del Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, continúa ofreciendo contenidos originales para disfrutar a través de la web, canal de Youtube y redes sociales.

Desde el comienzo de la pandemia, el Kirchner asumió una política cultural activa, brindando una gran variedad textos, videos, obras visuales, performances, charlas y recitales. Todas las semanas se pone en línea nuevo contenido artístico, cultural y educativo, accesible para todos y todas.

Toda la información en la web proyectoballena.cck.gob.ar

________

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Concurso de artes visuales para resignificar los paisajes urbanos de la Argentina

Ronda Cultural y Fundación Medifé invitan a participar de la convocatoria Argentina: Ilustraciones Urbanas, un concurso para reinterpretar, a través de las artes visuales, paisajes urbanos y lugares patrimoniales de las distintas ciudades del país con los que cada participante sienta una identificación especial.

Las personas que resulten ganadoras recibirán como premio la publicación de su obra en el libro Argentina: Ilustraciones Urbanas, cuyo objetivo es estimular nuevas miradas de lo urbano y el patrimonio a través del arte y promover la circulación de obras de artistas emergentes.

Información e inscripciones hasta el 5 de agosto a través de www.rondacultural.org.ar

_________

Convocatoria para la “Beca Proyecto Ballena” a la investigación artística

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, llama a la presentación de proyectos de investigación y creación para la adjudicación de becas destinadas a artistas de todas las disciplinas y de todo el país.

Se otorgarán diez becas de doscientos mil pesos cada una para llevar adelante un proyecto de investigación artística en torno a las problemáticas en la T/tierra. El plazo de inscripción será entre el miércoles 30 de junio y el viernes 30 de julio de 2021.

El Proyecto Ballena es un espacio del Ministerio de Cultura de la Nación destinado a generar encuentros entre diversos referentes de la vida política y cultural latinoamericana para elaborar alternativas que ayuden a pensarnos en un presente mejor. Durante 2021 el eje problemático del Proyecto Ballena es la T/tierra.

Algunos conceptos/ preguntas significativas pueden ser: extractivismo, soberanía alimentaria, incendios forestales, racismo ambiental, economía sustentable, naturaleza y renta financiera, Buen Vivir, Actantes no humanos, ecofeminismos, movimientos sociales y territoriales, propiedad de la tierra, entre muchos otros.

Esta convocatoria tiene por objeto otorgar diez becas de doscientos mil pesos cada una para realizar una investigación artística de tres meses de duración, que permita la articulación de las prácticas artísticas contemporáneas con el contexto de reflexiones y discusiones que plantea Proyecto Ballena 2021.

La presentación es de carácter individual. En caso de trabajos de autoría grupal o colectiva, se presentará un individuo responsable a los efectos de cumplimentar los procedimientos requeridos.

La inscripción se puede realizar en el sitio de Proyecto Ballena: https://proyectoballena.cck.gob.ar/ Allí también se encuentran las bases y condiciones y el acceso al formulario para presentar el proyecto de investigación artística. El período de inscripción estará abierto desde el 30 de junio hasta el 30 de julio de 2021 inclusive.

Por consultas, escribir a: becaproyectoballena@cultura.gob.ar

________

Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation anuncia la apertura de las inscripciones para la decimoquinta edición de los premios Sony World Photography Awards a partir del 1 de junio de 2021, con la entrega por tercera ocasión del Latin America Professional Award y la incorporación de un nuevo formato para los fotógrafos latinoamericanos que participen en la competencia abierta.

Las competencias en las que todos los fotógrafos latinos pueden participar son:

-Profesional: premia la mejor serie de fotografías, entre 5 y 10 imágenes, inscritas en cualquiera de sus 10 categorías. Cierre de la inscripciones: 13 de enero de 2022.

-Abierta: reconoce a las mejores imágenes individuales inscritas en alguna de sus 10 categorías. La última oportunidad para inscribir trabajos es el 6 de enero de 2022.

