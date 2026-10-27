Parlamento Centroamericano eligió nueva junta directiva sin representantes de Nicaragua tras el anuncio de retiro de Managua

La conducción regional estará integrada por delegados de Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá, tras la comunicación de Managua sobre su salida del mecanismo de integración política centroamericana (Foto cortesía Parlacen)

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El Parlamento Centroamericano (Parlacen) eligió a su Junta Directiva para el período 2026-2027 sin integrantes de Nicaragua, luego de que el Gobierno de Managua notificara este mes su decisión de denunciar el tratado constitutivo del organismo regional con efecto inmediato.

La presidencia del órgano quedará a cargo del diputado hondureño Samuel Armando Reyes, según informó el Parlacen en una publicación difundida el 26 de octubre. El acto de toma de posesión está previsto para el 28 de octubre, durante una sesión solemne de Asamblea Plenaria.

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La nueva conducción reúne representantes de Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá. Nicaragua no figura entre los cargos anunciados, después de que sus autoridades comunicaran el 3 de octubre la salida del país del mecanismo de integración política regional.

Reyes presidirá el organismo en el período 2026-2027

Reyes asumirá la presidencia conforme al orden alfabético de rotación contemplado en el Tratado Constitutivo, indicó el Parlacen. La elección estuvo a cargo de la Comisión Electoral, que inició el proceso con la verificación del quórum, la lectura de las candidaturas registradas y la explicación del sistema de votación.

Las vicepresidencias serán ocupadas por Ruddy Miguel Girón, de Guatemala; Ana Guadalupe Mejía, de El Salvador; Nambia Angola Didiez, de República Dominicana; y Lesly Ariel Miranda, de Panamá.

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La Junta Directiva también tendrá como secretarios a Olman Renguéta, de Honduras; José Salomón Reyes, de Guatemala; Heidy Carolina Mira, de El Salvador; Catalina Olea Salazar, de República Dominicana; y Eric Alexander Villarreal, de Panamá. Esto a pesar que la Constitución salvadoreña ya no contempla la figura de las diputaciones en el Parlacen.

La designación responde al turno alfabético previsto en el tratado constitutivo, mientras la Comisión Electoral verificó el quórum, leyó las candidaturas registradas y explicó el sistema de votación durante el proceso (Foto cortesía Parlacen)

El Parlacen había informado horas antes, a través de un comunicado, que el proceso electoral estaba en desarrollo y que los resultados oficiales se divulgarían tras su formalización por las instancias competentes.

Nicaragua notificó su desvinculación el 3 de octubre

La ausencia de delegados nicaragüenses en la nómina se conoce menos de un mes después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua remitiera una nota a la Junta Directiva del Parlacen y a la Cancillería de Guatemala, depositaria del tratado.

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En esa comunicación, Managua señaló que había decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas “con efecto inmediato”, según informó el Gobierno y recogieron medios regionales.

La decisión afectó a los legisladores nicaragüenses que integraban el organismo, aunque el alcance jurídico de la notificación continúa bajo análisis. El tratado no establece de forma expresa un mecanismo de retiro unilateral de los Estados miembros, de acuerdo con reportes de prensa sobre el caso.

La desvinculación de Managua del organismo regional abrió un vacío legal que sigue bajo análisis. El bloque respondió eligiendo una nueva conducción sin representación nicaragüense por primera vez en su historia (Foto cortesía Parlacen)

La entonces presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, había convocado a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para examinar las consecuencias legales, operativas y diplomáticas de la comunicación remitida por Managua.

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El organismo regional en funcionamiento desde 1991

El Parlacen fue creado a partir de un tratado firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987 y comenzó a funcionar en 1991 como una instancia política del proceso de integración centroamericana.

El anuncio de Nicaragua ocurrió después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que reclamó el restablecimiento de libertades públicas, la liberación de presos políticos y condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas en el país.