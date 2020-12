Guía de Arte y Cultura: semana del 25 de diciembre al 1 de enero

ARTE

“Variaciones”, la nueva muestra de Pedro Roth

A través de sus obras realizadas en acrílico, el multifacético Pedro Roth, artista plástico, fotógrafo y cineasta, muestra el mundo que construyó con una gran creatividad.

Puede verla de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 en Menéndez Libros, Paraguay 431.

Más información en este enlace.

_________

Geometría poética en Smart Gallery

La primera muestra individual de Juan Stoppani y Jean Yves Legavre en Smart Gallery es una síntesis de sus trabajos más recientes. Un grupo de obras que se imponen desde la estética del pop art con la simple geometría del cuadrado, el triángulo y el círculo; logran construir un mundo propio.

Con los protocolos impuestos por la ciudad, puede verla de lunes a viernes de 13 a 19 en Smart Gallery en Av. Alvear 1580 PB y desde @smartgalleryba. || Hasta el 31 de diciembre.

__________

La muestra de los Talleres de arteASDRA

La muestra anual de los Talleres de arteASDRA, organizada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, se inauguró el jueves 17 de diciembre a las 19:00 y puede verlo en este enlace.

Además, en la web de ASDRA podrán verse los resultados del trabajo realizado en los talleres de música, dibujo, cine expandido, pintura y fotografía durante 2020. Este año, la modalidad de la cursada fue a distancia y contó con la participación de más de 200 personas.

_________

“Paisaje”, una experiencia artística inmersiva

“¿Cómo abordar la noción de paisaje desde este entorno extrañado?”, se preguntan Florencia Battiti y Daniel Fischer, curadores de la exposición colectiva que está disponible en casanaranja.com.ar

En el contexto de pandemia, el acceso al arte por medios virtuales tomó mayor relevancia. En esa línea, la experiencia PAISAJE propone un recorrido virtual innovador e interactivo que permite acceder, desde una computadora o celular, a las obras originales de artistas como Charly Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco.

La exhibición está dividida en cuatro salas que invitan a un recorrido pausado y agradable. El visitante podrá desplazarse entre las salas utilizando el mouse y acceder a información clave tanto de la pieza como del artista. El recorrido también cuenta con audioguías y tips desarrollados por el equipo de mediación de Casa Naranja para una exploración activa durante el tour.

___________

Vuela con Aerocene Pacha, de Tomás Saraceno

Ya puede visitarse la exhibición que testimonia la experiencia llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

Luego de permanecer cerrada al público debido a la situación sanitaria que desencadenó el Covid-19, reabrió la exhibición que testimonia la experiencia Vuela con Aerocene Pacha llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

A través de videoproyecciones, el público puede acceder al registro del vuelo realizado a comienzos de año por la piloto Leticia Márquez en las Salinas Grandes de Jujuy, que tuvo la particularidad de ser el primer vuelo tripulado impulsado únicamente por el sol y por el aire y conocer todas las etapas de Vuela con Aerocene Pacha.

También se exhibe la mochila Aerocene, un kit básico de vuelo portátil que contiene una escultura aerosolar que se eleva a sí misma solo con el calor del sol. Vuela con Aerocene Pacha es parte de la iniciativa CONNECT, BTS, que reúne a grandes figuras del arte contemporáneo.

Puede verla todos los sábados y domingos, de 14 a 18 en las salas 206 y 207.

_________

La muestra del Museo Terry de Tilcara

La muestra permanente del Museo Nacional Terry de Tilcara puede visitarse todos los viernes, sábados y domingos por la tarde.

El Museo Nacional Terry, desde el inicio de la cuarentena, viene llevando adelante una variada agenda de propuestas virtuales a las que se sumaron luego actividades al aire libre en los patios del museo, en la plaza y en escuelas rurales. Como parte de un proceso de reapertura gradual y consciente el público ahora podrá visitar las salas del museo de forma presencial y reencontrarse con la muestra permanente que contiene obras del pintor José Antonio Terry y de sus hermanas Leonor y Sotera.

Las visitas a las salas podrán realizarse los días viernes, sábados y domingos en el horario de 14 a 18 y serán guiadas, con una duración de 25 minutos, pudiendo asistir simultáneamente hasta 6 personas que integran un mismo grupo familiar, o bien un máximo de 3 personas de distinta procedencia, según lo establecen los protocolos sanitarios.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través de la web del museo.