-Juvenil: para jóvenes apasionados por la fotografía de 12 a 19 años. Se lleva a cabo una competencia mensual con temática cambiante, que va del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

- Estudiantil: ofrece una plataforma para los estudiantes de fotografía de todo el mundo. La fecha límite para ingresar fotografías al concurso es el 30 de noviembre de 2021.

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año de la competencia Profesional recibirá un premio en efectivo de USD 25,000 y el Fotógrafo del Año de la competencia Abierta recibirá USD 5,000. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados serán exhibidos en la feria anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres, y luego a nivel internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

__________

Premio a la librería del año

Este premio tiene como objetivo reconocer el trabajo de las librerías de todo el territorio argentino. Entendemos que el trabajo de una librería excede ampliamente la mera venta de libros: su trabajo también comprende la difusión del pensamiento y la literatura, su propuesta cultural como centro de reunión y su relación con la comunidad que la rodea.

Este premio apunta a las librerías que trabajan de forma incansable por la difusión del libro y generan un espacio de intercambio cultural dentro y fuera de su espacio físico. Las librerías son un foco de dinamización de la cultura local y una conexión con el pensamiento internacional.

Podés postular tu librería hasta las 23:59 horas del 10 de agosto de 2021 inclusive. Más información

_________

4° edición del Premio Argentino a las Artes Visuales

Podrán participar artistas y colectivos de artistas de todo el país, que tengan entre 18 y 35 años, presentando obras sin límite de técnica y medios digitales.

El jurado de selección y premiación estará conformado por Marcela Cabutti, María Laura Carrascal y Andrés Denegri. Se otorgarán un Primer Premio Adquisición ($200.000) y un Segundo Premio Adquisición ($130.000) y Menciones de Honor no adquisición a consideración del jurado. El ganador del 1° Premio, además, realizará una exposición individual en la sala 2 del Espacio de Arte en el 2022.

Durante el mes de noviembre, se expondrán las obras de los artistas seleccionados en el Espacio de Arte, en la esquina de Arroyo y Esmeralda, de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información.

_________

Concurso de Fotografía Digital de la Delegación de la Unión Europea en Argentina

La Delegación de la Unión Europea en Argentina lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, para celebrar el Día de Europa.

El 9 de mayo de cada año se celebra el Día de Europa y, para festejarlo, la Delegación Argentina de la Unión Europea lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, con un primer premio de 1000 euros. Otros 2400 euros se dividirán entre el segundo y tercer premio y las 12 menciones.

Este concurso fue oficialmente lanzado el 20 de mayo a través de las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y permanecerá abierto hasta el 10 de agosto a las 13:00.

Los concursantes deberán enviar sus fotos al siguiente correo concursoUE@fundacionluzaustral.com.ar || Bases del concurso en www.encuentrosabiertos.com.ar

_________

CURSOS Y TALLERES

Las propuestas de la Alianza Francesa

-Club de lectura en francés para alumnos AFBA en línea, por Diego Chotro

La Alianza Francesa de Buenos Aires crea este nuevo espacio de encuentro online, exclusivo para todos sus alumnos para todos aquellos que aman leer en francés, fomentando la interacción y el diálogo a través de la lectura.

Modalidad y requisitos: Encuentros a traves de la plataforma ZOOM con Diego Chotro. Nivel requerido B2 - en curso o terminado, y C1. Se leerán extractos de libros de autores franceses y francófonos presentados en cada encuentro. No es necesario la lectura previa. || Cronograma: los lunes cada 15 días, 19.30 a 20.30

Información en este link.

