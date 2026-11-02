AFFAIR: 200 ventas, cuatro adquisiciones institucionales y un público que rompió los moldes

AFFAIR: 200 ventas, cuatro adquisiciones institucionales y un público que rompió todos los moldes

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La cuarta edición de AFFAIR reunió a 34 galerías de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil en Galerías Larreta, Retiro, y concretó cuatro adquisiciones institucionales, un resultado inédito para la feria que incorporó obras a las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires y de la Universidad Siglo 21.

La feria registró cerca de 200 ventas, con precios de entre USD 300 y USD 5.000. Más del 85 % de las galerías vendió obras a visitantes que excedieron el circuito habitual de coleccionistas.

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“Más del 85 % de las galerías concretó ventas a un público muy diverso, que trascendió el circuito habitual de coleccionistas. Este resultado refleja uno de los objetivos centrales de AFFAIR, contribuir a la formación de nuevos públicos y a la incorporación de nuevos compradores para fortalecer el mercado local”, afirmó Oli Martínez, presidenta de AFFAIR.

La cuarta edición de AFFAIR reunió a 34 galerías de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil en Retiro

La convocatoria sostuvo la presencia de coleccionistas, autoridades, directores de museos, curadores y profesionales del arte. Entre ellos estuvieron Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, quien destacó el “aire fresco” y la “vitalidad” de la feria y su público, además de representantes de GCBA, CCEBA, MACBA, MALBA, Fundación PROA y Museo Sívori.

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También participaron los curadores internacionales José Roca, de Colombia; Sergio Soto Maulén, vinculado a la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, en Chile; Luiz Ernesto Meyer Pereira, director general de la Bienal Internacional de Curitiba, en Brasil; y Eve Schillo, curadora adjunta del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

El MACBA adquirió Aves del Paraíso (2026), de Sofía Goldemberg, presentada por Acéfala Galería, para su Colección Expandida. Fátima Rubino, coordinadora general del museo, asistió a la preinauguración, y se anunció que Goldemberg realizará un solo show en MACBA Kabinet en 2027 junto a Acéfala.

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El MACBA adquirió Aves del Paraíso (2026), de Sofía Goldemberg

La Colección Universidad Siglo 21 incorporó tres piezas: Gobelino I (2025), de Daniel Romano, y El nacimiento de Venus (2026), de Ramiro Smith Estrada, presentadas por Wunsch Gallery y Aura Gallery; además de Transmutación (2022), de María Torcello, presentada por Oda.

En la feria estuvieron Juan Carlos Rabbat, fundador y presidente de Universidad Siglo 21; María Belén Mendé, vicepresidenta de FUES 21; y Valentina Martínez, curadora de la colección. Las compras institucionales marcaron la primera incorporación de obras a colecciones de museos y universidades desde la creación de AFFAIR.

La propuesta internacional incluyó a Galería del Paseo y Black Gallery, de Uruguay; Espaço Escada, de Brasil; y AArchi, proyecto de Chile y Argentina. También participó como invitado Fondo Fluido, una iniciativa solidaria encabezada por la artista Marina De Caro, que destina el 20 % de sus ganancias a la Biblioteca Popular Caraguatá.

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La Colección Universidad Siglo 21 incorporó tres piezas

AFFAIR sostuvo un modelo de colaboración entre galerías que comparten espacios y buscan ampliar las redes de circulación de artistas. Participaron AnTnA, Nilo Galpón de Arte y Lorena del Pilar Art; Vasari Sur y Black Gallery; TIEMPO Galería y The White Lodge; FAN y FAN ediciones; HIPHiP y Espaço Escada; TOKONOMA y Galería Van Riel.

La nómina también reunió a Oficina de Proyectos y Galería del Paseo; Wunsch Gallery y Aura Gallery; ALMACÉN |arte contemporáneo| y YuVa; Sasha D. y Julia Baitalá Arte Contemporáneo; Casa Equis y Muda Espacio; Gabelich Contemporáneo, CONTEXT y Gachi Prieto; ODA arte y AARCHI; Tierra Arte Contemporáneo y Blanqo; LUOGO y Ankara Arte Contemporáneo; además de Acéfala e INTEMPERIE.

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La artista visual Aili Chen diseñó el espacio de la feria mediante una iluminación pensada para destacar la arquitectura original de Galerías Larreta. Los livings, la barra y la disposición de los stands buscaron extender la visita más allá del recorrido por las obras.

El Espacio Coleccionistas contó con un living ambientado por Olivera Mercado, destinado a coleccionistas, invitados e instituciones. La programación diaria se dividió en tres franjas: de 13:30 a 15h para coleccionistas e invitados especiales; de 15 a 21h para el público general, las charlas y los recorridos; y AFFTER AFFAIR hasta las 22h, con música y performances.

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La feria registró cerca de 200 ventas, con precios de entre USD 300 y USD 5.000

Dansey describió el funcionamiento del formato: “La fórmula funcionó. El entrepiso de Galerías Larreta se activó con galerías en duplas de partners. La atmósfera creada por Ailín Chen, los livings, la barra a cargo de Demi Monde, los DJs y el clima general hicieron que la gente viniera, recorriera y, sobre todo, se quedara”.

“Logramos generar las condiciones para que la pasen bien en un ambiente relajado, alegre y un poco irreverente. Y con el espíritu propio de AFFAIR: una alianza estratégica y colaborativa entre galerías, que desde el vamos buscaban la buena convivencia. Esa es una de las cosas más interesantes que conseguimos construir”, añadió el curador.

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El ciclo de conversaciones, realizado junto a Solanas Art Experience, incluyó “¿Hacemos Arte o hacemos lo que podemos? Producción, territorio y condiciones de trabajo”, “¿Quién te conoce? Circulación, redes y construcción de escenas” y “¿Quién paga la fiesta? Mercado, coleccionismo y valor del arte”. Entre sus participantes estuvieron Mariana Jasper, Lucie Haguenauer, Maxi Jacoby y Elena Tavelli.

Los recorridos estuvieron a cargo de Renato Rita, Imán Kaumann, Zoe Di Rienzo, Melina Ruiz Natali y Marcela Sinclair. Las actividades propusieron distintas aproximaciones a las obras, los artistas y los cruces entre galerías.

Una visitante observa diversas obras de arte contemporáneo expuestas en una sala de la feria AFFAIR 2026.

El programa nocturno incluyó intervenciones de Humberto Tortonese, Nushi Muntaabski y Arturo Aguiar, además de sets de Nico Varchausky, Seba Peluso, Martín Eduardo, Aixa Yael DJ y Gogo Dansey. Algunas galerías permanecieron abiertas hasta las 22h y concretaron ventas durante esa extensión.

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Mi Primer AFFAIR ofreció una selección de trabajos para quienes buscaban adquirir su primera obra, con precios de entre $ 300.000 y $ 1.500.000. El programa sumó asesoramiento y alternativas de financiamiento mediante una alianza con Trasa y Pago24.

La producción general estuvo a cargo de Oficina de Proyectos, Empresa B dirigida por Diego Frangi y Silvie Badariotti. La organización articuló la propuesta artística con la producción, las alianzas institucionales, el desarrollo de públicos y la sostenibilidad económica.

AFFAIR es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2023 por galeristas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario para ampliar el acceso al arte contemporáneo y promover formas de circulación, intercambio y vínculo entre galerías, artistas, coleccionistas y públicos.