_________

CINE

Buenas noches Malvinas, un documental sobre las heridas que dejó la guerra

Estrena el jueves 31 de diciembre y repite el sábado 2 de enero a las 20:00 en la plataforma Cine.Ar TV y en Cine.Ar Play el viernes 1 de enero.

Sinopsis: En abril de 1982 Dalmiro Bustos y Elena Noseda enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando su hijo mayor, Fabián, es enviado a combatir a las Islas, junto a cientos de soldados conscriptos. A casi cuarenta años de los hechos, Dalmiro, Elena y sus dos hijos menores, Javier y María Elena, cuentan lo que no pudieron decir entonces, en un intento de ir tras las huellas de Fabián y poner en palabras las angustias y los dolores que aún permanecen.

__________

“El camino”, un documental sobre el cura Nicolau, desaparecido en la dictadura

El documental “El camino, de salesiano a montonero”, de Gustavo Gamboa con realización de Valeria Galliso y Patricio Carroggio recorre a través la vida y militancia del sacerdote salesiano y docente desaparecido en 1977 por la dictadura.

Nicolau fue ordenado sacerdote en San Nicolás en 1973 y estudió Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, disciplina que amalgamaba en su trabajo social.

También ejerció la docencia en el colegio Don Bosco de San Nicolás y en el colegio salesiano San José de Rosario y participó de la actividad gremial en la Asociación de Docentes de Educación Privada (AEDEP) y en el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Rosario (Sinter).

Puede verlo en en el Canal de YouTube de la Plataforma de Pensamiento Latinoamericano.

__________

Cervantes Online presenta “Asteroide. Fin de mundo imposible”

Asteroide. Fin de un mundo imposible puede verse en el Cervantes online , con subtítulos en español*. Esta obra fue seleccionada en el concurso Nuestro Teatro y permanecerá disponible en nuestro canal.

Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

La música es de Guillermina Etkin, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el de vestuario de Cecilia Zuvialde y el de escenografía de Mariana Tirantte.

_________

Una mirada feminista de la Segunda Guerra en “Su mejor historia” por Europa Europa

La señal Europa Europa presenta “Su mejor historia”, una encantadora mirada al mundo de la producción cinematográfica británica durante la Segunda Guerra Mundial, que captura con delicadeza el imprescindible papel de la mujer como propulsora del ánimo social en esa época de conflicto. Los viernes a las 22:00.

El gobierno británico encomienda la realización de una película patriótica para levantar la moral de las tropas inglesas tras los bombardeos de la aviación nazi sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El problema surge cuando el ministerio convoca a una mujer para trabajar en el equipo de dos guionistas masculinos.

El noveno largometraje de la directora danesa Lone Scherfig, es una mirada feminista, ingeniosa y romántica de las películas de propaganda británica durante ese período histórico. Lone Scherfig es recordada por títulos como “Italiano para principiantes” y “An education/Enseñanza de vida”.

__________

“Niña mamá” en Cine. Ar

Un documental de Andrea Testa que retrata a adolescentes embarazadas que recién parieron o que están internadas por abortos inseguros y clandestinos.

La película se pregunta sobre las posibilidades de decisión cuando no hay opciones y cuando todos sus derechos son sistemáticamente violados. Mientras se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidarán de ellas?

Sinopsis: Niña mamá retrata desde los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que recién parieron o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos.

Puede verla en la plataforma Cine.Ar

_________

TEATRO

Después de nosotros (El hijo de Juan Oribe)

Julio Chávez se presenta de miércoles a domingo en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza con “DESPUÉS DE NOSOTROS” (el hijo de Juan Oribe).

El multipremiado actor, que también es el autor de la obra junto a Camila Mansilla, comparte escenario con Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Muso.

Dirigida por Daniel Barone, la obra es una producción de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre.

Argumento: Juan (Chávez) y Andrea (Flechner) fueron pareja y fruto de su relación nació Federico (Recalt), que tiene 22 años y un retraso madurativo. La vida se fue construyendo día a día superando obstáculos.

Funciones: de miércoles a domingos a las 20.30 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.