_________

“Taller Horizontal de Crónica Narrativa”, por el periodista Emiliano Gullo

Este taller no es una clase magistral ni un curso de periodismo. Este taller es una hipótesis abierta a discusiones. Es, básicamente, una hipótesis de trabajo. El periodismo, la escritura, es un oficio liberal -un ejercicio individual- que discute sentido. Pero la construcción del sentido es colectiva. Dos notas sobre el velorio de Maradona se van a disputar, quieran o no, el sentido del hecho. ¿Por qué elegir -entonces- una estrategia narrativa para disputar el sentido cuando solemos tener poco tiempo y mucha dispersión?, si constantemente nos llega información de cualquier cosa por las redes y los portales de noticias. ¿Cómo aplicamos el método de las viejas redacciones al periodismo literario? ¿Qué recursos son más convenientes? Mecánica de la previsualización y recursos extra periodísticos ¿Cuáles son los límites? ¿Los hay? La caída de lectores, esa mentira. La dispersión no sólo está vinculada con las distracciones múltiples -apps, múltiples dispositivos, etc- sino también -y quizá sobre todo- con nuestra pereza para imaginar nuevos escenarios. Lugares comunes y solemnidad, las amenazas para un texto creativo.

Pero hay una certeza: no hace falta ningún talento para construir nuevas formas de narrar. Hace falta trabajo, ejercitar el músculo. Porque eso es lo que vamos a hacer. Contar historias que todavía están sucediendo. Vamos a trabajar sobre un texto vivo, que será individual pero con aportes y discusiones colectivas.

A lo largo del taller, los participantes escribirán un texto de, al menos, 5 mil caracteres sobre una historia libre de elección que será pulida y corregida durante la cursada y, si hiciera falta, también después.

Para inscribirse debe mandar una autobiografía narrativa de 2500 caracteres (siempre con espacio) al mail emilianogullo@gmail.com ││Costo: 3000 pesos │Duración: cuatro encuentros semanales │Inicio: lunes 9 de agosto, de 18:30 a 20:30 │Modalidad: virtual.

__________

Seminario: Tráfico ilícito de bienes culturales

La Fundación Foro del Sur presenta el seminario Arte: Desafiando los límites de la legalidad, coordinado por el Dr. Mauricio de Núñez, con el objetivo de dar respuesta a interrogantes relacionados a los bienes culturales u obras de arte y el derecho frente a la circulación de obras de gran valor en el mercado internacional.

El seminario se desarrollará de manera virtual, a lo largo de cuatro encuentros, desde el 3 al 24 de agosto, con la participación de destacados especialistas. La actividad es arancelada. Por inscripciones e información: www.forosur.com.ar

__________

Arte Moderno y Contemporáneo, local e internacional, en la Colección Federico J. Klemm

Fundación Federico J. Klemm presenta un Curso de 5 Clases Magistrales que recorrerá temas, disciplinas, debates, artistas y obras de la Colección Klemm, arte moderno y contemporáneo, local e internacional.

Graciela Sarti, Rodrigo Alonso, Julio Sánchez, Georgina Gluzman y María Fernanda Pinta nos acompañarán en los recorridos con imágenes y Audiovisuales.

El Cuerpo de una Colección, selección y curaduría actual del patrimonio a cargo de Federica Baeza y Guadalupe Chirotarrab, junto a obras conservadas en depósito, y los célebres Programas de TV del Banquete Telemático de Federico Klemm, serán una presencia permanente el los módulos.

Las clases se dictarán todos los primeros jueves de cada mes, entre junio y octubre, de 18:00 a 21:00, vía plataforma Zoom. Las clases están abiertas a todo público, con acceso libre y gratuito, con inscripción previa.

Más información: aprendizaje@fundacionfjklemm.org

_________

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco da inicio a una nueva oferta de cursos

La Asociación de Amigos del Museo Fernández Blanco (AMIFEB) organiza, durante todo el año, variadas actividades solidarias. Continúa de este modo, con su tradicional apoyo al crecimiento y expansión del MIFB. Asimismo, suma su colaboración con la gestión de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección del MIFB en la organización y patrocinio de la extensa programación cultural anual de la institución: exposiciones, visitas guiadas, conciertos, cursos y talleres, conferencias y eventos de extensión comunitaria, entre otras actividades.

De este modo, la AMIFEB propone este año una nutrida agenda de cursos, que se destacan por la calidad de sus docentes y profesionales, además de ofrecer el estudio de grandes clásicos.q

-16, 23 y 30 de julio: Santiago Kovadloff, quién dictará un seminario sobre Poesía y Filosofía, de 18 a 19 hs. Su capacidad de hechizar al oyente con la sensibilidad de su pensamiento, la elocuencia de su discurso y la profundidad de su voz hace que la experiencia prometa ser sobrecogedora.