__________

Los árboles mueren de pie

Con todos los protocolos que nos indican las autoridades, vuelve a realizar funciones en la calle que nunca duerme “Los árboles mueren de pie”, ahora al aire libre! En una producción del Teatro Columbia. Hermosa sala en Avenida Corrientes 1537, que sigue apostando a espectáculos de calidad para que el público pueda disfrutar de buen teatro.

Unan obra de Alejandro Casona con adaptación de Claudio Salama y las actuaciones de Micaela Paradiso, Emilia Vidal, Penélope Arrosogaray, Gabriela Branda, Eduardo Ezon, Guillermo Lombardi, Giselle Mestre, Nonnel Nhoj, Elsa Orrea, Graciela Pérez, Claudio Salama.

Todos los sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00. Link de venta de entradas en Alternativa Teatral en este enlace.

__________

“Identidad testimonial”, el musical que le canta a la igualdad

Durante décadas se solía escuchar que el teatro musical era inocente, falsamente optimista y cumplía con su función de entretener. En su fachada de optimismo y jovialidad, el teatro musical durante años lanzó mensajes contra la discriminación racial, social y sexual. Por lo tanto, quisimos abrir esta puertita para hacer un recorrido por algunos momentos en los que se clamó por la libertad y la igualdad. Canciones de vanguardia, canciones con metáfora, canciones testimoniales de musicales de todos los tiempos, contra todo tipo de represión o discriminación sexual, racial o simplemente por segregar al diferente.

Con idea, libro y dirección de Pablo Gorlero, dirección musical, Juan Ignacio López, coreografía: Verónica Pecollo. Interpretado por Belén Cabrera, Agustín Iannone, David Okada Caldas, Manuela Perín, Mariano Taccagni, Belén Ucar.

Puede verlo todos los viernes a las 20:30 en los jardines del Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348 || Hasta el 1 de enero.

_________

Vuelve “El equilibrista”, con Mauricio Dayud

Mauricio Dayub y sus 5 personajes en "El equilibrista"

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Mauricio Dayub.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie

Funciones: sábado y domingos a las 20:00 en el teatro Chacarerean

__________

MÚSICA

El Cascanueces, el clásico navideño de fin de año con la coreografía de Rudolf Nureyev, en el Teatro Colón

Bajo la dirección de Paloma Herrera, sube al escenario digital del Teatro Colón en www.teatrocolon.org.ar el domingo 27 de diciembre a las 20:00 El Cascanueces, una producción protagonizada por el Ballet Estable del Teatro Colón durante 2017.

Con coreografía de Rudolf Nureyev, reposición coreográfica de Aleth Francillion, dirección musical del maestro Enrique Arturo Diemecke, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la participación del Coro de Niños del Teatro Colón dirigido por César Bustamante ensamblan la conjunción perfecta para este cuento infantil.

El cascanueces de madera se convierte en un príncipe encantador, en la ensoñación de Clara, para llevarla por distintos mundos en su camino a la adultez. El mundo de los sueños y los desafíos que enfrenta una niña que se convierte en mujer son los temas subyacentes de una obra que el genial Nureyev desentraña como pocos. Una inspiradora historia para toda la familia en el fin de año.

__________

La UNTREF presenta la ópera El Cimarrón, biografía del esclavo fugitivo Esteban Montejo de Hans Werner Henze

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través de la Maestría en Ópera Experimental, presenta El Cimarrón, biografía del esclavo fugitivo Esteban Montejo. Recital para cuatro músicos de Hans Werner Henze, con el texto adaptado de Hans Magnus Enzensberger sobre la novela homónima de Miguel Barnet, realizada en Xirgu Espacio UNTREF, que se estrenó el miércoles 9 de diciembre, a las 20:00 horas, vía streaming a través de la plataforma opera21.live en coproducción con Teatro Musical Contemporáneo y 4′33′' y el apoyo de Editorial Barry. Las entradas -por un valor de $600- podrán adquirirse a través de este enlace.

Con puesta en escena y dirección de Marcelo Lombardero y producción general de Martín Bauer, director de la maestría en Ópera Experimental de la Universidad, este cuento sonoro narrado en quince episodios, es un desgarrador grito de libertad e igualdad a través del relato del sufrimiento en primera persona de un esclavo cubano a finales del siglo XIX y su lucha por la liberación.