Para conocer más sobre otros cursos, toda la información se encuentra detallada en la página de los amigos del museo: https://www.amigosdelfernandezblanco.org También pueden escribirle a “Elsita” a: amigosdelmifb@gmail.com

________

Ya está abierta la inscripción a los talleres del segundo cuatrimestre 2021 de “Entrepalabras”

El programa, que inicia en agosto y se extenderá hasta noviembre, incluye:

-Taller de escritura académica (artículos y ponencias). Coordina: Marta Marin

El taller propone abordar las características y diferencias entre los artículos científicos de las ciencias experimentales y las ciencias sociales y las ponencias de congreso. Está destinado a estudiantes de posgrado, profesionales de cualquier área de conocimiento y profesores de nivel superior que quieran ayudar a sus estudiantes en la producción de sus primeras publicaciones. || Cursada: 8 clases (de agosto a noviembre) / inicio: 6/8

-Me leo, me leen, me corrijo, me corrigen II /Taller de autocorreccióngramatical y ortográfica del propio texto II - Coordina: Verónica Bondorevsky

Este taller propone abordar el proceso de escritura de un ensayo. Estádestinado a maestros, estudiantes avanzados y profesionales que deseenreflexionar sobre sus escritos a fin de redactar textos no ficcionales consolvencia. Cursada: 4 clases (de agosto y septiembre) / inicio: 6/8

-Las novelas experimentales de Manuel Puig: cultura de masas, género y arte pop || Coordina: Silvina Marsimian

Este taller de lectura propone abordar las novelas experimentales de Manuel Puig: Boquitas pintadas, Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña.

Está destinado a profesores, comunicadores sociales, editores y lectores en general. Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

ESCRITURA CREATIVA

-Objetos familiares, escrituras universales /Taller de escritura || Coordina: Laura Casanovas

En un recorrido que combina historia personal, arte y escritura, este tallerpropone abordar el objeto familiar como disparador de la producción creativa.Está destinado a quienes estén interesados en la escritura en relación condistintos campos del conocimiento como las artes visuales, la literatura, elteatro, la poesía, la filosofía, la educación artística. || Cursada: 4 clases (agosto y septiembre) / inicio: 11/8

-Lo que no se nombra no existe/ Taller sobre la comunicación con perspectiva de género || Coordina: Fabiana Scherer

Este taller busca ofrecer claves para una comunicación libre de estereotipos y promover la reflexión sobre los roles a través de diversos ejemplos sobre su construcción social, histórica y política. Está destinado a interesados en las nuevas tendencias de comunicación. || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-Mundo mínimo/ Taller de microrrelato I || Coordina: Analía Testa

Mediante una selección de microrrelatos, este taller propone analizar los recursos que utilizan los autores para construirlos y, a partir de ese fogueo de lecturas, ensayar la propia escritura. Está destinado a jóvenes y adultos interesados en explorar el mundo del género, con o sin experiencia previa. || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-Intensa brevedad/Taller de microrrelato II || Coordina: Analía Testa

Este taller propone ejercitar la escritura de microrrelatos en tanto desafío lúdico y creativo con la intención de ganar, en el proceso de producción, mayor conciencia de las decisiones que hay que tomar al construirlos. Está destinado a quienes frecuentan la lectura de microrrelatos y quizás hayan ensayado su escritura. || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-Leo, luego escribo II /Taller de narrativa breve II - Coordina: Inés Fernández Moreno

Este taller propone explorar el camino de la escritura teniendo como guía textos literarios de reconocida calidad. Está destinado a quienes sean buenos lectores y tengan una experiencia previa de escritura (ideal para quienes cursaron “Leo, luego escribo I”). || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

-La novela familiar / Taller de novela y autoficción || Coordina: Natalia Zito

El taller busca crear un campo fértil para desplegar los inicios de la escritura de una novela a partir de material autobiográfico como una fuente más de inspiración para la ficción. Está destinado a interesados en escribir literatura, con experiencia previa (ideal para quienes cursaron “Cazadores furtivos de la propia vida”). || Cursada: 6 clases (de agosto a octubre) / inicio: 6/8

ESCRITURA CREATIVA /LIJ (literatura infantil y juvenil)

-Modelitos de poesía /Taller de escritura de poesía para chicos || Coordina: Cecilia Pisos

Este taller propone explorar, desde la práctica de la escritura sobre modelos previos, las características de los diversos tipos de poemas para niños que conviven en la LIJ. Está destinado a jóvenes y adultos interesados en experimentar los diversos formatos de la escritura poética para niños. || Cursada: 8 clases (de agosto a noviembre) inicio: 6/8

-Ilustrar es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado || Coordina: Istvansch

Este taller propone descubrir cómo se entrelazan los distintos discursos que conviven en los libros infantiles (haciendo hincapié en el libro-álbum por ser el género más complejo) y producir un proyecto ilustrado propio. Está destinado a público adulto interesado en la imagen en los libros para chicos, con conocimientos básicos de dibujo y color (o al menos, sin miedo a la página en blanco), ya que la finalidad del curso no es enseñar a dibujar. || Cursada: 8 clases (de agosto a noviembre) inicio: 6/8

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org || www.entrepalabras.org

________

ACADEMIA 4´33´´. Nuevo espacio de enseñanza y reflexión sobre teoría y práctica de las artes contemporáneas

Con una amplia trayectoria en el campo de la producción musical y escénica y una mirada transdisciplinar, el colectivo 4′33″ y la Fundación CEAMC inauguran Academia 4´33´´: un espacio virtual destinado al aprendizaje, al cruce y a la reflexión teórico-práctica sobre las artes contemporáneas.

Seminarios del primer cuatrimestre 2021 - Mayo/junio/julio 2021 · modalidad virtual

Seminarios de 3 clases interactivas cada uno con ejemplos audiovisuales y claves de lectura y escucha. Se entregan certificados de participación emitidos por 4´33´´ y la Fundación CEAMC.

Modalidad virtual - Plataforma Google meet. Costo por cada seminario de 3 encuentros: $3600 para Argentina / USD35 para el exterior. Inscripciones: 433.musica@gmail.com

La inscripción se hará efectiva con la acreditación del pago

_________

Cursos de artes escénicas de Jorge Ferrari

El curso explora los fundamentos de la creación escenográfica que le funciona a Ferrari a la hora de diseñar la escenografía de un espectáculo, qué elementos tiene en cuenta, qué cosas le importan.

Cómo reconocer correctamente el espacio, qué brinda, qué limitaciones impone y qué provoca; descifrar la obra, descubrir lo que está escondido entre sus pliegues; nutrirse de las reuniones del equipo creativo, son algunos de los puntos que abordará.

Serán 19 clases online on demand por www.ticketek.com.ar

__________

Cursos de Stage Management dictado por Mina Battista

El curso desarrolla en detalle la labor del Stage Manager, pieza fundamental de todo show: en qué consiste su trabajo, qué tareas desempeña y con quiénes se relaciona en cada etapa, cuáles son sus herramientas de trabajo, cómo confecciona el libro o guion de un espectáculo, entre otros conocimientos de vital importancia.

Tomando como ejemplo un espectáculo musical de gran formato, Mina Battista dirige en un fascinante recorrido por el quehacer del Stage Manager, la “bisagra” que articula lo artístico y lo técnico, una profesión que requiere método, pasión y temple.

El curso está organizado en 18 encuentros, cada uno de los cuales aborda una parte del oficio del Stage Manager: trabajar en equipo, saber liderar, generar un buen clima, transmitir tranquilidad y además… correr un show de enorme complejidad.