La obra cuenta con la participación de Iván García, artista multidisciplinar, cantante, y actor nacido en Venezuela, en el rol de El Cimarrón, y un ensamble instrumental conformado por Patricia García en flauta, Martín Marino en guitarra y Bruno Lo Bianco en percusión, bajo la concertación musical de Agustín Tocalini.

Puede verla en este enlace hasta el 31 de diciembre.

_________

Primer Club de Jazz Latinoamericano presenta tres propuestas para despedir el año y recibir el 2021

El miércoles 23 de diciembre a las 21:00, Martín Parrilla trío presenta “Oscar Peterson Tribute”, con Lucas Ferrari (Piano), Leo Páez (Contrabajo) y Martín Parrilla (Batería).

El trío repasará la obra del icónico pianista del jazz mundial, rememorando en formato trío un seleccionado y exquisito repertorio, al cual además suman invitados de lujo: JM Valentino en Guitarra y Jess Hahumada en voz.

El sábado 9 de Enero a las 21:00, Hernán Jacinto trío, con Hernán Jacinto (Piano y composición), Daniel “Pipi” Piazzolla (Batería) y Jerónimo Carmona (Contrabajo), presentarán música nueva y arreglos que formarán parte de su cuarto disco solista que tendrá fecha de salida en abril del 2021.

Novedad “on demand”. Robin Banerjee & Mr.Pc Ska Jazz (en vivo en Jazz Voyeur). El guitarrista de Amy Winehouse en un show vibrante. Con Robin Banerjee (Guitarra), Pablo Clavijo ( Saxo), Dante Clementino (Piano), Cristian Jahde (Bajo)y Pedro Colpachi (Batería). Invitado Especial: J.M. Valentino (Guitarra)

_________

El Teatro Argentino presenta el ciclo “Música al RAS”

El Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de la provincia de Buenos Aires presenta el ciclo Música al RAS -Registros Afuera de Sala-, que puede verse a través de su canal de Youtube.

“Música al RAS” documenta la producción y la interpretación de obras de diferentes estilos musicales, realizadas y ejecutadas por los y las artistas de los cuerpos estables del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino en distintos espacios exteriores del Teatro (terraza y plazas) con el fin de utilizar y poner en valor su marco arquitectónico como recurso estético. El registro se completa con entrevistas, de contenidos introductorios y pedagógicos, a los artistas que intervienen en la propuesta. El rodaje incluyó también el registro en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y en la Catedral de La Plata.

__________

Música en el Bebop Club

Los shows son exclusivamente con reserva previa y tienen un costo de $ 700 (incluye copa de espumante). Esta es la programación para lo que resta de diciembre:

-Sábado 26 de diciembre a las 18:00, Crook & Shellys. El legendario Willy Crook se presenta junto a las cantantes Aime Cantilo y Johana Gandolfo del Valle. Con más de 10 discos editados como solista, Willy Crook es, sin duda, un exponente de la música Funk & Soul de la Argentina.

-Domingo 27 de diciembre a las 18:00, Mariú Fernández. La cantante Mariú Fernández interpretará versiones acústicas de sus shows Amy’s Night y Classics, aclamados durante años en Bebop Club.

__________

TALLERES Y ACTIVIDADES

“Identidad” una exposición del Parque de la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo

De miércoles a viernes se puede visitar la exposición sin reserva previa de 14:00 a 17:00 con un aforo máximo de 20 personas y cumpliendo el Protocolo COVID.

Los fines de semana, de 16:00 a 17:00, con reserva previa con un aforo máximo de 20 personas y cumpliendo el Protocolo COVID.

Más información en www.parquedelamemoria.org.ar

___________

Escuela de Verano 2021 de Casa de Letras

Debido a la pandemia por los cursos presenciales de la Escuela de Verano 2021, que inician en febrero, se impartirán de modo virtual, mediante una plataforma de video-reuniones.

Entre otros cursos, dictarán: Escritura, bajo la modalidad online y larga distancia; Poesía, por videoconferencia; Lectura, por videoconferencia y Edición bajo modalidad online.

Para más información escribir a casadeletras.info@gmail.com o ingresar a la página web en este enlace.