A la venta por www.ticketek.com.ar

__________

INFANTILES - VACACIONES DE INVIERNO

Canciones en vacaciones: Koufequin + Lalá y el Toque Toque

Este fin de semana, continúan las Canciones en vacaciones a través de nuestro YouTube y de la pantalla de Pakapaka con grandes conciertos para toda la familia. Este sábado y domingo, respectivamente, los niños y las niñas podrán disfrutar de la música de Koufequin y de Lalá y el Toque Toque. Conducen Emiliano Larea con Magalí Sanchez Alleno y Mauricio Vila con Agustina Baldi.

Sábado 24 y domingo 25 de julio, 17 hTransmisión en vivo por nuestro canal de YouTube y Canal Pakapaka

_________

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto con Canal Pakapaka, con contenido a cargo del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en web y Spotify

_________

Piazzolla, entre chicxs y grandes

En estas vacaciones, y en el marco de las actividades especiales realizadas en el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, el Centro Cultural Kirchner presenta un cuadernillo lúdico para descargar o imprimir, con juegos y actividades para que chicos y chicas se apropien de la vida y obra del gran compositor y bandoneonista.

Disponible en web del Centro Cultural Kirchner

__________

Vacaciones de invierno en el San Martín

El Cultural San Martín invita a niñas y niños a disfrutar de las vacaciones de invierno junto a Ana y Wiwi y Clownies Re Fritos 2.0, dos espectáculos musicales para toda la familia, y junto al Baficito animado, el ciclo de cine independiente pensado para las infancias.

En estas nuevas vacaciones de invierno, “queremos acompañar a todas las familias para que los más de 500 mil chicos que viven en la Ciudad puedan reencontrarse con el juego y la cultura”, expresa Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad. “Es importante que podamos encontrar formas de expresión para hacer frente al difícil contexto que nos toca vivir. Con el objetivo central de construir espacios especialmente planificados para los más pequeños, queremos vivir juntos estas vacaciones.”

-Ana y Wiwi, de Lorena Romanin

Del 17 de julio al 15 de agosto. De jueves a domingos a las 17h. Duración 45′. Sala A. Entradas a través de tuentrada.com. General $500; estudiantes y jubilados $400; menores de 2 años gratis.

Sinopsis: Ana es una nena de 10 años que acaba de perder a su mamá. Vive en el campo con su papá, quien trabaja de capataz. Un buen día, su padre ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la alegría de Ana regresa. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo quiere llevarse a Wiwi para venderla, pero Ana buscará a toda costa salvar a su mejor amiga.

-Clownies Re Fritos 2.0, dirigida por Virginia Kaufman

Del 17 de julio al 15 de agosto. De jueves a domingos a las 16h. Duración 50′. Sala Muiño. Entradas a través de tuentrada.com. General $500; estudiantes y jubilados $400; menores de 2 años gratis.

________

Baficito animado – edición de invierno

Para niñas y niños de 4 a 12 años. Del 17 de julio al 1° de agosto. Sala 1. Entrada gratuita a través de www.buenosaires.gob.ar/festivalesba.

Programa de largometrajes argentinos

-El universo de Clarita, de Tomás Lipgot

Clarita tiene 13 años y vive en Rosario junto a sus padres y hermanas. Posee una curiosidad fuera de lo común y una pasión que la define: la astronomía. || Edad sugerida: 8 a 12 años

Funciones: sábado 17 de julio a las 18h y domingo 1° de agosto a las 18h.

-El gigante egoísta, de Liliana Romero y Norman Ruiz

La historia que se desarrolla presenta magia, amistad, solidaridad y, sobre todo, respeto por la naturaleza. Un tema importante de la película es que el orden de las cuatro estaciones del año es fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la vida. || Edad sugerida: 4 a 7 años

Funciones: sábado 17 de julio a las 15h y martes 27 de julio a las 17:30h.

-Antón, de María Rosario Carlino

Antón, un niño azul de 6 años, comienza un viaje fantástico a partir de un simple pedido de su madre: la tarea de ir a comprar azúcar, se convertirá en una increíble aventura en un mundo extraño, acompañado de Blas, el viejo del carromato, y sus amigos, la Primavera y el Disparate. || Edad sugerida: 4 a 7 años

Funciones: domingo 18 de julio a las 15h, viernes 23 de julio a las 17:30h y sábado 31 de julio a las 15h.

-El patalarga, de Mercedes Moreira

En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un ventajoso invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin embargo, Teto, Maru y Ramon descubrirán que el Patalarga en realidad sí existe. || Edad sugerida: 8 a 12 años

Funciones: domingo 18 de julio a las 18h y sábado 31 de julio a las 18h.

Programa de cortometrajes

-Gatitofici - Cortos felinos y otras maravillas. Edad sugerida: 4 a 7 años || Funciones: sábado 24 de julio a las 15h y viernes 30 de julio a las 17:30h.

-La casita del árbol del Can Can Club. Edad sugerida: 8 a 12 años || Funciones: martes 20 de julio a las 17:30h y domingo 25 de julio a las 18h.

-Programa Caja de alfajores

Edad sugerida: 8 a 12 años || Funciones: jueves 29 de julio a las 17:30h.

-Programa Cortos argentinos - Para los pequeños

Edad sugerida: 4 a 7 años || Funciones: Miércoles 21 de julio a las 17:30h y domingo 25 de julio a las 15h.

-Programa Cortos argentinos - No tan pequeñxs. Edad sugerida: 8 a 12 años || Funciones: jueves 22 de julio a las 17:30h, sábado 24 de julio a las 18h y miércoles 28 de julio a las 17:30h.

Evento especial en vivo

-Dalia y el libro rojo: ¿Cómo se hace una película animada?

Charla con el director David Bisbano que actualmente se encuentra realizando la película animada en 3D Dalia y el libro rojo. || Función: domingo 1° de agosto a las 15h.

________

CAMPING CULTURAL 21 - VACACIONES DE INVIERNO EN EL CC25 DE MAYO

El Centro Cultural 25 de Mayo, dependiente del Ministerio de Cultura del GCBA, presenta Camping Cultural 21. Una programación que combina cine y música en la Sala Principal para disfrutar en familia.

El Ciclo Vacaciones de Invierno contará con dos películas: El Universo de Clarita de Tomás Lipgot y El Patalarga de Mercedes Moreira. Además los chicos podrán desfrutar de tres espectáculos de música: Koufequin, Anda Calabaza y Mundo Arlequin.

Las entradas se encuentran a la venta en Alternativa Teatral. El espacio contará con protocolo sanitario y 30% de aforo.

________

Konex para chicos: ¡vacaciones de invierno en el patio!

Konex Para Chicos presenta su nueva temporada de vacaciones de invierno. Tras una edición online en 2020, volvemos a encontrarnos en persona para disfrutar una programación artística variada, ¡y al aire libre!

La agenda se abre el sábado 17/07 con Vuelta Canela, un grupo musical declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recorrerá las canciones de sus tres discos.

Los domingos 18 y 25/07 Pim Pau, una banda de docentes que acumula millones de visitas en sus videos de YouTube y dos discos editados, trae una propuesta lúdica y educativa.

El sábado 31/07, Los Cazurros presentan una propuesta que recorre las historias más divertidas y desopilantes de sus 27 años de trayectoria, para incentivar el juego y la imaginación con su característico sentido del humor. Y, para cerrar las vacaciones, el domingo 01/08 llega “Mil preguntas”, un espectáculo con Los Rockan y la filósofa Florencia Sichel, que homenajean a María Elena Walsh y se detienen a pensar sus letras y reflexionar sobre las situaciones cotidianas de la niñez.

_________

Talleres infantiles de arte para hacer en casa, la propuesta de “Amigos del Bellas Artes”

Una propuesta que busca explorar la experiencia de la creación artística desde un rol participativo activando el pensamiento, la sensorialidad y las emociones que buscan desarrollar una formación integral en artes visuales.

-Para chicos y chicas a partir de 6 y 8 años

-Modalidad virtual: clases pregrabadas

-Clases de 30 minutos disponibles para ver durante una semana

-Material complementario con actividades sugeridas

Más información en este sitio.