________

El Palais de Glace abre sus puertas y presenta dos propuestas

La colección escucha. Voces del acervo propone un recorrido por las oficinas y reservas. Se trata de cuatro relatos sonoros que abrevan de la colección del Palais de Glace, producidos por Leticia Obeid, Lucía Reissig, Mario Scorzelli y Santiago Villanueva. En las oficinas se encuentran los materiales audiovisuales producidos por Diego Bianchi, Nia Huaytalla, Agustina Muñoz, Marcelo Pombo y Marlene Wayar durante La colección escucha.

En ¿Qué necesitan aprender los museos? El museo aprende el Palais de Glace puso su colección de arte a disposición de Poetas Villeros e Identidad Marrón que crearon, bajo su propio criterio curatorial, esta exposición.

Las muestras se pueden recorrer de jueves a sábado de 15:00 a 20:00. Antes de asistir se deberá reservar turno en Compartir Cultura

__________

Feria de Mataderos

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, anuncia la reapertura de la histórica Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas, ubicada en el corazón del barrio de Mataderos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, estará todos los domingos de 11:00 a 19:00.

La tradicional Feria de Mataderos retomará la actividad de sus puestos de artesanías y de la feria gastronómica, donde se venderá comida al paso y productos típicos de nuestra cultura nacional.

Esta iniciativa busca reactivar el circuito cultural de una de las ferias más importantes de la Ciudad, respetando el distanciamiento social y desalentando la permanencia en el lugar para evitar aglomeraciones. Para cumplir con todos los cuidados sanitarios, en esta primera instancia no se programarán espectáculos de música y baile sobre el escenario.

La Feria fue creada en 1986 con el objetivo de generar un espacio permanente para la producción y difusión de nuestras raíces culturales.

_________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

__________

Concurso Federal de Muralismo

Serán seleccionadas 70 obras de todo el país que recibirán un monto de $70.000. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, lanza el Concurso Federal de Muralismo que premia a proyectos murales individuales y colectivos de todo el país.

La convocatoria se enmarca dentro de las actividades especiales que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación en el “Año del Gral. Manuel Belgrano”, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 desde su fallecimiento.

La iniciativa pretende incentivar la recuperación afectiva del espacio público y promover la expresión de las identidades locales en todo el territorio. Serán seleccionadas 70 obras que recibirán un monto de $70.000.

Está dirigida a personas mayores de dieciocho (18) años, de nacionalidad argentina (nativa o por opción) o extranjera con residencia acreditada en el país. Se requiere experiencia previa ligada al diseño y realización de murales, que será evaluada a partir de los antecedentes aportados por los/as postulantes. Se admitirán presentaciones individuales o colectivas, en los términos presentados en el siguiente Reglamento.

El eje transversal del concurso es: Soberanías y las temáticas específicas incluyen:

Link a la convocatoria: https://www.cultura.gob.ar/concurso-federal-de-muralismo-9781/

_________

Abre la convocatoria para el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA)

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), presentado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, se realizará desde el viernes 26 de febrero hasta el domingo 7 de marzo.

Como cada verano, FIBA ofrece lo mejor del teatro, danza, música y artes visuales para que disfruten todos los vecinos, grandes y chicos, por eso, para su edición 2021, se abrió la inscripción a tres diferentes convocatorias a proyectos escénicos ya estrenados, a estrenar, y también virtuales y/o digitales generados durante el confinamiento.

Para inscripción y más información puede visitar este enlace.

__________

INFANTILES

La señal infantil Pakapaka presenta Elvira, una serie animada sobre educación sexual integral

La señal infantil Pakapaka presentará, a partir de este viernes 4 de diciembre, la serie animada Elvira, que aborda el respeto por la diversidad y la inclusión, en el marco de los derechos de las infancias que estipula la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26150).

La educación sexual integral es un derecho. El Estado debe garantizar a niños y niñas el acceso a información y contenidos respetuosos y de calidad que los/las ayuden a conocer y respetar su propio cuerpo y el de los/las demás, a reconocer y expresar sus emociones, a cuidar su intimidad, a identificar situaciones de abuso, a desarmar roles y estereotipos de género, y a valorar la diversidad en todos sus aspectos.

Los micros irán intercalados dentro de la programación habitual del canal y serán cinco en total:

Capítulo 1: “Las familias de mi barrio”

Capítulo 2: “Cada cosa en su lugar”

Capítulo 3: “Un equipo”

Capítulo 4: “La coreo de la tía Norma”

Capítulo 5: “El cubículo”





